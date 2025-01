Ko investuotojai nori iš AI startuolių 2025 m

Matėte skaičius, bendras rizikos kapitalo finansavimas sumažėjo, bet dirbtinio intelekto investicijos padidėjo. AI startuolių ateitis atrodo rožinė, tiesa? Išskyrus... skaičiai linkę pasakyti pusę tiesos. Didžioji dalis tų pinigų skiriama patyrusiems žaidėjams, o ne pradedantiesiems. Mano darbas palaiko mane glaudžiai susijęs su ankstyvosios stadijos technologijų investuotojais, o štai informacija iš pirmųjų linijų: DI dabar yra labiau raudona, o ne žalia šviesa .





Pinigų netrūksta – jie tiesiog pavargę.





Technologijų pramonė išgyveno savo vakarėlių metus: išprotėję genialūs įkūrėjai, „moonshots“, mantra „judėk greitai ir sulaužyk viską“, kuri dažniausiai tiesiog sugriovė pasitikėjimą. Kriptografija išvedė trūkumus, metaverse tapo „meh“, o investuotojai klausia: kodėl DI skirsis? Kapitalo netrūksta, bet kantrybės tikrai . Tačiau įtikinkite nusivylusius, kad renkatės „Nike“ – tiesiog tai darote, per daug nežadėdami ar nepersistengdami – ir jūs vis tiek gausite parašus ant punktyrinės linijos.





Taigi, jei mano šaltiniais galima pasitikėti, štai ko investuotojai ieško pradėdami dirbtinį intelektą 2025 m.





Jūs turite MPP, o ne MVP

AI nebėra laukiniai vakarai, o tai reiškia, kad pusiaukelėje esantys MVP , tikrinantys plačias rinkas, nebemadingi. Išsamios, daugiafunkcinės AI koncepcijos puikiai atrodo ant stalo, bet šaukia: „Aš esu grynuosius pinigus deginanti bedugnė, kuriai reikia daug TLC“. Investuotojai dabar vertina maksimalaus tikslumo produktus (MPP) – siaurus sprendimus, kurie išskirtinai gerai atlieka TIK VIENĄ UŽDUOTĮ – nes jie yra greičiau įgyvendinami, lengviau ir pigiau pritaikomi ir reikalauja didesnio lojalumo .

Kodėl įvyko šis pasikeitimas:

Pagrindinių modelių pavertimas prekėmis : iš anksto parengti AI modeliai, tokie kaip GPT, BERT ir Stable Diffusion, padarė pradines AI galimybes prieinamas visiems ir dabar yra numatytoji bendros paskirties parinktis įmonėms. Įmonės dabar tik svarsto tiksliai suderintus sprendimus, kurie garantuoja patikimumą, sandarų saugumą ir sklandų sąveiką.





Vertikalios dirbtinio intelekto rezultatai : per pastaruosius penkerius metus konkrečiam domenui būdingi AI produktai (pvz., „Grammarly“, „Datadog“) nuosekliai viršijo apibendrintus sprendimus tiek pritaikymo, tiek investuotojų grąžos atžvilgiu.





Nišinių įsigijimų augimas: Kai IPO ateitis yra miglota, o dideli žaidėjai vis dažniau įsigys nišą pradedančių įmonių dėl savo tikslumo tiek talentų, tiek technologijų srityse, investuotojai mėgsta konkrečiam domenui skirtus projektus, kurių atlyginimo diena nėra skirta NASDAQ.





Gręsiantis legalus minų laukas: kitais metais dirbtinio intelekto taisyklės augs kaip piktžolės. Kuo platesnis produktas, tuo didesnė tikimybė patekti į reguliavimo kasyklą. MPP iš esmės yra saugesni statymai, nes jų ribota apimtis leidžia pradedantiesiems sutelkti dėmesį į tam tikros srities teisės aktų laikymąsi.



Patarimas: kurkite papildomas paslaugas aplink savo MPP

Dėl tikslių gaminių pobūdžio lengviau teikti didelės pelno paslaugas, pvz., konsultacijas ar mokymus, sukurti ekosistemas, kurios generuoja daugybę pajamų ir didina priklausomybę nuo klientų – pavyzdžiui, DI atitikties startuolis „Truera“ siūlo konkretų produktą, kad būtų lengviau paaiškinti modelį, bet jį aprėpia. konsultacinės paslaugos, padedančios įmonėms atlikti auditą ir tobulinti algoritmus.





Pirmenybę teikiate tvarumui, o ne mastui.

Mastelis nuo seksualaus tapo baisu . Mastelis reiškia pinigus, laiką ir sėkmės – viso to trūksta. Pirmenybė teikiama augimo tvarumui, ypatingą dėmesį skiriant finansiniam tvarumui. Vakarykštės naujienos dėl aukšto DI priežiūros reputacijos investuotojai nori naujų įmonių, kurios galėtų ekonomiškai efektyviai plėsti mastą , išlaikant pelningumą ir stiprią vieneto ekonomiką . ( Pridėta premija: didėja pajamomis pagrįsto finansavimo (RBF) erdvė, kuri finansavimą susieja su nuspėjamais pajamų srautais, o ne vertinimais. Jei galite įrodyti, kad jūsų startuolis turi nuspėjamą pajamų augimą ir pelningumą, galite pritraukti finansavimą, kuris leidžia išlaikyti savo veiklą. daugiau nuosavybės ir kontrolės.)





Kodėl įvyko šis pasikeitimas:

Ribotas tolesnis kapitalas: dėl didėjančių palūkanų normų ir daugėjančių institucinių investuotojų, turinčių pinigų, susietų su prastai reklamuojamomis investicijomis, pigaus kapitalo sumažėjo. Kadangi finansavimas ateityje nebegarantuojamas, rizikos kapitalo įmonės nori matyti aiškų savarankiško aprūpinimo kelią.





Vienaragių kapinių pamokos: Šių metų masinis į augimą orientuotų stebuklų atradimas nuo Allbirds iki BYJU, nors ir nesusijęs su dirbtiniu intelektu, vis dar yra investuotojų dėmesio centre. (Ir WeWork, bet dėl to kaltinkite Anne Hathaway ir Jaredą Leto.)





Dėl rinkos prisotinimo mastelis tampa mažiau patrauklus: nebent dirbate su itin pažangiomis AI programomis, dauguma AI domenų yra perpildyti kaip Maroko turgus. Prisotintose rinkose masto vaikymasis dažnai lemia mažėjančią grąžą, nes kito ribinio kliento įsigijimas gali kainuoti daug brangiau nei išlaikyti esamą.





AI perėjimas prie svarbių naudojimo atvejų: AI vis dažniau diegiamas tokiose svarbiose pramonės šakose kaip sveikatos priežiūra, gynyba ir finansai, o patikimumas, ilgaamžiškumas ir veiklos efektyvumas yra vertingesni už naudotojų metriką šiose aplinkose.



Patarimas: naudokite savo kainodaros modelį kūrybiškai

Dabar, kai viešpatauja pelningumas, pasiruoškite, kad jus užklups klausimai dėl kainodaros . Įvedus FTC taisyklę „Spustelėkite, kad atšauktumėte“, griežtos mokamos prieigos prenumeratos kainodaros dienos mažėja . Pabandykite integruoti kai kuriuos rezultatus suderintus kainodaros modelius , kurie patiktų nuo abonemento pavargusiam klientui, įrodydami investuotojams, kad galvojate vienu žingsniu į priekį.





Mokėjimo už rezultatus kaina: apmokestinkite klientus tik tada, kai jūsų produktas duoda konkrečius, išmatuojamus rezultatus. Tai sumažina diegimo trintį ir užtikrina tiesioginį paleidimo ir naudotojų tikslų suderinimą.

Pakopiniai etapiniai mokėjimai: suskirstykite kainas į laipsniškus etapus, kurie susieja išlaidas su pasiektais rezultatais. Klientai moka tik tada, kai pereina vertės realizavimo etapus.

Atlygiais pagrįsta kainodara : suteikite nuolaidas arba atlygį klientams, kurie pasiekia didesnį įsitraukimo ar išlaikymo lygį, užtikrindami ilgalaikį lojalumą.

Vertė pagrįsta kainodara: pritaikykite kainas prie unikalios vertės, kurią jūsų produktas suteikia įvairiuose kontekstuose ar pramonės šakose, užtikrindami, kad didelės vertės klientai mokėtų proporcingai daugiau.

Hibridiniai nuosavybės modeliai: derinkite nemokamą prieigą su į akcinį kapitalą panašia arba lojalumu pagrįsta kainodara ilgalaikiams klientams, paversdami juos jūsų produkto sėkmės suinteresuotosiomis šalimis.



Jūs esate atitikties krekeris

2025 m. „reguliavimas“ atims dėmesio iš „AI“. Nors prieš 365 dienas buvo priimtina atitiktis 15 puslapyje, tačiau nesitikėkite jokių tolesnių veiksmų, jei kitais metais tai bus įtraukta į priedą. Neturėdami iniciatyvios atitikties strategijos, investuotojai suabejos ir jūsų žiniomis, ir tuo, ar netgi turėsite galimybę įgyvendinti savo kūrimo į rinką strategiją. Be to, sudėtingas reguliavimas sukuria kliūtis patekti į rinką, o „Palantir“ beveik monopolija yra puikus pavyzdys, todėl investuotojai žino, kad pradedančios įmonės, kurios anksti laikosi gerų knygų, de facto gauna pirmaujančių asmenų pranašumą . ( Kita premija: pradedančios įmonės, kurios teikia pirmenybę atitikčiai, iš esmės yra geriau pasirengusios pritraukti į ESG orientuotas lėšas, kurios 2024 m. sudarė 2 trilijonus USD investicijų visame pasaulyje.)

Kodėl įvyko šis pasikeitimas:

ES AI įstatymas nustato visuotinį standartą: neseniai priimtas ES AI įstatymas ir Musko antimonopolinis ieškinys prieš OpenAI ir „Microsoft“ nustato pasaulinį precedentą dėl griežto dirbtinio intelekto reikalavimų laikymosi, verčiant startuolius visame pasaulyje laikytis naujų skaidrumo ir saugos reikalavimų.



Didėjanti geopolitinė įtampa: šalys lenktyniauja siekdamos užtikrinti technologinį suverenitetą, įgyvendindamos griežtus nacionalinius dirbtinio intelekto standartus kaip protekcionizmo formą.



Pasitikėjimas visų laikų žemas: nesvarbu, ar taikosi į mamą ir popsą, ar į MVĮ, skaidrumas ir atitiktis tapo nediskutuotini. 2024 m. McKinsey ataskaitoje nustatyta, kad 78 proc. įmonių pirkėjų „reguliavimo suderinimą“ vertina kaip trejetą svarbiausių faktorių renkantis dirbtinio intelekto pardavėją, o 2022 m. šis rodiklis buvo tik 40 proc.



Šalutinis poveikis tarp pramonės šakų: dideli atitikties trūkumai aukšto lygio sektoriuose (pvz., finansų, sveikatos priežiūros) gąsdino investuotojus visose pramonės šakose. Pažeidimų ir algoritminių klaidų pasekmės turi neigiamą poveikį, padidindamos lūkesčius, kad bus laikomasi reikalavimų net tradiciškai mažiau reguliuojamuose sektoriuose, tokiuose kaip mažmeninė prekyba ar logistika.



Atitikties laikymasis tampa automatizuotas: „RegTech“ sprendimų pažanga, pvz., duomenų auditas realiuoju laiku arba algoritmų paaiškinamumo prietaisų skydeliai, sumažina kliūtis, trukdančias laikytis reglamentų, ir pasikeitė investuotojų lūkesčiai: jei atitiktis yra lengviau nei bet kada, kodėl nesate tam pasiruošę?



Patarimas: su reguliuotojais ir konkurentais kurkite „viešuosius smėlio dėžės pilotus“.

Pateikite atitinkamiems reguliavimo institucijoms idėją apie valdomą viešą smėlio dėžę , kurioje politikos formuotojai ir pagrindinės suinteresuotosios šalys bendradarbiauja, kad išbandytų ir patobulintų jūsų pramonės AI programas realioje, suderinamoje aplinkoje . Tai padeda nustatyti jūsų įmonę kaip patikimą partnerį , su kuriuo jie gali konsultuotis kurdami taisykles, nepadidindami jūsų darbo krūvio – vis tiek išbandysite viską, o keli beta versijos naudotojai neturės įtakos . Jūs netgi galite pakviesti prisijungti konkurentus , perfrazuodami iniciatyvą į pramonės skaidrumą , o ne į konkurencinį pranašumą, pridėdami karmos taškų su politikos formuotojais ir potencialiais klientais. Nuolat skelbkite smėlio dėžės išvadas – nuo šnipštas iki fejerverkų, ir netrukus reguliuotojai nesibels į jūsų duris, kad atliktų jūsų auditą, o prašys patarimo .





Jūs (planuojate) tarnauti nepasiturintiems

Jei jūsų komanda neplanuoja kalbėti keliomis kalbomis po metų ar dvejų, pasiruoškite, kad jus apims vaiduokliai . Investuotojai daugelį metų svarstė besivystančias rinkas (SEA, Afrika, LatAM) dėl nepatenkintos paklausos šiose ekonomikose gausėjimo, tačiau dėl netinkamų paramos sistemų, tokių kaip infrastruktūra ir talentai, rizika pranoko naudą. Dabar, kai žvaigždės susilygino (o išsivysčiusios rinkos išsipučia), jos nori įsitraukti. Greitai .





Kodėl įvyko šis pasikeitimas:

Smarkus skaitmeninės infrastruktūros augimas: vietos valdžia ir privačios įmonės (pvz., „Google“ ir „SpaceX“) daug investavo į infrastruktūrą, pvz., plačiajuosčio ryšio prieigą, skaitmeninius mokėjimus ir logistikos tinklus, todėl naujoms įmonėms lengviau pasiekti kaimo ir atokias vietoves.



Decentralizuotos technologijos subrendo: srityse, kuriose vis dar yra kliūčių tradicinės infrastruktūros, blokų grandinė, lygiaverčiai tinklai ir paskirstytos AI sistemos dabar gali pasiūlyti sprendimus pradedantiesiems, kaip apeiti šias kliūtis.



Reguliavimo paskatos pirmiesiems žingsniams: Besivystančios rinkos aktyviai skatina pradedančias įmones patekti į nepakankamai aptarnaujamus sektorius, taikydamos mokesčių lengvatas, subsidijas ir sumažindamos reikalavimų laikymosi naštą. Jei pasikeičia reguliavimo arbitražas, tai šiose šalyse.



Didėjantis vietinių investuotojų įmantrumas: vietinių rizikos kapitalo ekosistemų, atvirų bendrai investicijoms su užsienio šalimis, atsiradimas suteikia pasauliniams investuotojams svarbų būdą sumažinti savo statymų riziką, nes jie giliai supranta kultūrinius niuansus ir regionines veiklos kliūtis.



Patarimas: pateikite „Rinkos apvertimo produktus“, skirtus besivystantiems regionams

Siūlymas modifikuoti savo gaminį besiformuojančiai rinkai yra trumpinys, reiškiantis „ praėjusį vakarą įtraukėme pasaulinės plėtros strategiją, nes žinome, kad jums patinka besivystančios šalys “ – neoriginalu, nenuoširdu ir tikėtina, kad nepavyks, net jei gausite finansavimą . Užuot prisitaikę prie besivystančių rinkų, pasiūlykite kurti sprendimus besivystančiose rinkose, kurie galėtų grįžti atgal į brandžias rinkas , suformuluodami savo kūrimo į rinką strategiją kaip tokią, kuri prasideda regioniniu gyliu ir baigiasi pasauliniu mastu . Štai kaip tai galėtų veikti:





Nustatykite skausmo tašką, būdingą nepakankamai aptarnaujamai rinkai, kuri turi pasaulinę reikšmę

Kurkite lengvus modulinius dizainus, kurie klesti aplinkoje, kurioje riboti ištekliai, ir kuriuos galima lengvai išplėsti naudojant papildomas daug išteklių reikalaujančias rinkas.

Patvirtinus vietoje, greitai pritaikykite pagrindinį sprendimą didesnės maržos programoms išsivysčiusiuose regionuose





Neišskirsite Neumann-Holmes-SBF atmosferos.





Vienintelė vieta, kur vis dar prekiauja „pamišusio genijaus vizionieriaus įkūrėjo“ persona, yra Holivudas. 2025 m. investuotojai (pernelyg didelę) charizmą prilygina kultams, o kultus – įmonių karstams – jie nori steigėjų komandų, turinčių papildomų įgūdžių , emocinio intelekto ir paveldėjimo planų .





Kodėl įvyko šis pasikeitimas:

Brendančios rinkos, kurias remia neapibrėžtumas: dabar, kai jau baigėme dirbtinio intelekto mėlynojo vandenyno fazę, technologijų magija negarantuoja konkurencinio pranašumo. Pradedant dirbtinio intelekto verslą reikia įvairių žinių – techninių, reguliavimo, rinkodaros – kurių negali įkūnyti nė vienas asmuo.



Kiti metai kupini neapibrėžtumo: 2025 m. startuolių aplinką formuoja nenuspėjamas reguliavimo, technologijų ir rinkos polėkis. Bendradarbiaujančios komandos, derinančios technines, veiklos ir strategines žinias, yra geriau pasirengusios įveikti sumaištį.



Z kartos ir tūkstantmečio talentų vertės empatija, o ne ego: naujos kartos startuolių talentai nori dirbti su lyderiais, kurie teikia pirmenybę empatijai, įvairovei ir darbo bei asmeninio gyvenimo pusiausvyrai – „augimui bet kokia kaina“ ir „judėk greitai, laužyk reikalus“.



Realaus laiko atskaitomybės kultūra: socialinė žiniasklaida, informatoriai ir tiriamoji žurnalistika neleido steigėjams, net ir tokiems įtakingiems kaip Elonas, visiškai kontroliuoti pasakojimą apie savo įmones. Kadangi kitų metų neapibrėžtumas yra pagrindinė krizių dirva, žlugdantys steigėjai dabar laikomi įsipareigojimais, nes jų matomumas sustiprina skandalus (nesvarbu, pagrįsti ar ne), ir daugeliu atvejų daro įtaką įmonės vertinimui įsigijimo metu.



Įrodymas, kad paskirstyti lyderystės modeliai veikia: „Canva“, „GitLab“, „Stripe“, sąrašas tęsiasi. Galbūt negalėsite įvardyti jų įkūrėjų, bet jie įsiveržė į vienaragių teritoriją ir, jei praeitis rodo ką nors, atrodo, kad jie niekur nedings. Be to, investuotojai pastebėjo, kad į steigėjus orientuoti modeliai tarptautiniu mastu nėra labai tinkami, o besivystančioms rinkoms įsitvirtinus, pasaulinis startuolių potencialas yra svarbiausias.



Patarimas: įtraukite „Lyderystės auditą“, kad įrodytumėte, jog jūsų komanda gali jus išgyventi

Nepalikite komandos valdymo klausimų klausimams ir atsakymams. Sužavėkite investuotojus paruošdami struktūruotą, skaidrų auditą , kuris aiškiai parodytų, kad nesate diktatorius. Pagrindiniai dalykai, kuriuos reikia įtraukti:





Sprendimų nuosavybės žemėlapis: aiškus suskirstymas, kam priklauso strateginiai sprendimai pagrindinėse srityse (pvz., produktas, rinkodara, atitiktis), įskaitant pagrindinius darbuotojus (tiek vidaus, tiek išorės patarėjus), su kuriais būtų konsultuojamasi priimant sprendimus kiekvienoje funkcijoje.

Krizių planai: dokumentuokite, kaip komanda elgtųsi su pagrindiniais sutrikimais (pvz., reguliavimo iššūkiais, rinkos posūkiais) ir nustatykite, kurie komandos nariai imtų vadovauti.

Lyderystės tęstinumo planas: išsami perėmimo arba delegavimo sistema, nurodanti, kaip pradeda veikti, jei steigėjas nepasiekiamas.



Turite stebėtojų, ne tik funkcijų

Paprasčiausias (ir galbūt vienintelis) būdas startuoliai be žemę draskančių modelių, buvusių „Big Tech“ įkūrėjų ar klientų katalogo gali pritraukti investuotojų – parodyti organišką bendruomenės trauką. Akcinis sutelktinis finansavimas, atvirojo kodo bendradarbiavimas arba tokenizuotos bendruomenės (pvz., DAO) įrodo, kad startuolis turi daugiau nei idėją – jie sukūrė savarankišką advokatų ir bendradarbių ekosistemą. Be to, bendruomenė sumažina AI pasitikėjimo problemą : tikrų žmonių mylimas žmogus yra geriausia ir betarpiškiausia užtikrinimo forma.





Kodėl įvyko šis pasikeitimas:

Generatyvus dirbtinio intelekto prisotinimas pražudė „funkcijų žaidimą“: investuotojai jaučia deginimą, remiantys „pirmąsias funkcijas“ pradedančius steigėjus, kurie kalbėjo apie didelius, bet platino perpakuotas slapukų formavimo sprendimų versijas, o kaip patvirtinimo filtrą kreipiasi į bendruomenės pagrįstus modelius.



Reklamos išlaidos auga: 2024 m. išlaidos reklamai pasiekė aukščiausią lygį, o MUP rodikliai sočiose rinkose padidėjo daugiau nei 30 %. Investuotojai pripažįsta, kad augimas iš lūpų į lūpas žymiai sumažina CAC, todėl bendruomenės pagrįsti modeliai yra labiausiai keičiamo dydžio ir patikimiausia GTM strategija.



Didelės sutartys to nesustabdo: praėjusiais metais įmonių smukimas technologijų startuolių išaugo beveik 20 % dėl atleidimo iš darbo ir biudžeto mažinimo, todėl investuotojai buvo priversti iš naujo įvertinti palapinės klientų įpirką, o ne kaip alternatyvą. paklausos kelio įrodymas.



Kultūrinis poslinkis po pandemijos: vartotojų prioritetai pasikeitė į prasmę, tvarumą ir bendrą tikslą, todėl emociškai rezonansiškos bendruomenės tapo patrauklesnės – šiais metais bendruomenės pirmieji startuoliai pralenkė bendraamžius 15 % išlaikymo rodikliais.



„Indėlių ekonomika“ pranoksta vartojimo modelius: naujausi atvirojo kodo startuolių, pvz., „Hugging Face“ ir „Web3“ projektų, tokių kaip KlimaDAO, sėkmė aiškiai parodė, kad įnašas skatina išlaikymą ir mažina priklausomybę nuo mokamo įsigijimo. The

„TikTokification Of Metrics“: Virusinė „TikTok“ sėkmė (2024 m. daugiau nei 52 minutės per dieną vienam vartotojui!) ir jos mikro-influencers pakeitė investuotojų mąstymą, kad pirmenybė būtų teikiama įsitraukimo gyliui, o ne vien vartotojų skaičiui.



Patarimas: paverskite įnašą išmatuojamu kapitalu

Kiekybiškai įvertindami įnašus ir paversdami juos į kapitalą panašiais atlygiais , galite pakeisti savo bendruomenę iš pasyvių gerbėjų į aktyvias suinteresuotąsias šalis, kurios yra suinteresuotos jūsų sėkme. Nustatykite konkrečius, stebimus veiksmus , kurie yra įnašai, pvz., kodo patobulinimai, dalyvavimas beta versijoje ir nukreipimo pastangos. Nustatykite „Nuosavybės lygius“ , siūlydami skirtingus atlygio lygius, pagrįstus įnašo intensyvumu, pradedant ankstyva prieiga prie funkcijų, baigiant balsavimo teisėmis ir baigiant pajamų dalimi ar nuosavybės paskirstymu. Skaidrumas pirmaujančiųjų sąrašuose arba viešosiose informacijos suvestinėse taip pat yra labai svarbus tiek pasitikėjimui, tiek sveikos konkurencijos skatinimui.





Jūs esate AI šalia

Galiausiai, rimti pinigai nukeliauja į daug neseksualesnę erdvę: ne patį AI, o paslaugas, įrankius ar platformas, kurios palaiko ir (arba) pagreitina AI ekosistemas – pagalvokite apie darbo eigos optimizavimą, AI reguliavimo naštos valdymą arba diegimo tobulinimą konkrečiose pramonės šakose. AI papildymas yra dvigubas nužudymas : skamba pigiau nei AI kūrimas, ir kadangi visi žinome, kad AI yra ateitis, jums nereikia įtikinėti potencialių rėmėjų, kad esate karštoje rinkoje . Jei dar neturite visiškai paruošto produkto, tai gali būti drobė, kurią verta ištirti.





Paskutinės mintys: startuoliai yra naujos obligacijos





2025 m. atsineša ironijos: startuoliai, originalios chaoso mašinos, dabar yra paskutinė investuotojų viltis dėl stabilumo.





Kodėl? Nes visa kita veikia kaip startuolis. Valiutos svyruoja kaip memų akcijos. „Big Tech“ siekia „moonshots“, dėl kurių 2010 m. Reguliatoriai perrašo taisykles, kol paskutinio rinkinio rašalas dar neišdžiūvo. Investuotojai nebenori „trikdymo“ – jie nori patikimumo . Startuolis, kuris tiesiog daro tai, kas parašyta ant skardos: išsprendžia realią problemą, generuoja pastovų pinigų srautą ir neužkliūna ant X 2 val . Iš esmės elkitės kaip ryšys.





Ne laikas būti drąsiam – laikas nuobodžiauti . Sveikiname, jei jūsų startuolis neturi galimybių savo įkūrėjui įtraukti į „Vanity Fair“ viršelį. Būtent į tokį verslą dabar stato investuotojai.