Unha das partes divertidas do meu traballo é resumir o software. Sempre é un pracer escribir as notas de lanzamento da aplicación móbil HackerNoon . Aquí está o que escribín para o último lanzamento:





[2.03] : para escribir, engadimos a fala á documentación instantánea de texto. Ideal para capturar ideas rapidamente. Só falar de cousas é bloguear! Comeza a túa próxima publicación ou esquema simplemente falando coa aplicación HackerNoon. Para aprender, engadimos páxinas de temas de tecnoloxía como #bitcoin ou #javascript, para organizar historias por materia. Pódense descubrir na busca e aparecen na páxina da historia. Para a accesibilidade, agora engadimos máis de 70 páxinas de inicio de idiomas. De por vida, queremos que aprendas calquera tecnoloxía!





E como referencia sobre o progreso da aplicación móbil HackerNoon, aquí están as notas de lanzamento da aplicación móbil dos catro lanzamentos principais no que vai de ano:





[2.02] Ola, persoas e empresas que fan que a tecnoloxía suceda. Enriquecemos os resultados da busca non só para incluír historias tecnolóxicas, senón tamén para incluír persoas e empresas. Ao medir o compromiso dos lectores das empresas en HackerNoon, clasificamos todas as empresas a través do noso índice Evergreen. Isto pretende ser unha parte da métrica de voz para o interese da conciencia pública nunha empresa ao longo do tempo. Os rankings Evergreen de todas as empresas e os prezos das accións das empresas públicas están dispoñibles gratuitamente na aplicación. (24/7/24)





[2.01] Sabías que o 74 % das persoas non confían en absoluto na capacidade do goberno para regular a IA? Ou que o 49% da xente pensa que os 24 anos son a mellor idade? Introducimos os datos orixinais de enquisas de HackerNoon e as enquisas tecnolóxicas activas na aplicación HackerNoon para axudarche a estar ao tanto das tendencias de Internet. Esta versión tamén inclúe importantes melloras na experiencia de escritura móbil. Engadimos centos de modelos de historias para facilitar a escritura e fixemos que a historia dos títulos funcionase máis como Apple Notes, editábeis no propio borrador da historia e na configuración da historia. As ideas innovadoras poden vir de pequenos teclados! Por último, pero tamén primeiro, melloramos e aceleramos a autenticación para aforrarche uns momentos preciosos ao abrir a aplicación HackerNoon. Sigue chegando os comentarios! Seguiremos mellorando! (24/5/11)





[2.00] ¿Sabías que o 74 % ten absolutamente cero fe na capacidade do goberno para regular a IA? Introducimos os datos orixinais das enquisas de HackerNoon na aplicación. Esta versión tamén engadiu centos de modelos de historias para facilitar a escritura e fixo que a historia dos títulos funcione máis como Google Keep, editable no propio borrador da historia e na configuración da historia. Por último, pero tamén primeiro, melloramos e aceleramos a autenticación para aforrarche uns momentos preciosos ao abrir a aplicación HackerNoon. (24/04/24)





[1.9] Editor de texto, agora en directo! Podes escribir historias e envialas directamente a editores humanos a través da aplicación móbil HackerNoon. Viva os que escriben! E non te esquezas dos que len. Engadimos 12 novos idiomas para as historias de HackerNoon: español, hindi, mandarín, vietnamita, francés, portugués e xaponés. ruso, coreano, turco, bengalí e alemán. Refixemos como medimos as etiquetas de tendencia e a actividade de publicación para medir e mostrar categorías de tecnoloxía de tendencia. Ademais, engadimos iconas pixeladas orixinais, detalles do modo escuro, unha lista de reprodución arrastrable modernizada e redeseñamos as fichas das historias para resaltar mellor as historias tecnolóxicas máis importantes. (13/02/24)

A principios deste ano, cambiamos a numeración de versións de décimas a centésimas.

Por que? Porque ese é o nivel de detalles co que enviamos agora. Centos, non décimos. 97 versións máis a 3.0! LFG :-)

Agora sobre este modo de fala a texto, é dicir, HackerNoon dicta

Ás veces é difícil escribir, polo que, en lugar de escribir, falo co meu teléfono. A continuación móstrase como se ve cando o dis na aplicación de editor de texto HackerNoon:





Dispoñible gratuitamente en Apple e Google !