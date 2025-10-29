Whale.io apstiprina pirmo Airdrop Crock zobārstniecības NFT turētājiem

Willemstad, Curacao, 2025. gada 29. oktobris/Chainwire/-- ir paziņojusi, ka pirmais airdrop Crock Dentist NFT turētājiem ir plānots šajā nedēļas nogalē, pēc spēcīgas sākotnējās snieguma nesen izlaisto Whale Originals titulu. Vērsis.lv Vērsis.lv Ierobežotā kolekcija no 1000 Crock Dentist NFT jau ir redzējusi ievērojamu pieņemšanu, ar vairāk nekā 300 unikāliem turētājiem. agrīnā sekundārā tirgus darbība notiek Magic Eden, kur pirmie NFT ir iekļauti sarakstā, nopirkti un pārdoti, nosakot sākotnējo cenu un likviditāti kolekcijai. Reāllaika statistika un Airdrop projekcijas Whale.io ir izlaists dzīvs Crock Dentist, kas piedāvā pilnīgu pārredzamību galvenajos snieguma rādītājos. instrumentālā plāksne, kas ir pieejama tieši platformā, rāda reāllaika apgrozījumu, likmju apjomu un spēlētāju aktivitāti. Spēļu statistika Spēļu statistika Šie dati apstiprina, ka spēle kopš izlaišanas ir radījusi vairāk nekā 250 000 ASV dolāru apgrozījumu. spēles 98% atgriešanās spēlētājam (RTP) struktūra piešķir 2% mājas priekšrocības, lai pilnībā finansētu airdrops NFT turētājiem. Pamatojoties uz pašreizējām rādītājiem, Whale.io lēš, ka pirmais airdrop pārsniegs $ 5000 WHALE žetonos. Lietotāji, kas vēl nav minējuši, pazaudēs gaidāmo airdrop. Minting joprojām ir atvērts Whale.io, bet ar piegādes ierobežojumu 1000 un vairāk nekā 30% jau ir apgalvots, pieejamība ir ierobežota. Sociālās kampaņas piedāvā bezmaksas NFT ieeju Lai paplašinātu piekļuvi, Whale.io ir uzsākusi mērķtiecīgas sociālās kampaņas X (@WhaleGames_en), kur lietotāji var uzvarēt NFTs, izmantojot iesaistīšanās aktivitātes, piemēram, retweets, ar spēli saistītos izaicinājumus un kopienas izaicinājumus. Crock zobārsts Crock zobārsts $WHALE žetons nodrošina daudzas funkcijas ekosistēmā, tostarp spēle, kaujas pārdošanas pirkumi un streiki. Pēc TGE, paplašinātas lietojumprogrammas vēl vairāk integrēs žetonu Whale.io piedāvājumos. Par Whale.io ir tiešsaistes kazino un sporta grāmatu platforma, kas specializējas īpašumā esošajās Whale Originals spēlēs un caurspīdīgās, blockchain balstītās atlīdzības sistēmās. platforma apvieno tradicionālo spēļu izklaidi ar kopienas īpašumā esošo vērtību, izmantojot NFT un vietējo tokenomiku. Vērsis.lv Vērsis.lv Atklājiet Whale.io Casino un Whale Token nākotni, pārbaudot tos šeit: tīmekļa vietne : https://whale.io/nft https://whale.io/nft Sociālā : https://linktr.ee/whalesocials_tg https://linktr.ee/whalesocials_tg Kontakti Vaļu pārstāvis Vaļņi Vērsis.lv atbalsts@whale.io \n \n Šis stāsts tika publicēts kā Chainwire paziņojums presei HackerNoon biznesa emuāru programmas ietvaros. Šis stāsts tika publicēts kā Chainwire paziņojums presei HackerNoon biznesa emuāru programmas ietvaros. Programmas Programmas