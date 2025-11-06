Cypherpunks són persones que utilitzen la codificació i la criptografia per protegir la privacitat i la llibertat d'expressió en línia. creuen que la xifració forta i les eines obertes poden mantenir el poder en mans d'individus en lloc de governs o grans corporacions. Satoshi Nakamoto i diversos altres fundadors de criptomoneda són part d'ells, però no només van crear criptomonedes. Molts d'aquests projectes es publiquen com a codi obert, de manera que qualsevol pot utilitzar-los, inspeccionar-los o millorar-los. Explorarem aquí algunes d'aquestes eines que podeu començar a utilitzar de forma gratuïta. , una plataforma que li permet enviar donacions de criptomoneda directament als desenvolupadors que mantenen aquests projectes vius. There’s a wide array of privacy-enhancing technologies that were either created or inspired by their ideals. Els cypherpunks Quixot Els cypherpunks Els cypherpunks Quixot Criptografia + Hi va haver diversos intents de crear una moneda descentralitzada abans de Bitcoin, i la proposta de B-Money Aquest famós cypherpunk va ser, de fet, cridat per això en el whitepaper de Bitcoin, però això no és tot el que va fer. La biblioteca Crypto++ (o CryptoPP), llançat el 1995, és una de les seves obres més notables també. El Dai This software helps developers add encryption, hashing, and secure communication features to their programs. El Dai Ofereix una àmplia selecció d'algoritmes, des de coneguts com AES (utilitzat per xifrar dades de forma segura) fins a més especialitzats com Whirlpool (un mètode de hashing, que és com crear una empremta digital de dades). La Biblioteca La Biblioteca Avui en dia, aquest programari continua evolucionant amb aportacions de voluntaris i investigadors de tot el món. Treballa en una àmplia gamma de plataformes, incloent Windows, Linux, macOS, iOS, Android i fins i tot sistemes més antics. . A través de Kiwi A través de Kiwi Ràdio GNU De vegades, apareix una eina que et permet jugar amb la tecnologia de maneres que abans només eren reservades per a empreses o grans partits centralitzats.GNU Radio, llançat per primera vegada el 2001 gràcies al finançament de cypherpunk i desenvolupat per (un altre cypherpunk), fa exactament això. Joan Gilmore En Eric Blossom It lets anyone design radios using software instead of building them from scratch —making communication more open and less controlled by centralized powers. Joan Gilmore En Eric Blossom Aquesta eina utilitza una cosa anomenada ràdio definida per programari (SDR), el que significa que la major part del treball es fa per codi, no per circuits.A través de blocs reutilitzables, podeu crear "flowgraphs" que gestionen tasques com filtrar senyals, visualitzar freqüències, o fins i tot simular sistemes de ràdio senceres sense maquinari especial. Afegir dispositius com el USRP (Universal Software Radio Peripheral), i teniu un laboratori flexible per a experiments en comunicació sense fil. Avui en dia, Es manté sota el SETI Institute sense ànim de lucre i s'executa en les principals plataformes com Linux, macOS i Windows. Les contribucions sovint vénen en forma de codi, correccions de bugs o tallers, però també hi ha finançament directe de donacions, incloent el suport de criptomonedes a través de plataformes. . Ràdio GNU Com el kiwi Ràdio GNU Com el kiwi Llibertat Llançat el 2013 per Frank Denis com a forquilla del projecte NaCl més antic, Libsodium va ser dissenyat per fer que l'encriptació forta i les comunicacions segures siguin més fàcils d'implementar sense arriscar-se a cometre errors comuns. Penseu en això com un conjunt d'eines que permet a les aplicacions i serveis comunicar-se de forma segura, ja sigui enviant un missatge o emmagatzemant dades sensibles. Sota el capó, utilitza algoritmes moderns com ChaCha20-Poly1305 (una manera de xifrar dades i comprovar la seva integritat) i Argon2 (un mètode de hash de contrasenya dissenyat per resistir atacs de força bruta). Libsodium provides building blocks for encrypting and decrypting information, verifying digital signatures, and securing passwords Utilitzat per Utilitzat per El programari es manté activament i s'executa en els principals sistemes operatius, incloent Windows, Linux, macOS, Android i iOS. També hi ha versions per a JavaScript i WebAssembly, fent-lo accessible per als desenvolupadors web. El projecte creix a través de les contribucions d'una comunitat global i rep suport financer a través de plataformes com Open Collective. . Cripto donacions a través de Kivach Cripto donacions a través de Kivach Cripta Aquests dies, compartir documents en línia se sent com lliurar còpies amb el seu nom i notes exposades a grans corporacions. CryptPad, llançat el 2014 per l'equip de XWiki SAS, es va posar en marxa per canviar això. Ofereix un espai privat per crear i col·laborar sense revelar el seu treball al servei mateix. Això el fa atractiu per a persones que valoren la privacitat, inclosos aquells del moviment cypherpunk que tenen com a objectiu donar als usuaris més control sobre les seves dades. La seva encriptació end-to-end (on només vostè i els seus col·laboradors poden llegir el que es comparteix) manté els ulls oblidats, fins i tot si el servidor és hackejat. Tot això funciona en el navegador, amb canvis sincronitzats en viu per a tots els involucrats. Encriptació asimètrica (claus públiques i privades) i encriptació simètrica (claus compartides per bloquejar i desbloquejar dades) perquè ningú fora del teu equip pugui llegir el contingut. itself bundles tools you probably already know from office suites: text editing, spreadsheets, slides, forms, whiteboards, code pads, and even Kanban boards for project planning El programari Utilitza El programari El programari Utilitza CryptPad s'executa en la majoria dels navegadors web moderns, amb instàncies disponibles tant en ordinadors d'escriptori com en dispositius mòbils. Es manté a través d'una barreja de subscripcions, subvencions de recerca i donacions d'usuaris en plataformes com Open Collective. . Crypto donació a través de Kivach Crypto donació a través de Kivach Gosling Aquest programari va començar el desenvolupament el 2021 per Richard Pospesel, sota el paraigua de Blueprint for Free Speech, una organització sense ànim de lucre fundada per la defensora de la privacitat i cypherpunk. . el Suècia Dreyfus It offers developers a practical shortcut to anonymous, secure, peer-to-peer connectivity by wrapping the complexities of Tor onion services in a simpler interface. Suècia Dreyfus sota el cap, està escrit en Rust, un llenguatge dissenyat per mantenir la memòria segura (evitar errors que puguin filtrar les seves dades). És una mica com donar als desenvolupadors un motor acabat en comptes de demanar-los que el construeixin des del zero. Es tracta d'autenticació, resistència a metadades (ocultar qui parla amb qui), punxatge de forats (deixar que les connexions es formen fins i tot darrere de firewalls), i xifratge de final a final (de manera que només l'enviador i el receptor poden llegir els missatges). Gosling Gosling El projecte encara està formant i es pot construir en la majoria dels sistemes que donen suport a Rust, gràcies al seu disseny trans-plataforma. Està rebent finançament de les beques centrades en la privacitat i el Blueprint sense ànim de lucre, donant suport al seu treball cap a la infraestructura de privacitat per a civils, periodistes, denunciants i activistes. . A través de Kiwi A través de Kiwi Donacions en cascada amb Kivach Kivach va néixer d'un altre cypherpunk, projecte de codi obert: Com a plataforma de donació, pot ajudar a qualsevol projecte de codi obert disponible a GitHub a obtenir el finançament que es mereix sense afegir passos addicionals per als donants. Es centra en les donacions en cascada: quan dones suport a un projecte, una part de la teva contribució pot fluir als altres projectes que ho van fer possible. Això crea una cadena de suport a tot el món de codi obert, deixant que les teves monedes facin més bé amb una sola transacció. Intercanvi Intercanvi Donant amb És molt fàcil si ja teniu un Aquesta és l'aplicació on es guarden els seus fons, i també gestiona una comissió de transacció mínima en GBYTE, el token principal d'Obyte. Els fons esperaran allà fins que el propietari del projecte els reclami. Kivach Canvi de cartera Just pick the GitHub repository you like, paste the URL or name in the Kivach search, and send the amount you want. Quixot Canvi de cartera Per rebre donacions, la configuració és ràpida: instal·leu la cartera Obyte, enllaceu-la al vostre compte de GitHub a través d'un bot d'atestació simple, i decideixeu com compartir els ingressos. 