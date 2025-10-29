Whale.io د Crock دندانپزشک NFT holders لپاره لومړي هوايي ډبره تصدیق کوي

Willemstad، Curacao، 29 اکتوبر، 2025/Chainwire/-- اعلان کړ چې د Crock Dentist NFT لخوا د لومړي هوايي ډرایو لپاره د دې اونۍ لپاره مقرر شوی دی، د اخیستلو لپاره د Whale Originals ټایټ د قوي لومړنۍ کړنو وروسته. د زرو.io د زرو.io د 1،000 د Crock دندانپزشک NFT محدود مجموعې د 300 څخه زيات انفرادي مالکونو سره په عمده توګه تصویب شوي دي. د مخکښ ثانوي بازار فعالیت په جادو اډن کې ترسره کیږي، په کوم ځای کې د لومړي NFTs تادیه شوي دي، خوندي شوي او خرڅلاو شوي دي، د مجموعې لپاره لومړنۍ بيه او لګښت جوړوي. د واقعي وخت اټکلونه او د هوايي پروژې Whale.io په ژوند کې جوړ شوی د Crock دندانپزشک لپاره، د اصلي کړنو نندارتونونو ته بشپړ شفافیت وړاندې کوي. د ډیزاین بورډ، په مستقیم ډول د پلیټ فارم څخه لاس رسیږي، په واقعي وخت کې د تبادلې، شرطونو حجم، او د لوبغاړي فعالیت ښیي. د لوبې اټکل د لوبې اټکل دا ډاټا تصدیق کوي چې د لوبې د پیل څخه وروسته د 250،000 ډالرو څخه زيات تبادلې جوړ شوی دی. د لوبې 98٪ د پلټنې ته د لوبغاړي (RTP) جوړښت په بشپړه توګه د 2٪ house edge ته د NFT لخوا د هوايي ډکونو د مالیاتو لپاره تادیه کوي. د اوسني معیارونو په اساس، Whale.io تخمینې کوي چې لومړی airdrop به د $5،000 په $WHALE ټکونو کې لوړه وي. د هر NFT لپاره د مجموعي توزیع 0.1٪ حق لري. د کاروونکو لپاره چې هیڅکله یې نږدې نږدې نندارې نه کوي، به د راتلونکي د هوايي ډګر له لاسه ورکړي. د وینټینګ په Whale.io کې شتون لري، مګر د سپارلو محدودیت په 1000 کې او د 30٪ څخه زيات چې اوس هم اعلان شوي دي، د وړتیا محدود دی. ټولنیز کمپنۍ وړیا NFT داخل وړاندیز کوي د لاسرسي پراختیا لپاره، Whale.io په X (@WhaleGames_en) کې هدفمند ټولنیزو کمپنۍونه پیل کړ، په کوم کې کاروونکي کولی شي ګټه واخلئ NFTs له لارې د تعقیب فعالیتونو لکه retweets، د لوبې په اړه پوښتنو، او د ټولنې د ستونزو. د Crock دندانپزشک د Crock دندانپزشک د $WHALE ټوکن د اکوسیسټم په منځ کې ډیری فعالیتونه، په شمول د ګیمپلیټ، بټیټ پیسونه خریدنه، او سټاکن، د TGE وروسته، د پراختیا ګټې به د Whale.io وړاندیزونو په پراخه کچه د ټوکن په ګډه وده ورکړي. په اړه Whale.io دا یو آنلاین کیسینو او ورزش بکس پلیټ فارم دی چې په خالص Whale Originals لوبو او شفاف، blockchain-based پاداش سیسټمونو کې تخصص لري. د پلیټ فارم په NFTs او د کورني tokenomics له لارې د ټولنیزو ملکیت ارزښت سره د سنګاري لوبو تفریح ترکیب کوي. د زرو.io د زرو.io د Whale.io کیسینو او Whale Token راتلونکي کشف کړئ د دوی په اړه دلته وګورئ: د ویب پاڼه: https://whale.io/nft https://whale.io/nft ټولنیز: https://linktr.ee/whalesocials_tg https://linktr.ee/whalesocials_tg اړیکه د بیلګې په توګه د بیلګې د زرو.io سپارښتنه@whale.io \n \n دا داستان د Chainwire د HackerNoon د سوداګرۍ بلاګ پروګرام لاندې د مطبوعاتي اعلان په توګه چاپ شوی. د مالیې فیصلې کولو مخکې خپل څیړنې وکړئ. دا داستان د Chainwire د HackerNoon د سوداګرۍ بلاګ پروګرام لاندې د مطبوعاتي اعلان په توګه چاپ شوی. د مالیې فیصلې کولو مخکې خپل څیړنې وکړئ. د پروګرام د پروګرام