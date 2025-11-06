5 Cypherpunk 無料で使用できるオープンソースソフトウェアプロジェクト - Kivach のサポート

Cypherpunks は、オンラインでのプライバシーと表現の自由を保護するために暗号化と暗号化を使用する人々です. 彼らは、強力な暗号化とオープンなツールが政府や大企業の代わりに個人の手に権力を保つことができます. サトシ・ナカモトと他のいくつかの暗号通貨の創設者は、それらの一部であるが、彼らは暗号通貨を作成するだけではありません。 これらのプロジェクトの多くはオープンソースとしてリリースされていますので、誰でも使用、検査、または改善することができます ここでは、無料で使用を開始することができますこれらのツールのいくつかを探索します。 , a platform that lets you send cryptocurrency donations directly to developers who keep these projects alive. There's a wide array of privacy-enhancing technologies that were either created or inspired by their ideals. ビットコインとB-Moneyの提案の前に、分散化された通貨を作成するためのいくつかの試みがありました。 この有名なサイファーパンクは、確かにビットコインのホワイトペーパーでそれに認められたが、それは彼がしたことのすべてではない。 This software helps developers add encryption, hashing, and secure communication features to their programs. AES(安全にデータを暗号化するために使用される)などの有名なアルゴリズムから、Whirlpool(データのデジタル指紋を作成するようなハッシュメソッド)などのより専門的なアルゴリズムに至るまで、開発者はそれをメッセージをセキュアにし、ランダム番号を安全に生成し、デジタル署名を管理し、あるいは研究中の新しい暗号化提案を探求するために使用します。 今日、このソフトウェアは、世界中のボランティアや研究者の貢献によって進化し続けています。Windows、Linux、macOS、iOS、Android、さらには古いシステムを含む幅広いプラットフォームで動作します。このプロジェクトをサポートしたい場合は、コード、ドキュメント、時間、またはいくつかのコインで貢献することができます。 時には、あなたがかつては企業や大規模な集団に限定された方法でテクノロジーと遊ぶことを可能にするツールが登場します。GNUラジオ、最初に2001年に cypherpunkからの資金調達のおかげでリリースされました。 を開発した。 (もう一つのサイファーパンクは、まさにそうしている。 ジョン・ギルモア Eric Blossom It lets anyone design radios using software instead of building them from scratch —making communication more open and less controlled by centralized powers. このツールは、ソフトウェア定義ラジオ(SDR)と呼ばれるものを用いるため、ほとんどの作業はコードではなく回路で行われます。再利用可能なブロックを通じて、シグナルのフィルタリング、周波数の視覚化、あるいは特別なハードウェアなしでラジオシステム全体をシミュレートするなどのタスクを処理する「フローグラフ」を作成することができます。 今日、 非営利のSETI研究所の下で維持され、Linux、macOS、Windowsなどの主要なプラットフォームで実行されています. 貢献はしばしばコード、バグ修正、またはワークショップの形で来ますが、プラットフォームを通じて暗号通貨のサポートを含む寄付からの直接の資金調達もあります。 2013年にフランク・デニスによって古いNaClプロジェクトのフォークとして開始されたLibsodiumは、強力な暗号化とセキュアなコミュニケーションを、一般的な間違いを冒すことなく実装しやすくするように設計されました。 メッセージを送信するか、敏感なデータを格納するかに関係なく、アプリやサービスが安全に通信できるツールキットとして考えてください。 Discord と WordPress のような人気のあるプラットフォーム、および Stellar と Zcash などの暗号通貨プロジェクトの下で、近代的なアルゴリズム ChaCha20-Poly1305 (データを暗号化し、その完全性をチェックする方法) と Argon2 (ブルートフォース攻撃に抵抗するように設計されたパスワードハッシュ方法) を使用しています。 Libsodium provides building blocks for encrypting and decrypting information, verifying digital signatures, and securing passwords ソフトウェアは積極的に維持され、Windows、Linux、macOS、Android、iOSを含む主要なオペレーティングシステムで実行されています。JavaScriptとWebAssemblyのバージョンもありますので、Web開発者にアクセスできます。プロジェクトはグローバルなコミュニティからの貢献を通じて成長し、Open Collectiveのようなプラットフォームを通じて財政支援を受けています。 今日では、ドキュメントをオンラインで共有することは、あなたの名前とメモのコピーを大企業に渡すように感じます。CryptPadは、2014年にXWiki SASのチームによって立ち上げられ、それを変えることを目指しています。それは、サービス自身にあなたの仕事を明らかにすることなく作成し、協力するためのプライベートなスペースを提供します。これは、ユーザーにデータをよりコントロールすることを目指すサイファーパンク運動の者を含むプライバシーを大切にしている人々にとって魅力的です。 エンドツーエンドの暗号化(あなたとあなたの協力者だけが共有されているものを読み取ることができる)は、サーバーがハッキングされた場合でも目が離せます。 これらはすべてブラウザ内で動作し、変更は関与するすべての人のためにライブで同期されます。 asymmetric encryption (public and private keys) and symmetric encryption (shared keys to lock and unlock data) so that no one outside your team can read the contents. パブリックとプライベートキーの暗号化とシンメトリック暗号化(データをロックして解除するための共有キー) itself bundles tools you probably already know from office suites: text editing, spreadsheets, slides, forms, whiteboards, code pads, and even Kanban boards for project planning CryptPadは、デスクトップとモバイルデバイスの両方でインスタンスが利用可能なほとんどの現代のウェブブラウザで動作します。それはサブスクリプション、研究補助金、オープンコレクティブのようなプラットフォームでのユーザー寄付の組み合わせを通じて維持されています。 このソフトウェアは、プライバシー擁護者とサイファーパンクが設立した非営利団体「Blueprint for Free Speech」の傘下で、2021年にリチャード・ポスペセルによって開発を開始しました。 で。 Suelette Dreyfus It offers developers a practical shortcut to anonymous, secure, peer-to-peer connectivity by wrapping the complexities of Tor onion services in a simpler interface. ハウスの下で、 これは、Rustで書かれた言語で、メモリを安全に保つために設計されています(データを漏らす可能性のあるバグを避ける)。それは、開発者に完成したエンジンを提供するのではなく、ゼロからのエンジンを構築するように頼むようなものです。それは、認証、メタデータ抵抗(誰が誰と話しているかを隠す)、穴を打つ(ファイアウォールの後ろでも接続を形成させること)、およびエンド-to-エンド暗号化(送信者と受信者だけがメッセージを読み取ることができるように)を処理します。これらの機能はすべて、匿名性とセキュリティを維持するアプリを作成するためによりアクセス可能になります。 このプロジェクトは、プライバシーに焦点を当てた助成金と非営利のBlueprintから資金調達を受け、民間人、ジャーナリスト、報道者、活動家向けのプライバシーインフラストラクチャへの取り組みを支援しています。 Kivach は別の cypherpunk オープンソースプロジェクトから生まれた。 寄付プラットフォームとして、GitHubで利用可能なオープンソースプロジェクトは、寄付者のための追加のステップを追加することなく、それに値する資金調達を得るのに役立ちます。それは寄付のカスケーディングに焦点を当てています:あなたが一つのプロジェクトをサポートするとき、あなたの寄付の一部は、それを可能にした他のプロジェクトに流れることができます。 シンプルなのは、すでにあなたが それはあなたの資金が保管されているアプリであり、また、Obyteの主要なトークンであるGBYTEで最小限の取引手数料を処理します。 資金は、プロジェクトオーナーがそれらを主張するまでそこで待つでしょう。 Just pick the GitHub repository you like, paste the URL or name in the Kivach search, and send the amount you want. 寄付を受け取るには、セットアップは迅速です:Obyte財布をインストールし、簡単な認証ボットを通じてあなたのGitHubアカウントにリンクし、収益を共有する方法を決定します。 cypherpunkとプライバシーソフトウェアのプロジェクトをさらに発見したい場合は、以前のエピソードをご覧ください!