በ 2025 ባለሀብቶች ከ AI ጅምር ምን ይፈልጋሉ

ቁጥሮቹን አይተዋል፣ አጠቃላይ የቪሲ የገንዘብ ድጋፍ ቀንሷል፣ ነገር ግን AI ኢንቨስትመንት ከፍ ብሏል። የ AI ጅምሮች የወደፊት ዕጣ አስደሳች ይመስላል ፣ አይደል? በቀር… ቁጥሮች ግማሽ እውነትን የመናገር አዝማሚያ አላቸው። አብዛኛው ገንዘብ ለጀማሪዎች ሳይሆን ልምድ ላላቸው ተጫዋቾች ነው። ሥራዬ ከመጀመሪያ ደረጃ የቴክኖሎጂ ባለሀብቶች ጋር በቅርብ ርቀት እንድቆይ ያደርገኛል፣ እና ከፊት መስመር የሚመጣው ኢንቴል ይኸውና ፡ AI በፒች ዴክ ውስጥ አሁን ከአረንጓዴ ብርሃን የበለጠ ቀይ ባንዲራ ሆኗል ።
ገንዘብ ጥብቅ አይደለም - ደክሞታል.
የቴክኖሎጂ ኢንዱስትሪ በውስጡ frat ፓርቲ ዓመታት ነበረው: የ እብድ-ሊቅ መስራቾች, ጨረቃዎች, "በፍጥነት ተንቀሳቀሱ እና ሁሉንም ነገር ሰብረው" ማንትራ በአብዛኛው ብቻ እምነት ሰበረ. ክሪፕቶ የተዳቀሉ ጉዳቶች፣ ሚታቨርስ “ሜህ” ሆነ፣ እና ባለሀብቶች እየጠየቁ ነው፡ ለምን AI የተለየ ይሆናል? ካፒታል እጥረት አይደለም ፣ ግን ትዕግስት እርግጠኛ ነው ። ነገር ግን ተስፋ የቆረጡትን ናይክን እየጎተቱ እንደሆነ አሳምኑ - ይህን ማድረግ ብቻ ያለ ምንም ተስፋ ሳይሰጡ ወይም ሳይሰጡ - እና አሁንም በነጥብ መስመር ላይ ፊርማዎችን ያገኛሉ።
ስለዚህ፣ ምንጮቼ ታማኝ ከሆኑ፣ በ2025 በ AI ጅምር ላይ ባለሀብቶች የሚፈልጉት ይኸው ነው።
AI ከአሁን በኋላ የዱር ምዕራብ አይደለም፣ ይህ ማለት በግማሽ መንገድ ሰፊ ገበያዎችን የሚፈትኑ MVPs ቅጥ ያጣ ነው። ሰፊ፣ ባለብዙ ተግባር AI ፅንሰ-ሀሳቦች በፒች ወለል ላይ ቆንጆ ሆነው ይታያሉ፣ ነገር ግን “እኔ ብዙ TLC የሚያስፈልገው በጥሬ ገንዘብ የሚቃጠል ገደል ነኝ” ብለው ይጮኻሉ። ባለሀብቶች አሁን ከፍተኛውን ትክክለኛ ምርቶች (MPPs) ዋጋ ይሰጣሉ - አንድን ተግባር በተለየ ሁኔታ የሚያከናውኑ ጠባብ መፍትሄዎች - እነዚህ ለመተግበር ፈጣን፣ ቀላል እና ለመለካት ርካሽ እና የበለጠ ታማኝነትን ያዛሉ ።
እየመጣ ያለ የህግ ማዕድን መስክ ፡ በሚቀጥለው አመት የኤአይአይ ደንቦች እንደ አረም ይበቅላሉ። ምርቱ ሰፋ ባለ መጠን ወደ ተቆጣጣሪ ማዕድን የመግባት እድሉ ከፍ ያለ ይሆናል። ኤምፒፒዎች በተፈጥሯቸው የበለጠ ደህንነታቸው የተጠበቀ ውርርዶች ናቸው፣ ምክንያቱም የእነሱ ውስን ቦታ ጅማሪዎች በተወሰነ ጎራ ውስጥ ባለው የቁጥጥር ተገዢነት ላይ እንዲያተኩሩ ያስችላቸዋል።
የትክክለኛ ምርቶች ባህሪ እንደ ማማከር ወይም ስልጠና ያሉ ከፍተኛ ህዳግ አገልግሎቶችን መጠቅለልን ቀላል ያደርገዋል፣ በርካታ የገቢ ምንጮችን የሚፈጥሩ እና የደንበኞችን ጥገኝነት የሚያጎለብቱ ስነ-ምህዳሮች -AI compliance startup Truera ለምሳሌ ለሞዴል ማብራርያ ትኩረት የሚሰጥ ምርት ያቀርባል ነገርግን ጠቅልሎታል። ኢንተርፕራይዞች ስልተ ቀመሮቻቸውን ለመመርመር እና ለማጣራት የሚያግዙ የማማከር አገልግሎት።
ልኬት ከሴሰኛ ወደ አስፈሪነት ሄዷል። ልኬት ማለት ገንዘብ፣ ጊዜ እና የዕድል መጨናነቅ ማለት ነው - እነዚህ ሁሉ እጥረት አለባቸው። በተለይ በፋይናንሺያል ዘላቂነት ላይ በማተኮር የዕድገት ዘላቂነት ቅድሚያ ተሰጥቶታል። በኤአይ ከፍተኛ የጥገና ዝና ትላንትና ዜናዎች፣ ባለሀብቶች ትርፋማነትን እና ጠንካራ አሃድ ኢኮኖሚክስን በማስጠበቅ ወጪ ቆጣቢ ሊሆኑ የሚችሉ ጅምርዎችን ይፈልጋሉ። ( ተጨማሪ ጉርሻ፡- በገቢ-ተኮር ፋይናንሺንግ (RBF) ቦታ ላይ እየጨመረ ያለው ፍጥነት አለ፣ ይህም የገንዘብ ድጋፍን ከግምገማዎች ይልቅ ሊገመቱ ከሚችሉ የገቢ ምንጮች ጋር የሚያገናኝ ነው። ጅምርዎ ሊገመት የሚችል የገቢ ዕድገት እና ትርፋማነት እንዳለው ካረጋገጡ፣ እንዲቆዩ የሚያስችልዎትን ገንዘብ መሳብ ይችላሉ። የበለጠ ባለቤትነት እና ቁጥጥር.)
የ AI ወደ ተልእኮ-ወሳኝ የአጠቃቀም ጉዳዮች: AI በከፍተኛ ደረጃ እንደ ጤና አጠባበቅ፣ መከላከያ እና ፋይናንስ ባሉ ከፍተኛ ኢንዱስትሪዎች ውስጥ እየተሰማራ ነው፣ እና አስተማማኝነት፣ ረጅም ዕድሜ እና የአሰራር ቅልጥፍና በእነዚህ አካባቢዎች ካሉ የተጠቃሚ መለኪያዎች የበለጠ ዋጋ አላቸው።
አሁን ትርፋማነቱ የበላይ ስለሆነ፣ በዋጋ አወጣጥ ላይ ለሚነሱ ጥያቄዎች ተዘጋጅ ። በFTC "ለመሰረዝ ጠቅ አድርግ" በሚለው ህግ በተበየደው፣ ለመዳረሻ ምዝገባ የደንበኝነት ምዝገባ ዋጋ በነባሪነት የሚከፈልባቸው ቀናት እየቀነሱ ናቸው ። አንዳንድ በውጤት ላይ የተጣጣሙ የዋጋ አወጣጥ ሞዴሎችን በደንበኝነት ምዝገባ የደከመውን ደንበኛን ለማዋሃድ ይሞክሩ፣ ይህም አንድ እርምጃ ወደፊት ቀድመው እንደሚያስቡ ለባለሀብቶች ያረጋግጡ።
ለውጤቶች የሚከፈል ዋጋ ፡ ደንበኞችን ያስከፍሉ ምርትዎ ልዩ እና ሊለካ የሚችል ውጤቶችን ሲያቀርብ ብቻ ነው። ይህ የጉዲፈቻ ግጭትን ይቀንሳል እና በጅምርዎ እና በተጠቃሚዎች ግቦች መካከል ወዲያውኑ መስተካከልን ያረጋግጣል።
የተደረደሩ የወሳኝ ኩነቶች ክፍያዎች ፡ ዋጋን ከተገኙ ውጤቶች ጋር ወደሚያያያዙት ወደ ጨማሪ ምእራፎች ይከፋፍሉ። ደንበኞች የሚከፍሉት ዋጋን በማግኘታቸው ደረጃዎች ውስጥ ሲሄዱ ብቻ ነው።
በሽልማት ላይ የተመሰረተ ዋጋ ፡ ከፍ ያለ የተሳትፎ ወይም የመቆየት ደረጃ ላገኙ ደንበኞች ቅናሾችን ወይም ሽልማቶችን ያቅርቡ፣ ይህም የረጅም ጊዜ ታማኝነትን ያረጋግጣል።
በዋጋ ላይ የተመሰረተ ዋጋ ፡ ዋጋን በተለያዩ አውዶች ወይም ኢንዱስትሪዎች ውስጥ ለሚያቀርበው ልዩ ዋጋ ያመቻቹ፣ ይህም ከፍተኛ ዋጋ ያላቸው ደንበኞች በተመጣጣኝ መጠን እንዲከፍሉ ያደርጋል።
ድብልቅ የባለቤትነት ሞዴሎች፡- የፍሪሚየም መዳረሻን በእኩልነት መሰል ወይም በታማኝነት ላይ የተመሰረተ የረጅም ጊዜ ደንበኞች ዋጋን ያጣምሩ፣ ይህም በምርትዎ ስኬት ላይ ባለድርሻ አካላት እንዲሆኑ ያደርጋቸዋል።
በ 2025 "ደንብ" ትኩረትን ከ "AI" ይነጥቃል. ከ365 ቀናት በፊት እንደ የእርስዎ የፒች ዴክ ገጽ 15 ማክበር ተቀባይነት ቢኖረውም፣ በሚቀጥለው ዓመት ወደ አባሪው ከተጨመቀ ምንም አይነት ክትትል አይጠብቁ። ያለ ንቁ ተገዢነት ስትራቴጂ፣ ባለሀብቶች የእርስዎን እውቀት፣ እና ወደ ገበያ የመሄድ ስትራቴጂዎን ተግባራዊ ለማድረግ እድሉን ያገኛሉ ወይ ብለው ይጠይቃሉ። በተጨማሪም የቁጥጥር ውስብስብነት የመግባት እንቅፋቶችን ያስተዋውቃል፣ እና የፓላንትር ቅርብ ሞኖፖሊ እንደ ዋና ምሳሌ፣ ባለሀብቶች ተገዢ የሆኑ ጥሩ መጽሃፎችን ቀደም ብለው የገቡ ጅምር ጅማሪዎች የመጀመሪያ አንቀሳቃሽ ጥቅም እንደሚያገኙ ያውቃሉ። ( ሌላ ጉርሻ ፡ ለማክበር ቅድሚያ የሚሰጡ ጀማሪዎች በ2024 በዓለም አቀፍ ደረጃ 2 ትሪሊዮን ዶላር ኢንቨስትመንቶችን ያስመዘገበውን ESG ላይ ያተኮረ ፈንድ ለመሳብ በተፈጥሯቸው የተሻሉ ናቸው።)
የአውሮጳ ኅብረት AI ሕግ ዓለም አቀፋዊ ደረጃን በማዘጋጀት ላይ ነው ፡ የአውሮፓ ኅብረት በቅርቡ የወጣው የ AI ሕግ እና የሙስክ ከፍተኛ መገለጫ በ OpenAI እና Microsoft ላይ ያለው የፀረ-እምነት ክስ ክስ ለጠንካራ AI ተገዢነት ዓለም አቀፋዊ ቅድመ ሁኔታን ያስቀምጣል።
የጂኦፖለቲካል ውጥረቶችን እያባባሰ መሄድ ፡ ሀገራት የቴክኖሎጂ ሉዓላዊነትን ለማስጠበቅ እየተሽቀዳደሙ ነው፣ ጥብቅ ብሄራዊ AI ደረጃዎችን እንደ ጥበቃ አይነት በመተግበር ላይ ናቸው።
በሁሉም ጊዜ ዝቅተኛ እምነት ፡ እናት እና ፖፕ ወይም SMEs ላይ እያነጣጠሩ ከሆነ ግልጽነት እና ተገዢነት ለድርድር የማይቀርብ ሆኗል። እ.ኤ.አ. በ 2024 የወጣው የማኪንሴይ ሪፖርት እንዳመለከተው 78% የድርጅት ገዢዎች AI አቅራቢን በሚመርጡበት ጊዜ “የቁጥጥር አሰላለፍ”ን እንደ ከፍተኛ-ሶስት ደረጃ ይይዛሉ ፣ በ 2022 ከ 40% ብቻ።
ኢንደስትሪ አቋራጭ የፈሳሽ ተፅእኖዎች፡- በከፍተኛ ደረጃ በሚታወቁ ዘርፎች (ለምሳሌ ፋይናንስ፣ጤና አጠባበቅ) ዋና ዋና የመታዘዝ ውድቀቶች ኢንቨስተሮችን በኢንዱስትሪዎች ውስጥ አስጨንቀዋል። የጥሰቶች እና የአልጎሪዝም ስህተቶች ብልሽት የጎደፈ ተጽእኖዎች አሉት፣ ይህም እንደ ችርቻሮ ወይም ሎጅስቲክስ ባሉ በተለምዶ ብዙም ቁጥጥር በማይደረግባቸው ዘርፎች ውስጥ ተገዢ ለመሆን የሚጠበቁ ነገሮችን ከፍ ያደርጋል።
ተገዢነት አውቶሜትድ እየሆነ ነው ፡ በ RegTech መፍትሔዎች ውስጥ ያሉ እድገቶች፣ እንደ ቅጽበታዊ የውሂብ ኦዲቲንግ ወይም አልጎሪዝም ማብራርያ ዳሽቦርዶች፣ የቁጥጥር ደንቦችን መከተል እና የባለሀብቶች ተስፋዎችን ለመቀየር እንቅፋቶችን ዝቅ ያደርጋሉ ፡ ተገዢነት ከመቼውም ጊዜ በበለጠ ቀላል ከሆነ ለምን ዝግጁ አይደለህም?
ተዛማጅ ተቆጣጣሪዎች ፖሊሲ አውጪዎች እና ዋና ባለድርሻ አካላት ለኢንዱስትሪዎ በገሃዱ ዓለም፣ ታዛዥ በሆነ ሁኔታ ለመሞከር እና ለማጣራት የሚተባበሩበት ቁጥጥር የሚደረግበት የህዝብ ማጠሪያ ሃሳብን ያዙሩ። ይህ ደንቦቹን በሚፈጥሩበት ጊዜ ኩባንያዎን እንደ ታማኝ አጋር እንዲወስኑ ያግዝዎታል ፣ ሁሉም ወደ ሥራዎ ሳይጨምሩ - ለማንኛውም ነገሮችን እየሞከሩ ነው ፣ ጥቂት ተጨማሪ የቅድመ-ይሁንታ ተጠቃሚዎች ምንም ለውጥ አያመጡም ። ተፎካካሪዎችን እንኳን ወደ ውስጥ እንዲገቡ መጋበዝ ይችላሉ ፣ ተነሳሽነትን በኢንዱስትሪ ግልፅነት ፣ በውድድር ሳይሆን ፣ የካርማ ነጥቦችን ከፖሊሲ አውጪዎች እና ደንበኞች ጋር በማከል። የማጠሪያ ግኝቶችን ከፍሎፕ እስከ ርችት ያለማቋረጥ ያትሙ፣ እና ብዙም ሳይቆይ ተቆጣጣሪዎች እርስዎን ኦዲት ለማድረግ በርዎን አያንኳኩም ነገር ግን ምክር ለመጠየቅ ።
ቡድንዎ በአንድ ወይም በሁለት ዓመት ውስጥ ብዙ ቋንቋዎችን የመናገር እቅድ ከሌለው ለመጠመቅ ይዘጋጁ ። በእነዚህ ኢኮኖሚዎች ውስጥ ያልተሟላ ፍላጎት በመስፋፋቱ ምክንያት ባለሀብቶች በታዳጊ ገበያዎች (SEA, Africa, LatAM) ላይ ለዓመታት ሲያሰላስሉ ቆይተዋል ነገር ግን እንደ መሠረተ ልማት እና ተሰጥኦ ባሉ በቂ የድጋፍ ሥርዓቶች ምክንያት አደጋው ሽልማቶችን አስከትሏል። አሁን ኮከቦቹ ተሰልፈው (እና የበለጸጉ ገበያዎች ተጨናንቀዋል), ወደ ውስጥ ይፈልጋሉ ፈጣን .
የዲጂታል መሠረተ ልማት ፈንጂ እድገት ፡ የአካባቢ መንግስታት እና የግል ኩባንያዎች (እንደ ጎግል እና ስፔስኤክስ ያሉ) እንደ ብሮድባንድ ተደራሽነት፣ ዲጂታል ክፍያዎች እና የሎጂስቲክስ አውታሮች ባሉ መሠረተ ልማቶች ላይ ብዙ ኢንቨስት አድርገዋል፣ ይህም ጀማሪዎች ገጠር እና ሩቅ አካባቢዎች እንዲደርሱ አድርጓል።
ያልተማከለ ቴክኖሎጂ አድጓል ፡ አሁንም በባህላዊ መሠረተ ልማት ማነቆ በሆኑ አካባቢዎች፣ብሎክቼይን፣አቻ ለአቻ ኔትወርኮች እና የተከፋፈሉ የኤአይአይ ሲስተሞች አሁን እነዚህን የመንገድ መዝጊያዎች ለጀማሪዎች መፍትሄ ሊሰጡ ይችላሉ።
ለመጀመሪያ አንቀሳቃሾች የቁጥጥር ማበረታቻዎች ፡ ብቅ ያሉ ገበያዎች ጅምሮችን በታክስ ጥቅማጥቅሞች፣ ድጎማዎች እና የመታዘዝ ሸክሞችን በመቀነስ ጅምር ወደ ማይጠቀሙባቸው ዘርፎች እንዲገቡ በንቃት እያበረታቱ ነው። የቁጥጥር ግልግል ለውጥ ካለ በእነዚህ አገሮች ውስጥ ነው።
የሀገር ውስጥ ባለሀብቶች ውስብስብነት መጨመር፡- ከውጪ ፓርቲዎች ጋር በጋራ ለመዋዕለ ንዋይ ክፍት የሆኑ የሀገር ውስጥ ቬንቸር ካፒታል ስነ-ምህዳሮች መፈጠር ለአለም አቀፍ ባለሀብቶች ውርርዳቸውን አደጋ ላይ የሚጥሉበት ወሳኝ መንገድ ይሰጣል።ይህም ለባህላዊ ልዩነቶች እና ክልላዊ የስራ መሰናክሎች ስላላቸው ጥልቅ ግንዛቤ።
ለታዳጊ ገበያ ምርትዎን መልሰው እንዲያዘጋጁት ሀሳብ ማቅረብ “ በትላንትናው እለት የአለም አቀፍ የማስፋፊያ ስትራቴጂ አካትተናል ምክንያቱም እርስዎ ታዳጊ ሀገራትን እንደሚወዱ ስለምናውቅ - ኦሪጅናል ያልሆነ፣ ቅንነት የጎደለው እና የገንዘብ ድጋፍ ቢያገኙም ሊሳካላችሁ ይችላል ። ለታዳጊ ገበያዎች ከማላመድ ይልቅ ወደ ጎልማሳ ገበያዎች ሊመለሱ የሚችሉ መፍትሄዎችን በአዲስ ገበያዎች እንዲነድፍ ያድርጉ ፣ ወደ ገበያ የመሄድ ስትራቴጂዎን በክልል ጥልቀት የሚጀምር እና በአለም አቀፍ ስፋት የሚጠናቀቅ ነው ። ይሄ እንዴት እንደሚሰራ እነሆ፡-
“እብድ-ሊቅ ባለራዕይ መስራች” ሰው አሁንም የሚሸጥበት ብቸኛው ቦታ ሆሊውድ ነው። ባለሀብቶች በ2025 (ከልክ በላይ) ሞገስን ከአምልኮተ አምልኮ ጋር ያመሳስላሉ፣ እና የአምልኮ ሥርዓቶች ከኮርፖሬት የሬሳ ሣጥን ጋር ይመሳሰላሉ - ተጨማሪ ችሎታዎች ፣ ስሜታዊ ብልህነት እና ተከታታይ እቅዶች ያላቸው መስራች ቡድኖችን ይፈልጋሉ።
በማደግ ላይ ያሉ ገበያዎች በእርግጠኛነት ተደግፈዋል ፡ አሁን የ AI ሰማያዊ ውቅያኖስ ምዕራፍ ካለፍን በኋላ፣ የቴክኖሎጂ ጠንቋይ የውድድር ደረጃን አያረጋግጥም። የ AI ጅምሮችን ማመጣጠን ልዩ ልዩ እውቀትን ይጠይቃል - ቴክኒካል ፣ ቁጥጥር ፣ ግብይት - አንድም ሰው ሊያካትት አይችልም።
የሚቀጥለው ዓመት በእርግጠኛነት ተስፋፍቷል ፡ የ2025 ጅምር መልክዓ ምድራዊ አቀማመጥ ሊተነበይ በማይችል የቁጥጥር፣ የቴክኖሎጂ እና የገበያ ፍጥነት የተቀረፀ ነው። ቴክኒካል፣ ተግባራዊ እና ስልታዊ እውቀትን የሚያዋህዱ የትብብር ቡድኖች ብጥብጥን ለመቋቋም በተሻለ ሁኔታ የታጠቁ ናቸው።
Gen Z እና Millennial Talent Value Value Empathy Over Ego ፡ ቀጣዩ የጀማሪ ተሰጥኦ ትውልድ ርህራሄን፣ ብዝሃነትን እና የስራ ህይወትን ሚዛን ለሚያስቀድሙ መሪዎች መስራት ይፈልጋል—“በማንኛውም ዋጋ ማደግ” እና “በፍጥነት መንቀሳቀስ፣ነገሮችን መስበር”
የእውነተኛ ጊዜ ተጠያቂነት ባህል፡- ማህበራዊ ሚዲያ፣ መረጃ ሰጭዎች እና የምርመራ ጋዜጠኝነት መስራቾች፣ እንደ ኤሎን ያሉ ተፅዕኖ ፈጣሪዎች እንኳን በኩባንያዎቻቸው ዙሪያ ያለውን ትረካ ሙሉ በሙሉ መቆጣጠር እንዳይችሉ አድርጓቸዋል። እና በሚቀጥለው ዓመት እርግጠኛ አለመሆን ለችግሮች ዋና መፈልፈያ ቦታ ፣ ረብሻ ፈጣሪዎች አሁን እንደ ተጠያቂነት ተወስደዋል ምክንያቱም የእነሱ ታይነት ቅሌቶችን ያሰፋዋል (የተረጋገጠም ይሁን አይሁን) እና በብዙ ሁኔታዎች በግዢ ወቅት የኩባንያውን ግምት ይጎዳል።
የተከፋፈሉ የአመራር ሞዴሎች እንደሚሠሩ ማረጋገጫ ፡ Canva፣ GitLab፣ Stripe፣ የቀጠለው ዝርዝር። መስራቾቻቸውን ስም መጥቀስ ላይችሉ ይችላሉ፣ ነገር ግን ወደ ዩኒኮርን ግዛት ፈርሰዋል፣ እና ያለፈው ጊዜ አመላካች ከሆነ የትም የሚሄዱ አይመስሉም። በተጨማሪም ኢንቨስተሮች መስራች ያማከለ ሞዴሎች በአለም አቀፍ ደረጃ ጥሩ እንዳልሆኑ አይተዋል፣ እና ታዳጊ ገበያዎች እየጨመሩ ሲሄዱ፣ የጀማሪ አለምአቀፋዊ አቅም ከሁሉም በላይ ነው።
የቡድን አስተዳደር ጥያቄዎችን ለጥያቄ እና መልስ አይተዉ። እርስዎ አምባገነን እንዳልሆኑ በግልፅ የሚያሳይ የተዋቀረ ግልጽ ኦዲት በማዘጋጀት ባለሀብቶችን ያስደምሙ። የሚካተቱት ቁልፍ ነገሮች፡-
የውሳኔ የባለቤትነት ካርታ ፡ በእያንዳንዱ ተግባር ላይ ውሳኔ ሲያደርጉ የሚማከሩ ቁልፍ ሰራተኞችን (የውስጥ እና የውጭ አማካሪዎችን) ጨምሮ በቁልፍ ዘርፎች (ለምሳሌ፣ ምርት፣ ግብይት፣ ተገዢነት) ላይ የማን ስልታዊ ውሳኔዎች ባለቤት እንደሆነ ግልጽ መግለጫ።
የቀውስ ጫወታ መጽሐፍ ፡ ቡድኑ ቁልፍ ማቋረጦችን እንዴት እንደሚያስተናግድ (ለምሳሌ፡ የቁጥጥር ተግዳሮቶች፣ የገበያ ምሰሶዎች) እና የትኞቹ የቡድን አባላት ግንባር ቀደም እንደሚሆኑ ይለዩ።
የአመራር ቀጣይነት እቅድ ፡ መስራቹ የማይገኝ ከሆነ ጅምር እንዴት እንደሚሰራ የሚገልጽ ዝርዝር የውክልና ወይም የውክልና ማዕቀፍ።
ምድርን የሚሰብሩ ሞዴሎች፣ የቀድሞ ቢግ ቴክ መስራቾች ወይም የደንበኛ ማውጫ ከሌለ በጣም ቀላሉ (እና ምናልባትም ብቻ) ጅምር ኢንቨስተሮችን የሚያሸንፍበት የኦርጋኒክ ማህበረሰብ ቅልጥፍናን በማሳየት ነው። የፍትሃዊነት መጨናነቅ፣ ክፍት ምንጭ ትብብር፣ ወይም ማስመሰያ የተደረገ ማህበረሰቦች (እንደ DAOs) ጅምር ከሃሳብ በላይ እንዳለው ያረጋግጣሉ—እራሳቸው የሚደግፉ ተሟጋቾች እና አስተዋፅዖ አድራጊዎች ስነ-ምህዳር ገንብተዋል። በተጨማሪም ማህበረሰቡ የ AI የመተማመንን ጉዳይ ይቀንሳል ፡ ከእውነተኛ ሰዎች መወደድ ምርጡ እና ፈጣን የማረጋገጫ ዘዴ ነው።
Generative AI ሙሌት “የባህሪ ጨዋታን” ገደለው ፡ ባለሃብቶች ትልቅ ያወሩ ነገር ግን የታሸጉ የኩኪ ቆራጭ መፍትሄዎችን ወደ ማህበረሰቡ የሚነዱ ሞዴሎችን እንደ የማረጋገጫ ማጣሪያ በመቀየር “ባህሪ-የመጀመሪያ” ጅምሮችን በመደገፍ ቃጠሎ ይሰማቸዋል።
የማስታወቂያ ወጪዎች ስካይሮኬት እያሽቆለቆለ ነው ፡ በ2024 የማስታወቂያ ወጪ ከመቼውም ጊዜ በላይ ከፍ ያለ ሲሆን የCPC ተመኖች በተሞሉ ገበያዎች ከ30% በላይ ጨምረዋል። ባለሀብቶች የአፍ-አፍ እድገት CACን በከፍተኛ ሁኔታ እንደሚቀንስ ይገነዘባሉ፣ ይህም በማህበረሰብ የሚነዱ ሞዴሎችን በጣም ሊሰፋ የሚችል እና ተከላካይ የጂቲኤም ስትራቴጂ ያደርጋቸዋል።
ትላልቅ ኮንትራቶች አያቋርጡም: ባለፈው አመት የኢንተርፕራይዝ ጅምር የቴክኖሎጂ ጅምር በ 20% ገደማ ከሥራ መባረር እና የበጀት ቅነሳ ጋር በማደግ ባለሀብቶች ከማርኬ ደንበኞች መግዛትን እንደ ብቸኛ ማረጋገጫ እንዲገመግሙ አስገድዶታል ፣ ይልቁንም ወደ መሰረታዊ ድጋፍ እንደ አማራጭ እንዲቀይሩ የፍላጎት መንገድ ማረጋገጫ.
ድህረ-ወረርሽኝ የባህል ለውጥ ፡ የሸማቾች ቅድሚያ የሚሰጣቸው ነገሮች ወደ ትርጉም፣ ዘላቂነት እና የጋራ ዓላማ ተሸጋግረዋል፣ ይህም በስሜታዊነት ስሜትን የሚነኩ ማህበረሰቦችን ይበልጥ ማራኪ እንዲሆኑ አድርጓቸዋል—በዚህ አመት፣ የማህበረሰብ-የመጀመሪያ ጅምር ጅማሪዎች በማቆያ መለኪያዎች በ15 በመቶ ብልጫ አሳይተዋል።
“የአስተዋጽዖ አበርካች ኢኮኖሚዎች” የፍጆታ ሞዴሎችን ይበልጣሉ ፡ እንደ Hugging Face ያሉ የክፍት ምንጭ ጅምሮች የቅርብ ጊዜ ስኬቶች እና እንደ KlimaDAO ያሉ የድር3 ፕሮጄክቶች አስተዋፅዖ ማቆየትን እንደሚያበረታታ ግልጽ አድርገዋል፣ ይህም የሚከፈልበት ግዢ ጥገኛነትን ይቀንሳል። የ
TikTokification Of Metrics ፡ የቲክ ቶክ ቫይረስ ስኬት (ከ52 ደቂቃ/በቀን/ተጠቃሚ በ2024!) እና ጥቃቅን ተፅዕኖ ፈጣሪዎቹ የተሳትፎ ጥልቀት ከተጠቃሚው መጠን ይልቅ ቅድሚያ ለመስጠት ኢንቬስተር አስተሳሰባቸውን ቀይረዋል።
አስተዋጾን በመለካት እና ወደ ፍትሃዊነት መሰል ሽልማቶች በማሸጋገር ማህበረሰባችሁን ከደጋፊዎች ወደ ስኬትዎ ፍላጎት ወደሚፈልጉ ንቁ ባለድርሻ አካላት መቀየር ይችላሉ። እንደ ኮድ ማሻሻያዎች፣ የቅድመ-ይሁንታ ተሳትፎ እና የማመላከቻ ጥረቶች ያሉ እንደ አስተዋጽዖ ብቁ የሆኑ የተወሰኑ፣ ክትትል ሊደረግባቸው የሚችሉ እርምጃዎችን ያዘጋጁ። “የባለቤትነት ደረጃዎችን” ያቋቁሙ፣ በአስተዋጽዖ ጥንካሬ ላይ የተመሰረቱ የተለያዩ የሽልማት ደረጃዎችን በማቅረብ፣ ከቅድመ ባህሪያት መዳረሻ ጀምሮ እስከ ድምጽ መስጫ መብቶች፣ የገቢ ድርሻ ወይም የእኩልነት ድልድል። ለመተማመን እና አንዳንድ ጤናማ ውድድርን ለማስተዋወቅ በመሪዎች ሰሌዳዎች ወይም በህዝብ ዳሽቦርዶች በኩል ግልጽነት ቁልፍ ነው።
በመጨረሻም፣ ከባድ ገንዘብ ወደ ወሲባዊነት ወዳልሆነ ቦታ እየገባ ነው፡ AI ራሱ አይደለም፣ ነገር ግን በአገልግሎቶቹ፣ መሳሪያዎች ወይም መድረኮች የ AI ስነ-ምህዳሮችን በሚደግፉ እና/ወይም በሚያፋጥኑበት ጊዜ - የስራ ፍሰቶችን ማመቻቸትን፣ የ AIን የቁጥጥር ሸክሞችን መቆጣጠር ወይም ለተወሰኑ ኢንዱስትሪዎች መሰማራትን ማሳደግ። AI ማሳደግ ድርብ ግድያ ነው ፡ ከ AI ልማት ያነሰ ወጪ የሚመስል ይመስላል፣ እና ሁላችንም “AI የወደፊቱ ነው” ስለምናውቅ፣ ደጋፊዎቾን በሞቀ ገበያ ውስጥ መሆንዎን ማሳመን አያስፈልገዎትም ። እስካሁን ድረስ ሙሉ በሙሉ ሥጋ ያለው ምርት ካላገኙ፣ ይህ ምናልባት ሊመረመሩት የሚገባ ሸራ ሊሆን ይችላል።
እ.ኤ.አ. 2025 አንዳንድ ጣፋጭ አስቂኝ ነገሮችን ያመጣል-ጀማሪዎች ፣ የመጀመሪያዎቹ ትርምስ ማሽኖች አሁን ባለሀብቶች የመረጋጋት የመጨረሻ ተስፋ ናቸው።
ለምን፧ ምክንያቱም ሁሉም ነገር እንደ ጅምር እየሰራ ነው። ምንዛሬዎች እንደ ሜም አክሲዮኖች እየተወዛወዙ ነው። ቢግ ቴክ የ2010 ዘመን ቪሲዎችን የሚያደበዝዝ የጨረቃ ምስሎችን እያሳደደ ነው። በመጨረሻው ስብስብ ላይ ያለው ቀለም እንኳን ደረቅ ከመሆኑ በፊት ተቆጣጣሪዎች ደንቦቹን እንደገና እየጻፉ ነው። ኢንቨስተሮች ከአሁን በኋላ “መበታተን” አይፈልጉም—ጥገኝነትን ይፈልጋሉ ። ጅምር በቆርቆሮው ላይ ያለውን ብቻ የሚያደርግ፡ እውነተኛ ችግርን ይፈታል፣ ቋሚ የገንዘብ ፍሰት ይፈጥራል እና በጠዋቱ 2 ሰዓት በኤክስ አይነሳም ። በመሠረቱ እንደ ማሰሪያ ሁን።
ደፋር የምንሆንበት ጊዜ አይደለም ፤ አሰልቺ የሚሆንበት ጊዜ ነው ። ጀማሪዎ መስራቹን በቫኒቲ ፌር ሽፋን ላይ የማሳረፍ አቅም ከሌለው እንኳን ደስ ያለዎት። ያ በትክክል አሁን የሚጫወቱት የንግድ ባለሀብቶች ዓይነት ነው።