Whale.io Crock Dentist NFT Holders සඳහා පළමු Airdrop තහවුරු කරයි

Willemstad, Curacao, ඔක්තෝබර් 29th, 2025/Chainwire/-- මෙම සති අන්තයේ Crock Dentist NFT අයිතිකාරයන් සඳහා පළමු airdrop ප්රකාශයට පත් කරන බව ප්රකාශයට පත් කර ඇත, මෑතකදී ප්රකාශයට පත් කරන ලද Whale Originals නාට් යයේ ශක්තිමත් ආරම්භක ප්රතිඵලයක් පසු. කුරුල්ලෝ කුරුල්ලෝ 1000 Crock Dentist NFT හි සීමිත රැස්වීම් දැනටමත් 300 කට වඩා වැඩි සුවිශේෂී හිමිකරුවන් සමඟ විශාල ප්රයෝජනවත්තාවයක් දැක ඇත.සංස්කරණය සඳහා ආරම්භක මිල ගණන් සහ වත්කම් සකස් කිරීම සඳහා පළමු NFTs ලියාපදිංචි වී, මිලදී ගෙන සහ විකිණේ Magic Eden හි ආරම්භක දෙවන වෙළෙඳපොළ ක්රියාකාරකම් සිදු වේ. Real-Time Stats සහ Airdrop Projections Whale.io සජීවිව පිටතට Crock Dentist සඳහා, ප්රධාන ප්රතිඵල දර්ශකවලට සම්පූර්ණ ප්රවේශය ලබා දෙනු ඇත. පද්ධතිය මත සෘජුවම ප්රවේශය වන ආකෘතිය, සැබෑ වේලාවේ වෙළෙඳ ප්රවාහන, ඔට්ටු ප්රමාණය සහ ක්රීඩකයන් ක්රියාකාරීත්වය පෙන්වයි. සෙල්ලම් තැපැල් සෙල්ලම් තැපැල් මෙම දත්ත තහවුරු කරයි මෙම ක්රීඩාව ආරම්භයේ සිට ඩොලර් 250,000 කට වඩා වැඩි ආදායමක් උපයා ඇත.මෙම ක්රීඩාවේ 98% ආපසු ක්රීඩකයාට (RTP) ව්යුහය සම්පූර්ණයෙන්ම NFT අයිතිකාරයන් සඳහා airdrops සපයන 2% house edge ලබා දෙයි. දැනට පවතින ප්රමාණයන් මත පදනම්ව, Whale.io පළමු airdrop $5,000 ට වඩා වැඩි වනු ඇත $WHALE ටෝකන්. තවදුරටත් මිටි නොගත් පරිශීලකයින් අනාගතය අහිමි වනු ඇත. whale.io මත මිටි කිරීම තවමත් විවෘත වේ, නමුත් 1,000 හි සැපයුම සීමා කර ඇති අතර 30% කට වඩා වැඩි ප්රශ්නය කර ඇති අතර, ලබා ගත හැකිතාවය සීමා වේ. Social Campaigns Offers නොමිලේ NFT ඇතුල්වීම ප්රවේශය පුළුල් කිරීම සඳහා Whale.io X (@WhaleGames_en) මත ඉලක්ක කරන ලද සමාජ ප්රවේශ ප්රවේශයන් ආරම්භ කර ඇත. Retweets, ක්රීඩා සම්බන්ධ ප්රශ්න සහ සමාජ අභියෝග වැනි සම්බන්ධතා ක්රියාකාරකම් හරහා NFTs. Crock දත් Crock දත් $WHALE ටෝකන්, ක්රීඩාව, සටන් පාස් මිලදී ගැනීම සහ තැපැල් කිරීම ඇතුළත් වන පරිසරය තුළ විවිධ කාර්යයන් සඳහා බලශක්ති සපයයි.TGE පසු, පුළුල් උපකරණ Whale.io යෝජනාව පුරා ටෝකන් තවදුරටත් ඇතුළත් කරනු ඇත. Whale.io ගැන අන්තර්ජාල කැසිනෝ සහ ස්පර්ට්බෝක් වේදිකාව, වෘත්තීය Whale Originals ක්රීඩා සහ විවෘත, blockchain මත පදනම් වූ ප්රතිලාභ පද්ධති විශේෂඥ වේ. කුරුල්ලෝ කුරුල්ලෝ Whale.io කැසිනෝ සහ Whale Token හි අනාගතය සොයා බැලීමෙන් මෙහි: වෙබ් අඩවිය : https://whale.io/nft https://whale.io/nft සමාජය : https://linktr.ee/whalesocials_tg https://linktr.ee/whalesocials_tg සම්බන්ධතා Whale ප් රකාශකයා කුරුල්ලෝ කුරුල්ලෝ සහාය@whale.io

මෙම කතාව Chainwire විසින් HackerNoon හි ව්යාපාරික බ්ලොග් වැඩසටහන යටතේ මාධ්ය ප් රකාශයක් ලෙස ප්රකාශයට පත් කර ඇත.