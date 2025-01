HackerNoon Mobile App 2.03: Mokgwa wa Polelo go Sengwalwa bakeng sa Ditokomane tša Kapejana

E nngwe ya dikarolo tše di thabišago tša mošomo wa-ka ke go akaretša di-software. Ka mehla ke mo go thabišago go ngwala dintlha tša go lokollwa ga tirišo ya sellathekeng ya HackerNoon . Se ke seo ke se ngwadilego bakeng sa tokollo ya moragorago:





[2.03] : Bakeng sa go ngwala, re okeditše polelo go ditokomane tša ka pela tša sengwalwa. E kgolo bakeng sa go thopa dikgopolo ka pela. Go no bolela dilo ka ntle ke go bloga! Thoma poso ya gago ye e latelago goba thulaganyo ka go no bolela le tirišo ya HackerNoon. Bakeng sa go ithuta, re okeditše matlakala a dihlogo tša theknolotši go swana le #bitcoin goba #javascript, go rulaganya dikanegelo ka ditaba. Di a utollwa ka go tsoma gomme di tšweletšwa letlakaleng la kanegelo. Bakeng sa phihlelelo, bjale re okeditše matlakala a gae a polelo a mangwe a 70+. Bophelo ka moka, re nyaka gore o ithute theknolotši efe goba efe!





Gomme bakeng sa tšhupetšo ka ga tšwelopele ya tirišo ya sellathekeng ya HackerNoon, mo ke dintlha tša tokollo ya tirišo ya sellathekeng go tšwa go ditokollo tše 4 tše kgolo go fihla ga bjale ngwageng wo:





[2.02] Thobela, batho le dikhamphani tšeo di dirago gore theknolotši e direge. Re humišitše dipoelo tša nyakišišo gore re se akaretše fela dikanegelo tša theknolotši eupša gape re akaretše batho le dikhamphani. Ka go ela go tsenela ga babadi bakeng sa dikhamphani go HackerNoon, re beile dikhamphani ka moka maemong ka Tšhupetšo ya rena ya Evergreen. Se se reretšwe bjalo ka karolo ya metric ya lentšu bakeng sa kgahlego ya temogo ya setšhaba khamphaning ge nako e dutše e eya. Maemo a dikhamphani ka moka a Evergreen, le ditheko tša setoko tša dikhamphani tša setšhaba, di hwetšagala ka bolokologi ka gare ga tirišo. (7/24/24) le 1 .





[2.01] Na o be o tseba gore 74% ya batho ba na le tumelo ya lefela ka mo go feletšego bokgoning bja mmušo bja go laola AI? Goba gore 49% ya batho ba nagana gore 24 ke mengwaga ye kaone? Re tlišitše ya data ya mathomo ya dipoelo tša HackerNoon, le dinyakišišo tša theknolotši tše di šomago, ka gare ga The HackerNoon App go go thuša go dula o le pulse ya ditshekamelo tša inthanete. Tokollo ye e akaretša gape dikaonafatšo tše kgolo go maitemogelo a go ngwala ka sellathekeng. Re okeditše dithempleite tša kanegelo tše makgolo go dira gore go be bonolo go thoma go ngwala gomme ra dira gore kanegelo ya hlogo ya ditaba e šome go swana le Dintlha tša Apple, yeo e ka rulaganywago ka gare ga sengwalwa sa kanegelo ka bosona le ka gare ga dipeakanyo tša kanegelo. Dikgopolo tša go phuhlama di ka tšwa go dikhiboto tše dinyenyane! La mafelelo eupša gape pele, re kaonafaditše le go akgofiša netefatšo go go phološa dinako tše mmalwa tša bohlokwa ge o bula HackerNoon App. Boloka ditshwaelo di etla! Re tla tšwela pele re kaonefala! (5/11/24) (5/11/24) .





[2.00] Na o be o tseba gore 74% e na le tumelo ya lefela ka mo go feletšego bokgoning bja mmušo bja go laola AI? Re tlišitše ya data ya mathomo ya dikgetho ya HackerNoon ka gare ga The App. Tokollo ye e okeditše gape makgolo a dithempleite tša kanegelo go dira gore go be bonolo go thoma go ngwala gomme ya dira gore kanegelo ya hlogo ya ditaba e šome go swana le Google Keep, yeo e ka rulaganywago ka gare ga sengwalwa sa kanegelo ka bosona le ka gare ga dipeakanyo tša kanegelo. La mafelelo eupša gape pele, re kaonafaditše le go akgofiša netefatšo go go phološa dinako tše mmalwa tša bohlokwa ge o bula HackerNoon App. (4/24/24) le .





[1.9] Morulaganyi wa sengwalwa, bjale phela! O ka ngwala dikanegelo gomme wa di romela thwii go barulaganyi ba batho ka tirišo ya sellathekeng ya HackerNoon. A phele bao ba ngwalago! Gomme le se lebale bao ba balago. Re okeditše ka maleme a mafsa a 12 bakeng sa dikanegelo tša HackerNoon: Sepaniši, Sehindi, Semandarin, Sevietnam, Sefora, Sepotokisi, Sejapane. Serussia, Sekorea, Seturkey, Sebengali le Sejeremane. Re dirile gape ka moo re elago dithegi tša go ya pele le mošomo wa go phatlalatša go ela le go bontšha magoro a theknolotši a go ya pele. Gape, re ile ra tlaleletša ka diaekhone tša mathomo tša dipiksele, dintlha tša mokgwa wa leswiswi, lenaneo la dipapadi leo le gogwago la sebjalebjale, gomme ra hlama dikarata tša kanegelo lefsa go hlagiša gakaone dikanegelo tša theknolotši ya godimo. (2/13/24) (2/13/24) .

Mathomong a ngwaga wo, re ile ra fetoša dinomoro tša rena tša diphetolelo go tloga go karolo ya lesome go ya go karolo ya lekgolo.

Ka lebaka la eng? Ka gore ke maemo a dintlha tšeo re romelago ka tšona bjale. Makgolo, e sego karolo ya lesome. 97 diphetolelo tše dingwe go 3.0! LFG :-) .

Bjale Mabapi le Mokgwa wo wa Polelo go Sengwalwa - ke gore HackerNoon Dictates

Ka nako ye nngwe go thaepa go thata ka fao go e na le go thaepa ke no bolela le mogala wa ka. Ka fase ke gore seo se lebelega bjang ge o se bolela ka gare ga tirišo ya morulaganyi wa sengwalwa wa HackerNoon:





