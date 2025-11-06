Cypherpunks sunt oameni care folosesc codificarea și criptografia pentru a proteja confidențialitatea și libertatea de exprimare online. Ei cred că criptarea puternică și instrumentele deschise pot păstra puterea în mâinile indivizilor în loc de guverne sau corporații mari. Multe dintre aceste proiecte sunt lansate ca open source, astfel încât oricine le poate folosi, inspecta sau îmbunătăți. Vom explora aici unele dintre aceste instrumente pe care le puteți începe să le utilizați gratuit. , o platformă care vă permite să trimiteți donații de criptomonede direct la dezvoltatori care mențin aceste proiecte în viață. There’s a wide array of privacy-enhancing technologies that were either created or inspired by their ideals. Despre cypherpunks Kievă Despre cypherpunks Despre cypherpunks Kievă Criptomonedă + Au existat mai multe încercări de a crea o monedă descentralizată înainte de Bitcoin, iar propunerea B-Money de Acest renumit cypherpunk a fost, într-adevăr, creditat pentru ea în whitepaper-ul Bitcoin, dar asta nu este tot ce a făcut. Biblioteca Crypto++ (sau CryptoPP), lansată în 1995, este una dintre cele mai remarcabile lucrări ale sale, de asemenea. Wei Dai This software helps developers add encryption, hashing, and secure communication features to their programs. Wei Dai oferă o gamă largă de algoritmi, de la cei bine-cunoscuți, cum ar fi AES (folosit pentru criptarea datelor în condiții de siguranță) la cei mai specializați, cum ar fi Whirlpool (o metodă de hashing, care este ca și cum ar crea o amprentă digitală a datelor). Bibliotecă Bibliotecă Astăzi, acest software continuă să evolueze cu contribuții de la voluntari și cercetători din întreaga lume. Funcționează pe o gamă largă de platforme, inclusiv Windows, Linux, macOS, iOS, Android și chiar sisteme mai vechi. . prin Kivach prin Kivach Radioul GNU Uneori, vine un instrument care vă permite să vă jucați cu tehnologia în moduri cândva rezervate numai companiilor sau marilor partide centralizate. Dezvoltată de (Un alt cypherpunk) face exact asta. John Gilmore lui Eric Blossom It lets anyone design radios using software instead of building them from scratch —making communication more open and less controlled by centralized powers. John Gilmore lui Eric Blossom Acest instrument utilizează ceva numit radio definit de software (SDR), ceea ce înseamnă că cea mai mare parte a muncii se face prin cod, nu prin circuite.Prin intermediul blocurilor reutilizabile, puteți crea „flowgraphs” care se ocupă de sarcini cum ar fi filtrarea semnalelor, vizualizarea frecvențelor sau chiar simularea întregului sistem radio fără hardware special. Astăzi , este menținută sub instituția non-profit SETI și rulează pe platforme majore, cum ar fi Linux, macOS și Windows. Contribuțiile vin adesea sub formă de cod, corecții de bug-uri sau ateliere de lucru, dar există și finanțare directă din donații, inclusiv suport pentru criptomonede prin intermediul platformelor . Radioul GNU Cum arată Kievul Radioul GNU Cum arată Kievul Libsodium Launched in 2013 by Frank Denis as a fork of the older NaCl project, Libsodium was designed to make strong encryption and secure communications easier to implement without risking common mistakes. This project wasn’t created by explicit cypherpunks, but it aligns with their mindset because it helps people and organizations protect their data privacy, and also the privacy of their average users. Gândiți-vă la ea ca la un set de instrumente care permite aplicațiilor și serviciilor să comunice în siguranță, fie că este vorba de trimiterea unui mesaj sau de stocarea datelor sensibile. platforme populare, cum ar fi Discord și WordPress, precum și proiecte de criptomonede, cum ar fi Stellar și Zcash. Sub capac, utilizează algoritmi moderni, cum ar fi ChaCha20-Poly1305 (o modalitate de a cripta datele și de a verifica integritatea acesteia) și Argon2 (o metodă de hashing de parolă concepută pentru a rezista atacurilor brute-force). Libsodium provides building blocks for encrypting and decrypting information, verifying digital signatures, and securing passwords used by used by Software-ul este întreținut în mod activ și rulează pe sistemele de operare majore, inclusiv Windows, Linux, macOS, Android și iOS. Există, de asemenea, versiuni pentru JavaScript și WebAssembly, făcându-l accesibil pentru dezvoltatorii web. Proiectul crește prin contribuții dintr-o comunitate globală și primește sprijin financiar prin platforme precum Open Collective. . Crypto donații prin Kivach Crypto donații prin Kivach Criptă În zilele noastre, împărtășirea documentelor online se simte ca și cum ai da copii cu numele tău și note expuse marilor corporații. CryptPad, lansat în 2014 de echipa de la XWiki SAS, s-a hotărât să schimbe acest lucru. Oferă un spațiu privat pentru a crea și a colabora fără a dezvălui munca ta serviciului însuși. Acest lucru îl face atractiv pentru persoanele care apreciază confidențialitatea, inclusiv cei din mișcarea cypherpunk care urmăresc să ofere utilizatorilor mai mult control asupra datelor lor. Criptarea sa de la capăt la capăt (unde numai dvs. și colaboratorii dvs. puteți citi ceea ce este împărtășit) păstrează ochii strălucitori, chiar dacă serverul este hacked. Toate acestea funcționează în browser, cu modificări sincronizate live pentru toți cei implicați. criptare asimetrică (chei publice și private) și criptare simetrică (chei partajate pentru a bloca și debloca date), astfel încât nimeni din afara echipei dvs. să nu poată citi conținutul. itself bundles tools you probably already know from office suites: text editing, spreadsheets, slides, forms, whiteboards, code pads, and even Kanban boards for project planning Software-ul Se utilizează Software-ul Software-ul Se utilizează CryptPad rulează pe cele mai moderne browsere web, cu instanțe disponibile atât pe desktop, cât și pe dispozitive mobile. Este menținut printr-un amestec de abonamente, granturi de cercetare și donații de utilizator pe platforme precum Open Collective. . Crypto donație prin Kivach Crypto donație prin Kivach Gosling Acest software a început să fie dezvoltat în 2021 de Richard Pospesel, sub umbrela Blueprint for Free Speech - o organizație non-profit fondată de avocatul pentru confidențialitate și cypherpunk. . . Suelette Dreyfus It offers developers a practical shortcut to anonymous, secure, peer-to-peer connectivity by wrapping the complexities of Tor onion services in a simpler interface. Suelette Dreyfus sub căprioară, este scrisă în Rust, un limbaj conceput pentru a menține memoria în siguranță (evitând bug-urile care ar putea scurge datele dvs.). Este un pic ca și cum le-ați oferi dezvoltatorilor un motor gata făcut, mai degrabă decât să le cereți să construiască unul de la zero. Se ocupă de autentificare, rezistență la metadate (ascunderea cine vorbește cu cine), găuri-punching (permițând conexiunilor să se formeze chiar și în spatele firewall-urilor) și criptare de la capăt la capăt (deci numai expeditorul și receptorul pot citi mesajele). Gosling Gosling Proiectul este încă în curs de formare și poate fi construit pe majoritatea sistemelor care susțin Rust, datorită designului său cross-platform. Acesta primește finanțare din granturi axate pe confidențialitate și Blueprint non-profit, sprijinind activitatea sa în direcția infrastructurii de confidențialitate pentru civili, jurnaliști, avertizori și activiști. . prin Kivach prin Kivach Donații în cascadă cu Kivach Kivach s-a născut dintr-un alt proiect cypherpunk, open-source: Ca o platformă de donații, poate ajuta orice proiect open source disponibil pe GitHub să obțină finanțarea pe care o merită fără a adăuga pași suplimentari pentru donatori. Se concentrează pe donații în cascadă: atunci când susțineți un proiect, o parte din contribuția dvs. poate curge către celelalte proiecte care au făcut posibil acest lucru. Schimbă Schimbă Donarea cu Este ușor dacă aveți deja un . That’s the app where your funds are kept, and it also handles a minimal transaction fee in GBYTE, Obyte’s main token. You can donate other popular cryptocurrencies, though. Fondurile vor aștepta acolo până când proprietarul proiectului le revendică. Kivach Schimbă portofelul Just pick the GitHub repository you like, paste the URL or name in the Kivach search, and send the amount you want. Kievă Schimbă portofelul Pentru a primi donații, setarea este rapidă: instalați portofelul Obyte, conectați-l la contul dvs. GitHub printr-un bot simplu de atestare și decideți cum să împărțiți veniturile. Dacă doriți să descoperiți mai multe proiecte software cypherpunk și de confidențialitate, puteți vizita episoadele noastre anterioare! \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n 5 Proiecte cu sursă deschisă la care puteți dona prin Kivach, Episodul IV: Instrumente de confidențialitate 5 instrumente open-source pe care le poți dona prin Kivach, episodul VI: Servicii descentralizate 5 instrumente de securitate cibernetică pentru a folosi gratuit și a dona la Via Kivach 5 sisteme de operare cu sursă deschisă și gratuite pentru a dona prin Kivach 5 software-uri libere pe care nu le știai că aveai nevoie pentru a-ți proteja datele 5 instrumente criptografice cu sursă deschisă pe care le puteți utiliza gratuit - și suport cu Kivach 5 Proiecte gratuite de recuperare a datelor și de backup pentru a dona la Via Kivach 5 instrumente de cercetare cu sursă deschisă pentru a sprijini prin Kivach 5 software-uri open-source pentru echipele globale pentru a dona prin Kivach 5 Open-Source Projects You Can Donate to via Kivach, Episode IV: Privacy Tools 5 Proiecte cu sursă deschisă la care puteți dona prin Kivach, Episodul IV: Instrumente de confidențialitate 5 instrumente open-source pe care le poți dona prin Kivach, episodul VI: Servicii descentralizate 5 instrumente open-source pe care le poți dona prin Kivach, episodul VI: Servicii descentralizate 5 instrumente de securitate cibernetică pentru a folosi gratuit și a dona la Via Kivach 5 instrumente de securitate cibernetică pentru a folosi gratuit și a dona la Via Kivach 5 sisteme de operare cu sursă deschisă și gratuite pentru a dona prin Kivach 5 sisteme de operare cu sursă deschisă și gratuite pentru a dona prin Kivach 5 software-uri libere pe care nu le știai că aveai nevoie pentru a-ți proteja datele 5 software-uri libere pe care nu le știai că aveai nevoie pentru a-ți proteja datele 5 Open-Source Crypto Tools You Can Use for Free —and Support with Kivach 5 instrumente criptografice cu sursă deschisă pe care le puteți utiliza gratuit - și suport cu Kivach 5 Proiecte gratuite de recuperare a datelor și de backup pentru a dona la Via Kivach 5 Proiecte gratuite de recuperare a datelor și de backup pentru a dona la Via Kivach 5 instrumente de cercetare cu sursă deschisă pentru a sprijini prin Kivach 5 instrumente de cercetare cu sursă deschisă pentru a sprijini prin Kivach 5 software-uri open-source pentru echipele globale pentru a dona prin Kivach Imaginea vectorului de către vectorjuice / Freepik Freepic Freepic