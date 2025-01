“HackerNoon Mobile App 2.03”: Derrew resminamalaşdyrmak üçin tekst reodeimine çykyş

Işimiň gyzykly taraplaryndan biri programma üpjünçiligini jemlemekdir. HackerNoon ykjam programmasynyň goýberiş belliklerini ýazmak elmydama ýakymly. Ine, soňky neşir üçin ýazan zatlarym:





[2.03] : writingazmak üçin tekst resminamalaryna söz goşduk. Pikirleri çalt ele almak üçin ajaýyp. Diňe zatlar hakda gürleşmek blog ýazmakdyr! Indiki ýazgyňyzy ýa-da meýilnamaňyzy diňe “HackerNoon” programmasy bilen gürleşip başlaň. Öwrenmek üçin hekaýalary mowzuk boýunça tertiplemek üçin #bitcoin ýa-da #javascript ýaly tehnologiýa mowzuk sahypalaryny goşduk. Gözlegde tapylýar we hekaýa sahypasynda görkezilýär. Elýeterlilik üçin indi 70+ has köp dil baş sahypasyny goşduk. Durmuş üçin islendik tehnologiýany öwrenmegiňizi isleýäris!





“HackerNoon” ykjam programmasynyň ösüşi barada maglumat almak üçin şu ýyl şu wagta çenli 4 sany esasy neşirden ykjam programma goýberiş bellikleri:





[2.02] Salam, tehnologiýany amala aşyrýan adamlar we kompaniýalar. Gözleg netijelerini diňe bir tehnologiýa hekaýalaryny däl, eýsem adamlary we kompaniýalary hem goşmak üçin baýlaşdyrdyk. “HackerNoon” -daky kompaniýalar üçin okyjylaryň gatnaşygyny ölçemek bilen, “Evergreen Index” -iň üsti bilen ähli kompaniýalary ýerleşdirdik. Bu, wagtyň geçmegi bilen jemgyýetiň aňynyň bir kompaniýa bolan gyzyklanmasy üçin ses ölçegleriniň paýy hökmünde niýetlenendir. Companieshli kompaniýalaryň “Evergreen” reýtingi we jemgyýetçilik kompaniýalary üçin paý bahalary programmanyň içinde erkin elýeterlidir. (7/24/24)





[2.01] Adamlaryň 74% -iniň hökümetiň AI-ni kadalaşdyrmak ukybyna düýbünden ynanmaýandygyny bilýärdiňizmi? Peoplea-da adamlaryň 49% -i 24 ýaşy iň gowy diýip hasaplaýarmy? HackerNoon-yň asyl saýlaw maglumatlaryny we işjeň tehnologiýa soragnamalaryny internetiň tendensiýalarynyň täsirinde galmagyňyz üçin “HackerNoon” programmasyna getirdik. Bu goýberiş, şeýle hem ykjam ýazuw tejribesinde düýpli gowulaşmalary öz içine alýar. Writingazmaga başlamagy aňsatlaşdyrmak üçin ýüzlerçe hekaýa şablonlaryny goşduk we sözbaşy hekaýasynyň işleýşinde we hekaýa sazlamalarynda redaktirläp boljak “Apple Notes” ýaly sözbaşy funksiýasyny has köp etdik. Öňe gidiş pikirler kiçijik klawiaturalardan gelip biler! Iň soňkusy, ýöne ilki bilen, “HackerNoon” programmasyny açanyňyzdan birnäçe gymmatly pursatlary tygşytlamak üçin tassyklamany çaltlaşdyrdyk. Pikirleriň gelmegini dowam etdiriň! Gowulaşarys! (5/11/24)





[2.00] 74% -iň hökümetiň AI-ni kadalaşdyrmak ukybyna düýbünden ynanmaýandygyny bilýärdiňizmi? “HackerNoon” -yň asyl saýlaw maglumatlaryny “Programma” -a getirdik. Bu neşir, şeýle hem ýazmaga başlamagy aňsatlaşdyrmak üçin ýüzlerçe hekaýa şablonlaryny goşdy we sözbaşy hekaýasyny Google Keep ýaly has amatly etdi, hekaýa eserinde we hekaýa sazlamalarynda üýtgedip bolýar. Iň soňkusy, ýöne ilki bilen, HackerNoon programmasyny açanyňyzdan birnäçe gymmatly pursatlary tygşytlamak üçin tassyklamany çaltlaşdyrdyk. (4/24/24)





[1.9] Tekst redaktory, indi ýaşa! Hekaýa ýazyp, göni “HackerNoon” ykjam programmasy arkaly adam redaktorlaryna iberip bilersiňiz. Liveaşasyn! Okaýanlary ýatdan çykarmaň. “HackerNoon” hekaýalary üçin 12 täze dil goşduk: Ispan, Hindi, Mandarin, Wýetnam, Fransuz, Portugaliýa, Japaneseapon. Rus, koreý, türk, bengal we nemes. Trendörite tehnologiýa kategoriýalaryny ölçemek we görkezmek üçin tendensiýa belliklerini we neşir ediş işjeňligini nädip ölçemelidigimizi üýtgedýäris. Şeýle hem, asyl pikselleşdirilen nyşanlary, garaňky re detailsimiň jikme-jikliklerini, döwrebaplaşdyrylan süýräp boljak sanaw sanawyny goşduk we ýokary tehnologiýa hekaýalaryny has gowy görkezmek üçin hekaýa kartalaryny täzeden düzdük. (2/13/24)

Şu ýylyň başynda wersiýa belgilerimizi onunjydan ýüzden birine geçirdik.

Näme üçin? Sebäbi bu häzir iberýän jikme-jikliklerimiziň derejesi. Hundredsüzlerçe, onunjy däl. 3.0-a ýene 97 wersiýa! LFG :-)

Indi Tekst re toimine bu çykyş hakda - ýagny HackerNoon Dictates

Käwagt ýazmak kyn, şonuň üçin ýazmagyň ýerine diňe telefonym bilen gürleşýärin. Aşakda “HackerNoon” tekst redaktory programmasyna aýdanyňyzda nähili görünýär:





