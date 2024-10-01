HackerNoon Mobil Uygulaması 2.03: Anında Belgeleme için Konuşmadan Metne Modu

İşimin eğlenceli kısımlarından biri de yazılımları özetlemek. HackerNoon mobil uygulamasının sürüm notlarını yazmak her zaman bir zevktir. İşte son sürüm için yazdıklarım:





[2.03] : Yazma için, anında metne konuşma dokümantasyonu ekledik. Fikirleri hızlıca yakalamak için harika. Sadece konuşmak bile blog yazmaktır! Bir sonraki gönderinize veya taslağınıza HackerNoon uygulamasıyla konuşarak başlayın. Öğrenme için, hikayeleri konuya göre düzenlemek için #bitcoin veya #javascript gibi teknoloji konu sayfaları ekledik. Bunlar aramada keşfedilebilir ve hikaye sayfasında öne çıkarılır. Erişilebilirlik için, artık 70'ten fazla dil ana sayfası ekledik. Yaşam boyu, herhangi bir teknolojiyi öğrenmenizi istiyoruz!





HackerNoon mobil uygulamasının ilerleyişi hakkında bilgi edinmek için, bu yıl şu ana kadar yayınlanan 4 büyük sürüme ait mobil uygulama sürüm notlarını aşağıda bulabilirsiniz:





[2.02] Merhaba, teknolojiyi hayata geçiren insanlar ve şirketler. Arama sonuçlarını yalnızca teknoloji hikayelerini değil, aynı zamanda insanları ve şirketleri de içerecek şekilde zenginleştirdik. HackerNoon'da şirketler için okuyucu katılımını ölçerek, tüm şirketleri Evergreen Endeksimiz aracılığıyla sıraladık. Bu, zaman içinde bir şirkete olan kamu bilincinin ilgisi için bir ses payı metriği olarak tasarlanmıştır. Tüm şirketlerin Evergreen sıralamaları ve halka açık şirketlerin hisse senedi fiyatları, uygulama içinde serbestçe kullanılabilir. (24/07/24)





[2.01] İnsanların %74'ünün hükümetin yapay zekayı düzenleme yeteneğine kesinlikle hiç inanmadığını biliyor muydunuz? Ya da insanların %49'unun 24'ün en iyi yaş olduğunu düşündüğünü? İnternet trendlerinin nabzını tutmanıza yardımcı olmak için HackerNoon'un orijinal anket verilerini ve aktif teknoloji anketlerini HackerNoon Uygulaması'na getirdik. Bu sürüm ayrıca mobil yazma deneyiminde önemli iyileştirmeler içeriyor. Yazmaya başlamayı kolaylaştırmak için yüzlerce hikaye şablonu ekledik ve başlık hikayesi işlevini Apple Notes gibi, hikaye taslağında ve hikaye ayarlarında düzenlenebilir hale getirdik. Çığır açan fikirler minik klavyelerden gelebilir! Son olarak ama aynı zamanda ilk olarak, HackerNoon Uygulamasını açtığınızda size birkaç değerli an kazandırmak için kimlik doğrulamayı iyileştirdik ve hızlandırdık. Geri bildirimlerinizi göndermeye devam edin! Geliştirmeye devam edeceğiz! (5/11/24)





[2.00] %74'ünün hükümetin yapay zekayı düzenleme yeteneğine kesinlikle hiç inanmadığını biliyor muydunuz? HackerNoon'un orijinal anket verilerini Uygulamaya getirdik. Bu sürüm ayrıca yazmaya başlamayı kolaylaştırmak için yüzlerce hikaye şablonu ekledi ve başlık hikayesi işlevini Google Keep'e daha çok benzetti, hikaye taslağında ve hikaye ayarlarında düzenlenebilir hale getirdi. Son olarak ama aynı zamanda ilk olarak, HackerNoon Uygulamasını açtığınızda size birkaç değerli an kazandırmak için kimlik doğrulamayı iyileştirdik ve hızlandırdık. (24/04/24)





[1.9] Metin düzenleyici artık yayında! Hikayeler yazabilir ve bunları doğrudan HackerNoon mobil uygulaması aracılığıyla insan editörlere gönderebilirsiniz. Yazanlar uzun yaşasın! Ve okuyanları unutmayın. HackerNoon hikayeleri için 12 yeni dil ekledik: İspanyolca, Hintçe, Mandarin, Vietnamca, Fransızca, Portekizce, Japonca. Rusça, Korece, Türkçe, Bengalce ve Almanca. Trend olan etiketleri ve yayın etkinliğini ölçme şeklimizi yeniden yaptık ve trend olan teknoloji kategorilerini ölçüp görüntüledik. Ayrıca, orijinal pikselli simgeler, koyu mod ayrıntıları, modernize edilmiş sürüklenebilir bir çalma listesi ekledik ve hikaye kartlarını en iyi teknoloji hikayelerini daha iyi vurgulayacak şekilde yeniden tasarladık. (13/02/24)

Bu yılın başlarında sürüm numaralandırmamızı onda birlerden yüzde birlere çevirdik.

Neden? Çünkü şu anda gönderdiğimiz ayrıntı seviyesi bu. Yüzlerce, onda bir değil. 3.0'a 97 sürüm daha! LFG :-)

Şimdi Bu Konuşma Metne Dönüştürme Modu Hakkında - yani HackerNoon Dikte Ediyor

Bazen yazmak zor oluyor, bu yüzden yazmak yerine telefonumla konuşuyorum. Aşağıda HackerNoon metin düzenleyici uygulamasında bunu söylediğinizde nasıl göründüğü gösterilmektedir:





Apple ve Google'da ücretsiz olarak mevcuttur!



