HackerNoon Mobile App 2.03: Tale til tekst-tilstand til øjeblikkelig dokumentation

En af de sjove dele af mit job er at opsummere software. Det er altid en fornøjelse at skrive udgivelsesbemærkningerne til HackerNoon-mobilappen . Her er hvad jeg skrev til den seneste udgivelse:





[2.03] : Til skrivning har vi tilføjet tale til tekstdokumentation. Fantastisk til hurtigt at fange ideer. Bare det at tale ud er at blogge! Start dit næste indlæg eller disposition ved blot at tale med HackerNoon-appen. For at lære har vi tilføjet tekniske emnesider som #bitcoin eller #javascript for at organisere historier efter emne. De kan findes i søgninger og vises på historiesiden. Af hensyn til tilgængeligheden har vi nu tilføjet mere end 70 sproghjemmesider. For livet, vi ønsker, at du skal lære enhver teknologi!





Og som reference til HackerNoon-mobilappens fremskridt, her er udgivelsesbemærkningerne til mobilappen fra de 4 store udgivelser indtil videre i år:





[2.02] Hej, folk og virksomheder, der får teknologi til at ske. Vi har beriget søgeresultaterne til ikke kun at inkludere teknologihistorier, men også personer og virksomheder. Ved at måle læsernes engagement for virksomheder på HackerNoon har vi rangeret alle virksomheder via vores Evergreen Index. Dette er tænkt som en share of voice-metrik for den offentlige bevidstheds interesse i en virksomhed over tid. Alle virksomheders Evergreen-rangeringer og aktiekurser for offentlige virksomheder er frit tilgængelige i appen. (7/24/24)





[2.01] Vidste du, at 74 % af mennesker har absolut ingen tillid til regeringens evne til at regulere AI? Eller at 49 % af mennesker mener, at 24 er den bedste alder? Vi har bragt HackerNoons originale meningsmålingsdata og aktive teknologiafstemninger ind i HackerNoon-appen for at hjælpe dig med at holde pulsen på internettets tendenser. Denne udgivelse indeholder også store forbedringer til den mobile skriveoplevelse. Vi tilføjede hundredvis af historieskabeloner for at gøre det nemmere at begynde at skrive og fik overskriftshistorien til at fungere mere som Apple Notes, som kunne redigeres i selve historieudkastet og i historieindstillingerne. Banebrydende ideer kan komme fra små tastaturer! Sidst, men også først, forbedrede og fremskyndede vi godkendelsen for at spare dig for et par dyrebare øjeblikke, når du åbnede HackerNoon-appen. Fortsæt med feedbacken! Vi bliver ved med at forbedre os! (5/11/24)





[2.00] Vidste du, at 74 % har absolut ingen tillid til regeringens evne til at regulere AI? Vi har bragt HackerNoons originale meningsmålingsdata ind i appen. Denne udgivelse tilføjede også hundredvis af historieskabeloner for at gøre det nemmere at begynde at skrive og fik overskriftshistorien til at fungere mere som Google Keep, der kunne redigeres i selve historieudkastet og i historieindstillingerne. Sidst men også først har vi forbedret og fremskyndet godkendelsen for at spare dig for et par dyrebare øjeblikke, når du åbner HackerNoon-appen. (24/4/24)





[1.9] Teksteditor, live nu! Du kan skrive historier og sende dem direkte til menneskelige redaktører via HackerNoon-mobilappen. Længe leve dem, der skriver! Og glem ikke dem, der læser. Vi har tilføjet 12 nye sprog til HackerNoon-historier: spansk, hindi, mandarin, vietnamesisk, fransk, portugisisk, japansk. russisk, koreansk, tyrkisk, bengali og tysk. Vi har lavet om på, hvordan vi måler trendtags og udgivelsesaktivitet for at måle og vise trending teknologikategorier. Vi tilføjede også originale pixelerede ikoner, mørk tilstandsdetaljer, en moderniseret trækbar afspilningsliste og redesignede historiekortene for bedre at fremhæve topteknologihistorier. (2/13/24)

Tidligt i år skiftede vi vores versionsnummerering fra tiendedele til hundrededele.

Hvorfor? For det er det detaljeringsniveau, vi sender med nu. Hundreder, ikke tiendedele. 97 flere versioner til 3.0! LFG :-)

Nu om denne tale til tekst-tilstand - dvs. HackerNoon Dictates

Nogle gange er det svært at skrive, så i stedet for at skrive taler jeg bare til min telefon. Nedenfor er, hvordan det ser ud, når du siger det i HackerNoon-tekstredigeringsappen:





Frit tilgængelig på Apple og Google !