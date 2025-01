Ko investori vēlas no AI jaunizveidotiem uzņēmumiem 2025. gadā

Jūs redzējāt skaitļus, kopējais riska kapitāla finansējums ir samazinājies, bet AI ieguldījumi ir palielinājušies. AI jaunuzņēmumu nākotne izskatās rožaina, vai ne? Izņemot… skaitļi mēdz teikt puspatiesību. Lielākā daļa šīs naudas tiks novirzīta pieredzējušiem spēlētājiem, nevis jaunizveidotiem uzņēmumiem. Mans darbs nodrošina mani ciešā saiknē ar agrīnās stadijas tehnoloģiju investoriem, un šeit ir informācija no priekšējām līnijām: AI tagad ir vairāk sarkanā karoga, nevis zaļā gaisma .





Naudas nav maz — tā vienkārši ir nogurusi.





Tehnoloģiju nozarei bija savi ballīšu gadi: trakie ģeniālie dibinātāji, mēnessērdzība, mantra “pārvietojies ātri un lauž visu”, kas lielākoties vienkārši sagrāva uzticību. Kripto selekcionēti mīnusi, metaverss kļuva par “meh”, un investori jautā: kāpēc AI atšķirsies? Kapitāla netrūkst, taču pacietības noteikti ir . Taču pārlieciniet vīlušos, ka jūs izvēlaties Nike — vienkārši darāt to, nepārspīlējot vai nesniedzot nepietiekamu rezultātu , un jūs joprojām saņemsiet parakstus uz punktētās līnijas.





Tātad, ja var uzticēties maniem avotiem, lūk, ko investori meklē mākslīgā intelekta jaunuzņēmumā 2025. gadā.





Jums ir MPP, nevis MVP

AI vairs nav mežonīgie rietumi, kas nozīmē, ka pusceļā esošie MVP , kas pārbauda plašus tirgus, vairs nav modē. Plašas, daudzfunkcionālas mākslīgā intelekta koncepcijas izskatās glīti uz laukuma, taču kliedz: "Es esmu bezdibenis, kas dedzina naudu, kam nepieciešams daudz TLC". Investori tagad novērtē maksimālās precizitātes produktus (MPP) — šaurus risinājumus, kas izcili labi veic TIKAI VIENU UZDEVUMU , jo tie ir ātrāk ieviešami, vienkāršāki un lētāki mērogojami, un tiem ir lielāka lojalitāte .

Kāpēc notika šī maiņa:

Pamata modeļu komercializācija : iepriekš apmācīti AI modeļi, piemēram, GPT, BERT un Stable Diffusion, ir padarījuši AI bāzes iespējas pieejamas ikvienam, un tagad tās ir noklusējuma vispārējas nozīmes opcija uzņēmumiem. Uzņēmumi tagad apsver tikai precīzi pielāgotus risinājumus, kas garantē uzticamību, hermētisku drošību un netraucētu savietojamību.





Vertikālā AI sasniegumi : pēdējo piecu gadu laikā domēna specifiskie AI produkti (piemēram, Grammarly, Datadog) konsekventi pārspēja vispārinātos risinājumus gan pieņemšanas, gan ieguldītāju atdeves ziņā.





Nišas iegādes izaugsme: Tā kā IPO nākotne ir neskaidra un lielie spēlētāji arvien vairāk iegūs nišas jaunuzņēmumus, lai nodrošinātu precizitāti gan talantu, gan tehnoloģiju jomā, investoriem patīk domēna specifiski projekti, kas nav iekļauti NASDAQ, lai saņemtu algas dienu.





Draudošais juridiskais mīnu lauks: nākamgad AI noteikumi parādīsies kā nezāles. Jo plašāks produkts, jo lielāka iespēja, ka tas nonāks regulējošās raktuvēs. MPP pēc būtības ir drošākas likmes, jo to ierobežotā darbības joma ļauj jaunizveidotiem uzņēmumiem koncentrēties uz atbilstību normatīvajiem aktiem noteiktā jomā.



Padoms: izveidojiet papildu pakalpojumus savā MPP

Precizitātes produktu būtība atvieglo tādu augstas peļņas pakalpojumu iesaiņošanu kā konsultācijas vai apmācība, radot ekosistēmas, kas rada vairākas ieņēmumu plūsmas un padziļina klientu atkarību — piemēram, AI atbilstības starta uzņēmums Truera piedāvā mērķtiecīgu produktu modeļa izskaidrojamībai, bet iekļauj to konsultāciju pakalpojumi, kas palīdz uzņēmumiem veikt auditu un pilnveidot to algoritmus.





Jūs piešķirat prioritāti ilgtspējībai, nevis mērogam.

Mērogs ir kļuvis no seksīga uz biedējošu . Mērogs nozīmē naudu, laiku un veiksmi — to visu trūkst. Izaugsmes ilgtspēja ir bijusi prioritāte, īpašu uzmanību pievēršot finanšu ilgtspējībai. Ņemot vērā AI augsto uzturēšanas reputāciju, kas tika sniegta vakardienas ziņām, investori vēlas jaunuzņēmumus, kas var rentabli palielināt apjomu, vienlaikus saglabājot rentabilitāti un spēcīgu vienības ekonomiku . ( Papildus bonuss: uz ieņēmumiem balstīta finansēšana (RBF) kļūst arvien straujāka, jo tas piesaista finansējumu prognozējamām ienākumu plūsmām, nevis vērtējumiem. Ja varat pierādīt, ka jūsu starta uzņēmumam ir paredzams ieņēmumu pieaugums un rentabilitāte, varat piesaistīt finansējumu, kas ļauj saglabāt vairāk īpašumtiesību un kontroles.)





Kāpēc notika šī maiņa:

Ierobežots papildu kapitāls: lēta kapitāla pieejamība ir izsīkusi, pateicoties pieaugošajām procentu likmēm un to institucionālo investoru skaita pieaugumam, kuru nauda ir piesaistīta slikti izvietotiem hype ieguldījumiem. Tā kā turpmākais finansējums vairs netiek garantēts, VC vēlas redzēt skaidru ceļu uz pašpietiekamību.





Vienradžu kapsētas mācības: šī gada uz izaugsmi vērstu brīnumu masveida atklāšana no Allbirds līdz BYJU — lai gan nav vērsta uz mākslīgo intelektu — joprojām ir investoru uzmanības centrā. (Un WeWork, bet vainojiet par to Annu Hetaveju un Džaredu Leto.)





Tirgus piesātinājums padara mērogu mazāk pievilcīgu: ja vien nestrādājat ar īpaši progresīvām AI lietojumprogrammām, lielākā daļa AI domēnu ir tikpat pārpildīti kā Marokas tirgus. Piesātinātos tirgos mērogu dzīšanās bieži noved pie peļņas samazināšanās, jo nākamā marginālā klienta iegūšana var maksāt daudz vairāk nekā esošā saglabāšana.





AI pāreja uz misijai kritiskiem lietošanas gadījumiem: AI arvien vairāk tiek izmantots tādās augsti nozīmīgās nozarēs kā veselības aprūpe, aizsardzība un finanses, un uzticamība, ilgmūžība un darbības efektivitāte šajās vidēs ir daudz vērtīgāka nekā lietotāju rādītāji.



Padoms. Esiet radošs, izmantojot savu cenu noteikšanas modeli

Tagad, kad rentabilitāte ir visaugstākā, sagatavojieties jautājumiem par cenu noteikšanu . Tā kā FTC noteikums “Noklikšķināt, lai atceltu” ir ieviests, dienas, kad pēc noklusējuma tiek noteiktas stingras maksas par piekļuvi abonēšanas cenām, samazinās . Mēģiniet integrēt dažus iznākumam pielāgotus cenu noteikšanas modeļus , kas patīk abonēšanas nogurušam klientam, pierādot investoriem, ka domājat vienu soli uz priekšu.





Maksa par rezultātiem: iekasējiet no klientiem tikai tad, ja jūsu produkts nodrošina konkrētus, izmērāmus rezultātus. Tas samazina pārņemšanas berzi un nodrošina tūlītēju saskaņošanu starp jūsu startēšanu un lietotāju mērķiem.

Pakāpeniskie starpposma maksājumi: sadaliet cenu noteikšanu pakāpeniskajos pavērsienos, kas saista izmaksas ar sasniegtajiem rezultātiem. Klienti maksā tikai tad, kad viņi virzās cauri vērtības realizācijas posmiem.

Uz atlīdzībām balstīta cenu noteikšana : sniedziet atlaides vai atlīdzības klientiem, kuri sasniedz augstāku iesaistīšanās vai saglabāšanas līmeni, nodrošinot ilgtermiņa lojalitāti.

Uz vērtību balstīta cenu noteikšana: pielāgojiet cenas unikālajai vērtībai, ko jūsu produkts nodrošina dažādos kontekstos vai nozarēs, nodrošinot, ka augstvērtīgi klienti maksā proporcionāli vairāk.

Hibrīdie īpašumtiesību modeļi: apvienojiet bezmaksas piekļuvi ar akcijām līdzīgu vai uz lojalitāti balstītu cenu noteikšanu ilgtermiņa klientiem, padarot tos par jūsu produkta panākumiem ieinteresētajām personām.



Jūs esat atbilstības krāpnieks

2025. gadā “regulācija” pārņems uzmanību no “AI”. Lai gan pirms 365 dienām bija pieņemama atbilstība jūsu prezentācijas plāna 15. lappusei, negaidiet, ka tiks veikti turpmāki pasākumi, ja nākamajā gadā tas tiks iekļauts pielikumā. Bez proaktīvas atbilstības stratēģijas investori apšaubīs gan jūsu zināšanas, gan to, vai jūs pat iegūsit iespēju īstenot savu ienākšanas tirgū stratēģiju. Turklāt regulējuma sarežģītība rada šķēršļus ienākšanai tirgū, un, ņemot vērā Palantir gandrīz monopolu kā izcilu piemēru, investori zina, ka jaunizveidotie uzņēmumi, kas agri ievēro labas grāmatas, saņem de facto pirmā virzītāja priekšrocības . ( Vēl viens bonuss: jaunizveidotie uzņēmumi, kuriem prioritāte ir atbilstība, pēc būtības ir labāk pozīcijā, lai piesaistītu ESG fondus, kas 2024. gadā veidoja 2 triljonus ASV dolāru investīcijās visā pasaulē.)

Kāpēc notika šī maiņa:

ES AI likums nosaka globālu standartu: ES nesenais AI likums un Muska augstā pretmonopola tiesas prāva pret OpenAI un Microsoft rada globālu precedentu stingrai AI atbilstībai, liekot jaunizveidotajiem uzņēmumiem visā pasaulē ievērot jaunās pārredzamības un drošības prasības.



Ģeopolitiskās spriedzes saasināšanās: valstis sacenšas, lai nodrošinātu tehnoloģisko suverenitāti, ieviešot stingrus nacionālos mākslīgā intelekta standartus kā protekcionisma veidu.



Uzticība visu laiku zemā līmenī: neatkarīgi no tā, vai jūsu mērķauditorija ir māte un popmūzika vai MVU, pārredzamība un atbilstība nav apspriežama. 2024. gada McKinsey ziņojumā konstatēts, ka 78% uzņēmumu pircēju "regulatīvo saskaņošanu" uzskata par trīs galveno faktoru, izvēloties mākslīgā intelekta pārdevēju, salīdzinot ar tikai 40% 2022. gadā.



Ietekme uz citām nozarēm: lielas neatbilstības augsta līmeņa nozarēs (piemēram, finansēs, veselības aprūpē) ir bijušas investorus visās nozarēs. Pārkāpumu un algoritmu kļūdu radītajām sekām ir viļņveida ietekme, palielinot cerības uz atbilstību pat tādās tradicionāli mazāk regulētās nozarēs kā mazumtirdzniecība vai loģistika.



Atbilstība kļūst automatizēta: uzlabojumi RegTech risinājumos, piemēram, reāllaika datu auditēšana vai algoritmu izskaidrojamības informācijas paneļi, samazina šķēršļus normatīvo aktu ievērošanai un maina investoru cerības: ja atbilstība ir vieglāka nekā jebkad agrāk, kāpēc jūs neesat gatavs?



Padoms: izveidojiet “publiskās smilškastes pilotus” ar regulatoriem un konkurentiem

Izvirziet attiecīgajiem regulatoriem ideju par kontrolētu publisku smilšu kasti , kurā politikas veidotāji un galvenās ieinteresētās personas sadarbojas, lai pārbaudītu un pilnveidotu AI lietojumprogrammas jūsu nozarei reālā un atbilstošā vidē . Tas palīdz jums pozicionēt savu uzņēmumu kā uzticamu partneri , ar kuru viņi var konsultēties, izstrādājot noteikumus, nepalielinot jūsu darba slodzi — jūs jebkurā gadījumā pārbaudīsit lietas, un vēl daži beta lietotāji neko nemainīs . Varat pat uzaicināt konkurentus pievienoties , pārstrukturējot iniciatīvu par nozares pārredzamību , nevis konkurences priekšrocībām, pievienojot karmas punktus ar politikas veidotājiem un potenciālajiem klientiem. Konsekventi publicējiet smilškastes atklājumus — no kritieniem līdz uguņošanas ierīcēm, un drīz regulatori neklauvēs pie jūsu durvīm, lai pārbaudītu jūs, bet gan lūgtu padomu .





Jūs (plānojat) kalpot nepietiekami apkalpotajiem

Ja jūsu komanda neplāno pēc gada vai diviem runāt vairākās valodās, sagatavojieties, lai jūs kļūtu par spokiem . Investori jau gadiem ilgi ir prātojuši par attīstības tirgiem (SEA, Āfrika, LatAM), jo šajās ekonomikās pieaug neapmierināts pieprasījums, taču nepietiekamu atbalsta sistēmu, piemēram, infrastruktūras un talantu, dēļ risks pārsniedza atlīdzību. Tagad, kad zvaigznes ir izlīdzinājušās (un attīstītie tirgi ir uzpūsti), viņi vēlas iekšā. Ātri .





Kāpēc notika šī maiņa:

Sprādzienbīstama digitālās infrastruktūras izaugsme: vietējās pašvaldības un privātie uzņēmumi (piemēram, Google un SpaceX) ir ieguldījuši lielus ieguldījumus tādā infrastruktūrā kā platjoslas piekļuve, digitālie maksājumi un loģistikas tīkli, atvieglojot jaunuzņēmumu sasniegšanu lauku un attālos apgabalos.



Decentralizētā tehnoloģija ir nobriedusi: apgabalos, kuros joprojām ir sašaurināta tradicionālā infrastruktūra, blokķēde, vienādranga tīkli un izkliedētās AI sistēmas tagad var sniegt risinājumus jaunizveidotiem uzņēmumiem, lai apietu šos šķēršļus.



Normatīvie stimuli pirmajiem uzņēmējiem: Jaunie tirgi aktīvi stimulē jaunuzņēmumus ienākt nepietiekami apkalpotās nozarēs, izmantojot nodokļu atvieglojumus, subsīdijas un samazinātu atbilstības slogu. Ja notiek regulējuma arbitrāžas izmaiņas, tas notiek šajās valstīs.



Vietējo investoru pieaugošā sarežģītība: Vietējo riska kapitāla ekosistēmu rašanās, kas ir atvērta līdzinvestīcijām ar ārvalstu pusēm, sniedz globālajiem investoriem kritisku veidu, kā samazināt savas likmes, pateicoties viņu dziļai izpratnei par kultūras niansēm un reģionālajiem darbības šķēršļiem.



Padoms: piedāvājiet “Tirgus maiņas produktus” jaunattīstības reģioniem

Ierosinājums modernizēt savu produktu jaunattīstības tirgum ir saīsinājums vārdam “ mēs vakar vakarā iekļāvām globālās paplašināšanās stratēģiju, jo zinām, ka jums patīk jaunattīstības valstis ” — tas ir neoriģināls, nepatiess un, iespējams, neizdosies, pat ja saņemsiet finansējumu . Tā vietā, lai pielāgotos jauniem tirgiem, piedāvājiet jaunajos tirgos izstrādāt risinājumus, kas var atgriezt nobriedušos tirgos , veidojot savu tirgus stratēģiju kā tādu, kas sākas ar reģionālo dziļumu un beidzas ar globālu plašumu . Lūk, kā tas varētu darboties:





Nosakiet sāpju punktu, kas ir unikāls nepietiekami apkalpotajam tirgum, kam ir globāla nozīme

Izstrādājiet vieglas moduļu konstrukcijas, kas plaukst vidē, kurā ir ierobežoti resursi, un kuras var viegli paplašināt ar papildu funkcijām tirgiem, kuros ir daudz resursu.

Kad tas ir apstiprināts lokāli, ātri pielāgojiet galveno risinājumu augstākas peļņas lietojumprogrammām attīstītajos reģionos





Jūs neizstaro Neimaņa-Holmsa-SBF noskaņu.





Vienīgā vieta, kur joprojām tiek pārdota "trakā ģeniālā vizionāra dibinātāja" personība, ir Holivuda. Investori 2025. gadā (pārmērīgu) harizmu pielīdzina kultiem un kultus korporatīvajiem zārkiem — viņi vēlas dibināt komandas ar papildu prasmēm , emocionālo inteliģenci un pēctecības plāniem .





Kāpēc notika šī maiņa:

Nobrieduši tirgi, kuru pamatā ir nenoteiktība: tagad, kad esam pāri AI zilā okeāna fāzei, tehnoloģiju burvība negarantē konkurētspēju. AI jaunuzņēmumu mērogošana prasa daudzveidīgas zināšanas — tehniskās, regulējošās, mārketinga —, kuras nevar iemiesot neviena persona.



Nākamais gads ir pārpildīts ar nenoteiktību: 2025. gada starta ainavu veido neparedzami regulējoši, tehnoloģiski un tirgus virzieni. Sadarbības komandas, kas apvieno tehniskās, operatīvās un stratēģiskās zināšanas, ir labāk sagatavotas, lai pārvarētu satricinājumus.



Z paaudze un tūkstošgades talantu vērtības empātija pār ego: nākamās paaudzes talantu iesācēji vēlas strādāt pie vadītājiem, kuri par prioritāti izvirza empātiju, daudzveidību un darba un privātās dzīves līdzsvaru — “izaugsme par katru cenu” un “pārvietojies ātri, izjauc lietas”.



Reāllaika atbildības kultūra: Sociālie mediji, trauksmes cēlēji un pētnieciskā žurnālistika ir padarījuši dibinātājiem, pat tik ietekmīgiem kā Elons, neiespējamību pilnībā kontrolēt stāstījumu par saviem uzņēmumiem. Un, ņemot vērā nākamā gada nenoteiktību, kas ir galvenā krīžu augsne, traucējoši dibinātāji tagad tiek uzskatīti par saistībām, jo to redzamība pastiprina skandālus (neatkarīgi no tā, vai tie ir pamatoti vai nē), un daudzos gadījumos ietekmē uzņēmuma vērtējumu iegādes laikā.



Pierādījums, ka darbojas izplatītie līderības modeļi: Canva, GitLab, Stripe, saraksts turpinās. Jūs, iespējams, nevarēsit nosaukt viņu dibinātājus, taču viņi ir ielauzušies vienradža teritorijā, un, ja pagātne liecina par kaut ko, šķiet, ka viņi nekur nedodas. Turklāt investori ir redzējuši, ka uz dibinātājiem orientēti modeļi nav labi starptautiski mērogojami, un, attīstoties tirgiem, jaunizveidotā uzņēmuma globālais potenciāls ir vissvarīgākais.



Padoms: iekļaujiet “Vadītāju auditu”, lai pierādītu, ka jūsu komanda var jūs izdzīvot

Neatstājiet komandas vadības jautājumus jautājumu un atbilžu ziņā. Pārsteidziet investorus, sagatavojot strukturētu, pārredzamu auditu , kas skaidri parāda, ka neesat diktators. Galvenās lietas, kas jāiekļauj:





Lēmumu īpašumtiesību karte: Skaidrs sadalījums par to, kam pieder stratēģiskie lēmumi galvenajās jomās (piemēram, produkts, mārketings, atbilstība), tostarp galvenie darbinieki (gan iekšējie, gan ārējie konsultanti), ar kuriem būtu jākonsultējas, pieņemot lēmumus katrā funkcijā.

Krīžu rokasgrāmatas: dokumentējiet, kā komanda risinātu galvenos traucējumus (piemēram, regulējuma problēmas, tirgus virzieni), un nosakiet, kuri komandas locekļi uzņemtos vadību.

Vadības nepārtrauktības plāns: detalizēta pēctecības vai deleģēšanas sistēma, kurā izklāstīts, kā starta uzņēmums darbojas, ja dibinātājs nav pieejams.



Jums ir sekotāji, ne tikai funkcijas

Vienkāršākais (un, iespējams, vienīgais) veids, kā jaunuzņēmumi bez satricinošiem modeļiem, bijušajiem Big Tech dibinātājiem vai klientu kataloga var piesaistīt investorus, ir parādīt dabisku kopienu. Akciju kopfinansēšana, atvērtā pirmkoda sadarbība vai marķierizētas kopienas (piemēram, DAO) pierāda, ka jaunizveidotajam uzņēmumam ir kas vairāk par ideju — tie ir izveidojuši pašpietiekamu aizstāvju un līdzstrādnieku ekosistēmu. Turklāt kopiena samazina AI uzticības problēmu : īstu cilvēku mīlēšana ir labākais un vistiešākais pārliecības veids.





Kāpēc notika šī maiņa:

Ģeneratīvā mākslīgā intelekta piesātinājums nogalināja “funkciju spēli”: investori izjūt apdegumu, ko radīja jaunizveidotu uzņēmumu atbalsts, kas bija pirmie, kuri runāja par lieliem, bet tirgojās ar sīkfailu risinājumu pārsaiņotām versijām, pievēršoties kopienas vadītiem modeļiem kā validācijas filtram.



Reklāmu izmaksas strauji pieaug: tēriņi reklāmām 2024. gadā sasniedza visu laiku augstāko līmeni, MPK likmēm pieaugot par vairāk nekā 30% piesātinātos tirgos. Investori atzīst, ka mutiskā izaugsme ievērojami samazina CAC, padarot kopienas virzītus modeļus par mērogojamāko un aizsargājamāko GTM stratēģiju.



Lielie līgumi to nesamazina: Pagājušajā gadā uzņēmumu atlaišana tehnoloģiju jaunizveidotajos uzņēmumos pieauga par gandrīz 20% sakarā ar atlaišanu un budžeta samazināšanu, liekot investoriem pārvērtēt telts klientu iepirkšanos kā vienīgo pierādījumu, tā vietā izmantojot vietējo atbalstu kā alternatīvu. pieprasījuma ceļa pierādījums.



Kultūras maiņa pēc pandēmijas: patērētāju prioritātes ir mainījušās uz jēgu, ilgtspējību un kopīgu mērķi, padarot emocionāli rezonējošas kopienas pievilcīgākas — šogad kopienas pirmie jaunuzņēmumi par 15% pārspēja vienaudžus saglabāšanas rādītājos.



“Ieguldītāju ekonomika” pārspēj patēriņa modeļus: nesenie atklātā pirmkoda jaunuzņēmumu, piemēram, Hugging Face un Web3 projektu, piemēram, KlimaDAO, panākumi ir skaidri parādījuši, ka ieguldījums veicina saglabāšanu, samazinot atkarību no apmaksātas iegādes. The

TikTokification Of Metrics: TikTok panākumi (vairāk nekā 52 minūtes dienā/lietotājs 2024. gadā!) un tā mikroietekmētāji mainīja investoru domāšanu, lai prioritāti piešķirtu iesaistīšanās dziļumam, nevis milzīgajam lietotāju skaitam.



Padoms: pārvērtiet ieguldījumu par izmērāmu pašu kapitālu

Aprēķinot ieguldījumus un pārvēršot tos par līdzvērtīgu atlīdzību , jūs varat mainīt savu kopienu no pasīviem faniem uz aktīvām ieinteresētajām personām, kuras ir ieinteresētas jūsu panākumos. Iestatiet konkrētas, izsekojamas darbības , kas kvalificējas kā ieguldījums, piemēram, koda uzlabojumi, dalība beta versijā un novirzīšanas pasākumi. Izveidojiet īpašumtiesību līmeņus , piedāvājot dažādus atlīdzības līmeņus atkarībā no ieguldījuma intensitātes, sākot no agrīnas piekļuves funkcijām, līdz balsstiesībām un beidzot ar ieņēmumu daļu vai kapitāla sadali. Pārredzamība, izmantojot līderu sarakstus vai publiskos informācijas paneļus, arī ir svarīga gan uzticības nodrošināšanai, gan veselīgas konkurences veicināšanai.





Jūs esat AI blakus

Visbeidzot, nopietna nauda tiek novirzīta daudz neseksīgākā vietā: nevis pašā AI, bet gan pakalpojumos, rīkos vai platformās, kas atbalsta un/vai paātrina AI ekosistēmas — domājiet par darbplūsmu optimizēšanu, AI reglamentējošā sloga pārvaldību vai izvēršanas uzlabošanu noteiktās nozarēs. AI paplašināšana ir dubulta nogalināšana : tas izklausās lētāk nekā AI izstrāde, un, tā kā mēs visi zinām, ka AI ir nākotne, jums nav jāpārliecina potenciālie atbalstītāji, ka atrodaties karstā tirgū . Ja jums vēl nav pilnībā izstrādāta produkta, šis varētu būt audekls, kuru ir vērts izpētīt.





Pēdējās domas: jaunuzņēmumi ir jaunās obligācijas





2025. gads nes sev līdzi kādu garšīgu ironiju: jaunuzņēmumi, oriģinālās haosa iekārtas, tagad ir investoru pēdējā cerība uz stabilitāti.





Kāpēc? Jo viss pārējais darbojas kā startup. Valūtas svārstās kā mēmu akcijas. Big Tech vajā mēnessērdzienus, kas liktu 2010. gada ēras VC nosarkt. Regulatori pārraksta noteikumus, pirms pēdējā komplekta tinte vēl nav izžuvusi. Investori vairs nevēlas “traucējumus” — viņi vēlas uzticamību . Startup, kas vienkārši dara to, kas ir rakstīts uz skārda: atrisina reālu problēmu, rada vienmērīgu naudas plūsmu un neeksplodē X pulksten 2 naktī . Būtībā rīkojieties kā saite.





Nav pienācis laiks būt drosmīgam — ir laiks būt garlaicīgi . Apsveicam, ja jūsu jaunizveidotajam uzņēmumam nav iespēju likt dibinātājam uz Vanity Fair vāka. Tieši uz šāda veida biznesa investori šobrīd liek likmes.