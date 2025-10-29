Willemstad, Curacao, 29. октобар 2025/Chainwire/-- најавио је да је први ваздушни пад за држаоце Цроцк Дентист НФТ-а заказан за овај викенд, након јаких раних перформанси недавно лансиране титуле Вхале Оригиналс. Биљке.io Биљке.io Ограничена колекција од 1.000 Цроцк стоматолошких НФТ-а већ је видела значајно усвајање, са више од 300 јединствених власника. рана секундарна тржишна активност је у току на Магиц Еден-у, гдје су први НФТ-ови на листи, купљени и продати, успостављајући иницијално цијенирање и ликвидност за колекцију. Статистика у реалном времену и авионске пројекције Whale.io je izašao uživo за Цроцк Стоматолог, нудећи потпуну транспарентност у кључним показатељима перформанси. Тастер, доступан директно на платформи, приказује промет у реалном времену, волумен опклада и активност играча. game statistics Статистика игре Ови подаци потврђују да је игра генерисала више од 250.000 долара у обороту од лансирања.Структура игре 98% Повратак играчу (РТП) додељује 2% кућне предности у потпуности за финансирање ваздушних капи за власнике НФТ-а. На основу тренутних показатеља, Вхале.ио процењује да ће први ваздушни пад премашити $ 5,000 у $ Вхале токенима. Minting ostaje otvoren na Whale.io, ali sa snabdevanjem ograničeno na 1.000 i preko 30% već tvrdi, dostupnost je ograničena. Друштвене кампање нуде бесплатан улаз у НФТ Да би се проширио приступ, Вхале.ио је покренуо циљане друштвене кампање на Кс (@ВхалеГамес_ен), где корисници могу да победе НФТ-ови кроз активности ангажовања као што су ретвеети, квизови у вези са играма и изазови заједнице. Цроцк стоматолог Цроцк стоматолог Token $WHALE pokreće više funkcija unutar ekosistema, uključujući igru, kupovinu bitke i štrajk.Nakon TGE, proširene utilitete će dalje integrisati token u Whale.io ponude. О китовима.io је онлине казино и спортска платформа специјализована за власничке игре Вхале Оригиналс и транспарентне системе награђивања засноване на блоцкцхаин-у. Whale.io Биљке.io Откријте будућност Вхале.ио Цасино и Вхале Токен-а тако што ћете их погледати овде: Веб сајт : https://whale.io/nft https://whale.io/nft Социјални : https://linktr.ee/whalesocials_tg https://linktr.ee/whalesocials_tg Контакт Говорник китова китови Биљке.io Подршка@whale.io \n \n Ова прича је објављена као саопштење за штампу од стране Цхаинвире-а у оквиру ХацкерНоун'с Бусинесс Блогинг Програма. Ова прича је објављена као саопштење за штампу од стране Цхаинвире-а у оквиру ХацкерНоун'с Бусинесс Блогинг Програма. Програм Програм