Whale.io Confirms First Airdrop For Crock Dentist NFT Holders トップページ

Willemstad, Curaçao, 2025年10月29日/Chainwire/-- Crock Dentist NFTの所有者の最初のエアドロップが今週末に予定されていることを発表し、最近リリースされたWhale Originalsタイトルの強力な初期パフォーマンスに続いて。 ワイルド ワイルド Crock Dentist NFTs 1,000 の限定コレクションは、すでに 300 を超えるユニークな所有者で大幅に採用されています。初期の二次市場活動は、最初の NFT が上場され、購入され、販売されており、最初の価格設定と収集の流動性を確立しています。 リアルタイムデータとAirdropプロジェクション Whale.io がライブでリリース Crock Dentistは、主要なパフォーマンス指標に完全な透明性を提供します. プラットフォーム上で直接アクセスできるダッシュボードは、リアルタイムの売上、賭け量、プレイヤーの活動を表示します。 ゲーム統計 ゲーム統計 このデータは、ゲームが発売以来25万ドルを超える売上を生み出したことを確認しています。ゲームの98%のプレイヤー復帰(RTP)構造は、NFT所有者のためのエアドロップを資金調達するために完全に2%のハウスエッジを割り当てています。 現在のメトリックに基づいて、Whale.ioは、最初のエアドロップがWHALEトークンで5000ドルを超えると推定しています。 Whale.io では Minting はまだ開いていますが、供給が 1,000 に制限され、すでに 30% 以上が主張されているため、可用性は制限されています。 Social Campaigns Offer Free NFT Entry(無料NFT入場) アクセスを拡大するために、Whale.ioはX (@WhaleGames_en)でターゲット化されたソーシャルキャンペーンを開始しました。 リツイート、ゲーム関連のクイズ、コミュニティ・チャレンジなどのコミュニケーション活動を通じてNFTを提供します。 クロック歯医者 クロック歯医者 The $WHALE token powers multiple functions within the ecosystem, including gameplay, battle pass purchases, and staking. Following TGE, expanded utilities will further integrate the token across Whale.io's offerings. トークンは、ゲームプレイ、バトルパス購入、ストッキングを含むエコシステム内の複数の機能を提供します。 Whale.ioについて is an online casino and sportsbook platform specializing in proprietary Whale Originals games and transparent, blockchain-based reward systems. プラットフォームは、NFTとネイティブトークノミクスを通じて、コミュニティの所有価値と伝統的なゲームエンターテイメントを組み合わせています。