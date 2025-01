Izvo Vanodyarwa Vanoda Kubva kuAI Kutanga muna 2025

Iwe wakaona nhamba, yakazara VC mari yakadzika, asi AI investimendi yakakwira. Ramangwana rekutanga kweAI rinotaridzika zvakanaka, handiti? Kunze…nhamba dzinowanzotaura chokwadi chisina kukwana. Yakawanda yemari iyoyo inoenda kune vane ruzivo vatambi, kwete kutanga. Basa rangu rinondichengeta ndiri pedyo nevekutanga tech tech investimendi, uye heino intel kubva kumberi mitsetse: AI mupitch deck is now more red flag than green light .





Mari haina kuoma — kuneta chete.





Indasitiri yetekinoroji yaive nemakore ayo epati: mad-genius vavambi, pfuti dzemwedzi, iyo "famba nekukurumidza uye pwanya zvese" mantra iyo yakanyanya kuputsa kuvimba. Crypto bred cons, iyo metaverse yakava "meh", uye vatengesi vari kubvunza: nei AI ichave yakasiyana? Capital haina kushomeka, asi kushivirira kune chokwadi . Asi, ita kuti vakaodzwa mwoyo vaone kuti uri kudhonza Nike - uchingozviita, pasina kuwedzeredza kana kuburitsa zvishoma - uye iwe ucharamba uchiwana masiginecha pamutsetse une doti.





Saka, kana masosi angu achigona kuvimbwa, hezvino izvo varimi vari kutsvaga mune yekutanga AI muna 2025.





Iwe une MPP, kwete MVP

AI haichisiri yeWild West, zvinoreva kuti pakati-pane maMVP ayo anoedza misika yakakura haasisina chimiro. Yakawedzera, yakawanda-inoshanda AI pfungwa dzinotaridzika zvakanaka pane dhizaini, asi mhere "Ndiri gomba rinopisa mari rinoda toni yeTLC". Vagadziri vemari zvino vanokoshesa zvigadzirwa zvemhando yepamusoro (MPPs) - mhinduro dzakatetepa dzinoita BASA IMWE CHETE zvakanakisa -sezvo izvi zviri kukurumidza kuita, zviri nyore uye zvakachipa kuyera, uye kuraira kuvimbika kukuru .

Sei Kuchinja uku Kwakaitika:

Commoditization of Foundational Models : Pre-yakadzidziswa AI modhi seGPT, BERT, uye Yakagadzikana Diffusion yakaita yekutanga AI kugona kuwanikwa kune wese munhu uye ikozvino ndiyo yakasarudzika-yechinangwa sarudzo yemabhizinesi. Mabhizinesi ave kungofunga zvigadziriso zvakashongedzwa zvakanaka zvinovimbisa kuvimbika, kuchengetedzwa kwemhepo, uye kudyidzana kusina musono.





Vertical AI's Track Record : Kwemakore mashanu apfuura, domain-yakananga AI zvigadzirwa (semuenzaniso, Grammarly, Datadog) zvakagara zvichipfuura zvakagadziriswa mhinduro mune zvese zvekugamuchira uye investor kudzoka.





Kukura KweNiche Acquisitions: Neramangwana reIPOs ane makore uye vatambi vakuru vari kuwedzera kuwana niche yekutanga kune yavo chaiyo mumatarenda uye tekinoroji, vanoisa mari vanofarira domain-chaiwo mapurojekiti asiri kubhengi paNASDAQ yekubhadhara kwavo.





Irikuuya Legal Minefield: Gore rinouya, AI mirau ichamera sesora. Kuwanda kwechigadzirwa, kunowedzera mukana wekupinda mumugodhi unodzora. MPPs mabheti akachengeteka, sezvo iwo mashoma chiyero achibvumira kutanga kutarisa pakuteerana kwemitemo mukati meimwe dura.



Zano: Vaka Masevhisi Ekuwedzera Akapoteredza MPP Yako

Mamiriro ezvigadzirwa zvemhando yepamusoro anoita kuti zvive nyore kuputira masevhisi epamusoro-soro akadai sekubvunzana kana kudzidziswa, kugadzira ecosystems inoburitsa mihoro yakawanda uye inodzamisa kutsamira kwevatengi -AI yekuteedzera yekutanga Truera, semuenzaniso, inopa chigadzirwa chakanangana nekutsanangurwa kwemuenzaniso asi kuchiputira mukati. kubvunza masevhisi anobatsira mabhizinesi kuongorora uye kunatsa maalgorithms avo.





Unoisa pamberi Sustainability, Kwete Chikero.

Chikero chabva kune seksikäs kusvika pakutyisa . Chikero chinoreva mari, nguva, uye rombo rakanaka—zvose zviri zvishoma. Iko kusimba kwekukura kwakatora pamberi, nekunyanya kutarisisa kusimba kwemari . Nemukurumbira weAI wepamusoro wekuchengetedza nhau dzezuro, vanoisa mari vanoda kutanga izvo zvinogona kukwira zvine mutengo-zvinobudirira uku vachichengeta pundutso uye yakasimba unit economics . ( Yakawedzerwa bhonasi: Pane kuwedzera kuri kuita mumari-based financing (RBF) nzvimbo, iyo inosungira mari kune inofanotaurwa mihoro pane kukoshesa. Kana ukakwanisa kuratidza kuti kutanga kwako kune fungidziro yekukura kwemari uye pundutso, unogona kukwezva mari inoita kuti uchengetedze. humwe huridzi uye kutonga.)





Sei Kuchinja uku Kwakaitika:

Yakaganhurirwa Kutevera-Pamusoro Guta: Kuwanikwa kwemari yakachipa kwaoma, nekuda kwekukwira kwemitengo yemhindu uye kuwanda kwevanoisa mari mumasangano nemari yakasungirirwa mukudyara kwakashata. Sezvo mari yeramangwana isisina kuvimbiswa, VCs inoda kuona nzira yakajeka yekuzvigadzirisa.





Zvidzidzo Kubva kuUnicorn Graveyard: Kuburitswa kwegore rino kwekukura-centric wunderkinds kubva kuAllbirds kuenda kuBYJU's — kunyangwe isina kutariswa neAI — ichiri pamusoro pepfungwa kune vanoisa mari. (Uye WeWork, asi mhosva Anne Hathaway naJared Leto nekuda kweizvi.)





Kuzadzwa Kwemusika Kunoita Kuti Chikero Chisanyanya Kukwezva: Kunze kwekunge iwe uri kushanda pane yakanyanya kukwirisa AI maapplication, mazhinji AI madomasi anenge akazara sebhazari reMoroccan. Mumisika yakazara, chikero chekudzingirira chinowanzo konzera kudzikira kudzoka sezvo kuwana mutengi anotevera mutengi kunogona kudhura zvakanyanya kupfuura kuchengetedza iripo.





AI's Move to Mission-Critical Use Cases: AI iri kuwedzera kuiswa mumaindasitiri epamusoro-soro sehutano, kudzivirira, uye mari, uye kuvimbika, kurarama kwenguva refu, uye kushanda zvakanaka kwakakosha kudarika metrics evashandisi munzvimbo idzi.



Zano: Ita Kugadzira NeModhi Yako Yemitengo

Ikozvino kuita purofiti kwave kutonga, gadzirira kupondwa nemibvunzo pamusoro pemitengo . Iine mutemo weFTC wekuti “Click-To-Cancel” wakaiswa panzvimbo, mazuva emitengo yakaoma yekubhadhara-yekuwana-yekuwana-yekuwana-yekunyoreswa senge yakasarudzika ari kupera . Edza kubatanidza mamwe mamodhi emitengo anoenderana nemhedzisiro anokwezva kumutengi akaneta, zvichiratidza kune vanoisa mari kuti uri kufunga nhanho imwe mberi.





Kubhadhara-kune-Zvibairo Mitengo: Chaja vatengi chete kana chigadzirwa chako chaunza chaiyo, inoyerwa mhedzisiro. Izvi zvinoderedza kupokana kwekugamuchira uye inovimbisa kurongeka nekukurumidza pakati pekutanga kwako uye zvinangwa zvevashandisi.

Tiered Milestone Payments: Dhonza mitengo muzvikamu zvekuwedzera izvo zvinosungirira mutengo kune zvakawanikwa. Vatengi vanobhadhara chete sezvavanofambira mberi nematanho ekuona kukosha.

Mibairo-Yakavakirwa Mutengo : Ipa zvideredzwa kana mibairo kune vatengi vanowana yakakwira nhanho yekubatanidzwa kana kuchengetedza, kuve nechokwadi chenguva refu yekuvimbika.

Kukosha-Kunobva Mutengo: Kugadzirisa mitengo kune yakasarudzika kukosha kwechigadzirwa chako chinounzwa mumamiriro akasiyana kana maindasitiri, kuve nechokwadi chepamusoro-kukosha vatengi vanobhadhara zvakaenzana.

Hybrid Ownership Models: Sanganisa kuwanikwa kwefreemium nemitengo-yakafanana kana yekuvimbika-yakavakirwa mitengo kune vatengi venguva refu, uchivashandura kuva vanobatana mukubudirira kwechigadzirwa chako.



Iwe uri A Compliance Crackerjack

Muna 2025, "mutemo" uchabvuta chinongedzo kubva ku "AI". Kunyange zvaitenderwa kuve nekuteera sepeji 15 yenzvimbo yako yepasi mazuva 365 apfuura, usatarisire chero kunotevera kana ikadzvanywa muAppendix gore rinouya. Pasina hurongwa hwekutevedzera, vanoisa mari vanobvunza hunyanzvi hwako, uye kana iwe uchizowana mukana wekuita yako yekuenda-kumusika zano. Uyezve, kuomarara kwemitemo kunouyisa zvipingamupinyi pakupinda, uye nePalantir iri pedyo-monopoly semuenzaniso wepamusoro, vanoisa mari vanoziva kuti kutanga kunowanikwa mumabhuku akanaka ekuteedzera kunotanga kugashira mukana wekutanga . ( Imwe bhonasi: Matangiro anoisa pamberi kuteedzera anogara ari nani pakukwezva mari yakatarisana neESG, iyo yakaita madhora matrillioni maviri mukudyara pasi rose muna 2024.)

Sei Kuchinja uku Kwakaitika:

Iyo EU's AI Act iri kuseta Global Standard: Iyo EU ichangoburwa AI Act uye Musk's high profile antitrust mhosva vachipokana neOpenAI neMicrosoft inoisa muenzaniso wepasi rose wekutevedzwa kweAI, ichimanikidza kutanga pasi rese kuti isangane pachena uye kuchengetedza zvinodiwa.



Kuwedzera Kukakavadzana kweGeopolitical: Nyika dziri kumhanya kuti dzichengetedze hutongi hwetekinoroji, dzichiita zvakaomesesa yenyika AI zviyero senzira yekudzivirira.



Vimba Nenguva Yese Yakaderera: Kungave uri kunanga amai uye pop kana maSME, pachena uye kutevedzera zvave zvisingagone kutaurirana. Chirevo cha2024 cheMcKinsey chakawana kuti makumi manomwe nesere muzana evatengi vemabhizinesi vanomira "kurongeka kwemitemo" sechinhu chepamusoro-nhatu pakusarudza mutengesi weAI, kubva pa40% chete muna 2022.



Cross-Industry Spillover Effects: Kutadza kukuru kwekutevedzera muzvikamu zvepamusoro-soro (semuenzaniso, mari, hutano hwehutano) zvakakanganisa vanoisa mari mumaindasitiri. Iko kudonha kubva mukutyorwa uye kukanganisa kwealgorithmic kune ripple mhedzisiro, zvichisimudza tarisiro yekuteedzera kunyangwe muzvikamu zvisiri zvechinyakare-zvine mirairo seretail kana logistics.



Kuteerera Kuri Kuve Kuchiitwa Otomatiki: Kufambira mberi muRegTech mhinduro, senge-chaiyo-nguva yekuongorora data kana algorithm kutsanangurika dashboards, inodzikisa zvipingamupinyi mukutevedzwa kwemitemo uye nekuchinja kutariswa kwevasima mari: kana kutevedzera kuri nyore kupfuura nakare kose, nei usina kugadzirira?



Zano: Vaka "Public Sandbox Pilots" Nevatongi uye Vanokwikwidza

Pitch akakodzera maregulator pfungwa yeanodzora yeruzhinji bhokisi rejecha uko vagadziri vemitemo nevakakosha vanobatana vanobatana kuyedza uye kunatsa maapplication eAI eindastiri yako munyika chaiyo, inowirirana marongero . Izvi zvinokubatsira kuti uise kambani yako semumwe waunovimba naye wavanogona kubvunza kana vachigadzira mitemo, zvese pasina kuwedzera kune yako basa - iwe uchange uchiyedza zvinhu zvakadaro, vamwe vashoma vashandisi vebeta hazvizoite mutsauko . Iwe unogona kutokoka vakwikwidzi kuti vabatane , uchidzokorora danho rakatenderedza indasitiri pachena , kwete kukwikwidza mukana, kuwedzera karma mapoinzi nevagadziri vemitemo uye vangangove vatengi. Gara uchishambadza zvakawanikwa zvebhokisi rejecha, kubva paflops kuenda kumafirework, uye munguva pfupi maregulator anenge asiri kugogodza pamusuwo wako kuti akuongorore, asi kubvunza zano .





Iwe (Kuronga Ku) Shumira Vasingashandiswe

Kana chikwata chako chikasaronga kuita mitauro yakawanda mugore rimwe kana maviri, gadzirira kuva mweya . Vagadziri vemari vanga vachizeya pamusoro pemisika ichiri kusimukira (SEA, Africa, LatAM) kwemakore nekuda kwekuwanda kwekuda kusingaite muhupfumi uhwu, asi nekuda kwehurongwa husina kukwana hwekutsigira senge zvivakwa uye tarenda, njodzi yakawedzera mibairo. Iye zvino kuti nyeredzi dzakabatana (uye misika yakagadziridzwa yakasvibiswa), inoda mukati. Kurumidza .





Sei Kuchinja uku Kwakaitika:

Kuputika Kukura KweDhijitari Infrastructure: Hurumende dzenharaunda nemakambani akazvimirira (akadai seGoogle neSpaceX) vakaisa mari yakawanda muzvivakwa zvakaita sebroadband kuwana, kubhadhara kwedhijitari, uye network yezvigadzirwa, zvichiita kuti zvive nyore kune vanotanga kusvika kumaruwa nenzvimbo dziri kure.



Decentralized Tekinoroji Yakakura: Munzvimbo dzichiri dzakavharirwa nemagariro echinyakare, blockchain, peer-to-peer network, uye akagoverwa AI masisitimu anogona kupa mhinduro dzekutanga kunzvenga aya mavharobhu.



Regulatory Incentives Yekutanga Movers: Misika iri kusimukira iri kushingaira kukurudzira kutanga kupinda muzvikamu zvisina kuchengetedzwa kuburikidza nemutero wemabhenefiti, rubatsiro, uye kudzikiswa mitoro yekuteerera. Kana paine chero shanduko yekutonga arbitrage, iri munyika idzi.



Rising Sophistication YeVanodyarwa Vemunharaunda: Kubuda kwenzvimbo dzenzvimbo dzezvehupfumi dzakavhurika kudyidzana nemapato ekunze kunopa vatengesi vepasirese nzira yakaoma yekuisa njodzi mabheti avo, nekuda kwekunzwisisa kwavo kwakadzama kwetsika nuances uye zvipingamupinyi zvinoshanda zvedunhu.



Zano: Present "Market Reversal Products" yeMatunhu Arikurimukira

Kutaura kuti uchadzorera chigadzirwa chako kumusika uri kusimukira ipfupi yekuti “ takabatanidza nzira yekuwedzera pasi rose manheru apfuura nekuti tinoziva kuti munoda nyika dzichiri kusimukira ”— dzisiri dzemabviro, dzisiri dzechokwadi, uye dzinogona kukundikana kunyangwe ukawana mari . Panzvimbo pekuchinjira misika ichiri kusimukira, wedzera iyo yauchazogadzira mhinduro mumisika ichiri kusimukira inogona kudzoreredza-kudzokera kumisika yakura , uchigadzira yako yekuenda kumusika zano seuyo unotanga nehudzamu hwedunhu uye unopera nehupamhi hwepasi rose . Heino mashandiro anoita izvi:





Ziva nzvimbo yekurwadziwa yakasarudzika kumusika usina kuchengetedzwa unobata pasi rose

Gadzira zvigadziriso zvisingaremi modular zvinobudirira munzvimbo dzakamanikidzwa zviwanikwa uye zvinokwanisa kukwira zviri nyore nemamwe maficha emisika yepamusoro-zviwanikwa.

Kana yangosimbiswa munharaunda, kurumidza kugadzirisa iyo yakakosha mhinduro kune yepamusoro-margin application munzvimbo dzakabudirira





Iwe Haubudise Neumann-Holmes-SBF Vibe.





Nzvimbo chete iyo "mad-genius muoni muvambi" achiri kutengesa ndeyeHollywood. Vanodyara mari muna 2025 vanoenzanisa (yakanyanyisa) charisma kumasekete, uye zvitendero kumabhokisi emakambani-vanoda zvikwata zvekutanga zvine hunyanzvi hwekuwedzera , hungwaru hwepfungwa , uye zvirongwa zvekuteedzana .





Sei Kuchinja uku Kwakaitika:

Misika Yekukura Inotsigirwa Nekusavimbika: Izvozvi zvatapfuura chikamu chebhuruu yegungwa reAI, tech wizardry haivimbisi kukwikwidza. Kuyera AI kutanga kunoda hunyanzvi hwakasiyana-tekinoroji, kudzora, kushambadzira-uyo pasina munhu mumwechete anogona kusanganisa.



Gore Rinotevera Rakazara Nekusavimbika: 2025 yekutanga mamiriro akaumbwa neasingafungidzike kudzora, tekinoroji, uye musika kukurumidza. Zvikwata zvinodyidzana zvinosanganisa tekinoroji, mashandiro, uye hunyanzvi hwekuita zvakashongedzerwa zvirinani kubata mhirizhonga.



Gen Z uye Millennial Talent Value Tsitsi Pamusoro peEgo: Chizvarwa chinotevera chetarenda rekutanga chinoda kushandira vatungamiriri vanoisa pamberi tsitsi, kusiyana-siyana, uye basa-hupenyu hwepakati-"kukura pane zvese" uye "kufamba nekukurumidza, kuputsa zvinhu"



Tsika Yechokwadi-Nguva Kuzvidavirira: Midhiya yenhau, vanoridza muridzo, uye kuferefetwa kwenhau vakaita kuti zvisaite kune vanovamba, kunyangwe avo vane simba saElon, kudzora zvizere rondedzero yakatenderedza makambani avo. Uye nekusajeka kwegore rinouya ndiyo nzvimbo yekutanga yekuberekera matambudziko, vanokanganisa vanovamba vava kuonekwa sezvikwereti nekuti kuoneka kwavo kunowedzera zvinonyadzisa (zvine zvikonzero kana kwete), uye kazhinji zvinokanganisa kukosha kwekambani panguva yekutora.



Humbowo Hwokuti Akagovera Hutungamiri Mamodheru Anoshanda: Canva, GitLab, Stripe, iyo rondedzero inoenderera. Iwe unogona kusakwanisa kudoma mazita evatangi vavo, asi vapaza munzvimbo yeunicorn, uye kana zvakapfuura chiri chiratidzo, havaite kunge vari kuenda kupi. Uyezve, vanoisa mari vakaona kuti muvambi-centric modhi haakure zvakanaka pasi rese, uye sezvo misika iri kusimukira inowana traction, yekutanga kugona kwepasirese kwakakosha.



Zano: Sanganisira "Audit Yehutungamiriri" Kuratidza Chikwata Chako Chinogona Kukupona Iwe

Usasiye mibvunzo yekutarisira timu kuQ&A. Shanyira vanoisa mari nekugadzirira yakarongeka, yekuongorora yakajeka inoratidza pachena kuti hausi mudzvanyiriri. Zvinhu zvakakosha zvinosanganisira:





Sarudzo yeMepu Yevaridzi: Kuparara kwakajeka kwekuti ndiani ane hurongwa hwesarudzo munzvimbo dzakakosha (semuenzaniso, chigadzirwa, kushambadzira, kutevedzera), kusanganisira vashandi vakakosha (vese vemukati nevekunze vapangamazano) vanozobvunzwa pakuita sarudzo mubasa rega rega.

Crisis Playbooks: Nyora kuti timu yaizogadzirisa sei kukanganisa kwakakosha (semuenzaniso, matambudziko ekudzora, musika pivots) uye ratidza kuti ndedzipi nhengo dzechikwata dzaizotungamira.

Hutungamiri Hwekuenderera mberi Hurongwa: Tsananguro yakadzama kana dhizaini yevamiriri inotaridza mashandiro ekutanga kana muvambi asipo.



Une Vateveri, Kwete Chete Zvimiro

Iyo iri nyore (uye pamwe chete) nzira yekutanga pasina mamodheru anoparadza pasi, vekare-Big Tech vakatanga, kana dhairekitori revatengi vanogona kuhwina vanoisa mari nekuratidza organic nharaunda traction. Equity crowdfunding, open-source collaborations, or tokenized community (senge maDAOs) zvinoratidza kuti kutanga kune pfungwa dzinopfuura pfungwa-vakavaka inozviraramisa ecosystem yevamiriri nevabatsiri. Zvakare, nharaunda inoderedza kuvimba kweAI nyaya : inodiwa kubva kuvanhu chaivo ndiyo yakanyanya kunaka, uye yekukurumidza nzira yekusimbisa.





Sei Kuchinja uku Kwakaitika:

Generative AI Saturation Yakauraya "Feature Game": Vanoisa mari vari kunzwa kupisa kubva kukutsigira "feature-yekutanga" yekutanga iyo yakataura hombe asi yakadzokororwa yakadzokororwa shanduro dzecookie-cutter mhinduro, vachitendeukira kumhando dzinofambiswa nenharaunda sesefa yekusimbisa.



Ad Costs Ari Skyrocketing: Kushandiswa kwekushambadzira muna 2024 kwakakwira zvakanyanya, nemitengo yeCPC ichikwira neinopfuura 30% mumisika yakazara. Vanodyara mari vanoziva kuti kukura kweshoko-re-muromo kunodzikisa zvakanyanya CAC, zvichiita kuti mamodheru anofambiswa nenharaunda ive yakanyanya scalable uye inodzivirira GTM zano.



Zvibvumirano Zvakakura Usazvicheme: Gore rapfuura, bhizinesi rakapinda mukutanga tekinoroji rakakwira neinosvika 20% pakati pekudzingwa uye kuderedzwa kwebhajeti, zvichimanikidza vanoisa mari kuti vaongorore zvakare kutenga-mukati kubva kune vatengi vemarquee sehumbowo hwehumbowo, panzvimbo pekutendeukira kune tsigiro yepasi seimwe nzira. chiratidzo chekuda nzira.



Post-Pandemic Cultural Shift: Zvinokosheswa nevatengi zvakachinjika kune zvinoreva, kusimba, uye chinangwa chakagovaniswa, zvichiita kuti nharaunda dzine manzwiro awedzere kukwezva-gore rino, nharaunda-yekutanga yekutanga yakapfuura vezera ne15% mukuchengetedza metrics.



"Contributor Economies" Outperform Consumption Models: Iko budiriro ichangoburwa yeakavhurika-sosi ekutanga seHugging Face uye Web3 mapurojekiti seKlimaDAO akajekesa kuti mupiro unofambisa kuchengetwa, kuderedza kutsamira pakutora kwakabhadharwa. The

TikTokification YeMetrics: Kubudirira kwehutachiona kweTikTok (kupfuura makumi mashanu neshanu maminetsi / zuva / mushandisi muna 2024!) uye vayo vadiki-vafurira vakagadziridza kufunga kwevasima mari kuti vakoshese kudzika kwekubatana pane sheer mushandisi vhoriyamu.



Zano: Shandura Mupiro Kuita Kuenzana Kunoyerwa

Nekuverengera mipiro uye nekuishandura kuita mibairo yakaenzana , unogona kushandura nharaunda yako kubva kune vanongoita mafeni kuenda kune vanoshingaira vanobata vane chido chekubudirira kwako. Seta chaiwo, zviito zvinotevedzwa zvinokodzera semipiro, sekuvandudza kodhi, kutora chikamu kwebeta, uye kuedza kutumira. Gadzira "Ownership Tiers" , ichipa mwero wakasiyana wemibairo zvichienderana nekuwanda kwemupiro, kubva pakuwana kwekutanga kusvika kune maficha, kune kodzero dzekuvhota, kugovaniswa kwemari kana kugovaniswa. Kujeka kuburikidza nemabhodhi evanotungamira kana madhibhodhi eruzhinji kwakakosha, zvese zvekuvimba uye kusimudzira mamwe makwikwi ane hutano.





Iwe uri AI-Yakatarisana

Chekupedzisira, mari yakakomba iri kuenda munzvimbo isina unsexier: kwete AI pachayo, asi mumasevhisi, maturusi, kana mapuratifomu anotsigira uye/kana kumhanyisa AI ecosystems - funga optimize workflows, kutonga mitoro yeAI, kana kusimudzira kutumirwa kune chaiwo maindasitiri. Kuwedzera AI kuuraya kaviri : inonzwika isingadhure pane kusimudzira kweAI, uye sezvo isu tese tichiziva "AI ndiyo remangwana", haufanirwe kunyengerera vanogona kutsigira iwe uri mumusika unopisa . Kana usati wawana chigadzirwa chakazara kunze, iyi inogona kunge iri canvas yakakodzera kuongororwa.





Pfungwa dzekupedzisira: Kutanga Ndiwo Mabhondi Matsva





2025 inounza pamwe nekumwe kunonaka kunonaka: kutanga, iwo ekutanga nyonganiso michina, ikozvino varidzi vetariro yekupedzisira yekugadzikana.





Sei? Nekuti zvimwe zvese zviri kuita sekutanga. Mari dziri kufamba senge meme stocks. Big Tech iri kudzingirira mwedzi izvo zvingaite 2010-era VCs kutsvuka. Regulators vari kunyora zvakare mitemo pamberi peinki pane yekupedzisira seti yakatooma. Vanoisa mari havachadi “kuvhiringwa”—vanoda kuvimbika . Kutanga kunongoita zvazvinotaura patini: kunogadzirisa dambudziko chairo, kunoburitsa kuyerera kwemari kwakadzikama, uye hakupindi paX na2 am . Zvikurukuru, ita sechisungo.





Haisi nguva yekushinga — inguva yekufinha . Kana yekutanga yako isina mukana wekuisa muvambi wayo pachivharo cheVanity Fair, makorokoto. Ndiyo chaiyo mhando yevatengesi vebhizinesi vari kubheja izvozvi.