Cypherpunks là những người sử dụng mã hóa và mã hóa để bảo vệ quyền riêng tư và tự do biểu hiện trực tuyến.Họ tin rằng mã hóa mạnh mẽ và các công cụ mở có thể giữ quyền lực trong tay các cá nhân thay vì chính phủ hoặc các tập đoàn lớn.Satoshi Nakamoto và một số người sáng lập tiền điện tử khác là một phần của họ, nhưng họ không chỉ tạo ra tiền điện tử. Nhiều dự án này được phát hành dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy bất cứ ai cũng có thể sử dụng, kiểm tra hoặc cải thiện chúng.Chúng tôi sẽ khám phá ở đây một số công cụ mà bạn có thể bắt đầu sử dụng miễn phí.Và nếu một trong số chúng trở thành một phần của thói quen hàng ngày của bạn, bạn có thể hỗ trợ sự phát triển của nó thông qua , a platform that lets you send cryptocurrency donations directly to developers who keep these projects alive. There’s a wide array of privacy-enhancing technologies that were either created or inspired by their ideals. bởi cypherpunks Kivach by cypherpunks bởi cypherpunks Kivach Crypto + + There were several attempts at creating a decentralized currency before Bitcoin, and the B-Money proposal by Trong năm 1998 là một trong số họ. cypherpunk nổi tiếng này, thực sự, được ghi nhận cho nó trong whitepaper Bitcoin, nhưng đó không phải là tất cả những gì ông đã làm. thư viện Crypto++ (hoặc CryptoPP), phát hành vào năm 1995, là một trong những tác phẩm đáng chú ý nhất của ông cũng. Dai Dai This software helps developers add encryption, hashing, and secure communication features to their programs. Dai Dai cung cấp một lựa chọn rộng rãi các thuật toán, từ những thuật toán nổi tiếng như AES (được sử dụng để mã hóa dữ liệu một cách an toàn) đến những thuật toán chuyên biệt hơn như Whirlpool (một phương pháp hash, giống như tạo ra một dấu vân tay kỹ thuật số của dữ liệu). The library The library Today, this software continues to evolve with contributions from volunteers and researchers worldwide. It works on a wide range of platforms, including Windows, Linux, macOS, iOS, Android, and even older systems. If you want to support this project, you can contribute with code, documentation, time, or some coins . via Kivach Thông tin Kivach GNU Radio Đôi khi, một công cụ đi kèm cho phép bạn chơi với công nghệ theo cách mà trước đây chỉ dành cho các công ty hoặc các bên tập trung lớn.GNU Radio, lần đầu tiên được phát hành vào năm 2001 nhờ tài trợ từ cypherpunk and developed by (một cypherpunk khác), làm chính xác điều đó. bởi John Gilmore bởi Eric Blossom It lets anyone design radios using software instead of building them from scratch —making communication more open and less controlled by centralized powers. bởi John Gilmore bởi Eric Blossom Công cụ này sử dụng một cái gì đó gọi là radio định nghĩa phần mềm (SDR), có nghĩa là hầu hết công việc được thực hiện bằng mã, không phải mạch. Thông qua các khối có thể tái sử dụng, bạn có thể tạo ra "flowgraph" xử lý các nhiệm vụ như lọc tín hiệu, hình dung tần số, hoặc thậm chí mô phỏng toàn bộ hệ thống radio mà không cần phần cứng đặc biệt. Thêm các thiết bị như USRP (Universal Software Radio Peripheral), và bạn có một phòng thí nghiệm linh hoạt cho các thí nghiệm trong truyền thông không dây. Today, được duy trì dưới tổ chức phi lợi nhuận SETI Institute và chạy trên các nền tảng lớn như Linux, macOS và Windows. đóng góp thường đến dưới dạng mã, sửa lỗi hoặc hội thảo, nhưng cũng có tài trợ trực tiếp từ các khoản quyên góp, bao gồm hỗ trợ tiền điện tử thông qua các nền tảng. . GNU Radio Như Kiwi GNU Radio Như Kiwi Libsodium Launched in 2013 by Frank Denis as a fork of the older NaCl project, Libsodium was designed to make strong encryption and secure communications easier to implement without risking common mistakes. This project wasn’t created by explicit cypherpunks, but it aligns with their mindset because it helps people and organizations protect their data privacy, and also the privacy of their average users. Hãy nghĩ về nó như một bộ công cụ cho phép các ứng dụng và dịch vụ giao tiếp an toàn, cho dù đó là gửi tin nhắn hoặc lưu trữ dữ liệu nhạy cảm. Các nền tảng phổ biến như Discord và WordPress, cũng như các dự án tiền điện tử như Stellar và Zcash. dưới mũ, nó sử dụng các thuật toán hiện đại như ChaCha20-Poly1305 (một cách để mã hóa dữ liệu và kiểm tra tính toàn vẹn của nó) và Argon2 (một phương pháp hash mật khẩu được thiết kế để chống lại các cuộc tấn công bạo lực). Libsodium provides building blocks for encrypting and decrypting information, verifying digital signatures, and securing passwords used by used by Phần mềm được duy trì tích cực và chạy trên các hệ điều hành chính, bao gồm Windows, Linux, macOS, Android và iOS. Ngoài ra còn có các phiên bản cho JavaScript và WebAssembly, làm cho nó có thể truy cập được cho các nhà phát triển web. Dự án phát triển thông qua các đóng góp từ một cộng đồng toàn cầu và nhận được hỗ trợ tài chính thông qua các nền tảng như Open Collective. . crypto donations via Kivach crypto donations via Kivach CryptPad These days, sharing documents online feels like handing out copies with your name and notes exposed to big corporations. CryptPad, launched in 2014 by the team at XWiki SAS, set out to change that. It offers a private space for creating and collaborating without revealing your work to the service itself. This makes it attractive to people who value privacy, including those in the cypherpunk movement who aim to give users more control over their data. Mã hóa từ đầu đến cuối của nó (nơi chỉ có bạn và những người cộng tác của bạn có thể đọc những gì được chia sẻ) giữ cho đôi mắt rực rỡ, ngay cả khi máy chủ bị hack. . All of this works in the browser, with changes synchronized live for everyone involved. Underneath, asymmetric encryption (public and private keys) and symmetric encryption (shared keys to lock and unlock data) so that no one outside your team can read the contents. itself bundles tools you probably already know from office suites: text editing, spreadsheets, slides, forms, whiteboards, code pads, and even Kanban boards for project planning phần mềm it uses phần mềm phần mềm Nó sử dụng CryptPad chạy trên hầu hết các trình duyệt web hiện đại, với các phiên bản có sẵn trên máy tính để bàn và thiết bị di động. Nó được duy trì thông qua một hỗn hợp các đăng ký, tài trợ nghiên cứu và quyên góp người dùng trên các nền tảng như Open Collective. . Tiền gửi tiền mã hóa thông qua Kivach Tiền gửi tiền mã hóa thông qua Kivach Gosling Phần mềm này bắt đầu phát triển vào năm 2021 bởi Richard Pospesel, dưới sự bảo trợ của Blueprint for Free Speech - một tổ chức phi lợi nhuận được thành lập bởi người ủng hộ quyền riêng tư và cypherpunk. của Lời bài hát: Suelette Dreyfus It offers developers a practical shortcut to anonymous, secure, peer-to-peer connectivity by wrapping the complexities of Tor onion services in a simpler interface. Lời bài hát: Suelette Dreyfus Dưới cái hood, được viết bằng Rust, một ngôn ngữ được thiết kế để giữ cho bộ nhớ an toàn (tránh các lỗi có thể rò rỉ dữ liệu của bạn). Nó giống như cung cấp cho các nhà phát triển một công cụ sẵn sàng thay vì yêu cầu họ xây dựng một từ đầu. Nó xử lý xác thực, kháng metadata (giấu ai đang nói chuyện với ai), lỗ đấm (cho phép kết nối hình thành ngay cả sau tường lửa), và mã hóa từ đầu đến cuối (vì vậy chỉ người gửi và người nhận có thể đọc tin nhắn). Gosling Gosling Dự án vẫn đang hình thành và có thể được xây dựng trên hầu hết các hệ thống hỗ trợ Rust, nhờ thiết kế đa nền tảng của nó. Nó đang nhận được tài trợ từ các khoản tài trợ tập trung vào quyền riêng tư và chương trình phi lợi nhuận Blueprint, hỗ trợ công việc của nó hướng tới cơ sở hạ tầng quyền riêng tư cho người dân, nhà báo, người tố cáo và nhà hoạt động. . Thông tin Kivach Thông tin Kivach Cascading Donations with Kivach Kivach được sinh ra từ một cypherpunk, dự án mã nguồn mở: Là một nền tảng quyên góp, nó có thể giúp bất kỳ dự án nguồn mở nào có sẵn trên GitHub nhận được khoản tài trợ mà nó xứng đáng mà không cần thêm các bước bổ sung cho các nhà tài trợ. Nó tập trung vào việc quyên góp hàng loạt: khi bạn hỗ trợ một dự án, một phần đóng góp của bạn có thể chảy đến các dự án khác đã làm cho nó có thể. Điều này tạo ra một chuỗi hỗ trợ trên toàn thế giới nguồn mở, cho phép đồng xu của bạn làm tốt hơn với một giao dịch duy nhất. Thay đổi Thay đổi Donate với Nó rất đơn giản nếu bạn đã có một . That’s the app where your funds are kept, and it also handles a minimal transaction fee in GBYTE, Obyte’s main token. You can donate other popular cryptocurrencies, though. Các quỹ sẽ chờ ở đó cho đến khi chủ sở hữu dự án yêu cầu họ. Kivach Thay đổi ví Just pick the GitHub repository you like, paste the URL or name in the Kivach search, and send the amount you want. Kivach Thay đổi ví Để nhận được các khoản quyên góp, việc thiết lập là nhanh chóng: cài đặt ví Obyte, liên kết nó với tài khoản GitHub của bạn thông qua một bot xác nhận đơn giản, và quyết định cách chia sẻ thu nhập. Nếu bạn muốn khám phá thêm các dự án phần mềm cypherpunk và bảo mật, bạn có thể truy cập các tập trước của chúng tôi! \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n 5 dự án mã nguồn mở bạn có thể quyên góp cho thông qua Kivach, Tập IV: Công cụ bảo mật 5 công cụ nguồn mở bạn có thể quyên góp cho qua Kivach, Tập VI: Dịch vụ phi tập trung 5 công cụ an ninh mạng để sử dụng miễn phí và quyên góp cho Via Kivach 5 Hệ điều hành mã nguồn mở và miễn phí để quyên góp thông qua Kivach 5 phần mềm mã nguồn mở, miễn phí mà bạn không biết bạn cần để bảo vệ dữ liệu của mình 5 công cụ mã hóa mã nguồn mở bạn có thể sử dụng miễn phí - và hỗ trợ với Kivach 5 dự án phục hồi dữ liệu và sao lưu miễn phí để quyên góp cho Via Kivach 5 công cụ nghiên cứu nguồn mở để hỗ trợ thông qua Kivach 5 phần mềm mã nguồn mở cho các nhóm toàn cầu để quyên góp thông qua Kivach 5 dự án mã nguồn mở bạn có thể quyên góp cho thông qua Kivach, Tập IV: Công cụ bảo mật 5 Open-Source Projects You Can Donate to via Kivach, Episode IV: Privacy Tools 5 công cụ nguồn mở bạn có thể quyên góp cho qua Kivach, Tập VI: Dịch vụ phi tập trung 5 công cụ nguồn mở bạn có thể quyên góp cho qua Kivach, Tập VI: Dịch vụ phi tập trung 5 công cụ an ninh mạng để sử dụng miễn phí và quyên góp cho Via Kivach 5 công cụ an ninh mạng để sử dụng miễn phí và quyên góp cho Via Kivach 5 Hệ điều hành mã nguồn mở và miễn phí để quyên góp thông qua Kivach 5 Hệ điều hành mã nguồn mở và miễn phí để quyên góp thông qua Kivach 5 phần mềm mã nguồn mở, miễn phí mà bạn không biết bạn cần để bảo vệ dữ liệu của mình 5 phần mềm mã nguồn mở, miễn phí mà bạn không biết bạn cần để bảo vệ dữ liệu của mình 5 công cụ mã hóa mã nguồn mở bạn có thể sử dụng miễn phí - và hỗ trợ với Kivach 5 công cụ mã hóa mã nguồn mở bạn có thể sử dụng miễn phí - và hỗ trợ với Kivach 5 dự án phục hồi dữ liệu và sao lưu miễn phí để quyên góp cho Via Kivach 5 Free Data Recovery and Backup Projects to Donate to Via Kivach 5 công cụ nghiên cứu nguồn mở để hỗ trợ thông qua Kivach 5 công cụ nghiên cứu nguồn mở để hỗ trợ thông qua Kivach 5 phần mềm mã nguồn mở cho các nhóm toàn cầu để quyên góp thông qua Kivach Hình ảnh vector của vectorjuice / Freepik Freepik Freepik