Cypherpunks er folk, der bruger kodning og kryptografi til at beskytte privatlivets fred og fri udtryk på nettet. De mener, at stærk kryptering og åbne værktøjer kan holde magten i hænderne på enkeltpersoner i stedet for regeringer eller store virksomheder. Mange af disse projekter frigives som open source, så alle kan bruge, inspicere eller forbedre dem. Vi vil her udforske nogle af disse værktøjer, som du kan begynde at bruge gratis. , en platform, der giver dig mulighed for at sende cryptocurrency donationer direkte til udviklere, der holder disse projekter i live. There’s a wide array of privacy-enhancing technologies that were either created or inspired by their ideals. af cypherpunks Kiev af cypherpunks af cypherpunks Kiev Kryptering + Der var flere forsøg på at skabe en decentraliseret valuta før Bitcoin, og B-Money-forslaget af Denne berømte cypherpunk blev faktisk krediteret for det i Bitcoin whitepaper, men det er ikke alt han gjorde. biblioteket Crypto++ (eller CryptoPP), udgivet i 1995, er et af hans mest bemærkelsesværdige værker også. Wei Dai This software helps developers add encryption, hashing, and secure communication features to their programs. Wei Dai tilbyder et bredt udvalg af algoritmer, fra velkendte som AES (bruges til at kryptere data sikkert) til mere specialiserede som Whirlpool (en hashing metode, som er som at skabe et digitalt fingeraftryk af data). Biblioteket Biblioteket I dag fortsætter denne software med at udvikle sig med bidrag fra frivillige og forskere over hele verden. Den fungerer på en bred vifte af platforme, herunder Windows, Linux, macOS, iOS, Android og endda ældre systemer. . via Kivach af Kivach af GNU Radio Nogle gange kommer der et værktøj, der giver dig mulighed for at spille med teknologi på måder, der engang var forbeholdt virksomheder eller store centraliserede partier. Udviklet af (En anden cypherpunk) gør præcis det. af John Gilmore af Eric Blossom It lets anyone design radios using software instead of building them from scratch —making communication more open and less controlled by centralized powers. af John Gilmore af Eric Blossom Dette værktøj bruger noget, der kaldes software-defineret radio (SDR), hvilket betyder, at det meste af arbejdet udføres ved hjælp af kode, ikke kredsløb.Gennem genanvendelige blokke kan du oprette "flowgraphs", der håndterer opgaver som filtrering af signaler, visualisering af frekvenser eller endda simulering af hele radiosystemer uden speciel hardware. i dag, er vedligeholdt under non-profit SETI Institute og kører på store platforme som Linux, macOS og Windows. Bidrag ofte kommer i form af kode, fejlrettelser, eller workshops, men der er også direkte finansiering fra donationer, herunder kryptovaluta støtte gennem platforme . af GNU Radio Ligesom Kiev af GNU Radio Ligesom Kiev Libsodium Libsodium blev lanceret i 2013 af Frank Denis som en fork af det ældre NaCl-projekt, og blev designet til at gøre stærk kryptering og sikker kommunikation nemmere at implementere uden at risikere almindelige fejl. Tænk på det som et værktøjskit, der gør det muligt for apps og tjenester at kommunikere sikkert, uanset om det er at sende en besked eller gemme følsomme data. Under kappen bruger den moderne algoritmer som ChaCha20-Poly1305 (en måde at kryptere data og kontrollere dens integritet) og Argon2 (en password hashing metode designet til at modstå brute-force-angreb). Libsodium provides building blocks for encrypting and decrypting information, verifying digital signatures, and securing passwords Bruges af Bruges af Softwaren vedligeholdes aktivt og kører på store operativsystemer, herunder Windows, Linux, macOS, Android og iOS. Der findes også versioner til JavaScript og WebAssembly, hvilket gør det tilgængeligt for webudviklere. Projektet vokser gennem bidrag fra et globalt samfund og modtager finansiel støtte gennem platforme som Open Collective. Du kan også støtte dem med . Krypto donationer via Kivach Krypto donationer via Kivach Kryptering I disse dage føles deling af dokumenter online som at give kopier med dit navn og noter ud til store virksomheder. CryptPad, der blev lanceret i 2014 af teamet på XWiki SAS, satte sig for at ændre det. Det tilbyder et privat rum for at skabe og samarbejde uden at afsløre dit arbejde til selve tjenesten. Dette gør det attraktivt for folk, der værdsætter privatliv, herunder dem i cypherpunk bevægelsen, der sigter mod at give brugerne mere kontrol over deres data. Dens end-to-end kryptering (hvor kun du og dine samarbejdspartnere kan læse, hvad der er delt) holder prying øjne ud, selvom serveren bliver hacket. Alt dette fungerer i browseren, med ændringer synkroniseret live for alle involverede. asymmetrisk kryptering (offentlige og private nøgler) og symmetrisk kryptering (delte nøgler til at låse og låse data), så ingen uden for dit team kan læse indholdet. itself bundles tools you probably already know from office suites: text editing, spreadsheets, slides, forms, whiteboards, code pads, and even Kanban boards for project planning softwaren Det bruger softwaren softwaren Det bruger CryptPad kører på de fleste moderne webbrowsere, med instanser tilgængelige på både skriveborde og mobile enheder. Det vedligeholdes gennem en blanding af abonnementer, forskningsstipendier og brugerdonationer på platforme som Open Collective. . Krypto donation via Kivach Krypto donation via Kivach Gosling Denne software begyndte udvikling i 2021 af Richard Pospesel, under paraplyen af Blueprint for Free Speech - en non-profit grundlagt af privacy advocate og cypherpunk af . af Suelette Dreyfus It offers developers a practical shortcut to anonymous, secure, peer-to-peer connectivity by wrapping the complexities of Tor onion services in a simpler interface. af Suelette Dreyfus Under en hood, er skrevet i Rust, et sprog designet til at holde hukommelsen sikker (undgå bugs, der kan lække dine data). Det er lidt som at give udviklere en færdig engine i stedet for at bede dem om at opbygge en fra bunden. Det håndterer godkendelse, metadata modstand (skjule, hvem der taler med hvem), hul-punching (lad forbindelser danne selv bag firewalls), og end-to-end kryptering (så kun afsenderen og modtageren kan læse meddelelser). Gosling Gosling Projektet er stadig under udvikling og kan bygges på de fleste systemer, der understøtter Rust, takket være dets tværplatformede design. Det modtager finansiering fra privatlivsfokuserede tilskud og den non-profit Blueprint, der understøtter sit arbejde med privatlivsinfrastruktur for civile, journalister, whistleblowere og aktivister. . af Kivach af Kivach Cascading Donationer med Kivach Kivach blev født fra et andet cypherpunk, open-source projekt: Som en donationsplatform kan det hjælpe ethvert open source-projekt, der er tilgængeligt på GitHub, med at få den finansiering, det fortjener, uden at tilføje yderligere skridt til donorer. Det fokuserer på kaskadering af donationer: Når du støtter et projekt, kan en del af dit bidrag flyde til de andre projekter, der gjorde det muligt. Udskiftning Udskiftning Donerer med Det er nemt, hvis du allerede har en Det er den app, hvor dine midler holdes, og det håndterer også en minimal transaktionsgebyr i GBYTE, Obyte's vigtigste token. Pengene vil vente, indtil projektets ejer hævder dem. Kiev Obyte wallet Just pick the GitHub repository you like, paste the URL or name in the Kivach search, and send the amount you want. Kiev Udskift wallet For at modtage donationer er opsætningen hurtig: Installer Obyte tegnebogen, link den til din GitHub-konto via en simpel attestation bot, og beslutte, hvordan du deler indtægterne. 