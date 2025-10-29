Willemstad, Curacao, 29. listopada 2025./Chainwire/-- je objavio da je prvi airdrop za nosioce Crock Dentist NFT zakazan za ovaj vikend, nakon snažnih ranih performansi nedavno lansiranog naslova Whale Originals. Mađarska.io Mađarska.io Ograničena zbirka od 1.000 Crock Dentist NFT-a već je videla značajno usvajanje, sa više od 300 jedinstvenih posjednika.Rana sekundarna tržišna aktivnost je u toku na Magic Edenu, gde su prvi NFT-i navedeni, kupljeni i prodani, uspostavljajući početno određivanje cijena i likvidnost za zbirku. Statistike u realnom vremenu i Airdrop projekcije Whale.io je rolled out uživo za Crock Dentist, nudeći potpunu transparentnost u ključne pokazatelje performansi. Tablica, dostupna direktno na platformi, prikazuje promet u realnom vremenu, volumen kladionica i aktivnosti igrača. Statistika igre Statistika igre Ovi podaci potvrđuju da je igra generirala više od 250.000 dolara prometa od lansiranja. 98% Return to Player (RTP) struktura igre dodjeljuje 2% house edge u potpunosti za financiranje airdrops za NFT posjednike. Na osnovu trenutnih pokazatelja, Whale.io procjenjuje da će prvi airdrop premašiti 5.000 dolara u $WHALE žetonima. Korisnici koji još nisu minirali propustit će nadolazeći airdrop. Minting ostaje otvoren na Whale.io, ali s opskrbom ograničenom na 1.000 i preko 30% već tvrdi, dostupnost je ograničena. Društvene kampanje nude besplatan NFT ulaz Za širenje pristupa, Whale.io je pokrenuo ciljane društvene kampanje na X (@WhaleGames_en), gde korisnici mogu osvojiti NFTs kroz aktivnosti angažovanja kao što su retweetovi, kvizovi povezani sa igrama i izazovi zajednice. Crock stomatolog Crock stomatolog Token $WHALE osnažuje više funkcija unutar ekosustava, uključujući igru, kupovinu bitke i štrajk. Nakon TGE, proširene usluge će dalje integrirati token u Whale.io ponude. Opširnije o Whale.io je online casino i sportska platforma specijalizovana za vlasničke igre Whale Originals i transparentne, blockchain-based nagradne sisteme. platforma kombinuje tradicionalnu gaming zabavu sa vrednošću u vlasništvu zajednice kroz NFT i native tokenomics. Mađarska.io Mađarska.io Otkrijte budućnost Whale.io Casino i Whale Token tako što ćete ih provjeriti ovde: Stranice : https://whale.io/nft https://whale.io/nft socijalne : https://linktr.ee/whalesocials_tg https://linktr.ee/whalesocials_tg Kontaktiraj Bivši glasnogovornik kitovi Mađarska.io Uslovi korišćenja@whale.io \n \n Ova priča je objavljena kao saopštenje za medije od strane Chainwire u okviru HackerNoon Business Blogging Program. Ova priča je objavljena kao saopštenje za medije od strane Chainwire u okviru HackerNoon Business Blogging Program. Programski Programski