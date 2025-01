HackerNoon Mobile App 2.03: Hadalka qaabka qoraalka ee dukumeenti degdeg ah

Mid ka mid ah qaybaha xiisaha leh ee shaqadayda waa soo koobida software. Had iyo jeer waa wax lagu farxo in la qoro qoraalada sii daynta ee HackerNoon app mobile . Waa kan waxa aan u qoray sii dayntii u dambaysay:





[2.03] : Qoraal ahaan, waxaanu ku darnay hadal qoraal qoraal ah oo qoraal ah. Ku fiican inaad si dhakhso leh fikradaha u qabsato. Kaliya ka hadalka arrimaha waa blogging! Bilow qoraalkaaga xiga ama dulmar adiga oo si fudud ula hadlaya HackerNoon app. Waxbarasho, waxaan ku darnay boggaga mowduuca teknoolojiyadda sida #bitcoin ama #javascript, si aan u abaabulno sheekooyin mawduucyo. Waa lagu ogaan karaa raadinta waxaana lagu soo bandhigay bogga sheekada. Helitaanka, waxaan hadda ku darnay 70+ bogag luqadeed oo dheeri ah. Nolosha, waxaan rabnaa inaad barato tignoolajiyad kasta!





Iyo tixraaca horumarka app-ka mobaylka ee HackerNoon, halkan waxa ah qoraalada sii daynta abka mobaylka ee 4-ta sii dayn ee waaweyn ilaa hadda sanadkan:





[2.02] Hello, dadka iyo shirkadaha sameeya tignoolajiyada way dhacaan. Waxaan hodminay natiijooyinka raadinta in aan lagu darin sheekooyinka tignoolajiyada laakiin sidoo kale lagu daro dadka iyo shirkadaha. Marka la cabbiro ka qaybgalka akhristaha ee shirkadaha HackerNoon, waxaanu ku qiimaynay dhammaan shirkadaha iyada oo loo marayo Tusmadayada Evergreen. Tan waxa loogu talagalay saami qaybsiga mitirka codka ee danta miyirka dadwaynaha ee shirkadda muddo ka dib. Dhammaan darajooyinka Evergreen ee shirkadaha, iyo qiimaha saamiyada shirkadaha dadweynaha, ayaa si xor ah looga heli karaa abka dhexdiisa. (7/24/24)





[2.01] Ma ogtahay in 74% dadku ay gabi ahaanba eber aaminsan yihiin awooda dawladu ay ku maamusho AI? Mise 49% dadku waxay u maleynayaan in 24 ay tahay da'da ugu fiican? Waxaan keennay xogta codbixinta asalka ah ee HackerNoon, iyo codbixinnada tignoolajiyada firfircoon, gudaha HackerNoon App-ka si ay kaaga caawiyaan inaad ku sii socoto wadnaha isbeddelada internetka. Siideyntan waxa kale oo ka mid ah horumarro waaweyn oo lagu sameeyay waayo-aragnimada qoraalka moobaylka. Waxaan ku darnay boqolaal sheeko sheeko ah si ay u fududaato in la bilaabo qorista waxaana ka dhignay sheekada cinwaanka in ka badan sida Apple Notes, oo la tafatiran karo qabyada sheekada lafteeda iyo gudaha sheekada. Fikradaha horumarku waxay ka iman karaan kiiboorro yaryar! Ugu dambayntii laakiin sidoo kale marka hore, waxaanu hagaajinay oo aanu dardargelinay xaqiijinta si aanu kuu badbaadino dhawr daqiiqadood oo qaali ah markaad furto HackerNoon App-ka. Hayso ra'yi-celinta soo socota! Waan sii wadi doonaa horumarinta! (5/11/24)





[2.00] Ma ogtahay in 74% ay gabi ahaanba eber aaminsan yihiin awooda dawladu ay ku maamusho AI? Waxaan keenay HackerNoon xogta codbixinta asalka ah ee App-ka. Siidayntani waxa kale oo ay ku dartay boqollaal qaab-sheeko sheeko ah si ay u fududaato in la bilaabo qorista oo ka dhigtay sheekada cinwaanka in ka badan sida Google Keep, oo la tafatiran karo qabyada sheekada lafteeda iyo gudaha sheekada. Ugu dambayntii laakiin sidoo kale marka hore, waxaanu hagaajinay oo aanu dedejinay xaqiijinta si aanu kuu badbaadino dhawr daqiiqadood oo qaali ah markaad furto HackerNoon App-ka. (4/24/24)





[1.9] Tafatiraha qoraalka, hadda noolow! Waxaad qori kartaa sheekooyin oo aad si toos ah ugu gudbin kartaa tifaftirayaasha bini'aadamka adigoo isticmaalaya app-ka moobilka ee HackerNoon. Ha noolaado kuwa wax qoraa! Kuwa wax akhriyana ha ilaawin. Waxaan ku darnay 12 luqadood oo cusub sheekooyinka HackerNoon: Isbaanish, Hindi, Mandarin, Fiyatnaamiis, Faransiis, Boortaqiis, Jabbaan. Ruush, Kuuriyaan, Turki, Bengali, iyo Jarmal. Waxaan dib u habeyn ku sameynay sida aan u cabbirno calaamadaha isbeddelka ah iyo daabacaadda waxqabadka si aan u cabbirno oo aan u muujinno qaybaha tignoolajiyada isbeddelaya. Sidoo kale, waxaanu ku darnay summada asalka ah ee pixelated, faahfaahinta qaabka mugdiga ah, liiska heesaha la jiidi karo oo la casriyeeyay, waxaanu dib u habayn ku samaynay kaadhadhka sheekada si aanu si wanaagsan u iftiimino sheekooyinka tignoolajiyada sare. (2/13/24)

Horraantii sanadkan, waxaanu ka beddelnay nambarka nuqulkayaga tobnaad ilaa boqol meelood.

Waa maxay sababtu? Sababtoo ah taasi waa heerka faahfaahinta aan hadda la soo degno. Boqollaal, toban meelood ma aha. 97 noocyo badan oo 3.0 ah! LFG :-)

Hadda waxa ku saabsan hadalkan qaabka qoraalka - ie HackerNoon Dictates

Mararka qaarkood wax qoristu way adag tahay markaa intii aan wax qori lahaa waxaan la hadlaa teleefankayga. Hoos waxaa ku yaal waxa u eg marka aad ku tiraahdo abka tafatiraha qoraalka HackerNoon:





Si xor ah ayaa looga heli karaa Apple iyo Google !