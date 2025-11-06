Les cypherpunks sont des gens qui utilisent le codage et la cryptographie pour protéger la vie privée et la liberté d’expression en ligne.Ils croient que le cryptage puissant et les outils ouverts peuvent garder le pouvoir entre les mains des individus plutôt que des gouvernements ou des grandes entreprises.Satoshi Nakamoto et plusieurs autres fondateurs de crypto-monnaies font partie d’eux, mais ils n’ont pas seulement créé des crypto-monnaies. Beaucoup de ces projets sont publiés en open source, de sorte que n'importe qui peut les utiliser, les inspecter ou les améliorer.Nous explorerons ici certains de ces outils que vous pouvez commencer à utiliser gratuitement.Et si l'un d'eux devient une partie de votre routine quotidienne, vous pouvez soutenir sa croissance à travers Kivach, une plateforme qui vous permet d'envoyer des dons de crypto-monnaie directement aux développeurs qui maintiennent ces projets en vie.

Wei Dai

Il y a eu plusieurs tentatives de créer une monnaie décentralisée avant Bitcoin, et la proposition de B-Money par Wei Dai in 1998 was one of them. This renowned cypherpunk was, indeed, credited for it in the Bitcoin whitepaper, but that's not everything he did. The library Crypto++ (or CryptoPP), released in 1995, is one of his most notable works as well. Wei Dai This software helps developers add encryption, hashing, and secure communication features to their programs. Wei Dai offre un large choix d'algorithmes, de ceux bien connus comme AES (utilisé pour le cryptage de données en toute sécurité) à ceux plus spécialisés comme Whirlpool (une méthode de hachage, qui est comme la création d'une empreinte digitale de données). The library The library Aujourd'hui, ce logiciel continue d'évoluer avec des contributions de volontaires et de chercheurs du monde entier. Il fonctionne sur un large éventail de plateformes, y compris Windows, Linux, macOS, iOS, Android, et même des systèmes plus anciens. . par Kivach par Kivach GNU Radio Sometimes, a tool comes along that lets you play with technology in ways once reserved only for companies or big centralized parties. GNU Radio, first released in 2001 thanks to funding from cypherpunk et développé par (un autre cypherpunk) fait exactement cela. John Gilmore Eric Blossom It lets anyone design radios using software instead of building them from scratch —making communication more open and less controlled by centralized powers. par John Gilmore par Eric Blossom Cet outil utilise quelque chose appelé radio définie par logiciel (SDR), ce qui signifie que la plupart du travail est fait par code, pas par des circuits.A travers des blocs réutilisables, vous pouvez créer des "flowgraphs" qui gèrent des tâches telles que filtrer des signaux, visualiser des fréquences, ou même simuler des systèmes radio entiers sans matériel spécial.Ajouter des appareils comme l'USRP (Universal Software Radio Peripheral), et vous avez un laboratoire flexible pour les expériences dans la communication sans fil. aujourd’hui , Il est maintenu par le SETI Institute à but non lucratif et fonctionne sur les principales plateformes telles que Linux, macOS et Windows. Les contributions viennent souvent sous la forme de code, de correctifs de bugs ou d'ateliers, mais il y a aussi un financement direct des dons, y compris le soutien de la crypto-monnaie à travers les plateformes. . La radio GNU Comme un kiwi La radio GNU Comme un kiwi Libsodium Lancé en 2013 par Frank Denis comme une forge du projet NaCl plus ancien, Libsodium a été conçu pour rendre le cryptage solide et les communications sécurisées plus faciles à mettre en œuvre sans risquer des erreurs courantes. Pensez-y comme à un kit d’outils qui permet aux applications et aux services de communiquer en toute sécurité, que ce soit pour envoyer un message ou stocker des données sensibles. popular platforms like Discord and WordPress, as well as cryptocurrency projects such as Stellar and Zcash. Under the hood, it uses modern algorithms like ChaCha20-Poly1305 (a way to encrypt data and check its integrity) and Argon2 (a password hashing method designed to resist brute-force attacks). Libsodium provides building blocks for encrypting and decrypting information, verifying digital signatures, and securing passwords Utilisé par Utilisé par Le logiciel est activement entretenu et fonctionne sur les principaux systèmes d'exploitation, y compris Windows, Linux, macOS, Android et iOS. Il existe également des versions pour JavaScript et WebAssembly, ce qui le rend accessible aux développeurs web. Le projet se développe grâce à des contributions d'une communauté mondiale et reçoit un soutien financier via des plateformes comme Open Collective. . Dons de crypto-monnaies via Kivach Dons de crypto-monnaies via Kivach Critique These days, sharing documents online feels like handing out copies with your name and notes exposed to big corporations. CryptPad, launched in 2014 by the team at XWiki SAS, set out to change that. It offers a private space for creating and collaborating without revealing your work to the service itself. This makes it attractive to people who value privacy, including those in the cypherpunk movement who aim to give users more control over their data. Son cryptage end-to-end (où seuls vous et vos collaborateurs pouvez lire ce qui est partagé) garde les yeux éblouis, même si le serveur est piraté. Tout cela fonctionne dans le navigateur, avec des changements synchronisés en direct pour tous les participants. asymmetric encryption (public and private keys) and symmetric encryption (shared keys to lock and unlock data) so that no one outside your team can read the contents. itself bundles tools you probably already know from office suites: text editing, spreadsheets, slides, forms, whiteboards, code pads, and even Kanban boards for project planning Le logiciel Il utilise Le logiciel The software Il utilise CryptPad fonctionne sur la plupart des navigateurs Web modernes, avec des instances disponibles sur les ordinateurs de bureau et les appareils mobiles. Il est maintenu à travers un mélange d'abonnements, de subventions de recherche et de dons d'utilisateurs sur des plates-formes telles que Open Collective. . Donation de crypto-monnaie via Kivach Donation de crypto-monnaie via Kivach Gosling Ce logiciel a été développé en 2021 par Richard Pospesel, sous l’égide de Blueprint for Free Speech, une société à but non lucratif fondée par le défenseur de la vie privée et cypherpunk. Le . Suédoise Dreyfus It offers developers a practical shortcut to anonymous, secure, peer-to-peer connectivity by wrapping the complexities of Tor onion services in a simpler interface. Suédoise Dreyfus Sous le hood, est écrit en Rust, un langage conçu pour garder la mémoire sécurisée (éviter les bugs qui pourraient fuir vos données).C'est un peu comme donner aux développeurs un moteur prêt plutôt que de leur demander de le construire à partir de zéro.Il traite de l'authentification, de la résistance aux métadonnées (couvrir qui parle à qui), de l'obturation de trous (laisser des connexions se former même derrière des pare-feu) et du cryptage de bout en bout (de sorte que seul l'expéditeur et le destinataire puissent lire les messages).Toutes ces fonctionnalités rendent plus accessible la création d'applications qui préservent l'anonymat et la sécurité. Gosling Gosling Le projet est encore en cours de mise en forme et peut être construit sur la plupart des systèmes qui prennent en charge Rust, grâce à sa conception cross-platform.Il reçoit des fonds provenant de subventions axées sur la confidentialité et du programme à but non lucratif Blueprint, soutenant son travail sur l'infrastructure de confidentialité pour les civils, les journalistes, les lanceurs d'alerte et les militants. . via Kivach via Kivach Donations en cascade avec Kivach Kivach est né d’un autre cypherpunk, projet open source : En tant que plate-forme de donation, elle peut aider tout projet open source disponible sur GitHub à obtenir le financement qu'il mérite sans ajouter de mesures supplémentaires pour les donateurs. Elle se concentre sur les dons en cascade: lorsque vous soutenez un projet, une partie de votre contribution peut s'écouler vers les autres projets qui l'ont rendu possible. échange échange Donner avec C’est très simple si vous avez déjà un C'est l'application où vos fonds sont conservés, et il traite également une redevance de transaction minimale en GBYTE, le principal jeton d'Obyte. The funds will wait there until the project owner claims them. Kivière Obyte wallet Just pick the GitHub repository you like, paste the URL or name in the Kivach search, and send the amount you want. Kivière Obyte wallet Pour recevoir des dons, l’installation est rapide : installez le portefeuille Obyte, liez-le à votre compte GitHub via un simple bot d’attestation, et décidez comment partager les revenus. 