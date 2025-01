Una de les parts divertides del meu treball és resumir el programari. Sempre és un plaer escriure les notes de llançament de l' aplicació mòbil HackerNoon . Aquí teniu el que vaig escriure per a l'últim llançament:





[2.03] : per escriure, hem afegit documentació instantània de veu al text. Ideal per capturar idees ràpidament. Només parlar de coses és fer un blog! Comença la teva propera publicació o esquema parlant simplement amb l'aplicació HackerNoon. Per aprendre, hem afegit pàgines de temes tecnològics com #bitcoin o #javascript, per organitzar històries per temes. Es poden descobrir a la cerca i apareixen a la pàgina de la història. Per a l'accessibilitat, ara hem afegit més de 70 pàgines d'inici d'idiomes més. De per vida, volem que aprenguis qualsevol tecnologia!





I com a referència sobre el progrés de l'aplicació mòbil HackerNoon, aquí teniu les notes de llançament de l'aplicació mòbil de les 4 versions principals d'aquest any:





[2.02] Hola, persones i empreses que fan que la tecnologia sigui possible. Hem enriquit els resultats de la cerca per incloure no només històries tecnològiques, sinó també persones i empreses. En mesurar la implicació del lector per a les empreses a HackerNoon, hem classificat totes les empreses mitjançant el nostre índex Evergreen. Això està pensat com a part de la mètrica de veu per a l'interès de la consciència pública en una empresa al llarg del temps. Els rànquings Evergreen de totes les empreses i els preus de les accions de les empreses públiques estan disponibles gratuïtament a l'aplicació. (24/7/24)





[2.01] Sabíeu que el 74% de la gent té absolutament zero fe en la capacitat del govern per regular la IA? O que el 49% de la gent pensa que els 24 anys són la millor edat? Hem incorporat les dades d'enquestes originals de HackerNoon i les enquestes de tecnologia actives a The HackerNoon App per ajudar-vos a estar al corrent de les tendències d'Internet. Aquesta versió també inclou millores importants a l'experiència d'escriptura mòbil. Hem afegit centenars de plantilles d'història per facilitar l'escriptura i hem fet que la història del titular funcioni més com Apple Notes, que es pugui editar a l'esborrany de la història i dins de la configuració de la història. Les idees innovadores poden venir de teclats petits! Per últim, però també primer, hem millorat i accelerat l'autenticació per estalviar-vos uns quants moments preciosos en obrir l'aplicació HackerNoon. Seguiu arribant els comentaris! Seguirem millorant! (24/5/11)





[2.00] Sabíeu que el 74% té absolutament zero fe en la capacitat del govern per regular la IA? Hem introduït les dades de les enquestes originals de HackerNoon a The App. Aquest llançament també va afegir centenars de plantilles d'història per facilitar-ne l'escriptura i va fer que la història del títol funcionés més com Google Keep, que es pugui editar a l'esborrany de la història i dins de la configuració de la història. Per últim, però també primer, hem millorat i accelerat l'autenticació per estalviar-vos uns quants moments preciosos en obrir l'aplicació HackerNoon. (24/4/24)





[1.9] Editor de text, ara en directe! Podeu escriure històries i enviar-les directament als editors humans mitjançant l'aplicació mòbil HackerNoon. Visca els que escriuen! I no us oblideu dels que llegeixen. Hem afegit 12 idiomes nous per a les històries de HackerNoon: espanyol, hindi, mandarí, vietnamita, francès, portuguès i japonès. Rus, coreà, turc, bengalí i alemany. Hem tornat a mesurar les etiquetes de tendència i l'activitat de publicació per mesurar i mostrar categories de tecnologia de tendència. A més, hem afegit icones pixelades originals, detalls del mode fosc, una llista de reproducció arrossegable modernitzada i hem redissenyat les targetes de la història per ressaltar millor les històries tecnològiques més importants. (13/2/24)

A principis d'aquest any, vam canviar la nostra numeració de versions de dècimes a centèsimes.

Per què? Perquè aquest és el nivell de detalls amb què enviem ara. Centenars, no dècimes. 97 versions més a la 3.0! LFG :-)

Ara Sobre aquest mode de parla a text, és a dir, HackerNoon dicta

De vegades, escriure és difícil, així que en comptes d'escriure només parlo amb el meu telèfon. A continuació es mostra com es veu quan ho dius a l'aplicació d'editor de text HackerNoon:





