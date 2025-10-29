Willemstad, Curacao, 29 באוקטובר, 2025/Chainwire/-- הודיעה כי האוויר הראשון עבור מחזיקי Crock Dentist NFT מתוכנן לסוף השבוע, בעקבות ביצועים מוקדמים חזקים של הכותרת Whale Originals שפורסמה לאחרונה. בולגריה בולגריה האוסף המוגבל של 1,000 NFTs Crock Dentist כבר ראה אימוץ משמעותי, עם יותר מ -300 בעלי ייחודיים.פעילות השוק השנייה המוקדמת מתרחשת ב- Magic Eden, שם נרשמו, נרכשו ונמכרו NFTs הראשונים, הקמת מחירים ראשוניים וחיוביות עבור האוסף. סטטיסטיקות בזמן אמת ותצפיות Airdrop Whale.io הופיע בחיים עבור Crock Dentist, המציע שקיפות מלאה של אינדיקטורים מרכזיים של ביצועים. הלוח, נגיש ישירות על הפלטפורמה, מציג רווח בזמן אמת, נפח ההימורים, ופעילות השחקנים. game statistics סטטיסטיקות משחקים נתונים אלה מאשרים שהמשחק יצר יותר מ-250 אלף דולר בשוק מאז ההשקה.המבנה של 98% Return to Player (RTP) של המשחק מעניק את היתרון של 2% של הבית לחלוטין כדי לממן טיפות אוויר עבור בעלי NFT. בהתבסס על המדידות הנוכחיות, Whale.io מעריך שהאוויר הראשון יעלה על $5,000 ב- $WHALE. משתמשים שעדיין לא השתמשו בהם יפספסו את ההנפקה הקרובה.הנפקה נשארת פתוחה על Whale.io, אבל עם אספקת מוגבלת ב 1,000 מעל 30% כבר טוענים, זמינות מוגבלת. הקמפיינים החברתיים מציעים כניסה חינם ל-NFT כדי להרחיב את הגישה, Whale.io השיקה קמפיינים חברתיים ממוקדים ב- X (@WhaleGames_en), שבהם משתמשים יכולים לנצח NFTs באמצעות פעילויות מעורבות כגון retweets, quizzes הקשורים למשחק, ואתגרים קהילתיים. רופא שיניים Crock רופא שיניים Crock ה- $WHALE מספקת מגוון פונקציות בתוך האקולוגיה, כולל משחק, רכישות קופות קרב וסטייקינג. אודות Whale.io היא פלטפורמת קזינו מקוונת וספורט המתמחה במשחקי Whale Originals הפרטיים ומערכות תגמול מבוססות בלוקצ'יין.הפלטפורמה משלבת בידור משחקים מסורתי עם ערך בבעלות הקהילה באמצעות NFTs וטוקנומיקה מקומית. בולגריה בולגריה גלה את העתיד של Whale.io קזינו ו Whale Token על ידי בדוק אותם כאן: אתר האינטרנט: https://whale.io/nft https://whale.io/nft סוציאליים : https://linktr.ee/whalesocials_tg https://linktr.ee/whalesocials_tg קשר דובר לווייתנים לווייתנים בולגריה תמיכה@whale.io \n \n סיפור זה פורסם כהודעה לעיתונות על ידי Chainwire תחת HackerNoon's Business Blogging Program.Do Your Own Research לפני קבלת החלטה כלכלית. סיפור זה פורסם כהודעה לעיתונות על ידי Chainwire תחת HackerNoon's Business Blogging Program.Do Your Own Research לפני קבלת החלטה כלכלית. תכנית תכנית