ኣውፈርቲ ካብ AI Startups ኣብ 2025 እንታይ ይደልዩ

ቁጽሪ ርኢኹምዎ ኣለኹም፣ ብሓፈሻ ናይ VC ምወላ ወሪዱ ኣሎ፣ ናይ AI ወፍሪ ግን ልዕል ኢሉ ኣሎ። መጻኢ ናይ AI ጀመርቲ ጽጌረዳ ይመስል ሓቀይ? ብዘይካ...ቁጽሪ ፍርቂ ሓቂ ክነግሩ ይኽእሉ። መብዛሕትኡ እቲ ገንዘብ ናብ ምኩራት ተጻወትቲ እምበር ንጀመርቲ ኣይከይድን። ስርሐይ ምስ ኣብ መጀመርታ ደረጃ ዝርከቡ ናይ ቴክኖሎጂ ኣውፈርቲ ብቐረባ ይሕዘኒ፣ ካብ ቅድመ ግንባር ዝመጽእ ኢንተል ድማ እንሆ: AI in a pitch deck is now more red flag than green light .





ገንዘብ ጽኑዕ ኣይኮነን— ድኻም ጥራይ እዩ።





እቲ ናይ ቴክ ኢንዱስትሪ ናይ ፍራት ፓርቲ ዓመታት ነይርዎ: እቶም ዕቡዳት-ጅንየስ መስረትቲ: እቶም ወርሓዊ ስእሊ: እቲ "ቅልጡፍ ምንቅስቓስ ንኹሉ ስበር" ዝብል ማንትራ መብዛሕትኡ ግዜ ምትእምማን ጥራይ ዝሰበረ። ክሪፕቶ ንኮንታት ዓብዩ፣ እቲ ሜታቨርስ “ሜህ” ኮይኑ፣ ኣውፈርቲ ድማ: ስለምንታይ እዩ AI ካብዚ ዝተፈለየ ክኸውን? ርእሰ-ማል ሕጽረት የብሉን፡ ትዕግስቲ ግን ርግጸኛ እዩ . ግን፡ ነቶም ተስፋ ዝቖረጹ ናይክ ትስሕብ ከም ዘለኻ ኣእምኖም- በቃ ትገብሮ፡ ልዕሊ ዓቐን ቃል ከይኣተኻ ወይ ትሑት ዋጋ ከየቕረብካ - ሕጂ’ውን ኣብቲ ነጥቢ ዘለዎ መስመር ፌርማታት ክትረክብ ኢኻ።





ስለዚ፡ ምንጭታተይ ክእመን እንተኽኢሉ፡ ኣውፈርቲ ኣብ 2025 ኣብ ሓደ ናይ AI ስታርትኣፕ ዝደልይዎ ነገራት እንሆ።





MPP እምበር MVP ኣይኮንካን ኣለካ

AI ድሕሪ ሕጂ Wild West ኣይኮነን፡ እዚ ማለት ድማ ኣብ ፍርቂ መንገዲ ዝርከቡ ሰፊሕ ዕዳጋታት ዝፍትኑ MVPs ካብ ቅዲ ወጻኢ እዮም። ሰፊሕን ብዙሕ ተግባራት ዝሰርሕን AI ኣምር ኣብ ፒች ዲክ ጽቡቕ ይመስል፡ ግን “ኣነ ቶን TLC ዘድልዮ ጥረ ገንዘብ ዝቃጸል ዓዘቕቲ እየ” ዝብል ጭድርታ። ኣውፈርቲ ሕጂ ንዝለዓለ ትኽክለኛ ፍርያት (MPPs) — ንሓደ ዕማም ጥራይ ብፍሉይ ጽቡቕ ጌሮም ዝሰርሑ ጸበብቲ መፍትሒታት — ዋጋ ይህብዎም ምኽንያቱ እዚኦም ንምትግባሮም ዝቐልጠፉ፣ ንምዕባይ ዝቐለሉን ዝሓሰረን፣ ከምኡ’ውን ዝዓበየ ተኣማንነት ዝእዝዙ እዮም።

እዚ ለውጢ ንምንታይ ኣጋጢሙ፤

መሰረታዊ ሞዴላት ሸቐጣት ምግባር : ቅድሚ ሕጂ ዝሰልጠኑ ሞዴላት AI ከም GPT, BERT, ከምኡ’ውን Stable Diffusion ዝኣመሰሉ መበገሲ ዓቕምታት AI ንኹሉ ሰብ ተበጻሒ ገይሮም እዮም ሕጂ ድማ ንኢንተርፕራይዛት ነባሪ ሓፈሻዊ ዕላማ ኣማራጺ ኮይኖም ኣለዉ። ሕጂ ትካላት ንግዲ፡ ተኣማንነት፡ ኣየር ዘይኣትዎ ድሕነትን ስሉጥ ምትሕብባርን ዘረጋግጽ ረቂቕ ዝተመዓራረየ መፍትሒታት ጥራይ እየን ዝሓስባ ዘለዋ።





ቨርቲካል ኤኣይ ትራክ ሪከርድ : ኣብ ዝሓለፉ ሓሙሽተ ዓመታት፡ ዓውዲ-ፍሉይ ፍርያት ኤኣይ (ንኣብነት፡ ግራማርሊ፡ ዳታዶግ) ብቐጻሊ ኣብ ክልቲኡ ምቕባልን ምምላስ ኣውፈርትን ካብ ሓፈሻዊ ፍታሕ ዝበለጸ ውጽኢት ኣመዝጊቡ።





Growth Of Niche Acquisitions: መጻኢ ናይ IPOs ደበናዊ ኮይኑ ዓበይቲ ተጻወትቲ ኣብ ክልቲኡ ተውህቦን ቴክኖሎጅን ብዘለዎም ትኽክለኛነት ኒች ስታርትኣፕስ እናወሰኹ ምስ ከዱ፡ ኣውፈርቲ ንመዓልቲ ደሞዞም ኣብ ናስዳክ ባንክ ዘይገብሩ ዶመይን-ፍሉያት ፕሮጀክትታት ይፈትዉ።





Looming Legal Minefield: ኣብ ዝመጽእ ዓመት ፡ ደንብታት AI ከም ጻህያይ ክበቁል እዩ። እቲ ፍርያት ብዝሰፍሐ መጠን ናብ ቁጽጽራዊ ዕደና ናይ ምእታው ተኽእሎኡ ዝለዓለ እዩ። MPPs ብባህሪኦም ውሑስ ውርርድ እዮም፣ ምኽንያቱ ውሱን ስፍሓቶም ንጀመርቲ ትካላት ኣብ ውሽጢ ሓደ ፍሉይ ዓውዲ ኣብ ምኽባር ምቁጽጻር ከተኩሩ የኽእሎም።



ምኽሪ፡ ኣብ ዙርያ MPP ናትካ ተወሳኺ ኣገልግሎታት ምህናጽ

ባህሪ ትኽክለኛ ፍርያት ከም ምኽሪ ወይ ስልጠና ዝኣመሰሉ ልዑል ረብሓ ዘለዎም ኣገልግሎታት ንምጥቕላል ዝቐለለ ይገብሮ፣ ብዙሕ ዋሕዚ እቶት ዘመንጩን ጽግዕተኛነት ዓማዊል ዘዕምቕን ስነ-ህይወት ይፈጥር —AI compliance startup Truera, ንኣብነት፣ ንሞዴል መግለጺ ትኹረት ዝገበረ ፍርያት የቕርብ ግን ከኣ ይጠቕልሎ ትካላት ኣልጎሪዝማተን ኦዲትን ንምጽራይን ዝሕግዝ ናይ ምኽሪ ኣገልግሎት።





ንዘላቕነት እምበር ንመዐቀኒ ኣይኮንካን ቀዳምነት ትህቦ።

ስኬል ካብ ሴክሲ ናብ ዘፍርሕ ’ ዩ። ሚዛን ማለት ገንዘብ፡ ግዜን ውቅዒት ዕድልን ማለት እዩ- እዚ ኩሉ ሕጽረት ኣለዎ። ዘላቕነት ዕብየት ቀዳምነት ረኺቡ፣ ብፍላይ ኣብ ፋይናንሳዊ ዘላቕነት ትኹረት ተዋሂብዎ። ምስቲ ናይ ትማሊ ዜና ልዑል ናይ ጽገና ዝና AI፡ ኣውፈርቲ መኽሰብን ድልዱል ኣሃዱ ቁጠባን እናዓቀቡ ፡ ብውጽኢታዊ መንገዲ ክዓቢ ዝኽእል ጀመርቲ ትካላት ይደልዩ። ( ተወሳኺ ቦነስ: ኣብቲ ኣብ እቶት ዝተመርኮሰ ፋይናንስ (RBF) ቦታ እናዓበየ ዝኸይድ ዘሎ ናህሪ ኣሎ፣ እዚ ድማ ምወላ ምስ ምምዛን ዋጋታት ዘይኮነስ ምስ ክትግምቶ እትኽእል ዋሕዚ እቶት የራኽቦ። ጀማሪ ትካልካ ክትግምቶ ዝከኣል ዕብየት እቶትን መኽሰብን ከምዘለዎ ከተረጋግጽ እንተኽኢልካ፣ ክትዕቅቦ ዘኽእለካ ምወላ ክትስሕብ ትኽእል ኢኻ። ዝያዳ ዋንነትን ምቁጽጻርን እዩ።)





እዚ ለውጢ ንምንታይ ኣጋጢሙ፤

ውሱን ምክትታል ርእሰ-ማል፡- ሳላ ምውሳኽ ወለድን ምብዛሕ ትካላዊ ኣውፈርቲ ኣብ ሕማቕ ደረጃ ኣብ ዝነበረ ናይ ምጉጅጃል ወፍሪታት ዝተኣስረ ገንዘብ ዘለዎምን፡ ምህላው ርካሽ ካፒታል ነቒጹ ኣሎ። መጻኢ ምወላ ድሕሪ ሕጂ ውሕስነት ስለዘይብሉ፡ ቪሲታት ንጹር መንገዲ ርእሰ-ምኽኣል ክርእዩ ይደልዩ።





ትምህርቲ ካብ መቓብር ዩኒኮርን ፡ ሎሚ ዓመት ብጅምላ ምፍታሕ ዕብየት ማእከል ዝገበሩ ድንቂ ዓይነታት ካብ ኦልበርድስ ክሳብ BYJU's-ዋላ'ኳ ኣብ AI ዘተኮረ እንተዘይኮነ-ክሳብ ሕጂ ንኣውፈርቲ ኣብ ላዕለዋይ ደረጃ ኣእምሮኦም ይርከብ። (ከምኡ’ውን ዊወርክ፡ ግን ነዚ ንኣን ሃታዌይን ጃረድ ለቶን ወቐሳ።)





ዕዳጋ ምጽጋብ ስኬል ውሑድ ሰሓቢ ይገብሮ፦ ኣብ ኣዝዮም ምዕቡላት ናይ AI መተግበሪታት ትሰርሕ እንተዘይኮይንካ፡ መብዛሕትኦም AI ዶመይናት ከም ናይ ሞሮኮ ባዛር ጽዑቓት እዮም። ኣብ ጽጉብ ዕዳጋታት፡ ምህዳድ ስኬል መብዛሕትኡ ግዜ ውጽኢቱ ምጉዳል ረብሓ እዩ ምኽንያቱ ነቲ ዝቕጽል ወሰናስን ዓሚል ምጥራይ ካብቲ ዝጸንሐ ዓሚል ምዕቃብ ኣዝዩ ዝበዝሕ ዋጋ ክኸፍል ይኽእል።





AI's Move To Mission-Critical Use Cases: AI ኣብ ከም ክንክን ጥዕና፣ ምክልኻልን ፋይናንስን ዝኣመሰሉ ልዑል ዕዳ ዘለዎም ኢንዱስትሪታት እናተዋፈረ ይኸይድ ኣሎ፣ ኣብዞም ከባቢታት ድማ ተኣማንነት፣ ነዊሕ ዕድመን ስርሒታዊ ብቕዓትን ካብ ናይ ተጠቃሚ መለክዒታት ዝያዳ ዋጋ ኣለዎም።



ምኽሪ፡ ብሞዴል ዋጋታትካ ፈጠራዊ ኩን።

ሕጂ መኽሰብ ልዕል ኢሉ ስለ ዝነገሰ ፡ ኣብ ዋጋ ምውሳን ብዝምልከት ሕቶታት ክትወድቕ ተዳሎ . እቲ ናይ FTC “Click-To-Cancel” ዝብል ሕጊ ኣብ ቦትኡ ምስ ተተሓሓዘ ፡ እቲ ተሪር ክፍሊት-ንመእተዊ ዋጋ ምዝገባ ከም ነባሪ ዝወሃበሉ ዝነበረ መዓልታት እናነከየ ይኸይድ ኣሎ . ገለ ነቲ ብመዝገብ ዝደኸመ ዓሚል ዝምስጡ ምስ ውጽኢት ዝተሰማምዑ ሞዴላት ዋጋ ምውህሃድ ፈትኑ፣ ንኣውፈርቲ ሓደ ስጉምቲ ንቕድሚት ትሓስብ ከም ዘለኻ ኣረጋግጽ።





ንውጽኢት ምኽፋል ዋጋ ምውሳን፦ ፍርያትካ ፍሉይን ዝዕቀንን ውጽኢት ምስ ዘቕርብ ጥራይ እዩ ንዓማዊል ክፍሊት። እዚ ድማ ንናይ ምቕባል ምትፍናን ይቕንስን ኣብ መንጎ ምጅማርካን ዕላማታት ተጠቀምትን ቅልጡፍ ምትእስሳር የረጋግጽን።

ደረጃታት ዘለዎ ክፍሊታት ምዕራፍ፦ ዋጋ ምውሳን ናብ ወሰኽ ምዕራፋት ምብታኽ፣ እዚ ድማ ንዋጋታት ምስ ዝተረኽበ ውጽኢት ዘተኣሳስር እዩ። ዓማዊል ብደረጃታት ምግሃድ ዋጋ እናሰጎሙ ጥራይ እዮም ዝኸፍሉ።

ኣብ ሽልማት ዝተመርኮሰ ዋጋ ምውሳን : ዝለዓለ ደረጃ ጽምዶ ወይ ምዕቃብ ንዝበጽሑ ዓማዊል ቅናስ ወይ ሽልማት ምሃብ፣ ናይ ነዊሕ ግዜ ተኣማንነት ምርግጋጽ።

ኣብ ዋጋ ዝተመርኮሰ ዋጋ ምውሳን፦ ዋጋታት ምስቲ ፍርያትካ ኣብ ዝተፈላለየ ኵነታት ወይ ኢንዱስትሪታት ዘቕርቦ ፍሉይ ዋጋ ኣመዓራርዮ፣ ልዑል ዋጋ ዘለዎም ዓማዊል ብመጠኑ ዝያዳ ከም ዝኸፍሉ ምርግጋጽ።

ሞዴላት ዋንነት ምትሕውዋስ (Hybrid Ownership Models)፦ ንነዊሕ እዋን ዝጸንሑ ዓማዊል ፍሪሚየም ተበጻሕነት ምስ ምዕሩይነት ዝመስል ወይ ኣብ ተኣማንነት ዝተመርኮሰ ዋጋ ምውህሃድ፣ ኣብ ዓወት ፍርያትካ ናብ መዳርግቲ ኣካላት ምቕያር።



ንስኻ A Compliance Crackerjack ኢኻ።

ኣብ 2025 “ምቁጽጻር” ካብ “AI” ትኹረት ክምንጥል እዩ። ቅድሚ 365 መዓልታት ከም ገጽ 15 ናይ ፒች ዲክካ ምኽባር ምህላው ቅቡል እኳ እንተነበረ፡ ዝመጽእ ዓመት ኣብ መመላእታ እንተተጸቒጡ ግን ዝኾነ ምክትታል ኣይትጸበ። ብዘይ ንጡፍ ናይ ምኽባር ስትራተጂ፡ ኣውፈርቲ ንኽልቲኡ ክእለትካ፡ ከምኡ’ውን ዋላ’ውን ናብ ዕዳጋ ምኻድ ስትራተጂኻ ከተተግብር ዕድል ክትረክብ ዲኻ ኣብ ሕቶ ከእትዉ እዮም። ብተወሳኺ፡ ቁጽጽራዊ ዝተሓላለኸነት ንመእተዊ ዕንቅፋታት የተኣታቱ፣ ምስ ፓላንቲር ዳርጋ ሞኖፖሊ ከም ቀንዲ ኣብነት፣ ኣውፈርቲ ኣብ ጽቡቕ መጻሕፍቲ ምኽባር ሕጊ ብኣግኡ ዝኣትዉ ጀመርቲ ትካላት ብጭቡጥ ቀዳማይ ምንቅስቓስ ብልጫ ከም ዝረኽቡ ይፈልጡ እዮም። ( ካልእ ቦነስ: ምኽባር ቀዳምነት ዝህቡ ጀመርቲ ትካላት ብባህሪኦም ኣብ ESG ዘተኮረ ገንዘብ ንምስሓብ ዝሓሸ ደረጃ ኣለዎም፣ እዚ ገንዘብ እዚ ኣብ 2024 ብዓለም ደረጃ 2 ትሪልዮን ዶላር ወፍሪ ገይሩ።)

እዚ ለውጢ ንምንታይ ኣጋጢሙ፤

ሕጊ AI ሕብረት ኤውሮጳ ዓለማዊ ደረጃ የቐምጥ ኣሎ፦ ኣብ ቀረባ እዋን ሕጊ AI ሕብረት ኤውሮጳን ማስክ ኣብ ልዕሊ OpenAIን Microsoftን ዘቕረቦ ልዑል ፕሮፋይል ጸረ-ትራስት ክስን፡ ንጽኑዕ ምኽባር AI ዓለማዊ ቅድመ-ኩነት ዘቐምጥ ኮይኑ፡ ኣብ መላእ ዓለም ንዝርከባ ጀመርቲ ትካላት ሓድሽ ናይ ግሉጽነትን ድሕነትን ጠለባት ከማልኣ ጸቕጢ ይገብር።



ጂኦፖለቲካዊ ወጥሪ ምግዳድ፦ ሃገራት ንልኡላውነት ቴክኖሎጂ ንምርግጋጽ ይቀዳደማ ኣለዋ፣ ከም ሓደ ዓይነት ምክልኻል ጽኑዕ ሃገራዊ ደረጃታት ኤ.ኣይ.



ምትእምማን ኣብ ኩሉ ግዜ ትሑት ደረጃ: ንማምን ፖፕን ወይ ንኣናእሽተይን ማእከሎትን ትካላት ዒላማ ትገብር ትኹን ግሉጽነትን ምኽባርን ዘይደራደር ኮይኑ ኣሎ። ኣብ 2024 ዝወጸ ጸብጻብ ማኪንዚ ከም ዘመልክቶ፡ 78% ካብ ዓደግቲ ትካላት፡ ንሓደ ሸያጢ AI ክመርጹ ከለዉ፡ "መቆጻጸሪ ኣሰላልፋ" ከም ላዕለዎት ሰለስተ ረቛሒታት ይሰርዕዎ፡ እዚ ድማ ካብቲ ኣብ 2022 ዝነበረ 40% ጥራይ እዩ።



ጽልዋታት ምፍሳስ ስግረ-ኢንዱስትሪ፡- ኣብ ልዑል ደረጃ ዘለዎም ጽላታት (ንኣብነት፡ ፋይናንስ፡ ክንክን ጥዕና) ዝረኣዩ ዓበይቲ ውድቀታት ምኽባር፡ ኣብ መላእ ኢንዱስትሪታት ንዝርከቡ ኣውፈርቲ ኣስጊእዎም እዩ። ካብ ምፍራስን ኣልጎሪዝማዊ ጌጋታትን ዝመጽእ ውድቀት ሪፕል ኢፌክት ኣለዎ፡ እዚ ድማ ዋላ ኣብ ከም ቸርች ወይ ሎጂስቲክስ ዝኣመሰሉ ብባህሊ ውሑድ ቁጽጽር ዘለዎም ጽላታት ናይ ምኽባር ትጽቢታት የዕቢ።



ምኽባር ኣውቶማቲክ ይኸውን ኣሎ፦ ኣብ መፍትሒታት ሬግቴክ ዝረአ ዘሎ ምዕባለታት፡ ከም ኣብ ሓቀኛ ግዜ ዳታ ኦዲቲንግ ወይ ኣልጎሪዝም መግለጺ ዳሽቦርድ፡ ንመምርሒታት ምኽባር ዝዕንቅፉን ዝቕየር ትጽቢታት ኣውፈርትን የጉድል: ምኽባር ካብ ዝኾነ እዋን ንላዕሊ ቀሊል እንተኾይኑ፡ ስለምንታይ ድሉው ዘይኮንካ?



ምኽሪ፡ ምስ ተቖጻጸርትን ተወዳደርትን “ህዝባዊ ሳንድቦክስ ፓይሎት” ምህናጽ

ኣገደስቲ ተቖጻጸርቲ ሓሳብ ናይ ሓደ ቁጽጽር ዝግበረሉ ህዝባዊ ሳንድቦክስ ኣቕርቡ፣ ኣብኡ ፖሊሲ ሓንጸጽትን ወሰንቲ መዳርግቲ ኣካላትን ተሓባቢሮም ንኢንዱስትሪኹም ዝኸውን ናይ AI መተግበሪታት ኣብ ሓቀኛ ዓለም፣ ዝሰማማዕ ምድላው ይፍትኑን ንምጽራይን . እዚ ትካልካ ከም ሓደ ሕግታት ክፈጥር ከሎ ክውከስዎ ዝኽእሉ እሙን መሻርኽቲ ከተቐምጦ ይሕግዘካ፣ እዚ ኩሉ ኣብ ልዕሊ ጽዕነት ስራሕካ ከይወሰኽካ-ብዝኾነ ነገራት ክትፍትን ኢኻ፣ ውሑዳት ተወሳኺ ተጠቀምቲ ቤታ ለውጢ ኣይክገብሩን እዮም . You can even invite competitors to join in , reframing the initiative around industry transparency , not competitive advantage, ምውሳኽ ካርማ ነጥብታት ምስ ሓንጸጽቲ ፖሊሲን ዓማዊል ክኾኑ ዝኽእሉን. ካብ ፍሎፕ ክሳብ ርችት ርኽበታት ሳንድቦክስ ብቐጻሊ ምሕታም ፡ ኣብ ቀረባ እዋን ድማ ተቖጻጸርቲ ምኽሪ ንምሕታት እምበር ንኦዲት ንምግባር ማዕጾኻ ክኹሕኩሑ ኣይኮኑን .





ንስኻ (Plan To) ንዘይተገልገሉ ከተገልግል

ጋንታኻ ድሕሪ ሓደ ወይ ክልተ ዓመት ብዙሕ ቋንቋታት ክትዛረብ እንተዘይሓሲባ፡ መንፈስ ክትከውን ተዳሎ . ኣውፈርቲ ኣብዘን ቁጠባታት ብሰንኪ ምብዛሕ ዘይተማልአ ጠለብ ንዓመታት ኣብ ዝምዕብሉ ዕዳጋታት (SEA, Africa, LatAM) ክሓስቡ ጸኒሖም እዮም፡ ብሰንኪ ዘይእኹል ስርዓታት ደገፍ ከም ትሕተ ቅርጽን ተውህቦን ግን እቲ ሓደጋ ሽልማት ረቲዑ። ሕጂ እቶም ከዋኽብቲ ተሰሪዖም (ዝማዕበሉ ዕዳጋታት ድማ ተነፊሖም)፡ ክኣትዉ ይደልዩ።ቅልጡፍ .





እዚ ለውጢ ንምንታይ ኣጋጢሙ፤

Explosive Growth Of Digital Infrastructure: ከባብያዊ መንግስታትን ናይ ብሕቲ ኩባንያታትን (ከም Google and SpaceX) ኣብ ትሕተ ቅርጺ ከም ብሮድባንድ ኣክሰስ፣ ዲጂታላዊ ክፍሊት፣ ከምኡ’ውን ሎጂስቲክስ ኔትወርክ ዝኣመሰሉ ብዙሕ ወፍሪ ብምግባር፣ ጀመርቲ ትካላት ናብ ገጠርን ርሑቕን ከባቢታት ብቐሊሉ ክበጽሑ ገይሮም እዮም።



ዘይተማእከለ ቴክኖሎጂ በሲሉ: ኣብቶም ገና ብባህላዊ ትሕተ ቅርጺ ተዓጽዮም ዘለዉ ከባቢታት፡ ብሎክቸይን፡ መዛኑ ንመዛኑ መርበባትን ዝተዘርግሐ ስርዓታት AIን ሕጂ ንጀመርቲ ትካላት ነዞም ጽርግያታት ንምሕላፍ መፍትሒ ክህቡ ይኽእሉ።



ንመጀመርታ ተንቀሳቐስቲ ቁጽጽራዊ ምትብባዕ፦ ኣብ ምምዕባል ዝርከባ ዕዳጋታት ንጀመርቲ ትካላት ብጥቕሚ ግብሪ፣ ድጎማታትን ምጉዳል ጾር ምኽባርን ናብ ትሑት ኣገልግሎት ዝረኽባ ዓውድታት ንኽኣትዋ ብንጥፈት የተባብዓ ኣለዋ። ኣብ ረጉላቶሪ ኣርቢትራጅ ዝኾነ ለውጢ እንተሃልዩ ኣብዘን ሃገራት እዩ።



Rising Sophistication Of Local Investors: ምምጻእ ናይ ውሽጢ ዓዲ ቨንቸር ካፒታል ኢኮሲስተማት ምስ ናይ ወጻኢ ወገናት ንሓባራዊ ወፍሪ ክፉታት ዓለማዊ ኣውፈርቲ ውርርድታቶም ካብ ሓደጋ ንምውጋድ ወሳኒ መንገዲ ይህቦም፣ ሳላን ዓሚቕ ርድኢቶምን ኣብ ባህላዊ ንኡሳን ንኡሳንን ዞባዊ ስርሒታዊ ዕንቅፋታትን።



ምኽሪ፡ ንዝምዕብላ ዞባታት ዝኸውን “ፍርያት ምግልባጥ ዕዳጋ” ኣቕርቡ።

ፍርያትካ ንዝምዕብል ዕዳጋ ዳግማይ ከተመዓራርዮ ኢኻ ዝብል ሓሳብ ምቕራብ “ ኣብ ምምዕባል ዝርከባ ሃገራት ከም እትፈትዋ ስለንፈልጥ ትማሊ ምሸት ዓለማዊ ናይ ምስፍሕፋሕ ስትራተጂ ኣካቲትና ኣለና ” — ዘይመበቆላዊ፣ ቅንዕና ዘይብሉ፣ ዋላ ምወላ እንተረኸብካ ክትፈሽል ተኽእሎ ኣሎ ። ኣብ ክንዲ ንዝምዕብሉ ዕዳጋታት ምትዕጽጻፍ፡ ኣብ ዝምዕብሉ ዕዳጋታት መፍትሒታት ዲዛይን ከም እትገብር ምቕራብ , እዚ ድማ ናብ ብሱላት ዕዳጋታት ንድሕሪት ዋሕዚ ክምለስ ዝኽእል , ናብ ዕዳጋ ምኻድ ስትራተጂካ ከም ሓደ ብዞባዊ ዕምቆት ዝጅምርን ብዓለማዊ ስፍሓት ዝውዳእን ፍሬሚንግ . እዚ ከመይ ክሰርሕ ከም ዝኽእል እንሆ፤





ዓለምለኻዊ ተዛማድነት ዘለዎ ትሑት ኣገልግሎት ዝረክብ ዕዳጋ ፍሉይ ዝኾነ ናይ ቃንዛ ነጥቢ ምልላይ

ኣብ ጸጋታት ዝተሓጽረ ሃዋህው ዝስስኑን ንልዑል ጸጋታት ዘለዎም ዕዳጋታት ተወሳኺ ባህርያት ብቐሊሉ ክዓብዩ ዝኽእሉን ቀለልቲ ሞዱላር ዲዛይናት ምምዕባል

ኣብ ውሽጢ ዓዲ ምስ ተረጋገጸ፡ ነቲ ቀንዲ ፍታሕ ንዝለዓለ ረብሓ ዘለዎም ኣፕሊኬሽናት ኣብ ዝማዕበሉ ዞባታት ብቕልጡፍ ኣመዓራርዮ





ኖይማን-ሆልመስ-ኤስቢኤፍ ቫይብ ኣይትፍስስን ኢኻ።





እቲ “mad-genius visionary founder”persona ክሳብ ሕጂ ዝሸጠሉ እንኮ ቦታ ሆሊዉድ እዩ። ኣውፈርቲ ኣብ 2025 (ካብ መጠን ንላዕሊ) ካሪዝማ ምስ ኣምልኾታት፣ ኣምልኾታት ድማ ምስ ናይ ትካላት ሳንዱቕ ሬሳታት ማዕረ ይገብርዎ- መመላእታ ክእለት ፣ ስምዒታዊ ብልሕን ውጥናት ምትኽኻእን ዘለወን ጋንታታት ክምስርታ ይደልዩ።





እዚ ለውጢ ንምንታይ ኣጋጢሙ፤

ብዘይርጉጽነት ዝተደገፉ ብሱላት ዕዳጋታት ፡ ሕጂ ነቲ ሰማያዊ ውቅያኖስ ዝኾነ ምዕራፍ AI ሓሊፍናዮ ስለዘለና፡ ቴክ ዊዛርድሪ ተወዳዳሪ ብልጫ ውሕስነት ኣይህብን። ንAI ጀመርቲ ምዕባይ ዝተፈላለየ ክእለት ይሓትት- ቴክኒካዊ፡ ምቁጽጻራዊ፡ ዕዳጋ-እዚ ድማ ዝኾነ ሓደ ሰብ ከንጸባርቖ ኣይክእልን።



ዝመጽእ ዓመት ብዘይርጉጽነት ዝመልአ እዩ: ናይ 2025 ምጅማር መልክዓ-ምድሪ ብዘይተገመተ ምቁጽጻራዊ፣ ቴክኖሎጂካውን ዕዳጋን ናህሪ ዝተቐርጸ እዩ። ቴክኒካዊ፡ ስርሒታውን ስትራተጂካውን ክእለት ዝሓዋውስ ናይ ምትሕብባር ጋንታታት፡ ዕግርግር ንምሕላው ዝሓሸ ዕጥቂ ኣለዎም።



Gen Z and Millennial Talent Value Empathy Over Ego: ቀጻሊ ወለዶ ናይ ጀመርቲ ተውህቦ ንርህራሄ፣ ብዙሕነትን ሚዛን ስራሕን ህይወትን ቀዳምነት ዝህቡ መራሕቲ ክሰርሕ ይደሊ-“ብዝኾነ ይኹን ዋጋ ዕብየት” ከምኡ’ውን “ቅልጡፍ ምንቅስቓስ፣ ነገራት ምብታኽ”



Culture Of Real-Time Accountability: ማሕበራዊ መራኸቢታት፡ ዊስልብሎወርስን መርማሪ ጋዜጠኝነትን፡ መስረትቲ፡ ዋላ እቶም ከም ኤሎን ዝኣመሰሉ ጽልዋ ዘለዎም፡ ኣብ ዙርያ ትካላቶም ዘሎ ትረኻ ምሉእ ብምሉእ ክቆጻጸርዎ ከምዘይክእሉ ገይሮም እዮም። ከምኡ’ውን ኣብ ዝመጽእ ዓመት ዝህሉ ዘይርጉጽነት ቀንዲ መዕበዪ ቅልውላዋት ኮይኑ፡ ሕጂ ከም ተሓታትነት ይረኣዩ ኣለዉ፡ ምኽንያቱ ርኡይነቶም ንጸለመታት (ምኽንያታዊ ይኹን ኣይግባእን) ስለ ዘዕብዮ፡ ኣብ ብዙሕ ኣጋጣሚታት ድማ ኣብ እዋን ምግዛእ ንዋጋ ኩባንያ ይጸልዎ።



ዝተዘርግሑ ሞዴላት ኣመራርሓ ከም ዝሰርሑ መርትዖ: Canva, GitLab, Stripe, the list of goes on. መስረትቶም ክትሰምዮም ኣይትኽእልን ትኸውን፡ ግን ናብ ዩኒኮርን ግዝኣት ሰቢሮም ኣለዉ፡ እቲ ዝሓለፈ ዝኾነ ምልክት እንተኾይኑ ድማ ናብ ዝኾነ ቦታ ዝኸዱ ኣይመስሉን። ካብዚ ሓሊፉ፡ መስራቲ ማእከል ዝገበሩ ሞዴላት ብደረጃ ዓለም ጽቡቕ ደረጃ ከምዘይብሎም ኣውፈርቲ ርእዮም እዮም፡ ኣብ ምምዕባል ዝርከቡ ዕዳጋታት ስሕበት እናረኸቡ ምስ ከዱ ድማ፡ ዓለማዊ ዓቕሚ ናይ ሓደ ጀማሪ ትካል ልዕሊ ኩሉ እዩ።



ምኽሪ፡ ጋንታኻ ክትድሕን ከም እትኽእል ንምርግጋጽ “ናይ ኣመራርሓ ኦዲት” ኣካትት።

ናይ ጋንታ ምሕደራ ሕቶታት ንሕቶን መልስን ኣይትግደፍ። ውልቀ መላኺ ከምዘይኮንካ ብንጹር ዘርኢ ዝተዋደደን ግሉጽን ኦዲት ብምድላው ንኣውፈርቲ ምድናቕ። ቁልፊ ነገራት ክሕወሱ ዘለዎም፤





ካርታ ዋንነት ውሳነ፡- ኣብ ነፍሲ ወከፍ ተግባር ውሳነታት ኣብ ዝወሃበሉ እዋን ዝውከሱ ወሰንቲ ሰራሕተኛታት (ውሽጣውን ግዳማውን ኣማኸርቲ) ሓዊሱ፡ ኣብ መላእ ቁልፊ መዳያት (ንኣብነት፡ ፍርያት፡ ዕዳጋ፡ ምኽባር) ስትራተጂካዊ ውሳነታት መን ከም ዝውንን ንጹር ምብትታን እዩ።

ቅልውላው መጻወቲ መጽሓፍቲ፡- እታ ጋንታ ንቐንዲ ምዝንባላት (ንኣብነት፡ ምቁጽጻራዊ ብድሆታት፡ ዕዳጋ ምዝንባላት) ብኸመይ ከም እትሕዞም ምስናድን ኣየኖት ኣባላት ጋንታ ከም ዝመርሕ ምልላይን።

ትልሚ ቀጻልነት ኣመራርሓ፡- እቲ መስራቲ እንተዘይተረኺቡ እቲ ጀማሪ ብኸመይ ከም ዝሰርሕ ዝገልጽ ዝርዝር ናይ ተኸታታሊ ወይ ልኡኽ ቅርጺ።



ፊቸር ጥራይ ዘይኮነስ ተኸታተልቲ ኣለዉኻ

መሬት ዝሰብር ሞዴላት፡ መስረትቲ ቢግ ቴክ ነበር፡ ወይ ዓሚል ማህደር ዘይብሎም ጀመርቲ ትካላት ኣውፈርቲ ክዕወቱ ዝኽእሉሉ ዝቐለለ (ምናልባት ድማ ጥራይ) መንገዲ ኦርጋኒክ ማሕበረሰብ ስሕበት ብምርኣይ እዩ። ምዕሩይነት ክራውድፋንዲንግ፣ ክፉት ምንጪ ምትሕብባር፣ ወይ ቶከን ዝኾኑ ማሕበረሰባት (ከም DAOs) ሓደ ጀማሪ ካብ ሓሳብ ንላዕሊ ከም ዘለዎ የረጋግጹ-ርእሶም ዝኸኣለ ስነ-ህይወት ተጣበቕትን ኣበርከትትን ሃኒጾም እዮም። ብተወሳኺ፡ ማሕበረሰብ ንናይ AI ምትእምማን ጉዳይ ይንክዮ : ካብ ሓቀኛታት ደቂ ሰባት ዝፍቶ እቲ ዝበለጸ፡ ከምኡ'ውን ዝቐልጠፈ መልክዕ መረጋገጺ እዩ።





እዚ ለውጢ ንምንታይ ኣጋጢሙ፤

ጀነሬቲቭ ኤኣይ ሳቹሬሽን ን“ጸወታ ባህርያት” ቀቲልዎ: ኣውፈርቲ ዓበይቲ ግን ከኣ ዳግማይ ዝተዓሸጉ ስሪት ናይ ኩኪ-ካተር ፍታሕ ዝዛረቡ ዝነበሩ "ፊቸር-ቀዳሞት" ጀመርቲ ትካላት ብምድጋፍ ዝመጽእ ቃጸሎ ይስምዖም ኣሎ፡ ናብ ማሕበረሰብ ዝምራሕ ሞዴላት ከም ምጽዳቕ መጽረዪ ይቕየሩ።



ወጻኢታት መወዓውዒታት ሰማይ ይዓርግ ኣሎ ፡ ኣብ 2024 ወጻኢታት መወዓውዒታት ኣብ ኩሉ ግዜ ዝለዓለ ደረጃ በጺሑ፡ ኣብ ጽጉባት ዕዳጋታት መጠን ሲፒሲ ብልዕሊ 30% ወሲኹ። ኣውፈርቲ፡ ዕብየት ቃል ብኣፍ ንCAC ብዓቢኡ ከም ዘጉድሎ ይግንዘቡ፡ እዚ ድማ ብማሕበረሰብ ዝምራሕ ሞዴላት እቲ ዝበለጸ ደረጃ ዘለዎን ዝከላኸልን ስትራተጂ GTM ይገብሮ።



ዓበይቲ ውዕላት ኣይቆርጽዎን እዮም፦ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት፡ ኣብ መንጎ ምፍንታት ስራሕን ምጉዳል ባጀትን፡ ምትሕውዋስ ትካላት ኣብ ቴክኖሎጂ ጀመርቲ ብኣስታት 20% ወሲኹ፡ ኣውፈርቲ ካብ ማርኪ ዓማዊል ዝመጽእ ዕድጊ ከም እንኮ መርትዖ ዳግማይ ክግምግሙ ኣገዲድዎም፡ ኣብ ክንድኡ ከም ኣማራጺ ናብ መሰረታዊ ደገፍ ክቕየሩ ኣገዲድዎም መርትዖ ናይ ጠለብ መንገዲ።



ድሕሪ ለበዳ ዝመጽእ ባህላዊ ለውጢ፡ ቀዳምነታት ተጠቀምቲ ናብ ትርጉም፡ ዘላቕነትን ሓባራዊ ዕላማን ተሰጋጊሩ፡ ብስምዒት ዝድመጹ ማሕበረሰባት ዝያዳ ሰሓብቲ ገይርዎም-ኣብዚ ዓመት፡ ብማሕበረሰብ ቀዳሞት ዝጅምሩ ትካላት ኣብ ምዕቃብ መለክዒታት ብመዛኑኦም ብ15% ዝበለጸ ውጽኢት ኣርእዮም።



“ቁጠባታት ኣበርከትቲ” ካብ ሞዴላት ሃልኪ ይበልጽ: ኣብ ቀረባ እዋን ከም Hugging Face ዝኣመሰሉ ክፉት ምንጪ ዘለዎም ጀመርቲ ትካላትን ከም KlimaDAO ዝኣመሰሉ ፕሮጀክትታት Web3ን ዝረኸብዎ ዓወታት፡ ኣበርክቶ ንመዕቀቢ ከም ዝድርኽን፡ ጽግዕተኛነት ኣብ ዝኽፈል ምግዛእ ከም ዝንኪን ብንጹር ኣረጋጊጹ ኣሎ። እቲ

TikTokification Of Metrics: ቫይራላዊ ዓወት ቲክቶክ (ልዕሊ 52 ደቓይቕ/መዓልቲ/ተጠቃሚ ኣብ 2024!)ን ማይክሮ-ኢንፍሉዌንሰራቱን ንኣተሓሳስባ ኣውፈርቲ ዳግማይ ቅርጺ ብምሃብ ንዕምቆት ምትእስሳር ልዕሊ ጽሩይ ድምጺ ተጠቃሚ ቀዳምነት ሂብዎ።



ምኽሪ፦ ኣበርክቶ ናብ ዝዕቀን ምዕሩይነት ምቕያር

ኣበርክቶታት ብቑጽሪ ብምቑጻርን ናብ ምዕሩይነት ዝመስል ሽልማት ብምቕያርን ፣ ንማሕበረሰብካ ካብ ተሓላቒ ደገፍቲ ናብ ንጡፋት ግዱሳት ኣብ ዓወትካ ፍሉይ ተገዳስነት ዘለዎም ክትቅይሮ ትኽእል ኢኻ። ከም ኣበርክቶ ብቑዓት ዝኾኑ ፍሉያት፡ ክከታተሉ ዝኽእሉ ተግባራት ኣቐምጥ፡ ከም ምምሕያሽ ኮድ፡ ተሳትፎ ቤታ፡ ከምኡ’ውን ጻዕርታት ሪፈራል። “Ownership Tiers” ምምስራት ፣ ኣብ ጽዓት ኣበርክቶ ዝተመርኮሰ ዝተፈላለየ ደረጃታት ሽልማት ዝህብ፣ ካብ ብኣግኡ ምብጻሕ ባህርያት፣ ክሳብ መሰል ድምጺ፣ ክሳብ ብጽሒት እቶት ወይ ምምቕራሕ ምዕሩይነት። ብሊድቦርድ ወይ ህዝባዊ ዳሽቦርድ ኣቢልካ ዝግበር ግሉጽነት እውን ቁልፊ እዩ፣ ንኽልቲኡ ምትእምማንን ንገለ ጥዑይ ውድድር ንምድንፋዕን።





ንስኻ AI-Adjacent ኢኻ።

ኣብ መወዳእታ፡ ዕቱብ ገንዘብ ናብ ኣዝዩ ጾታዊ ርክብ ዘይብሉ ቦታ ይኣቱ ኣሎ፡ AI ንባዕሉ ዘይኮነስ፡ ኣብቶም ንAI ስነ-ህይወት ዝድግፉን/ወይ ዘቀላጥፉን ኣገልግሎታት፡ መሳርሒታት፡ ወይ መድረኻት - ዋሕዚ ስራሕ ምምሕያሽ፡ ናይ AI ምቁጽጻራዊ ጾር ምምሕዳር፡ ወይ ንፍሉያት ኢንዱስትሪታት ምዝርጋሕ ምዕባይ ሕሰብ። ምውሳኽ AI ድርብ ቅትለት እዩ : ካብ ምምዕባል AI ዝወሓደ ወጻኢታት ዝሓትት ይመስል፣ ኩላትና ድማ “AI መጻኢ እዩ” ስለ እንፈልጥ፣ ኣብ ውዑይ ዕዳጋ ከምዘለኻ ንዝህልዉ ደገፍቲ ከተእምኖም ኣየድልየካን እዩ ። ገና ምሉእ ስጋ ዝሓዘ ፍርያት እንተዘይረኺብኩም፡ እዚ ክትድህስሶ ዝግባእ ካንቫስ ክኸውን ይኽእል እዩ።





ናይ መወዳእታ ሓሳባት፡ ጀመርቲ ትካላት ሓድሽ ምትእስሳር እዮም።





2025 ገለ ጥዑም ስሕተት ሒዛ ትመጽእ ኣላ፡ ጀመርቲ ትካላት፡ እተን መበቆላውያን ናይ ህውከት ማሽናት፡ ሕጂ ናይ ኣውፈርቲ ናይ መወዳእታ ተስፋ ምርግጋእ ኮይነን ኣለዋ።





ንምንታይ፧ ምኽንያቱ ካልእ ኩሉ ከም ስታርትኣፕ ኮይኑ ይዋሳእ ኣሎ። ባጤራታት ከም ሚም ስቶክ ይንቀሳቐሱ ኣለዉ። ቢግ ቴክ ኣብ ዘመነ 2010 ዝነበሩ ቪሲታት ክቕየሙ ዝገብሩ ናይ ወርሒ ስእልታት ይሃድኖም ኣሎ። ተቖጻጸርቲ ኣብቲ ናይ መወዳእታ ሴት ዘሎ ቀለም ቅድሚ ምንቃጹ ነቲ ሕግታት ዳግማይ ይጽሕፍዎ ኣለዉ። ኣውፈርቲ ድሕሪ ደጊም “ምትዕንቓፍ” ኣይደልዩን እዮም—ጽግዕተኛነት ይደልዩ . ኣብ ቆርቆሮ ዝበሎ ጥራይ ዝገብር ጀማሪ: ናይ ብሓቂ ጸገም ዝፈትሕ: ርጉእ ዋሕዚ ገንዘብ ዘመንጩ: ኣብ X ሰዓት 2 ንግሆ ዘይፈንጀር . ብመሰረቱ ከም መእሰሪ ተዋስኦ።





ደፋር ዝግበረሉ ግዜ ኣይኮነን— ኣሰልቻዊ ዝኾነሉ ግዜ እዩ . ጀማሪ ትካልኩም ንመስራቲኡ ኣብ ሽፋን ቫኒቲ ፌር ናይ ምዕላብ ዓቕሚ እንተዘይብሉ እንቋዕ ሓጎሰኩም። ልክዕ ከምኡ እዩ ሕጂ ኣውፈርቲ ንግዲ ዝውርርሉ ዘለዉ ዓይነት።