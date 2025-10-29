Whale.io ตรวจสอบ Airdrop เป็นครั้งแรกสําหรับผู้ถือ NFT Crock Dentist

Willemstad, Curacao, 29 ตุลาคม, 2025/Chainwire/-- ประกาศว่าการบินครั้งแรกสําหรับผู้ถือ Crock Dentist NFT ถูกวางแผนสําหรับวันหยุดสุดสัปดาห์นี้หลังจากการแสดงผลที่แข็งแกร่งในช่วงต้นของชื่อ Whale Originals ที่เปิดตัวเมื่อเร็ว ๆ นี้ ชายหาด ชายหาด การเก็บรวบรวม จํากัด ของ 1,000 Crock Dentist NFTs ได้เห็นการนํามาใช้อย่างมีนัยสําคัญด้วยมากกว่า 300 ผู้ถือที่ไม่ซ้ํากัน กิจกรรมในตลาดขั้นตอนแรกกําลังดําเนินการใน Magic Eden ที่ NFTs ครั้งแรกได้รับการจดทะเบียนซื้อและขายเพื่อสร้างราคาเริ่มต้นและเสถียรภาพสําหรับการเก็บรวบรวม สถิติแบบเรียลไทม์และ Airdrop Projections Whale.io ได้กลิ้งออกสด สําหรับ Crock Dentist ให้ความโปร่งใสอย่างเต็มที่ในตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพที่สําคัญ แผงควบคุมที่สามารถเข้าถึงได้โดยตรงบนแพลตฟอร์มแสดงผลการซื้อขายในเวลาจริงปริมาณการเดิมพันและกิจกรรมของผู้เล่น สถิติเกม สถิติเกม ข้อมูลเหล่านี้ยืนยันว่าเกมได้สร้างรายได้มากกว่า $ 250,000 ตั้งแต่การเปิดตัว โครงสร้าง 98% Return to Player (RTP) ของเกมจะใช้ประโยชน์จากบ้าน 2% ทั้งหมดเพื่อเงินทุน Airdrops สําหรับผู้ถือ NFT ขึ้นอยู่กับมาตรฐานปัจจุบัน Whale.io ประเมินว่า airdrop ครั้งแรกจะเกิน $5,000 ใน $WHALE tokens ด้วยแต่ละ NFT มีสิทธิ์ 0.1% ของการกระจายทั้งหมด ผู้ใช้ที่ยังไม่ได้ทําเหมืองแร่จะพลาด airdrop ที่มาถึง การทําเหมืองแร่ยังคงเปิดอยู่บน Whale.io แต่ด้วยข้อ จํากัด ของการจัดหาที่ 1,000 และมากกว่า 30% ที่กล่าวถึงแล้วความพร้อมใช้งานมี จํากัด แคมเปญทางสังคมให้เข้า NFT ฟรี เพื่อขยายการเข้าถึง Whale.io ได้เปิดตัวแคมเปญทางสังคมที่กําหนดเป้าหมายบน X (@WhaleGames_en) ซึ่งผู้ใช้สามารถชนะได้ NFTs ผ่านกิจกรรมการมีส่วนร่วมเช่น retweets, quizzes ที่เกี่ยวข้องกับเกมและท้าทายชุมชน หมอฟัน Crock หมอฟัน Crock Token $WHALE ช่วยให้สามารถทํางานได้หลายฟังก์ชั่นภายในระบบนิเวศวิทยารวมถึงการเล่นเกมการซื้อผ่านการต่อสู้และการพนัน หลังจาก TGE ยูทิลิตี้ที่ขยายตัวจะรวมแท็กในข้อเสนอของ Whale.io เกี่ยวกับ Whale.io เป็นแพลตฟอร์มคาสิโนออนไลน์และสปอร์ตสปอร์ตที่เชี่ยวชาญในการเล่นเกม Whale Originals และระบบรางวัลแบบโปร่งใสบนพื้นฐานของ blockchain แพลตฟอร์มนี้รวมความบันเทิงในการเล่นเกมแบบดั้งเดิมกับมูลค่าของชุมชนผ่าน NFTs และ tokenomics ธรรมชาติ ชายหาด ชายหาด ค้นพบอนาคตของ Whale.io Casino และ Whale Token โดยการตรวจสอบพวกเขาที่นี่: เว็บไซต์ : https://whale.io/nft https://whale.io/nft สังคม : https://linktr.ee/whalesocials_tg https://linktr.ee/whalesocials_tg ติดต่อ แพทช์วิลล่า ไก่ ชายหาด สนับสนุน@whale.io \n \n เรื่องนี้ถูกเผยแพร่เป็นข่าวสารโดย Chainwire ภายใต้ HackerNoon's Business Blogging Program ทําการวิจัยของคุณเองก่อนที่จะตัดสินใจทางการเงินใด ๆ เรื่องนี้ถูกเผยแพร่เป็นข่าวสารโดย Chainwire ภายใต้ HackerNoon's Business Blogging Program ทําการวิจัยของคุณเองก่อนที่จะตัดสินใจทางการเงินใด ๆ โปรแกรม โปรแกรม