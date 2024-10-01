Мобильное приложение HackerNoon 2.03: режим преобразования речи в текст для мгновенного документирования

Одна из забавных частей моей работы — это резюмирование программного обеспечения. Всегда приятно писать заметки о выпуске мобильного приложения HackerNoon . Вот что я написал для последнего выпуска:





[2.03] : Для письма мы добавили мгновенную документацию речи в текст. Отлично подходит для быстрого изложения идей. Простое обсуждение вещей — это и есть ведение блога! Начните свой следующий пост или набросок, просто поговорив с приложением HackerNoon. Для обучения мы добавили страницы технических тем, такие как #bitcoin или #javascript, чтобы организовать истории по темам. Их можно найти в поиске и разместить на странице истории. Для доступности мы теперь добавили более 70 домашних страниц на других языках. Для жизни мы хотим, чтобы вы изучили любую технологию!





А для справки о ходе разработки мобильного приложения HackerNoon ниже приведены заметки о выпуске четырех основных версий мобильного приложения, вышедших в этом году:





[2.02] Привет, люди и компании, которые делают технологии реальностью. Мы обогатили результаты поиска, включив в них не только истории о технологиях, но и людей и компании. Измеряя вовлеченность читателей в компании на HackerNoon, мы ранжировали все компании с помощью нашего индекса Evergreen. Это задумано как доля голосовой метрики для интереса общественного сознания к компании с течением времени. Все рейтинги Evergreen компаний и цены акций публичных компаний доступны бесплатно в приложении. (7/24/24)





[2.01] Знаете ли вы, что 74% людей абсолютно не верят в способность правительства регулировать ИИ? Или что 49% людей считают, что 24 года — лучший возраст? Мы перенесли оригинальные данные опросов HackerNoon и активные опросы по технологиям в приложение HackerNoon, чтобы помочь вам оставаться в курсе тенденций в Интернете. Этот релиз также включает в себя значительные улучшения в мобильном написании. Мы добавили сотни шаблонов историй, чтобы было легче начать писать, и сделали функцию заголовка истории больше похожей на Apple Notes, которую можно редактировать в самом черновике истории и в настройках истории. Прорывные идеи могут прийти с крошечных клавиатур! И последнее, но и первое, мы улучшили и ускорили аутентификацию, чтобы сэкономить вам несколько драгоценных мгновений при открытии приложения HackerNoon. Продолжайте присылать отзывы! Мы продолжим совершенствоваться! (11.05.24)





[2.00] Знаете ли вы, что 74% абсолютно не верят в способность правительства регулировать ИИ? Мы перенесли оригинальные данные опросов HackerNoon в приложение. В этом выпуске также добавлены сотни шаблонов историй, чтобы было легче начать писать, и функция заголовка истории стала больше похожа на Google Keep, ее можно редактировать в самом черновике истории и в настройках истории. И последнее, но и первое, мы улучшили и ускорили аутентификацию, чтобы сэкономить вам несколько драгоценных мгновений при открытии приложения HackerNoon. (4/24/24)





[1.9] Текстовый редактор теперь доступен! Вы можете писать истории и отправлять их напрямую редакторам-людям через мобильное приложение HackerNoon. Да здравствуют те, кто пишет! И не забывайте тех, кто читает. Мы добавили 12 новых языков для историй HackerNoon: испанский, хинди, мандаринский, вьетнамский, французский, португальский, японский. Русский, корейский, турецкий, бенгальский и немецкий. Мы переделали способ измерения трендовых тегов и активности публикаций, чтобы измерять и отображать трендовые категории технологий. Кроме того, мы добавили оригинальные пиксельные значки, детали темного режима, модернизированный перетаскиваемый плейлист и переделали карточки историй, чтобы лучше выделять главные технологические истории. (13.02.24)

В начале этого года мы изменили нумерацию версий с десятых на сотые.

Почему? Потому что это уровень детализации, с которым мы сейчас поставляем. Сотни, а не десятые. Еще 97 версий до 3.0! LFG :-)

Теперь об этом режиме преобразования речи в текст - т.е. HackerNoon Dictates

Иногда печатать сложно, поэтому вместо того, чтобы печатать, я просто говорю со своим телефоном. Ниже показано, как это выглядит, когда вы говорите это в текстовом редакторе HackerNoon:





Доступно бесплатно на Apple и Google !



