HackerNoon ሞባይል መተግበሪያ 2.03፡ ለፈጣን ሰነዳ ንግግር ወደ ጽሑፍ ሁነታ

ከስራዬ አዝናኝ ክፍል አንዱ ሶፍትዌሮችን ማጠቃለል ነው። የ HackerNoon ሞባይል መተግበሪያን የመልቀቅ ማስታወሻዎችን መጻፍ ሁል ጊዜ አስደሳች ነው። ለቅርብ ጊዜ ልቀት የጻፍኩት ይህ ነው፡-
[2.03] ፡ ለመጻፍ፣ በጽሑፍ ፈጣን ሰነዶች ላይ ንግግርን ጨምረናል። ሀሳቦችን በፍጥነት ለመያዝ በጣም ጥሩ። ነገሮችን ማውራት ብቻ መጦመር ነው! በቀላሉ ከ HackerNoon መተግበሪያ ጋር በመነጋገር ቀጣዩን ልጥፍዎን ወይም ዝርዝርዎን ይጀምሩ። ለመማር፣ ታሪኮችን በርዕሰ ጉዳይ ለማደራጀት እንደ #bitcoin ወይም #javascript የመሳሰሉ የቴክኖሎጂ አርዕስት ገፆችን ጨምረናል። በፍለጋ ውስጥ ይገኛሉ እና በታሪኩ ገጽ ላይ ተለይተው ይታወቃሉ። ለተደራሽነት፣ አሁን ከ70+ በላይ የቋንቋ መነሻ ገፆችን አክለናል። ለህይወት, ማንኛውንም ቴክኖሎጂ እንዲማሩ እንፈልጋለን!
እና ስለ HackerNoon የሞባይል መተግበሪያ እድገት ለማጣቀሻ፣ በዚህ አመት ከነበሩት 4 ዋና ዋና እትሞች የሞባይል መተግበሪያ ልቀት ማስታወሻዎች እነሆ።
[2.02] ሰላም፣ ቴክኖሎጂ እንዲፈጠር የሚያደርጉ ሰዎች እና ኩባንያዎች። የቴክኖሎጂ ታሪኮችን ለማካተት ብቻ ሳይሆን ሰዎችን እና ኩባንያዎችን ለማካተት የፍለጋ ውጤቶችን አበልጽገናል። በሃከር ኖን ላይ ለኩባንያዎች የአንባቢ ተሳትፎን በመለካት ሁሉንም ኩባንያዎች በእኛ Evergreen Index በኩል ደረጃ ሰጥተናል። ይህ የህዝብ ንቃተ ህሊና በጊዜ ሂደት ለኩባንያው ፍላጎት እንደ የድምጽ መለኪያ ድርሻ የታሰበ ነው። የሁሉም ኩባንያዎች የ Evergreen ደረጃዎች እና የህዝብ ኩባንያዎች የአክሲዮን ዋጋዎች በነጻ በመተግበሪያው ውስጥ ይገኛሉ። (7/24/24)
[2.01] 74% ሰዎች በመንግስት AI የመቆጣጠር ችሎታ ላይ ፍጹም እምነት እንዳላቸው ያውቃሉ? ወይም 49% ሰዎች 24 ምርጥ ዕድሜ ነው ብለው ያስባሉ? የበይነመረቡን አዝማሚያ ለመቆጣጠር እንዲረዳዎ የ HackerNoonን ኦሪጅናል የድምጽ መስጫ መረጃ እና ንቁ የቴክኖሎጂ ምርጫዎችን ወደ HackerNoon መተግበሪያ አምጥተናል። ይህ ልቀት በሞባይል የመጻፍ ልምድ ላይ ዋና ማሻሻያዎችንም ያካትታል። ለመጻፍ ቀላል እንዲሆን በመቶዎች የሚቆጠሩ የታሪክ አብነቶችን ጨምረናል እና አርዕስተ ዜናው እንደ አፕል ኖትስ በይበልጥ በታሪኩ ረቂቅ ውስጥ እና በታሪክ መቼቶች ውስጥ ሊስተካከል የሚችል እንዲሆን አድርገናል። የማሻሻያ ሀሳቦች ከጥቃቅን የቁልፍ ሰሌዳዎች ሊመጡ ይችላሉ! በመጨረሻ ግን ደግሞ መጀመሪያ፣ የ HackerNoon መተግበሪያን ስትከፍቱ ጥቂት ውድ ጊዜዎችን ለመቆጠብ ማረጋገጫ አሻሽለነዋል። አስተያየቱን መምጣቱን ይቀጥሉ! መሻሻል እንቀጥላለን! (5/11/24)
[2.00] 74% የሚሆኑት በመንግስት AI የመቆጣጠር ችሎታ ላይ ፍጹም እምነት እንዳላቸው ያውቃሉ? የ HackerNoonን ኦሪጅናል የድምጽ መስጫ መረጃ ወደ መተግበሪያው አምጥተናል። ይህ ልቀት እንዲሁ መጻፍ ለመጀመር ቀላል እንዲሆን በመቶዎች የሚቆጠሩ የታሪክ አብነቶችን አክሏል እና አርዕስተ ዜናው እንደ ጎግል Keep የበለጠ እንዲሰራ አድርጎታል፣ በራሱ በታሪኩ ረቂቅ እና በታሪክ ቅንጅቶች ውስጥ ሊስተካከል ይችላል። በመጨረሻ ግን ደግሞ በመጀመሪያ፣ የ HackerNoon መተግበሪያን ስትከፍቱ ጥቂት ውድ ጊዜዎችን ለማዳን አሻሽለናል እና ማረጋገጫን አፋጥንን። (4/24/24)
[1.9] የጽሑፍ አርታኢ፣ አሁን ቀጥታ! በ HackerNoon የሞባይል መተግበሪያ አማካኝነት ታሪኮችን መጻፍ እና በቀጥታ ለሰው አርታዒዎች ማቅረብ ይችላሉ. ለሚጽፉ ይድነቃቸው! የሚያነቡትንም አትርሳ። ለ HackerNoon ታሪኮች 12 አዳዲስ ቋንቋዎችን አክለናል፡ ስፓኒሽ፣ ሂንዲ፣ ማንዳሪን፣ ቬትናምኛ፣ ፈረንሳይኛ፣ ፖርቱጋልኛ፣ ጃፓንኛ። ሩሲያኛ፣ ኮሪያኛ፣ ቱርክኛ፣ ቤንጋሊ እና ጀርመን። በመታየት ላይ ያሉ መለያዎችን እና የሕትመት እንቅስቃሴን እንዴት እንደምንለካ በመታየት ላይ ያሉ የቴክኖሎጂ ምድቦችን ለመለካት እና ለማሳየት እንደገና አደረግን። እንዲሁም፣ ኦሪጅናል ፒክስል ያደረጉ አዶዎችን፣ የጨለማ ሁነታ ዝርዝሮችን፣ ዘመናዊ ተጎታች አጫዋች ዝርዝርን ጨምረናል፣ እና የታሪክ ካርዶችን በአዲስ መልክ በመንደፍ ከፍተኛ የቴክኖሎጂ ታሪኮችን አዘጋጀን። (2/13/24)
ለምን፧ ምክንያቱም አሁን የምንልከው የዝርዝሮች ደረጃ ይህ ነው። በመቶዎች, አሥረኛው አይደለም. 97 ተጨማሪ ስሪቶች ወደ 3.0! LFG :-)
አንዳንድ ጊዜ መተየብ አስቸጋሪ ስለሆነ ከመተየብ ይልቅ ስልኬን ብቻ አወራለሁ። ወደ HackerNoon ጽሑፍ አርታዒ መተግበሪያ ሲናገሩ ያ ምን እንደሚመስል ከዚህ በታች አለ።