Cypherpunks su ljudi koji koriste kodiranje i kriptografiju kako bi zaštitili privatnost i slobodno izražavanje na mreži.Vjeruju da snažno šifriranje i otvoreni alati mogu zadržati moć u rukama pojedinaca umjesto vlada ili velikih korporacija.Satoshi Nakamoto i nekoliko drugih osnivača kriptovaluta su dio njih, ali nisu stvorili samo kriptovalute. Mnogi od ovih projekata su objavljeni kao otvorenog koda, tako da svatko može koristiti, pregledati ili poboljšati ih. Mi ćemo istražiti ovdje neke od ovih alata koje možete početi koristiti besplatno. , platforma koja vam omogućuje da pošaljete donacije kriptovaluta direktno programerima koji održavaju ove projekte u životu. There’s a wide array of privacy-enhancing technologies that were either created or inspired by their ideals. od cypherpunks Kijev od cypherpunks od cypherpunks Kijev Kriptovaluta + Bilo je nekoliko pokušaja stvaranja decentralizovane valute prije Bitcoina, a B-Money prijedlog od strane Ovaj poznati cypherpunk je, zaista, kreditiran za to u Bitcoin beloj knjizi, ali to nije sve što je radio. Vidiš da This software helps developers add encryption, hashing, and secure communication features to their programs. Vidiš da nudi širok izbor algoritama, od poznatih kao što su AES (koristi se za šifrovanje podataka na siguran način) do specijalizovanijih kao što je Whirlpool (metoda hashinga, koja je poput stvaranja digitalnog otiska prsta podataka). The library Biblioteka Danas, ovaj softver nastavlja da se razvija uz doprinose dobrovoljaca i istraživača širom svijeta. Radi na širokoj paleti platformi, uključujući Windows, Linux, macOS, iOS, Android, pa čak i starije sisteme. Ako želite podržati ovaj projekat, možete doprinositi kodom, dokumentacijom, vremenom ili nekim kovanicama . Preko Kivača Preko Kivača GNU radio Ponekad dolazi alat koji vam omogućuje da se igrate sa tehnologijom na načine koji su nekada bili rezervirani samo za kompanije ili velike centralizovane stranke. Razvijen od (Još jedan cypherpunk), radi upravo to. John Gilmore Erika Blosom It lets anyone design radios using software instead of building them from scratch —making communication more open and less controlled by centralized powers. Džon Gilmor Erika Blosom Ovaj alat koristi nešto što se zove softversko definisani radio (SDR), što znači da se većina posla obavlja kodom, a ne krugovima. Kroz blokove koji se mogu ponoviti, možete stvoriti „flowgraphs“ koji rukuju zadatcima kao što su filtriranje signala, vizualizacija frekvencija ili čak simulacija čitavih radijskih sistema bez posebnog hardvera. Dodajte uređaje kao što je USRP (Universal Software Radio Peripheral), i imate fleksibilan laboratorij za eksperimente u bežičnoj komunikaciji. danas je, održava se pod neprofitnim SETI institutom i radi na glavnim platformama kao što su Linux, macOS i Windows. doprinosi često dolaze u obliku koda, popravaka grešaka ili radionica, ali postoji i izravno financiranje iz donacija, uključujući podršku kriptovaluta kroz platforme . GNU radio Kao u Kijevu GNU radio Kao u Kijevu Slobodan Pokrenut 2013. godine od strane Franka Denisa kao fork starijeg NaCl projekta, Libsodium je dizajniran da učini snažno šifrovanje i sigurne komunikacije lakšim za implementaciju bez rizika od uobičajenih grešaka. Ovaj projekt nisu stvorili eksplicitni cypherpunks, ali se usklađuje s njihovim načinom razmišljanja jer pomaže ljudima i organizacijama da zaštite svoju privatnost podataka, kao i privatnost svojih prosječnih korisnika. Razmislite o tome kao o alatki koja omogućuje aplikacijama i uslugama da bezbedno komuniciraju, bilo da se radi o slanju poruke ili skladištenju osetljivih podataka. popularne platforme kao što su Discord i WordPress, kao i kriptovalutni projekti kao što su Stellar i Zcash. Pod poklopcem, koristi moderne algoritme kao što su ChaCha20-Poly1305 (način za šifrovanje podataka i provjeru njegovog integriteta) i Argon2 (metoda šifriranja lozinke dizajnirana da se odupre napadima brutalne sile). Libsodium provides building blocks for encrypting and decrypting information, verifying digital signatures, and securing passwords korišćenja korišćenja Softver se aktivno održava i radi na glavnim operativnim sistemima, uključujući Windows, Linux, macOS, Android i iOS. Postoje i verzije za JavaScript i WebAssembly, čineći ga dostupnim za web developere. Projekt raste kroz doprinose globalne zajednice i prima finansijsku podršku kroz platforme poput Open Collective. . Kripto donacije preko Kivach Kripto donacije preko Kivach Kriptografija U današnje vrijeme, deljenje dokumenata na mreži osjeća se kao da dajete kopije s vašim imenom i beleškama izložene velikim korporacijama. CryptPad, koji je pokrenut 2014. godine od strane tima u XWiki SAS, odlučio je da to promeni. nudi privatni prostor za stvaranje i saradnju bez otkrivanja vašeg rada samoj usluzi. Njegovo šifrovanje od kraja do kraja (gde samo vi i vaši saradnici možete pročitati ono što je podijeljeno) održava očima, čak i ako je server hakiran. Sve to radi u pretraživaču, sa promenama sinhronizovanim uživo za sve uključene. asimetrično šifriranje (javni i privatni ključi) i simetrično šifriranje (zajedničke ključeve za zaključavanje i otključavanje podataka) tako da nitko izvan vašeg tima ne može pročitati sadržaj. itself bundles tools you probably already know from office suites: text editing, spreadsheets, slides, forms, whiteboards, code pads, and even Kanban boards for project planning Softver za Koristi se Softver za Softver za Koristi se CryptPad radi na većini modernih web pretraživača, sa instancama dostupnim na stolovima i mobilnim uređajima. Ona se održava kroz mešavinu pretplata, istraživačkih bespovratnih sredstava i korisničkih donacija na platformama kao što je Open Collective. Ako uživate u onome što nudi, možete se prijaviti uz pretplatu ili korisničku pomoć. . Kripto donacija preko Kivach-a Kripto donacija preko Kivach-a Gosling Ovaj softver je započeo razvoj 2021. godine od strane Richarda Pospesela, pod pokroviteljstvom Blueprint for Free Speech – neprofitne organizacije koju su osnovali zagovornik privatnosti i cypherpunk. Naši Uslovi korišćenja Dreyfus It offers developers a practical shortcut to anonymous, secure, peer-to-peer connectivity by wrapping the complexities of Tor onion services in a simpler interface. Uslovi korišćenja Dreyfus pod kapom, je napisan u Rust, jeziku dizajniranom da očuva sigurnost memorije (izbjegavanje bugova koji bi mogli izliječiti vaše podatke). To je malo kao da razvijenicima daju gotov motor umjesto da ih zamole da izgrade jedan od nule. Rješava autentifikaciju, otpor metapodataka (skrivanje ko govori s kim), rupe punching (pustite veze da se formiraju čak i iza vatrozida), i enkripciju od kraja do kraja (tako da samo pošiljatelj i primalac mogu čitati poruke). sve ove značajke čine pristupačnijim za stvaranje aplikacija koje čuvaju anonimnost i sigurnost. Gosling Gosling Projekat se još uvek oblikuje i može se izgraditi na većini sistema koji podržavaju Rust, zahvaljujući svom cross-platform dizajnu. Dobiva financiranje od bespovratnih sredstava usmjerenih na privatnost i neprofitnog Blueprinta, podržavajući svoj rad na infrastrukturi privatnosti za civile, novinare, zviždače i aktiviste. . Preko Kivača Preko Kivača Kaskadne donacije s Kivachom Kivach je rođen iz drugog cypherpunk, otvorenog koda projekta: Kao platforma za donacije, može pomoći bilo kojem projektu otvorenog koda koji je dostupan na GitHub-u da dobije financiranje koje zaslužuje bez dodavanja dodatnih koraka za donatore. Usredotočuje se na kaskadne donacije: kada podržavate jedan projekat, dio vašeg doprinosa može teći u druge projekte koji su ga omogućili. Obyte Razmjena Doniranje sa To je jednostavno ako već imate To je aplikacija u kojoj se čuvaju vaši fondovi, a takođe rješava minimalnu naknadu za transakcije u GBYTE, glavnom tokenu Obyte. Sredstva će čekati tamo dok ih vlasnik projekta ne zatraži. Kijev Zamjena novčanika Just pick the GitHub repository you like, paste the URL or name in the Kivach search, and send the amount you want. Kijev Zamjena novčanika Da biste primili donacije, podešavanje je brzo: instalirajte Obyte novčanik, povežite ga sa svojim GitHub nalogom putem jednostavnog robota za potvrdu i odlučite kako podeliti prihod. 