Whale.io confirma el primer Airdrop para Crock Dentist NFT Holders

Willemstad, Curaçao, 29 de octubre de 2025/Chainwire/-- anunció que el primer airdrop para los titulares de Crock Dentist NFT está programado para este fin de semana, después de un fuerte rendimiento temprano del recientemente lanzado título Whale Originals. Whale.io La colección limitada de 1.000 NFT de Crock Dentist ya ha visto una adopción significativa, con más de 300 titulares únicos.La actividad del mercado secundario temprano está en marcha en Magic Eden, donde se han listado, comprado y vendido los primeros NFT, estableciendo el precio inicial y la liquidez para la colección. Estadísticas en tiempo real y proyecciones Airdrop Whale.io se estrena en vivo para Crock Dentist, ofreciendo total transparencia en los indicadores clave de rendimiento. El dashboard, accesible directamente en la plataforma, muestra la facturación en tiempo real, el volumen de apuestas y la actividad del jugador. Estos datos confirman que el juego ha generado más de $ 250,000 en ventas desde su lanzamiento.La estructura del 98% Return to Player (RTP) del juego asigna el 2% de ventaja de la casa completamente para financiar airdrops para los titulares de NFT. Basándose en las métricas actuales, Whale.io estima que el primer airdrop superará los $5,000 en tokens de $WHALE. Minting sigue abierto en Whale.io, pero con el suministro limitado en 1.000 y más del 30% ya reclamado, la disponibilidad es limitada. Campañas sociales ofrecen entrada gratuita en NFT Para ampliar el acceso, Whale.io ha lanzado campañas sociales dirigidas en X (@WhaleGames_en), donde los usuarios pueden ganar NFTs a través de actividades de compromiso como retweets, cuestionarios relacionados con el juego y desafíos comunitarios. El token $WHALE potencia múltiples funciones dentro del ecosistema, incluyendo juego, compras de pases de batalla y apuestas. Después de TGE, las utilidades expandidas integrarán aún más el token en todas las ofertas de Whale.io. Acerca de Whale.io es una plataforma de casino y apuestas deportivas en línea especializada en juegos propietarios de Whale Originals y sistemas de recompensas transparentes basados en blockchain. La plataforma combina entretenimiento de juegos tradicionales con valor de propiedad comunitaria a través de NFTs y tokenomics nativos. Descubra el futuro de Whale.io Casino y Whale Token comprobándolos aquí: Sitio web: https://whale.io/nft Los sociales: https://linktr.ee/whalesocials_tg Contacto El portavoz de Balea Apoyo@whale.io