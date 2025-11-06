Cypherpunks son personas que utilizan la codificación y la criptografía para proteger la privacidad y la libre expresión en línea. Creen que la encriptación fuerte y las herramientas abiertas pueden mantener el poder en manos de los individuos en lugar de los gobiernos o las grandes corporaciones. Satoshi Nakamoto y varios otros fundadores de criptomonedas son parte de ellos, pero no solo crearon criptomonedas. Muchos de estos proyectos se publican como código abierto, por lo que cualquiera puede usarlos, inspeccionarlos o mejorarlos.Vamos a explorar aquí algunas de estas herramientas que puedes empezar a usar de forma gratuita.Y si uno de ellos se convierte en parte de tu rutina diaria, puedes apoyar su crecimiento a través de , una plataforma que le permite enviar donaciones de criptomonedas directamente a los desarrolladores que mantienen estos proyectos vivos. There’s a wide array of privacy-enhancing technologies that were either created or inspired by their ideals. por cypherpunks Kiev por cypherpunks por cypherpunks Kiev Criptografía + Hubo varios intentos de crear una moneda descentralizada antes de Bitcoin, y la propuesta de B-Money por Este famoso cypherpunk fue, de hecho, acreditado por ello en el whitepaper de Bitcoin, pero eso no es todo lo que hizo.La biblioteca Crypto++ (o CryptoPP), lanzado en 1995, es una de sus obras más notables también. Wei Dai This software helps developers add encryption, hashing, and secure communication features to their programs. Wei Dai Ofrece una amplia selección de algoritmos, desde los conocidos como AES (utilizados para cifrar datos de forma segura) hasta los más especializados como Whirlpool (un método de hashing, que es como crear una huella digital de datos). La Biblioteca La Biblioteca Hoy en día, este software continúa evolucionando con contribuciones de voluntarios y investigadores de todo el mundo. Funciona en una amplia gama de plataformas, incluyendo Windows, Linux, macOS, iOS, Android, e incluso sistemas más antiguos. Si desea apoyar este proyecto, puede contribuir con código, documentación, tiempo, o algunas monedas . A través de Kiev A través de Kiev Radio GNU A veces, viene una herramienta que te permite jugar con la tecnología de maneras que una vez estaban reservadas sólo para empresas o grandes partidos centralizados.GNU Radio, lanzado por primera vez en 2001 gracias a la financiación de cypherpunk y desarrollado por (Otro cypherpunk), hace exactamente eso. John Gilmore Eric Blossom It lets anyone design radios using software instead of building them from scratch —making communication more open and less controlled by centralized powers. John Gilmore Eric Blossom Esta herramienta utiliza algo llamado radio definido por software (SDR), lo que significa que la mayor parte del trabajo se hace por código, no por circuitos.A través de bloques reutilizables, puede crear "flowgraphs" que manejan tareas como filtrar señales, visualizar frecuencias, o incluso simular sistemas de radio enteros sin hardware especial.Añade dispositivos como el USRP (Universal Software Radio Peripheral), y tiene un laboratorio flexible para experimentos en comunicación inalámbrica. Hoy en día, Se mantiene bajo el Instituto SETI sin fines de lucro y se ejecuta en grandes plataformas como Linux, macOS y Windows. Las contribuciones a menudo vienen en forma de código, correcciones de errores o talleres, pero también hay financiación directa de donaciones, incluido el apoyo de criptomonedas a través de plataformas. . Radio GNU Como Kiev Radio GNU Como Kiev Librosodio Lanzado en 2013 por Frank Denis como un forco del proyecto NaCl más antiguo, Libsodium fue diseñado para hacer que la encriptación fuerte y las comunicaciones seguras sean más fáciles de implementar sin arriesgarse a errores comunes. Piense en ella como un conjunto de herramientas que permite a las aplicaciones y servicios comunicarse de forma segura, ya sea enviando un mensaje o almacenando datos sensibles. Bajo el capó, utiliza algoritmos modernos como ChaCha20-Poly1305 (una manera de cifrar datos y verificar su integridad) y Argon2 (un método de hash de contraseña diseñado para resistir ataques de fuerza bruta). Libsodium provides building blocks for encrypting and decrypting information, verifying digital signatures, and securing passwords Usado por Usado por El software se mantiene activamente y se ejecuta en los principales sistemas operativos, incluidos Windows, Linux, macOS, Android y iOS. También hay versiones para JavaScript y WebAssembly, lo que lo hace accesible para los desarrolladores web. El proyecto crece a través de contribuciones de una comunidad global y recibe apoyo financiero a través de plataformas como Open Collective. . Crypto donaciones a través de Kivach Crypto donaciones a través de Kivach Criptomonedas En estos días, compartir documentos en línea se siente como entregar copias con su nombre y notas expuestas a las grandes corporaciones. CryptPad, lanzado en 2014 por el equipo de XWiki SAS, se planteó cambiar eso. Ofrece un espacio privado para crear y colaborar sin revelar su trabajo al propio servicio. Esto lo hace atractivo para personas que valoran la privacidad, incluidos aquellos en el movimiento cypherpunk que tienen como objetivo dar a los usuarios más control sobre sus datos. Su encriptación de extremo a extremo (donde solo usted y sus colaboradores pueden leer lo que se comparte) mantiene los ojos abiertos, incluso si el servidor es hackeado. Todo esto funciona en el navegador, con cambios sincronizados en vivo para todos los involucrados. Encriptación asimétrica (claves públicas y privadas) y encriptación simétrica (claves compartidas para bloquear y desbloquear datos) para que nadie fuera de su equipo pueda leer el contenido. itself bundles tools you probably already know from office suites: text editing, spreadsheets, slides, forms, whiteboards, code pads, and even Kanban boards for project planning The software Se utiliza El software The software Se utiliza CryptPad se ejecuta en la mayoría de los navegadores web modernos, con instancias disponibles tanto en escritorios como en dispositivos móviles. Se mantiene a través de una mezcla de suscripciones, subvenciones de investigación y donaciones de usuarios en plataformas como Open Collective. . Crypto donación a través de Kivach Crypto donación a través de Kivach Gosling Este software comenzó su desarrollo en 2021 por Richard Pospesel, bajo el umbral de Blueprint for Free Speech, una organización sin fines de lucro fundada por el defensor de la privacidad y cypherpunk. . el Suelette Dreyfus It offers developers a practical shortcut to anonymous, secure, peer-to-peer connectivity by wrapping the complexities of Tor onion services in a simpler interface. Suelette Dreyfus debajo del hoyo, Está escrito en Rust, un lenguaje diseñado para mantener la memoria segura (evitar los errores que podrían filtrar sus datos).Es un poco como dar a los desarrolladores un motor listo en lugar de pedirles que lo construyan desde cero. Se ocupa de la autenticación, la resistencia a los metadatos (ocultar quién está hablando con quién), el golpe de agujero (permitir que las conexiones se formen incluso detrás de firewalls), y la encriptación de extremo a extremo (por lo que sólo el remitente y el receptor pueden leer los mensajes).Todas estas características hacen que sea más accesible para crear aplicaciones que preserven el anonimato y la seguridad. Gosling Gosling El proyecto todavía está en construcción y puede ser construido en la mayoría de los sistemas que soportan Rust, gracias a su diseño cross-platform.Está recibiendo financiación de subvenciones centradas en la privacidad y el programa sin fines de lucro Blueprint, apoyando su trabajo hacia la infraestructura de privacidad para civiles, periodistas, informantes y activistas. También puede donar criptografía a su repositorio en GitHub. . A través de Kiev A través de Kiev Donaciones en cascada con Kivach Kivach nació de otro cypherpunk, proyecto de código abierto: Como una plataforma de donación, puede ayudar a cualquier proyecto de código abierto disponible en GitHub a obtener el financiamiento que merece sin añadir pasos adicionales para los donantes. Se centra en las donaciones en cascada: cuando apoyas un proyecto, parte de tu contribución puede fluir a los otros proyectos que lo hicieron posible. Esto crea una cadena de apoyo en todo el mundo de código abierto, dejando que tus monedas hagan más bien con una sola transacción. Intercambio Intercambio Donando con Es muy sencillo si ya tienes un Esa es la aplicación donde se mantienen tus fondos, y también maneja una tarifa de transacción mínima en GBYTE, el token principal de Obyte. Los fondos esperarán allí hasta que el propietario del proyecto los reclame. Kiev Cambio de cartera Just pick the GitHub repository you like, paste the URL or name in the Kivach search, and send the amount you want. Kiev Cambio de cartera Para recibir donaciones, la configuración es rápida: instalar la cartera Obyte, vincularla a su cuenta de GitHub a través de un bot de atestación simple, y decidir cómo compartir los ingresos. 