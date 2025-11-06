Cypherpunks sind Menschen, die Codierung und Kryptographie verwenden, um Privatsphäre und freie Meinungsäußerung online zu schützen. sie glauben, dass starke Verschlüsselung und offene Tools die Macht in den Händen von Einzelpersonen halten können, anstatt Regierungen oder große Unternehmen. Viele dieser Projekte werden als Open Source veröffentlicht, so dass jeder sie verwenden, inspizieren oder verbessern kann. Wir werden hier einige dieser Tools erkunden, die Sie kostenlos verwenden können. , eine Plattform, mit der Sie Kryptowährungsspenden direkt an Entwickler senden können, die diese Projekte am Leben halten. There’s a wide array of privacy-enhancing technologies that were either created or inspired by their ideals. von Cypherpunks Kivach von Cypherpunks von Cypherpunks Kiew Kryptowährung + Es gab mehrere Versuche, eine dezentrale Währung zu schaffen, bevor Bitcoin und der B-Money-Vorschlag von Dieser renommierte Cypherpunk wurde in der Tat in der Bitcoin-Whitepaper für sie zugeschrieben, aber das ist nicht alles, was er tat.Die Bibliothek Crypto++ (oder CryptoPP), die 1995 veröffentlicht wurde, ist auch eines seiner bemerkenswertesten Werke. Wei Dai This software helps developers add encryption, hashing, and secure communication features to their programs. Wei Dai bietet eine breite Auswahl an Algorithmen, von bekannten Algorithmen wie AES (zum Verschlüsseln von Daten sicher verwendet) bis zu spezialisierteren Algorithmen wie Whirlpool (eine Hashing-Methode, die wie die Erstellung eines digitalen Fingerabdrucks von Daten ist). Die Bibliothek Die Bibliothek Heute entwickelt sich diese Software weiterhin mit Beiträgen von Freiwilligen und Forschern auf der ganzen Welt. Sie funktioniert auf einer Vielzahl von Plattformen, einschließlich Windows, Linux, macOS, iOS, Android und sogar älteren Systemen. . via Kivach Über Kivach Das GNU Radio Manchmal kommt ein Werkzeug mit, das es Ihnen erlaubt, mit Technologie auf eine Art und Weise zu spielen, die einst nur für Unternehmen oder große zentralisierte Parteien reserviert war. und entwickelt durch (Ein anderer Cypherpunk) tut genau das. von John Gilmore von Eric Blossom It lets anyone design radios using software instead of building them from scratch —making communication more open and less controlled by centralized powers. von John Gilmore von Eric Blossom This tool uses something called software-defined radio (SDR), meaning most of the work is done by code, not circuits. Through reusable blocks, you can create “flowgraphs” that handle tasks like filtering signals, visualizing frequencies, or even simulating whole radio systems without special hardware. Add devices like the USRP (Universal Software Radio Peripheral), and you’ve got a flexible lab for experiments in wireless communication. Heute aber, wird unter dem gemeinnützigen SETI-Institut gehalten und läuft auf großen Plattformen wie Linux, macOS und Windows. Beiträge kommen oft in Form von Code, Bugfixes oder Workshops, aber es gibt auch direkte Finanzierung aus Spenden, einschließlich Kryptowährungsunterstützung über Plattformen . Das GNU Radio Wie Kiwi Das GNU Radio Wie Kiwi Libsodium Libsodium wurde 2013 von Frank Denis als Fork des älteren NaCl-Projekts gestartet, um starke Verschlüsselung und sichere Kommunikation einfacher zu gestalten, ohne häufige Fehler zu riskieren.Dieses Projekt wurde nicht von expliziten cypherpunks erstellt, aber es passt zu ihrer Denkweise, weil es Menschen und Organisationen hilft, ihre Privatsphäre und auch die Privatsphäre ihrer durchschnittlichen Nutzer zu schützen. Denken Sie an es als ein Toolkit, mit dem Apps und Dienste sicher kommunizieren können, sei es beim Senden einer Nachricht oder beim Speichern sensibler Daten. Unter der Haube verwendet es moderne Algorithmen wie ChaCha20-Poly1305 (eine Möglichkeit, Daten zu verschlüsseln und ihre Integrität zu überprüfen) und Argon2 (eine Passwort-Hashing-Methode, die gegen Brute-Force-Angriffe entwickelt wurde). Libsodium provides building blocks for encrypting and decrypting information, verifying digital signatures, and securing passwords Verwendet von Verwendet von Die Software wird aktiv gewartet und läuft auf großen Betriebssystemen, einschließlich Windows, Linux, macOS, Android und iOS. Es gibt auch Versionen für JavaScript und WebAssembly, so dass es für Web-Entwickler zugänglich ist. Das Projekt wächst durch Beiträge einer globalen Gemeinschaft und erhält finanzielle Unterstützung über Plattformen wie Open Collective. . Krypto-Spenden über Kivach Krypto-Spenden über Kivach Kryptopad Heutzutage fühlt es sich an, Dokumente online zu teilen, als würden Sie Kopien mit Ihrem Namen und Notizen an große Unternehmen weitergeben. CryptPad, das 2014 vom Team von XWiki SAS gestartet wurde, hat sich dazu entschlossen, dies zu ändern. Es bietet einen privaten Raum für die Erstellung und Zusammenarbeit, ohne Ihre Arbeit dem Service selbst zu enthüllen. Its end-to-end encryption (where only you and your collaborators can read what’s shared) keeps prying eyes out, even if the server is hacked. All dies funktioniert im Browser, mit Änderungen synchronisiert live für alle Beteiligten. asymmetrische Verschlüsselung (öffentliche und private Schlüssel) und symmetrische Verschlüsselung (gemeinsame Schlüssel zum Sperren und Entsperren von Daten), so dass niemand außerhalb Ihres Teams den Inhalt lesen kann. itself bundles tools you probably already know from office suites: text editing, spreadsheets, slides, forms, whiteboards, code pads, and even Kanban boards for project planning Die Software Es nutzt Die Software Die Software Es nutzt CryptPad läuft auf den meisten modernen Webbrowsern, mit Instanzen, die sowohl auf Desktops als auch auf mobilen Geräten verfügbar sind. Es wird durch eine Mischung aus Abonnements, Forschungszuschüssen und Benutzerspenden auf Plattformen wie Open Collective aufrechterhalten. . Krypto-Spenden über Kivach Krypto-Spenden über Kivach Gosling Diese Software wurde 2021 von Richard Pospesel unter dem Dach von Blueprint for Free Speech entwickelt - eine gemeinnützige Organisation, die von Datenschutzverteidiger und Cyberpunk gegründet wurde. . Suelette Dreyfus It offers developers a practical shortcut to anonymous, secure, peer-to-peer connectivity by wrapping the complexities of Tor onion services in a simpler interface. von Suelette Dreyfus Under the hood, ist in Rust geschrieben, eine Sprache, die entwickelt wurde, um das Gedächtnis sicher zu halten (Bugs zu vermeiden, die Ihre Daten verlieren könnten). Es ist ein bisschen wie Entwicklern eine fertige Maschine zu geben, anstatt sie zu bitten, eine von Grund auf zu bauen. Es befasst sich mit Authentifizierung, Metadatenwiderstand (verstecken, wer mit wem spricht), Loch-Punching (Verbindungen auch hinter Firewalls bilden lassen) und End-to-End-Verschlüsselung (so können nur der Absender und Empfänger Nachrichten lesen). All diese Funktionen machen es zugänglicher, Apps zu erstellen, die Anonymität und Sicherheit bewahren. Gosling Gosling Das Projekt wird immer noch geformt und kann dank seines plattformübergreifenden Designs auf den meisten Systemen aufgebaut werden, die Rust unterstützen.Es erhält Finanzierung aus privaten Zuschüssen und dem gemeinnützigen Blueprint, das seine Arbeit an der Privatsphäreinfrastruktur für Zivilisten, Journalisten, Whistleblowers und Aktivisten unterstützt. . Über Kivach Über Kivach Cascading Spenden mit Kivach Kivach wurde aus einem anderen cypherpunk, Open-Source-Projekt geboren: Als Spendenplattform kann es jedem Open-Source-Projekt, das auf GitHub verfügbar ist, helfen, die Finanzierung zu erhalten, die es verdient, ohne zusätzliche Schritte für Spender hinzuzufügen. Es konzentriert sich auf kaskadierende Spenden: Wenn Sie ein Projekt unterstützen, kann ein Teil Ihres Beitrags in die anderen Projekte fließen, die es möglich machten. Wechseln Wechseln Spenden mit Es ist einfach, wenn Sie bereits eine . That’s the app where your funds are kept, and it also handles a minimal transaction fee in GBYTE, Obyte’s main token. You can donate other popular cryptocurrencies, though. The funds will wait there until the project owner claims them. Kiew Obyte wallet Just pick the GitHub repository you like, paste the URL or name in the Kivach search, and send the amount you want. Kiew Geldbeutel wechseln Um Spenden zu erhalten, ist die Installation schnell: Installieren Sie die Obyte-Wallet, verbinden Sie es mit Ihrem GitHub-Konto über einen einfachen Attest-Bot und entscheiden Sie, wie Sie das Einkommen teilen. 