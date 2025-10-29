Willemstad, Curaçao, Oktubre 29, 2025/Chainwire/-- ay inihayag na ang unang airdrop para sa mga holders ng Crock Dentist NFT ay inihahanda para sa weekend na ito, pagkatapos ng malakas na unang pagganap ng nakaraang inilunsad na Whale Originals title. Ikaw ang Ikaw ang Ang limitasyon na koleksyon ng 1,000 Crock Dentist NFTs ay nakakita ng malaking adoption, na may higit sa 300 unique holders. Early secondary market activity ay nagsisimula sa Magic Eden, kung saan ang unang NFTs ay inilabas, nabili, at inilabas, na itakda ng unang presyo at likvididad para sa koleksyon. Mga Real-Time Stats at Airdrop Projections Whale.io ay bumalik sa live para sa Crock Dentist, na nag-aalok ng buong transparency sa mga pangunahing mga indicator ng pagganap. Ang dashboard, na magagamit direktang sa platform, ay nagpapakita ng real-time turnover, volume ng bet, at aktibidad ng mga manlalaro. Mga Statistika ng Game Mga Statistika ng Game Ang data na ito ay nagpapahiwatig ng laro ay lumikha ng higit sa $ 250,000 sa turnover mula sa pag-unlad. Ang 98% Return to Player (RTP) structure ng laro ay nag-alok ng 2% house edge na ganap na upang i-fund airdrops para sa mga tagahanga ng NFT. Basahin sa kasalukuyang metric, Whale.io estimates ang unang airdrop ay higit sa $5,000 sa $WHALE tokens. Ang mga gumagamit na hindi pa na-minte ay humihingi ng hinaharap na airdrop. Minting ay matatagpuan sa Whale.io, ngunit may supply limitado sa 1,000 at higit sa 30% na nangangahulugang, ang availability ay limitasyon. Ang mga social campaigns ay nag-aalok ng libreng NFT entry Upang pagpapalawak ang access, ang Whale.io ay nagsimula ng targeted social campaigns sa X (@WhaleGames_en), kung saan ang mga gumagamit ay maaaring makakuha ng NFTs sa pamamagitan ng engagement activities tulad ng retweets, game-related quizzes, at community challenges. Crock Dentist Crock ng mga dentist Ang $WHALE token ay nagbibigay-daan ng karagdagang mga function sa ekosistema, kabilang ang gameplay, battle pass purchases, at staking. Pagkatapos ng TGE, expanded utilities ay mag-integrate ang token sa lahat ng mga tawaran ng Whale.io. Tungkol sa Whale.io ay isang online casino at sportsbook platform na nag-especialize sa proprietary na mga laro ng Whale Originals at transparan, blockchain-based reward systems. Ang platform ay binubuo ng tradisyonal na gaming entertainment sa komunidad-owned na halaga sa pamamagitan ng NFTs at native tokenomics. Ikaw ang Ikaw ang Maghanap ng future ng Whale.io Casino at Whale Token sa pamamagitan ng pag-check ang mga ito dito: ang website: https://whale.io/nft https://whale.io/nft Mga Social: https://linktr.ee/whalesocials_tg https://linktr.ee/whalesocials_tg Kontakin ang ang whale speaker Mga Whale Ikaw ang sa pamamagitan ng support@whale.io \n \n Ang story na ito ay inilathala bilang isang press release ng Chainwire sa ilalim ng HackerNoon's Business Blogging Program. Ang story na ito ay inilathala bilang isang press release ng Chainwire sa ilalim ng HackerNoon's Business Blogging Program. Programang Programang