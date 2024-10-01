HackerNoon 移动应用程序 2.03：语音转文本模式，用于即时文档

我的工作很有趣的一部分就是总结软件。编写HackerNoon 移动应用程序的发行说明总是一件很愉快的事情。以下是我为最新版本编写的内容：





[2.03] ：对于写作，我们添加了语音转文本即时文档。非常适合快速捕捉想法。谈论事情就是写博客！只需与 HackerNoon 应用程序对话即可开始您的下一篇文章或大纲。对于学习，我们添加了技术主题页面，如 #bitcoin 或 #javascript，以按主题组织故事。它们可在搜索中找到并显示在故事页面上。为了方便访问，我们现在添加了 70 多个语言主页。对于生活，我们希望您学习任何技术！





作为 HackerNoon 移动应用程序进度的参考，以下是今年迄今为止 4 个主要版本的移动应用程序发行说明：





[2.02]大家好，推动技术发展的人和公司。我们丰富了搜索结果，不仅包括技术故事，还包括人物和公司。通过衡量 HackerNoon 上公司的读者参与度，我们通过 Evergreen 指数对所有公司进行了排名。这旨在作为公众意识对公司的兴趣随时间变化的声音份额指标。所有公司的 Evergreen 排名和上市公司的股票价格均可在应用程序中免费获取。（2024 年 7 月 24 日）





[2.01]您是否知道 74% 的人对政府监管人工智能的能力完全没有信心？或者 49% 的人认为 24 岁是最佳年龄？我们将 HackerNoon 的原始民意调查数据和活跃的技术民意调查带入了 HackerNoon 应用程序，以帮助您随时掌握互联网趋势。此版本还包括对移动写作体验的重大改进。我们添加了数百个故事模板，使开始写作变得更容易，并使标题故事功能更像 Apple Notes，可在故事草稿本身和故事设置中编辑。突破性的想法可以来自小键盘！最后也是最重要的，我们改进并加快了身份验证速度，为您在打开 HackerNoon 应用程序时节省一些宝贵的时间。请继续提供反馈！我们会继续改进！（5/11/24）





[2.00]您是否知道 74% 的人对政府监管人工智能的能力完全没有信心？我们将 HackerNoon 的原始民意调查数据带入了该应用程序。此版本还添加了数百个故事模板，使开始写作变得更加容易，并使标题故事功能更像 Google Keep，可在故事草稿本身和故事设置中编辑。最后也是最重要的，我们改进并加快了身份验证速度，以便在您打开 HackerNoon 应用程序时为您节省一些宝贵的时间。（2024 年 4 月 24 日）





[1.9]文本编辑器现已上线！您可以撰写故事并通过 HackerNoon 移动应用直接提交给人工编辑。写作的人万岁！不要忘记阅读的人。我们为 HackerNoon 故事添加了 12 种新语言：西班牙语、印地语、普通话、越南语、法语、葡萄牙语、日语。俄语、韩语、土耳其语、孟加拉语和德语。我们重新设计了衡量热门标签和发布活动的方式，以衡量和显示热门技术类别。此外，我们添加了原始像素化图标、暗模式详细信息、现代化的可拖动播放列表，并重新设计了故事卡，以更好地突出顶级技术故事。（2/13/24）

今年年初，我们将版本编号从十分之一改为百分之一。

为什么？因为这就是我们现在发布的细节级别。百分之百，而不是十分之一。3.0 还有 97 个版本！LFG :-)

现在关于语音转文本模式 - 即 HackerNoon 规定

有时打字很困难，所以我不会打字，而是对着手机说话。下面是当你对着 HackerNoon 文本编辑器应用说话时的样子：





可在Apple和Google上免费获取！



