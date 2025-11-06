Cypherpunks adalah orang yang menggunakan koding dan kriptografi untuk melindungi privasi dan kebebasan ekspresi dalam talian.Mereka percaya bahawa enkripsi yang kuat dan alat terbuka boleh menyimpan kuasa dalam tangan individu bukannya kerajaan atau syarikat-syarikat besar.Satoshi Nakamoto dan beberapa pengasas mata wang kripto lain adalah sebahagian daripada mereka, tetapi mereka tidak hanya mencipta mata wang kripto. Ramai projek ini dikeluarkan sebagai sumber terbuka, jadi sesiapa sahaja boleh menggunakan, memeriksa, atau meningkatkan mereka.Kami akan meneroka di sini beberapa alat ini yang boleh anda mula gunakan secara percuma. , platform yang membolehkan anda menghantar sumbangan cryptocurrency secara langsung kepada pengembang yang menjaga projek-projek ini hidup. There’s a wide array of privacy-enhancing technologies that were either created or inspired by their ideals. daripada cypherpunks Kiwi daripada cypherpunks daripada cypherpunks Kiwi Kripto + Terdapat beberapa percubaan untuk mewujudkan mata wang terdesentralisasi sebelum Bitcoin, dan cadangan B-Money oleh Cypherpunk terkenal ini, sesungguhnya, dikreditkan untuk itu dalam whitepaper Bitcoin, tetapi itu bukan semua yang beliau lakukan. perpustakaan Crypto++ (atau CryptoPP), yang dikeluarkan pada tahun 1995, merupakan salah satu karya-karyanya yang paling menonjol juga. Wei Dai This software helps developers add encryption, hashing, and secure communication features to their programs. Wei Dai menawarkan pelbagai pilihan algoritma, dari yang terkenal seperti AES (digunakan untuk mengenkripsi data dengan selamat) kepada yang lebih khusus seperti Whirlpool (metode hashing, yang seperti mencipta sidik jari digital data). pengembang menggunakannya untuk mengamankan mesej, menghasilkan nombor rawak dengan selamat, menguruskan tanda tangan digital, atau bahkan meneroka cadangan kriptografi baru yang sedang dipelajari. Perpustakaan Perpustakaan Hari ini, perisian ini terus berkembang dengan sumbangan daripada sukarelawan dan penyelidik di seluruh dunia. Ia berfungsi pada pelbagai platform, termasuk Windows, Linux, macOS, iOS, Android, dan juga sistem yang lebih tua. . melalui kiwi melalui kiwi Radio GNU Kadang-kadang, alat datang bersama yang membolehkan anda bermain dengan teknologi dalam cara yang dahulu disediakan hanya untuk syarikat-syarikat atau pihak-pihak yang berpusat besar.GNU Radio, pertama kali dikeluarkan pada tahun 2001 berkat pembiayaan dari cypherpunk telah dibangunkan oleh (Sebuah cypherpunk yang lain) berbuat demikian. oleh John Gilmore daripada Eric Blossom It lets anyone design radios using software instead of building them from scratch —making communication more open and less controlled by centralized powers. oleh John Gilmore daripada Eric Blossom Alat ini menggunakan sesuatu yang dipanggil radio yang didefinisikan oleh perisian (SDR), yang bermaksud kebanyakan kerja dilakukan oleh kod, bukan rangkaian. Melalui blok yang boleh digunakan semula, anda boleh mencipta "flowgraphs" yang menangani tugas-tugas seperti menapis isyarat, memvisualisasikan frekuensi, atau bahkan mensimulasikan sistem radio keseluruhan tanpa perkakasan khas. menambah peranti seperti USRP (Universal Software Radio Peripheral), dan anda mempunyai makmal yang fleksibel untuk eksperimen dalam komunikasi tanpa wayar. Hari ini, diselenggarakan di bawah Institut SETI bukan keuntungan dan berjalan pada platform utama seperti Linux, macOS, dan Windows. sumbangan sering datang dalam bentuk kod, penyelesaian ralat, atau bengkel, tetapi terdapat juga pembiayaan langsung daripada sumbangan, termasuk sokongan cryptocurrency melalui platform . Radio GNU Seperti Kiwi Radio GNU Seperti Kiwi Libsodium Dilancarkan pada tahun 2013 oleh Frank Denis sebagai fork daripada projek NaCl yang lebih tua, Libsodium direka untuk menjadikan enkripsi yang kuat dan komunikasi yang selamat lebih mudah untuk dilaksanakan tanpa risiko kesilapan biasa. Pikirkan ia sebagai set alat yang membolehkan aplikasi dan perkhidmatan berkomunikasi dengan selamat, sama ada ia menghantar mesej atau menyimpan data sensitif. platform popular seperti Discord dan WordPress, serta projek cryptocurrency seperti Stellar dan Zcash. Di bawah kapak, ia menggunakan algoritma moden seperti ChaCha20-Poly1305 (cara untuk mengenkripsi data dan memeriksa integriti) dan Argon2 (metode hashing kata laluan yang direka untuk menahan serangan kuasa kasar). Libsodium provides building blocks for encrypting and decrypting information, verifying digital signatures, and securing passwords digunakan oleh digunakan oleh Perisian ini dikekalkan secara aktif dan berjalan pada sistem operasi utama, termasuk Windows, Linux, macOS, Android, dan iOS. Terdapat juga versi untuk JavaScript dan WebAssembly, menjadikannya boleh diakses oleh pengembang web. Projek ini berkembang melalui sumbangan daripada komuniti global dan menerima sokongan kewangan melalui platform seperti Open Collective. . Sumbangan crypto melalui Kivach Sumbangan crypto melalui Kivach Kriptografi Hari ini, berkongsi dokumen dalam talian berasa seperti menghantar salinan dengan nama anda dan nota yang dipaparkan kepada syarikat-syarikat besar. CryptPad, yang dilancarkan pada tahun 2014 oleh pasukan di XWiki SAS, berhasrat untuk mengubahnya.Ia menawarkan ruang peribadi untuk mencipta dan bekerjasama tanpa mendedahkan kerja anda kepada perkhidmatan itu sendiri.Ia menjadikannya menarik kepada orang-orang yang menghargai privasi, termasuk mereka dalam gerakan cypherpunk yang bertujuan memberi pengguna lebih banyak kawalan terhadap data mereka. Encryption end-to-end (di mana hanya anda dan rakan kongsi anda boleh membaca apa yang dikongsi) mengekalkan mata, walaupun jika pelayan diserang. Semua ini berfungsi dalam pelayar, dengan perubahan disegerakkan secara langsung untuk semua yang terlibat. enkripsi asimetrik (kulit awam dan peribadi) dan enkripsi simetrik (kulit bersama untuk mengunci dan membuka data) supaya tiada siapa di luar pasukan anda boleh membaca kandungan. itself bundles tools you probably already know from office suites: text editing, spreadsheets, slides, forms, whiteboards, code pads, and even Kanban boards for project planning Perisian Ia menggunakan Perisian Perisian Ia menggunakan CryptPad berjalan pada kebanyakan pelayar web moden, dengan contoh yang tersedia pada desktop dan peranti mudah alih. Ia disimpan melalui campuran langganan, sumbangan penyelidikan, dan sumbangan pengguna pada platform seperti Open Collective. . Sumbangan crypto melalui Kivach Sumbangan crypto melalui Kivach Gosling Perisian ini mula dibangunkan pada tahun 2021 oleh Richard Pospesel, di bawah payung Blueprint for Free Speech - sebuah organisasi bukan keuntungan yang ditubuhkan oleh peguam privasi dan cypherpunk. daripada Rujukan Dreyfus It offers developers a practical shortcut to anonymous, secure, peer-to-peer connectivity by wrapping the complexities of Tor onion services in a simpler interface. Rujukan Dreyfus Di bawah hood, ditulis dalam Rust, bahasa yang direka untuk mengekalkan memori selamat (untuk mengelakkan bug yang boleh bocor data anda).Ia agak seperti memberi pengembang enjin siap daripada meminta mereka untuk membina satu daripada awal.Ia menangani pengesahan, rintangan metadata (menyembunyikan siapa yang bercakap dengan siapa), lubang-punching (membiarkan sambungan terbentuk walaupun di belakang tembok api), dan pengenkripsi end-to-end (sebab hanya penghantar dan penerima boleh membaca mesej).Semua ciri-ciri ini menjadikan ia lebih mudah untuk mewujudkan aplikasi yang mengekalkan anonimiti dan keselamatan. Gosling Gosling Projek ini masih dalam bentuk dan boleh dibina pada kebanyakan sistem yang menyokong Rust, terima kasih kepada reka bentuk lintas platformnya.Ia menerima pembiayaan daripada sumbangan yang memberi tumpuan kepada privasi dan Blueprint bukan keuntungan, menyokong kerja-kerja ke arah infrastruktur privasi bagi warga sipil, wartawan, pemalsu, dan aktivis.Anda juga boleh menyumbangkan crypto ke repository mereka di GitHub. . melalui kiwi melalui kiwi Donasi Kaskad Dengan Kivach Kivach dilahirkan daripada cypherpunk lain, projek sumber terbuka: Sebagai platform sumbangan, ia boleh membantu mana-mana projek sumber terbuka yang tersedia di GitHub mendapatkan pembiayaan yang layak tanpa menambah langkah tambahan untuk pemberi sumbangan. Ia memberi tumpuan kepada sumbangan kaskad: apabila anda menyokong satu projek, sebahagian daripada sumbangan anda boleh mengalir ke projek-projek lain yang membuatnya mungkin. Ini mencipta rantaian sokongan di seluruh dunia sumber terbuka, membolehkan koin anda melakukan lebih baik dengan satu transaksi. Penggantian Penggantian Menyumbang dengan mudah jika anda sudah mempunyai Ia adalah aplikasi di mana dana anda disimpan, dan ia juga menangani yuran transaksi minimum dalam GBYTE, token utama Obyte. Dana akan menunggu di sana sehingga pemilik projek mengklaim mereka. Kiwi Tukar dompet Just pick the GitHub repository you like, paste the URL or name in the Kivach search, and send the amount you want. Kiwi Tukar dompet Untuk menerima sumbangan, pemasangan adalah cepat: memasang dompet Obyte, pautan ke akaun GitHub anda melalui bot pengesahan mudah, dan memutuskan bagaimana untuk berkongsi pendapatan. 