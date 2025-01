Seo Babeeletši ba se Nyakago Go tšwa go AI Startups ka 2025

O bone dipalo, ka kakaretšo thušo ya ditšhelete ya VC e fase, eupša peeletšo ya AI e godimo. Bokamoso bja di-startup tša AI bo bonala bo le rosy, akere? Ntle le...dipalo di na le tshekamelo ya go bolela ditherešo tša seripagare. Bontši bja tšhelete yeo bo ya go dibapadi tšeo di nago le nako, e sego go di-startup. Mošomo wa ka o ntira gore ke le kgauswi le babeeletši ba theknolotši ba mogato wa mathomo, gomme mo ke intel go tšwa methaleng ya ka pele: AI ka mokatong wa segalo bjale ke folaga ye khubedu go feta seetša se setala .





Tšhelete ga se ya tia— e no lapa.





Intasteri ya theknolotši e be e na le mengwaga ya yona ya mokga wa frat: batheilego ba bohlanya-genius, moonshots, "go sepela ka lebelo le go thuba se sengwe le se sengwe" mantra yeo bontši e ilego ya no roba tshepo. Crypto bred cons, metaverse e ile ya fetoga “meh”, gomme babeeletši ba botšiša gore: ke ka lebaka la eng AI e tla ba ye e fapanego? Motse-mošate ga o hlaelelwe, eupša go se fele pelo mo go kgonthišeditšwego ke . Eupša, kgodiša bao ba nyamilego gore o goga Nike— o no e dira, ntle le go holofetša ka mo go feteletšego goba go se iša —gomme o sa dutše o tla hwetša ditshaeno mothalong wa marontho.





Ka fao, ge methopo ya ka e ka tshepša, se ke seo babeeletši ba se nyakago go AI startup ka 2025.





O Na le MPP, E sego MVP

AI ga e sa le Wild West, seo se bolelago gore di-MVP tšeo di lego seripa-gare sa tsela tšeo di lekago mebaraka e nabilego di tšwile setaele. Dikgopolo tša AI tše di atološitšwego, tša mešomo ye mentši di bonala di le botse ka mokatong wa segalo, eupša di goeletša “Ke sekoti seo se fišago tšhelete seo se nyakago tone ya TLC”. Babeeletši bjale ba tšeela godimo ditšweletšwa tša go nepagala kudu (MPPs) — ditharollo tše di sesane tšeo di dirago MOŠOMO O TEE FELA gabotse ka mo go kgethegilego — ka ge tše di le ka pela go di phethagatša, di le bonolo e bile di theko e tlase go di lekalekantšha, gomme di laela potego e kgolo .

Ke ka Baka La’ng Phetogo Ye e Diregile:

Commoditization of Foundational Models : Pele tlwaeditšwego AI dikai joaloka GPT, BERT, le Stable Diffusion e entse motheo AI bokgoni fihlellwa ho bohle le hona joale ke default kakaretso-morero kgetho bakeng sa dikgwebo. Ga bjale dikgwebo di nagana feela ka ditharollo tše di lokišitšwego gabotse tšeo di kgonthišetšago go botega, tšhireletšego yeo e sa tsenego moya le tirišano yeo e se nago mathata.





Vertical AI's Track Record : Mo mengwageng ye mehlano ya go feta, ditšweletšwa tša AI tše di itšego tša domain (mohlala, Grammarly, Datadog) di ile tša šoma gabotse ka go se fetoge ditharollo tše di akaretšwago ka bobedi go amogeleng le dipoelo tša babeeletši.





Growth Of Niche Acquisitions: Ka bokamoso ba IPOs maru le libapali tse khōlō ka ho eketsehileng fumana niche startups bakeng sa ho nepahala bona ka bobeli talenta le theknoloji, babeeletsi joaloka domain name-itseng diporojeke tse di hore ha ba banking ka NASDAQ bakeng sa letsatsi la bona la moputso.





Looming Legal Minefield: Ngwageng o tlago, melawana ya AI e tla hloga bjalo ka mengwang. Ge setšweletšwa se nabile, ke moo kgonagalo ya go gata moepong wa taolo e lego godimo. Di-MPP ka tlhago ke dipeeletšo tše di bolokegilego, ka ge bogolo bja tšona bjo bo lekanyeditšwego bo dumelela dikhamphani tše di thomago go tsepelela go obamela melawana ka gare ga lefapha le le itšego.



Keletšo: Aga Ditirelo tša Tlaleletšo go dikologa MPP ya Gago

Tlhago ya ditšweletšwa tša go nepagala e dira gore go be bonolo go phuthela ditirelo tša moedi o mogolo tše bjalo ka go eletša goba tlwaetšo, go hlola ditshepedišo tša tswalano ya diphedi le tikologo ya tšona tšeo di tšweletšago melapo ye mentši ya letseno le go tsenelela go ithekga ka bareki —AI compliance startup Truera, ka mohlala, e fana ka setšweletšwa se se tsepamego bakeng sa go hlalošwa ga mohlala eupša e e phuthela ka gare ditirelo tša go eletša tšeo di thušago dikgwebo go hlahloba le go hlwekišwa ga dialgoritmo tša tšona.





O Etiša Pele Go ya go ile, E sego Sekala.

Sekala se tlogile go sexy go ya go se se tšhošago . Sekala se bolela tšhelete, nako le go tšhošwa ke mahlatse—tšeo ka moka di hlaelelago. Go tšwela pele ga kgolo go tšere pele, ka nepo ye e kgethegilego go go tšwela pele ga ditšhelete . Ka botumo bjo bo phagamego bja tlhokomelo ya AI ditaba tša maabane, babeeletši ba nyaka dikhamphani tše di thomago tšeo di ka oketšago ka mo go atlegilego ka ditshenyagalelo mola di dutše di boloka poelo le ekonomi e matla ya diyuniti . ( Bonase e okeditšwego: Go na le lebelo le le golago ka sebaka sa ditšhelete tše di theilwego godimo ga letseno (RBF) , seo se tlemaganyago thušo ya ditšhelete go melapo ya letseno yeo e ka bolelelwago pele go e na le dikelo tša boleng. Ge e ba o ka hlatsela gore go thoma ga gago go na le kgolo ya letseno yeo e ka bolelelwago pele le poelo, o ka goketša thušo ya ditšhelete yeo e go dumelelago go boloka beng le taolo e ntši.)





Ke ka Baka La’ng Phetogo Ye e Diregile:

Motsemošate wo o Lekanyeditšwego wa go Latela: Go hwetšagala ga khapethale ya theko ya fase go omile, ka lebaka la ditekanyo tša tswalo tše di hlatlogago le go ata ga babeeletši ba dihlongwa bao ba nago le tšhelete yeo e tlemilwego ka dipeeletšong tša hype tšeo di sa bewago gabotse. Ka ge thušo ya ditšhelete ya ka moso e se sa kgonthišišwa, di-VC di nyaka go bona tsela ye e kwagalago ya go ikemela.





Dithuto Go Tšwa Lebitleng la Unicorn: Go phuthollwa ga bontši ga di-wunderkinds tšeo di lebišitšwego kgolong ngwageng wo go tloga go Allbirds go ya go BYJU’s—gaešita le ge e sa lebiše tlhokomelo go AI—e sa dutše e le ya godimo ga monagano bakeng sa babeeletši. (Le WeWork, eupša molato Anne Hathaway le Jared Leto ka se.)





Go tlala ga Mmaraka go Dira gore Sekala se se Kgahliše kudu: Ntle le ge o šoma ka dikgopelo tša AI tše di tšwetšego pele kudu, bontši bja didomene tša AI di ka ba tše di tletšego go swana le bazaar ya Morocco. Mebarakeng ye e kgotsofetšego, go kitimiša tekanyo gantši go feleletša ka go fokotšega ga dipoelo ka ge go hwetša moreki yo a latelago wa ka thoko go ka bitša tšhelete ye ntši kudu go feta go boloka yo a lego gona.





AI's Move To Mission-Critical Use Cases: AI e oketšega go tsenywa tirišong ka diintastering tša ditšhelete tše di phagamego go swana le tlhokomelo ya maphelo, tšhireletšo, le ditšhelete, gomme go botega, bophelo bjo botelele, le bokgoni bja tshepedišo di bohlokwa kudu go feta dimetriki tša mosediriši tikologong ye.



Keletšo: Eba le Boitlhamelo ka Mohlala wa Gago wa Theko

Bjale ka ge poelo e buša kudu, itokišetše go pummeled ka dipotšišo mabapi le theko . Ka molao wa FTC wa “Click-To-Cancel” o welded in place, matšatši a theko e thata ya peeletšo ya go lefa bakeng sa phihlelelo e le go se phethagale a a fokotšega . Leka go kopanya dika tše dingwe tša ditheko tšeo di sepelelanago le dipoelo tšeo di ipiletšago go moreki yo a lapilego ke peeletšo, o hlatsela babeeletši gore o nagana kgato e tee pele.





Theko ya go Lefa ka Dipoelo: Lefiša bareki fela ge setšweletšwa sa gago se tliša dipoelo tše itšego, tše di ka lekantšhwago. Se se fokotša kgohlano ya go amogela le go netefatša go sepelelana ga ka pela magareng ga go thoma ga gago le dinepo tša badiriši.

Ditefo tša Maemo a Bohlokwa ka Maemo: Aroganya theko ka ditiragalo tša bohlokwa tše di oketšegago tšeo di tlemaganyago ditshenyagalelo le dipoelo tše di fihleletšwego. Bareki ba lefa fela ge ba tšwela pele ka dikgato tša go lemoga boleng.

Theko ye e Theilwego godimo ga Meputso : Fana ka ditheolelo goba meputso go bareki bao ba fihlelelago maemo a godimo a go tsenela goba go boloka, go netefatša potego ya nako ye telele.

Theko ye e Theilwego godimo ga Boleng: Rulaganya ditheko go ya ka boleng bja moswananoši bjoo setšweletšwa sa gago se bo tlišago maemong a go fapana goba diintastering, go netefatša gore bareki ba boleng bjo bo phagamego ba lefa go feta ka go lekana.

Mehlala ya Beng ba Motswako: Kopanya phihlelelo ya freemium le theko ye e swanago le tekatekano goba ye e theilwego godimo ga potego go bareki ba nako ye telele, o ba fetoše bakgathatema katlegong ya setšweletšwa sa gago.



O Crackerjack ya go obamela melao

Ka 2025, “molao” o tla phamola mabone a magolo go tšwa go “AI”. Le ge go be go amogelega go ba le kobamelo bjalo ka letlakala 15 la mokatong wa gago wa segalo matšatšing a 365 a go feta, o se ke wa letela go latela ge e ba e pitlagantšwe ka gare ga Sehlomathišo ngwageng wo o tlago. Ntle le leano la go obamela melao la mafolofolo, babeeletši ba tla belaela bobedi bokgoni bja gago, le ge e ba o tla ba wa hwetša sebaka sa go phethagatša leano la gago la go ya mmarakeng. Go feta moo, go raragana ga melao go tsebagatša mapheko a go tsena, gomme ka Palantir’s near-monopoly e le mohlala o mogolo, babeeletši ba tseba gore dikhamphani tše di thomago tšeo di tsenago dipukung tše dibotse tša go obamela melao e sa le ka pela di hwetša mohola wa kgonthe wa mošutiši wa pele . ( Bonase e nngwe: Di-startup tšeo di etšago pele go obamela melao ka tlhago di boemong bjo bokaone bja go goketša ditšhelete tšeo di lebišitšwego go ESG, tšeo di ilego tša ikarabela ka $2 trilione ka dipeeletšo lefaseng ka bophara ka 2024.)

Ke ka Baka La’ng Phetogo Ye e Diregile:

Molao wa AI wa EU o Bea Maemo a Lefase ka Bophara: Molao wa morago bjale wa AI wa EU le molato wa Musk wa maemo a godimo wa kgahlanong le tshepo kgahlanong le OpenAI le Microsoft di bea mohlala wa lefase ka bophara wa kobamelo ye e tiilego ya AI, go gatelela dikhamphani tše di thomago lefaseng ka bophara go fihlelela dinyakwa tše mpsha tša go ba pepeneneng le polokego.



Go Godiša Dikgateletšego tša Dipolotiki tša Lefase: Dinaga di kitima go kgonthišetša bogoši bja theknolotši, di phethagatša maemo a thata a setšhaba a AI bjalo ka mokgwa wa tšhireletšo.



Trust At An All-Time Low: Go sa šetšwe gore o nepiša mma le pop goba di-SME, go ba pepeneneng le go obamela melao di fetogile tšeo di sa rerišanego. Pego ya 2024 ya McKinsey e hweditše gore 78% ya bareki ba dikgwebo ba beakanya "go logaganya ga taolo" bjalo ka dilo tše tharo tša godimo ge ba kgetha morekiši wa AI, go tloga go 40% fela ka 2022.



Ditlamorago tša go tšhologa ga Diintasteri tša go Selaganya: Go palelwa mo gogolo ga kobamelo ka mafapheng a maemo a godimo (mohlala, ditšhelete, tlhokomelo ya maphelo) go tšhošitše babeeletši go ralala le diintasteri. Ditlamorago go tšwa go ditlolo le diphošo tša algorithm di na le ditlamorago tša maphoto, go godiša ditebelelo tša kobamelo le ka mafapheng ao ka setšo a sa laolwego kudu go swana le mabenkele goba dithulaganyo.



Kobamelo e ba ya go itiriša: Ditšwelopele ka ditharollo tša RegTech, go swana le go hlahloba ya data ya nako ya nnete goba di-dashboard tša go hlalošwa ga algorithm, di theoša mapheko a go kgomarela melawana le ditebelelo tša babeeletši tše di šuthišitšwego: ge e ba kobamelo e bonolo go feta le ge e le neng pele, ke ka baka la’ng o se wa itokišetša?



Keletšo: Aga “Bafofiši ba Lepokisi la Mohlaba la Setšhaba” le Balaodi le Baphadišani

Pitch balaodi ba maleba kgopolo ya lepokisi la santa la setšhaba leo le laolwago moo baphethi ba melawana le bakgathatema ba bohlokwa ba dirišanago go leka le go hlwekišwa ga dikgopelo tša AI tša intasteri ya gago ka lefelong la kgonthe, leo le obamelago . Se se go thuša go bea khamphani ya gago maemong e le molekane yo a botegago yo ba ka mo rerišanago le yena ge ba fora melao, ka moka ntle le go oketša mošomong wa gago—o tla be o leka dilo go sa šetšwe seo, badiriši ba bangwe ba sego kae ba beta ba ka se dire phapano . You can even invite competitors to join in , reframing the initiative around industry transparency , eseng molemo phadišano, eketsa lintlha karma le baetsi ba melawana le bareki bokgoni ba. Gatiša ka go se fetoge dilo tšeo di hweditšwego ka lepokisi la santa, go tloga go di- flop go ya go dithuthupi tša mollo, gomme go se go ye kae balaodi ba ka se kokote mojakong wa gago bakeng sa go go hlahloba, eupša ba tla kgopela keletšo .





O (Plan To) Direla Bao ba sa Hlahlobjago

Ge e ba sehlopha sa gago se sa rulaganyetše go ba le maleme a mantši ka ngwaga goba tše pedi, itokišetše go ba sepoko . Babeeletši ba be ba dutše ba nagana ka mebaraka ye e sa tšwago go hlongwa (SEA, Afrika, LatAM) ka mengwaga ka lebaka la go ata ga nyakego ye e sa fihlelelwago ka diekonomi tše, eupša ka lebaka la ditshepedišo tša thekgo tše di sa lekanego tša go swana le mananeokgoparara le talente, kotsi e fetile meputso. Bjale ka ge dinaledi di logagane (gomme mebaraka ye e hlabologilego e buduletšwe), di nyaka go tsena ka lebelo .





Ke ka Baka La’ng Phetogo Ye e Diregile:

Kgolo ye e Thuthupago Ya Mananeokgoparara a Ditšitale: Mebušo ya selegae le dikhamphani tša praebete (go swana le Google le SpaceX) di beeleditše kudu mananeokgoparara a go swana le phihlelelo ya broadband, ditefelo tša dijithale, le dinetweke tša dithulaganyo, go dira gore go be bonolo go dikhamphani tše di thomago go fihlelela dinagamagaeng le mafelong a kgole.



Theknolotši ye e Arotšwego e Butšwe: Mafelong ao a sa dutšego a thibetšwe ke mananeokgoparara a setšo, blockchain, dinetweke tša dithaka le ditshepedišo tša AI tše di phatlalatšwago bjale di ka fa ditharollo bakeng sa dikhamphani tše di thomago go tlola dithibelo tše tša tsela.



Ditšhušumetšo tša Taolo Bakeng sa Batho ba Pele: Mebaraka ye e sa tšwago go hlongwa e hlohleletša ka mafolofolo dikhamphani tše di thomago go tsena mafapheng ao a sa fiwego ditirelo tše di lekanego ka mehola ya motšhelo, dithušo tša ditšhelete, le merwalo ye e fokoditšwego ya kobamelo. Ge go na le phetogo efe goba efe ya arbitrage ya taolo, ke dinageng tše.



Rasing Sophistication Of Local Investors: Go tšwelela ga ditshepedišo tša tswalano ya diphedi le tikologo ya tšona tša tšhelete ya kgwebo ya selegae tšeo di bulegilego go dipeeletšo mmogo le mekgatlo ya dinaga dišele go fa babeeletši ba lefase ka bophara tsela ye bohlokwa ya go tloša dipeeletšo tša bona kotsing, ka lebaka la le kwešišo ya bona ye e tseneletšego ya dilo tše dinyenyane tša setšo le mapheko a tshepedišo ya selete.



Keletšo: Hlagiša “Ditšweletšwa tša go Bušetša Mmaraka morago” bakeng sa Dilete tše di Hlabologago

Go šišinya gore o tla bušetša setšweletšwa sa gago morago bakeng sa mmaraka wo o tšwelelago ke khutsofatšo ya “ re akareditše leano la katološo ya lefase ka bophara bošegong bja maabane ka gobane re a tseba gore o rata dinaga tše di hlabologago ”— ga se tša mathomo, ga go botega, gomme go bonagala o tla palelwa gaešita le ge o hwetša thušo ya ditšhelete . Instead of adapting for emerging markets, pitch that you’ll design solutions in emerging markets that can reverse-flow back to mature markets , foreima leano la gago la go ya mmarakeng bjalo ka leo le thomago ka botebo bja selete gomme le felela ka bophara bja lefase ka bophara . Kamoo se se ka šomago ka gona ke ye:





Hlaola ntlha ya bohloko yeo e ikgethilego go mmaraka wo o sa fiwego ditirelo tše di lekanego wo o swerego kamano ya lefase ka bophara

Hlabolla meralo ya modular ye boima yeo e atlegago tikologong yeo e thibetšwego ke methopo gomme e ka oketša gabonolo ka dikarolo tša tlaleletšo tša mebaraka ya methopo ya godimo

Ge o šetše o netefaditšwe ka mo nageng, fetoša tharollo ya motheo ka pela bakeng sa dikgopelo tša moedi wa godimo ka dileteng tše di hlabologilego





Ga O Ntšhe Vibe Ya Neumann-Holmes-SBF.





Lefelo le nnoši leo go lona “mad-genius visionary founder”persona e sa rekišago ke Hollywood. Babeeletši ka 2025 ba lekantšha (ka mo go feteletšego) charisma le dihlotswana tša bodumedi, gomme dihlotswana tša bodumedi le mapokisi a dikhamphani—ba nyaka go hloma dihlopha tšeo di nago le bokgoni bjo bo tlaleletšago , bohlale bja maikwelo le dithulaganyo tša tlhatlamano .





Ke ka Baka La’ng Phetogo Ye e Diregile:

Mebaraka ye e Butšwago yeo e Thekgilwego ke go se Kgonthišege: Bjale ka ge re fetile kgato ya lewatle le letala-lerata la AI, boloi bja thekinolotši ga bo kgonthišetše bokgoni bja phadišano. Go oketša dikhamphani tše di thomago tša AI go nyaka bokgoni bjo bo fapa-fapanego—bja tša setegeniki, bja taolo, bja papatšo—tšeo go se nago motho o tee yo a ka di akaretšago.



Ngwaga o Latelago o Tletše ka go se Kgonthišege: Sebopego sa go thoma sa 2025 se bopilwe ke lebelo la taolo, theknolotši le mmaraka leo le sa tsebjego e sa le pele. Dihlopha tša tirišano tšeo di kopanyago bokgoni bja tša thekinolotši, bja tshepedišo le bja maano di hlometšwe gakaone go swaragana le khuduego.



Gen Z le Millennial Talent Value Empathy Over Ego: Moloko o latelago wa talente ya go thoma o nyaka go šomela baetapele bao ba etiša pele kwelobohloko, go fapa-fapana le teka-tekano ya bophelo bja mošomo—“kgolo ka ditshenyagalelo ka moka” le “go sepela ka lebelo, go thuba dilo”



Setšo Sa Boikarabelo bja Nako ya Kgonthe: Methopo ya ditaba ya leago, bao ba beago ditaba tša leago le boraditaba ba dinyakišišo di dirile gore go se kgonege gore batheilego, gaešita le bao ba nago le tutuetšo go swana le Elon, ba laole kanegelo yeo e dikologilego dikhamphani tša bona ka mo go feletšego. Le gona ka go se kgonthišege ga ngwaga o tlago e le lefelo le legolo la tswadišo ya mathata, batheilego bao ba šitišago bjale ba bonwa e le dikoloto ka gobane go bonagala ga bona go godiša mahlabisadihlong (go sa šetšwe gore a nyakega goba aowa), gomme maemong a mantši go kgoma tekolo ya boleng bja khamphani nakong ya go hwetša dilo.



Bohlatse bja gore Mehlala ya Boetapele ye e Abago e Šoma: Canva, GitLab, Stripe, lenaneo la le tšwela pele. O ka no se kgone go bolela maina a batheilego bona, eupša ba thubegile ka tšhemong ya unicorn, gomme ge e ba nako ye e fetilego e le sešupo sefe goba sefe, ga go bonagale ba ye felo. Go feta fao, babeeletši ba bone gore dika tše di lebanego le mothei ga di lekanyetše gabotse boditšhabatšhaba, gomme ge mebaraka ye e sa tšwago go hlongwa e hwetša go gogwa, bokgoni bja lefase ka bophara bja go thoma ke bja bohlokwa kudu.



Keletšo: Akaretša “Tlhahlobo ya Boetapele” Go hlatsela gore Sehlopha sa Gago se ka go Phološa

O se ke wa tlogela dipotšišo tša taolo ya sehlopha go Q&A. Kgahliša babeeletši ka go lokišetša tlhahlobo ye e rulagantšwego, ye e lego pepeneneng yeo e bontšhago gabotse gore ga o mmušiši. Dilo tše bohlokwa tšeo di swanetšego go akaretšwa:





Mmapa wa Beng ba Diphetho: Karoganyo ye e kwagalago ya gore ke mang yo a nago le diphetho tša maano go ralala le mafelo a bohlokwa (mohlala, setšweletšwa, papatšo, kobamelo), go akaretšwa bašomi ba bohlokwa (bobedi baeletši ba ka gare le ba ka ntle) bao ba bego ba tla rerišana le bona ge go tšewa diphetho mošomong wo mongwe le wo mongwe.

Dipuku tša go bapala tša Mathata: Ngwala ka moo sehlopha se bego se tla swaragana le ditšhitišo tše bohlokwa (mohlala, ditlhohlo tša taolo, dipivot tša mmaraka) gomme o hlaole gore ke maloko afe a sehlopha ao a tlago etelela pele.

Leano la Tšwelopele ya Boetapele: Tlhako ya tlhatlamano goba ya kabelo ye e tletšego yeo e hlalošago ka fao go thoma go šomago ka gona ge mothei a sa hwetšagale.



O Na le Balatedi, E sego Features

Tsela e bonolo (gomme mo gongwe feela) yeo di-startup tšeo di se nago dikai tšeo di pšhatlaganyago lefase, batheilego ba peleng ba Big Tech, goba tšhupamabaka ya bareki di ka thopago babeeletši ke ka go bontšha go goga ga setšhaba sa manyolo. Equity crowdfunding, ditirišano tša mohlodi wo o bulegilego, goba ditšhaba tšeo di nago le tokenized (go swana le di-DAO) di hlatsela gore go thoma go na le se se fetago kgopolo—ba agile tshepedišo ya tswalano ya diphedi le tikologo ya tšona yeo e itšhireletšago ya babueledi le baabi. Go feta moo, setšhaba se fokotša taba ya go bota ya AI : e ratwago go tšwa go batho ba kgonthe ke mokgwa o kaone kudu, le wa kapejana kudu wa kgonthišetšo.





Ke ka Baka La’ng Phetogo Ye e Diregile:

Generative AI Saturation bolaile "Feature Game": Babeeletsi ba ikutloa chesa ho tloha tšehetsa "tšobotsi-pele" startups hore bua kgolo empa peddled repackaged diphetolelo tsa dikhukhi-cutter ditharollo, retelehela sechaba-kgannwa dikai e le netefatso filtara.



Ditshenyagalelo tša Papatšo di Hlatlogela Leratadimeng: Tšhomišo ya tšhelete ya papatšo ka 2024 e ile ya fihla godimo ga nako ka moka, ka ditekanyo tša CPC di oketšega ka go feta 30% mebarakeng ye e kgotsofetšego. Babeeletši ba lemoga gore kgolo ya lentšu la molomo e theoša CAC kudu, e dira gore dika tšeo di laolwago ke setšhaba e be leano la GTM leo le ka lekanyetšwago kudu le leo le ka šireletšwago.



Dikonteraka tše Kgolo ga di E Kgethe: Ngwagola, go tšhologa ga dikgwebo ka go dikhamphani tše di thomago tša theknolotši go ile gwa hlatloga ka mo e nyakilego go ba 20% gare ga go fokotšwa mošomong le go fokotšwa ga ditekanyetšo, go gapeletša babeeletši go sekaseka gape go reka go tšwa go bareki ba marquee bjalo ka ntlha e nnoši ya bohlatse, go e na le moo ba retologela go thekgo ya metheo bjalo ka mokgwa wo mongwe bohlatse bja tsela ya nyakego.



Phetogo ya Setšo ya Ka Morago ga Leuba: Dilo tše di tlago pele tša bareki di šuthile go ya go tlhalošo, go tšwela pele, le morero wo o abelanwago, go dira gore ditšhaba tšeo di kwagalago maikutlong di kgahliše kudu—ngwageng wo, dikhamphani tše di thomago setšhaba pele di šomile go feta dithaka ka 15% ka dimetriki tša go boloka.



“Diekonomi tša Baabi” di Šoma go Feta Mehlala ya Tšhomišo: Katlego ya morago bjale ya dikhamphani tše di thomago tša mohlodi wo o bulegilego tša go swana le Hugging Face le diprotšeke tša Web3 tša go swana le KlimaDAO di hlalositše gabotse gore seabe se hlohleletša go boloka, go fokotša go ithekga ka go hwetša mo go lefilwego. The

TikTokification Of Metrics: Katleho ya twatši ya TikTok (metsotso e fetang 52 / letsatsi / mosebedisi ka 2024!) le micro-influencers lona reshaped babeeletsi nahana ho pele ho kopanela botebo ho feta sheer mosebedisi bophahamo ba modumo.



Keletšo: Fetoša Moneelo go ba Tekatekano ye e ka Lekantšhwago

By quantifying contributions and turning them into equity-like rewards , o ka fetola setšhaba sa gago go tšwa go barati ba go se dire selo go ya go bakgathatema ba mafolofolo bao ba nago le kgahlego ye e tseneletšego katlegong ya gago. Beakanya ditiro tše itšego, tše di latišišwago tšeo di swanelegago bjalo ka meneelo, go swana le dikaonafatšo tša khoutu, go tšea karolo ga beta, le maitapišo a go fetišetša. Hloma “Maemo a Bomong” , o fana ka maemo a fapanego a meputso yeo e theilwego godimo ga bogale bja seabe, go tloga go phihlelelo ya ka pela go diponagalo, go ya go ditokelo tša go bouta, go ya go karolo ya letseno goba kabo ya tekatekano. Go ba pepeneneng ka diboto tša baetapele goba didashboard tša setšhaba le tšona ke senotlelo, bobedi bakeng sa go bota le go tšwetša pele phadišano ye nngwe ye e phetšego gabotse.





O AI-Adjacent

Mafelelong, tšhelete e tseneletšego e tsena sebakeng seo se sa kgahlišego kudu: e sego AI ka boyona, eupša ditirelong, didirišwa goba diforamo tšeo di thekgago le/goba di akgofiša ditshepedišo tša tswalano ya diphedi le tikologo ya tšona tša AI —nagana ka go dira gore ditshepedišo tša mošomo di šome gabotse, go laola merwalo ya taolo ya AI goba go godiša go tsenywa tirišong bakeng sa diintaseteri tše itšego. Augmenting AI is a double kill : e kwagala e sa bitše tšhelete e ntši go feta tlhabollo ya AI, gomme ka ge ka moka re tseba gore “AI ke bokamoso”, ga go nyakege gore o kgodiše bao ba ka bago bathekgi gore o mmarakeng o fišago . Ge e ba o se wa hwetša setšweletšwa seo se nago le nama ka botlalo go fihla ga bjale, se e ka ba lešela leo le swanetšego go hlahlobja.





Megopolo ya Mafelelo: Di-Startup Ke Ditlemo tše Mpsha





2025 e tliša le yona kgegeo ye nngwe ye bose: di-startup, metšhene ya mathomo ya tlhakatlhakano, bjale ke kholofelo ya mafelelo ya babeeletši ya go tsepama.





Ka lebaka la eng? Ka gore tše dingwe ka moka di dira bjalo ka startup. Ditšhelete di a šikinyega bjalo ka ditokomane tša meme. Big Tech e kitimiša di- moonshots tšeo di bego di tla dira gore di-VC tša mehleng ya 2010 di blush. Balaodi ba ngwala melao gape pele enke ya sete ya mafelelo e bile e omile. Babeeletši ga ba sa nyaka “tšhitišo”—ba nyaka go ithekga . Setho sa go thoma seo se fo dirago seo se se bolelago ka thini: se rarolla bothata bja kgonthe, se tšweletša go elela ga tšhelete mo go sa fetogego, gomme ga se thuthupiše go X ka iri ya bobedi mesong . Ge e le gabotse, dira bjalo ka tlemo.





Ga se nako ya go ba le sebete— ke nako ya go tšwafa . Ge e ba startup ya gago e se na bokgoni bja go kotama mothei wa yona letlakaleng la ka ntle la Vanity Fair, re a lebogiša. Ke yona mohuta wa kgwebo wo babeeletši ba o petšhago gona bjale.