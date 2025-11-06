Cypherpunks ni watu ambao hutumia coding na cryptography kulinda faragha na uhuru wa kujieleza mtandaoni. Wao wanaamini kwamba encryption yenye nguvu na zana za wazi zinaweza kuweka nguvu katika mikono ya watu badala ya serikali au makampuni makubwa. Satoshi Nakamoto na waanzilishi wengine wa cryptocurrency ni sehemu yao, lakini hawakufanya cryptocurrencies tu. Wengi wa miradi hii ni iliyotolewa kama chanzo cha wazi, hivyo mtu yeyote anaweza kutumia, kuangalia, au kuboresha. Tutachunguza hapa baadhi ya zana hizi ambazo unaweza kuanza kutumia kwa bure. , jukwaa ambalo linakuwezesha kutuma zawadi za cryptocurrency moja kwa moja kwa watengenezaji ambao wanahifadhi miradi hii. There’s a wide array of privacy-enhancing technologies that were either created or inspired by their ideals. kwa cypherpunks Kiwamba by cypherpunks kwa cypherpunks Kiwamba Mifumo ya Crypto + There were several attempts at creating a decentralized currency before Bitcoin, and the B-Money proposal by Kipengele hiki kilichojulikana cha cypherpunk, kwa kweli, kilikuwa kimechukuliwa katika vitabu vya Bitcoin, lakini hiyo sio yote aliyoyafanya. wa wa wa wa This software helps developers add encryption, hashing, and secure communication features to their programs. wa wa wa wa inatoa uteuzi mkubwa wa algorithms, kutoka wale maarufu kama AES (kutumika kwa ajili ya encryption data salama) hadi wale maalum zaidi kama vile Whirlpool (mchakato wa hashing, ambayo ni kama kuunda fingerprint digital ya data). Watengenezaji hutumia ili kulinda ujumbe, kuzalisha namba za random kwa usalama, kusimamia saini za digital, au hata kuchunguza mapendekezo mapya ya cryptographic yanayojadiliwa. Maktaba ya Maktaba ya Today, this software continues to evolve with contributions from volunteers and researchers worldwide. It works on a wide range of platforms, including Windows, Linux, macOS, iOS, Android, and even older systems. If you want to support this project, you can contribute with code, documentation, time, or some coins . via Kivach via Kivach Radio ya GNU Wakati mwingine, chombo kinakuja pamoja na ambayo inakuwezesha kucheza na teknolojia kwa njia ambazo zilihifadhiwa tu kwa makampuni au vyama vikuu vilivyotengwa. na kuendeleza kwa (another cypherpunk), does exactly that. John Gilmore Eric Blossom It lets anyone design radios using software instead of building them from scratch —making communication more open and less controlled by centralized powers. John Gilmore Eric Blossom This tool uses something called software-defined radio (SDR), meaning most of the work is done by code, not circuits. Through reusable blocks, you can create “flowgraphs” that handle tasks like filtering signals, visualizing frequencies, or even simulating whole radio systems without special hardware. Add devices like the USRP (Universal Software Radio Peripheral), and you’ve got a flexible lab for experiments in wireless communication. Leo hii, inachukuliwa chini ya Taasisi ya SETI isiyo ya faida na inafanya kazi kwenye majukwaa makubwa kama vile Linux, macOS, na Windows. mchango mara nyingi unakuja katika fomu ya msimbo, ufumbuzi wa bug, au warsha, lakini pia kuna fedha moja kwa moja kutoka kwa misaada, ikiwa ni pamoja na msaada wa cryptocurrency kupitia majukwaa . Radio ya GNU Jinsi ya Kiwira Radio ya GNU Jinsi ya Kiwira Libsodium ya Ilianzishwa mwaka 2013 na Frank Denis kama fork ya mradi wa zamani wa NaCl, Libsodium iliundwa ili kuifanya encryption yenye nguvu na mawasiliano salama kuwa rahisi kutekelezwa bila hatari ya makosa ya kawaida. Mradi huu haukufanywa na cypherpunks wazi, lakini unakubaliana na mawazo yao kwa sababu husaidia watu na mashirika kulinda faragha yao ya data, na pia faragha ya watumiaji wao wa wastani. Fikiria kama toolkit ambayo inaruhusu programu na huduma kuwasiliana kwa usalama, iwe ni kutuma ujumbe au kuhifadhi data nyeti. jukwaa maarufu kama Discord na WordPress, pamoja na miradi ya cryptocurrency kama Stellar na Zcash. Chini ya kapu, hutumia algorithms ya kisasa kama ChaCha20-Poly1305 (mchakato wa encrypt data na kuangalia uaminifu wake) na Argon2 (mchakato wa hashing password iliyoundwa kupinga mashambulizi ya nguvu kali). Libsodium provides building blocks for encrypting and decrypting information, verifying digital signatures, and securing passwords Kutumika kwa Kutumika kwa The software is actively maintained and runs on major operating systems, including Windows, Linux, macOS, Android, and iOS. There are also versions for JavaScript and WebAssembly, making it accessible for web developers. The project grows through contributions from a global community and receives financial support through platforms like Open Collective. You can also support them with . crypto donations via Kivach Mapato ya crypto kupitia Kivach Cryptopadi ya Siku hizi, kushiriki nyaraka mtandaoni inaonekana kama kutoa nakala na jina lako na kumbukumbu zilizoonyeshwa kwa makampuni makubwa. CryptPad, ilizinduliwa mwaka 2014 na timu ya XWiki SAS, imeamua kubadilisha hili. Inatoa nafasi ya kibinafsi ya kuunda na kushirikiana bila kuonyesha kazi yako kwa huduma yenyewe. Hii inafanya kuwa ya kuvutia kwa watu ambao hupenda faragha, ikiwa ni pamoja na wale katika harakati ya cypherpunk ambao wanataka kuwapa watumiaji udhibiti zaidi juu ya data zao. Encryption yake end-to-end (ambayo wewe na wafanyakazi wako tu wanaweza kusoma kile kilichoshirikiwa) inahifadhi macho, hata kama seva inachukuliwa. . All of this works in the browser, with changes synchronized live for everyone involved. Underneath, encryption asymmetric (mfunguo wa umma na binafsi) na encryption symmetric (mfunguo wa kushirikiana ili kufunga na kufungua data) ili mtu yeyote nje ya timu yako anaweza kusoma maudhui. itself bundles tools you probably already know from office suites: text editing, spreadsheets, slides, forms, whiteboards, code pads, and even Kanban boards for project planning Programu ya it uses The software Programu ya it uses CryptPad inafanya kazi kwenye kivinjari vingi vya mtandao vya kisasa, na mifano inapatikana kwenye desktop na vifaa vya mkononi. Inahifadhiwa kupitia mchanganyiko wa usajili, misaada ya utafiti, na mchango wa mtumiaji kwenye majukwaa kama vile Open Collective. Ikiwa unafurahia kile ambacho kinatoa, unaweza kuingia na usajili au . Ujumbe wa crypto kupitia Kivach Ujumbe wa crypto kupitia Kivach Gosling Programu hii ilianza maendeleo mnamo 2021 na Richard Pospesel, chini ya umbo la Blueprint kwa Uhuru wa Neno - shirika lisilo na faida lililoanzishwa na mwanaharakati wa faragha na cypherpunk. ya Suelette Dreyfus It offers developers a practical shortcut to anonymous, secure, peer-to-peer connectivity by wrapping the complexities of Tor onion services in a simpler interface. Maelezo ya Dreyfus chini ya kichwa, is written in Rust, a language designed to keep memory safe (avoiding bugs that might leak your data). It's a bit like giving developers a ready-made engine rather than asking them to build one from scratch. It handles authentication, metadata resistance (hiding who’s talking to whom), hole-punching (letting connections form even behind firewalls), and end-to-end encryption (so only the sender and receiver can read messages). All these features make it more approachable to create apps that preserve anonymity and safety. Gosling Gosling Mradi unaendelea kuundwa na inaweza kujengwa kwenye mifumo mingi ambayo inasaidia Rust, shukrani kwa muundo wake wa jukwaa. Inapokea fedha kutoka kwa misaada ya faragha na Blueprint isiyo ya faida, kusaidia kazi yake kuelekea miundombinu ya faragha kwa raia, waandishi wa habari, wahalifu, na wanaharakati. Unaweza pia kutoa crypto kwa hifadhi yao kwenye GitHub . via Kivach via Kivach Cascading Donations with Kivach Kivach was born from another cypherpunk, open-source project: . As a donation platform, it can help any open-source project available on GitHub get the funding it deserves without adding extra steps for donors. It focuses on cascading donations: when you support one project, part of your contribution can flow to the other projects that made it possible. This creates a chain of support across the open-source world, letting your coins do more good with a single transaction. Obyte Mabadiliko kuwakomboa kwa Ni rahisi ikiwa tayari una Hiyo ni programu ambapo fedha zako zinahifadhiwa, na pia inashughulikia ada ndogo ya shughuli katika GBYTE, token kuu ya Obyte. Fedha zitaendelea kusubiri hapo mpaka mmiliki wa mradi atahitaji. Kiwamba Obyte wallet Just pick the GitHub repository you like, paste the URL or name in the Kivach search, and send the amount you want. Kiwamba Obyte wallet To receive donations, the setup is quick: install the Obyte wallet, link it to your GitHub account through a simple attestation bot, and decide how to share the income. You can keep everything or pass a share to other developers who helped you build your work. If you want to discover more cypherpunk and privacy software projects, you can visit our previous episodes!