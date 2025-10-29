Whale.io- ის პირველი Airdrop- ის მიწოდება Crock Dentist NFT- ის მძღოლებს

Willemstad, Curacao, 29 ოქტომბერი, 2025/Chainwire/-- გამოქვეყნდა, რომ Crock Dentist NFT- ის მფლობელების პირველი საჰაერო დისპროფა ამ კვირაში დასაწყისში დასაწყისში გამოქვეყნდა Whale Originals- ის ძვირადღირებული შესრულების შემდეგ. Go მთავარი Go მთავარი შეზღუდული კოლექცია 1,000 Crock Dentist NFTs უკვე შეხვდა მნიშვნელოვანი აღდგენა, ერთად მეტი 300 უნიკალური მფლობელები. დასაწყისში სამრეწველო ბაზარზე საქმიანობა იწყება Magic Eden, სადაც პირველი NFTs შეესაბამება, ყიდვა და გაყიდვა, დაარსების პირველი ფასების და ლიკუზიის კოლექცია. Real-time Stats და Airdrop პროექტები Whale.io გააუმჯობესდა Live Crock Dentist, რომელიც უზრუნველყოფს სრული გადარჩენა ძირითადი ეფექტურობის სტანდარტებს. ინსტრუმენტი, ხელმისაწვდომი პირდაპირი პლატფორმა, აჩვენებს რეალურ დროში დაჯავშნა, სათამაშო მოცულობა, და მოთამაშე საქმიანობა. game statistics თამაშის სტატისტიკა ეს მონაცემები დადასტურებს, რომ თამაში იღებს მეტი 250,000 დოლარი სავაჭრო წლიდან. თამაშის 98% Return to Player (RTP) სტრუქტურა დაეხმარება 2% house edge მთლიანად ფინანსებს airdrops NFT მოცულობა. ამჟამად, Whale.io შეფასებს, რომ პირველი airdrop იქნება $5,000 WHALE ტოკი. თითოეული NFT- ის მოთხოვნა 0.1% საერთო გადაზიდვისთვის. მომხმარებლები, რომლებიც ჯერ კიდევ არ შეიტანეს, შეუზღუდავი იქნება მომდევნო airdrop. Minting გაგრძელდება Whale.io- ში, მაგრამ მიწოდების შეზღუდვა 1000 და მეტი 30% უკვე მოითხოვს, ხელმისაწვდომობა შეზღუდულია. Social Campaigns გთავაზობთ უფასო NFT რეგისტრაცია გააუმჯობესოს ხელმისაწვდომობისათვის, Whale.io გააუმჯობესდა დანიშნულებული სოციალური კამპანები X- ზე (@WhaleGames_en), სადაც მომხმარებლები შეუძლიათ მიიღოს NFTs მეშვეობით engagement საქმიანობა, როგორიცაა retweets, თამაშის დაკავშირებული კვლევები, და საზოგადოების მოვლენები. Dental კერამიკა Dental კერამიკა $WHALE token გაძლევთ მრავალფეროვანი ფუნქციები ekosystem- ში, მათ შორის gameplay, battle pass purchases, და staking. Following TGE, გაფართოებული კომუნიკაციები შემდგომი შეესაბამება token Whale.io- ის გთავაზობთ. ჩვენს შესახებ Whale.io ეს არის ონლაინ კაზინო და სპორტული პლატფორმა, რომელიც სპეციალიზირებულია კონფიდენციალურობის Whale Originals თამაშები და გადარჩენის, blockchain-based რეცეპტის სისტემები. პლატფორმა შეერთებს ტრადიციული თამაშის სასიამოვნო სათამაშო და საზოგადოების სახის ღირებულება NFTs და მშობლიური tokenomics. Go მთავარი Go მთავარი აღმოაჩინეთ Whale.io Casino და Whale Token- ის მომავალში, დააჭირეთ მათ აქ: საიტზე : https://whale.io/nft https://whale.io/nft სოციალური : https://linktr.ee/whalesocials_tg https://linktr.ee/whalesocials_tg კონტაქტი Whale სათაური კუნძული Go მთავარი მხარდაჭერა@whale.io \n \n ეს ისტორია გამოქვეყნდა Chainwire- ის სათაური ანგარიშში HackerNoon's Business Blogging Program- ში. გააკეთეთ საკუთარი კვლევა, სანამ გააკეთეთ ნებისმიერი ფინანსური გადაწყვეტილება. ეს ისტორია გამოქვეყნდა Chainwire- ის სათაური ანგარიშში HackerNoon's Business Blogging Program- ში. გააკეთეთ საკუთარი კვლევა, სანამ გააკეთეთ ნებისმიერი ფინანსური გადაწყვეტილება. პროგრამა პროგრამა