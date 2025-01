HackerNoon Mobile App 2.03: Modul vorbire în text pentru documentare instantanee

Una dintre părțile distractive ale muncii mele este rezumatul software-ului. Este întotdeauna o plăcere să scriu notele de lansare ale aplicației mobile HackerNoon . Iată ce am scris pentru cea mai recentă versiune:





[2.03] : Pentru scriere, am adăugat documentația instantanee de vorbire la text. Excelent pentru captarea rapidă a ideilor. Doar a vorbi despre lucruri este blogging! Începeți următoarea postare sau schiță pur și simplu vorbind cu aplicația HackerNoon. Pentru învățare, am adăugat pagini cu subiecte tehnologice, cum ar fi #bitcoin sau #javascript, pentru a organiza poveștile după subiect. Ele pot fi descoperite în căutare și sunt prezentate pe pagina poveștii. Pentru accesibilitate, am adăugat acum peste 70 de pagini de pornire în alte limbi. Pentru viață, vrem să înveți orice tehnologie!





Și pentru referință cu privire la progresul aplicației mobile HackerNoon, iată notele de lansare a aplicației mobile din cele 4 versiuni majore de până acum în acest an:





[2.02] Bună ziua, oameni și companii care fac ca tehnologia să se realizeze. Am îmbogățit rezultatele căutării pentru a include nu numai poveștile tehnologice, ci și oameni și companii. Măsurând implicarea cititorilor pentru companii pe HackerNoon, am clasat toate companiile prin intermediul indicelui nostru Evergreen. Aceasta este menită ca o parte a valorii vocale pentru interesul conștiinței publice pentru o companie de-a lungul timpului. Clasamentul Evergreen al tuturor companiilor și prețurile acțiunilor pentru companiile publice sunt disponibile gratuit în aplicație. (24.07.24)





[2.01] Știați că 74% dintre oameni au încredere absolut zero în capacitatea guvernului de a reglementa IA? Sau că 49% dintre oameni cred că 24 de ani este cea mai bună vârstă? Am adus datele originale ale sondajelor HackerNoon și sondajele tehnologice active în aplicația HackerNoon pentru a vă ajuta să rămâneți la curent cu tendințele internetului. Această versiune include, de asemenea, îmbunătățiri majore ale experienței de scriere pe mobil. Am adăugat sute de șabloane de povești pentru a facilita începerea scrierii și am făcut ca povestea titlului să funcționeze mai mult ca Apple Notes, editabile în schița de poveste în sine și în setările poveștii. Ideile inovatoare pot veni de la tastaturi minuscule! În sfârșit, dar și în primul rând, am îmbunătățit și am accelerat autentificarea pentru a vă salva câteva momente prețioase la deschiderea aplicației HackerNoon. Continuați să vină feedback-ul! Ne vom îmbunătăți în continuare! (11.05.24)





[1.9] Editor de text, acum live! Puteți scrie povești și le puteți trimite direct editorilor umani prin aplicația mobilă HackerNoon. Trăiască cei care scriu! Și nu-i uita pe cei care citesc. Am adăugat 12 limbi noi pentru poveștile HackerNoon: spaniolă, hindi, mandarină, vietnameză, franceză, portugheză, japoneză. Rusă, coreeană, turcă, bengaleză și germană. Am reluat modul în care măsurăm etichetele de tendințe și activitatea de publicare pentru a măsura și afișa categoriile de tehnologie în tendințe. De asemenea, am adăugat pictograme pixelate originale, detalii în modul întunecat, o listă de redare care poate fi glisată modernizată și am reproiectat cărțile de poveste pentru a evidenția mai bine poveștile tehnologice de top. (13.02.24)

La începutul acestui an, am schimbat numerotarea versiunilor de la zecimi la sutimi.

De ce? Pentru că acesta este nivelul de detalii cu care livrăm acum. Sute, nu zecimi. Încă 97 de versiuni la 3.0! LFG :-)

Acum Despre acest mod Speech to Text - adică HackerNoon Dictează

Uneori, tastarea este dificilă, așa că în loc să scriu, vorbesc doar cu telefonul meu. Mai jos este cum arată atunci când o spui în aplicația de editor de text HackerNoon:





Disponibil gratuit pe Apple și Google !