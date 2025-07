EVM dApps sasa tu One Tap mbali katika Telegram kupitia TAC

Positioned as a purpose-built Layer 1 blockchain instead of a Layer 2, TAC promises Telegram’s billion-strong user base one-tap access to Ethereum-grade DeFi while keeping assets natively on TON.

Crypto has chased “the next billion users” for a decade, yet newcomers still face intimidating wallet setups, seed phrases, and confusing RPC menus. At the same time, Telegram, boasting a very tangible one billion monthly users and a lively crypto community, would benefit from Ethereum's robust DeFi ecosystem.

TAC inasema kuwa kiungo kilichopo ni upanuzi wa mtandao: kiwango cha uendeshaji kilichounganishwa na EVM kilichoingizwa katika blockchain ya Telegram, TON, kuruhusu watumiaji kubadilishana, kununua, na kupata faida kupitia mazungumzo ya Telegram.

TAC ya built kutumia Cosmos SDK + Ethermint, ambayo ina muda wa block ya sekunde 3, uwakilishi wa ushahidi wa ushindani, na uwezekano mkubwa wa kupanua.

Kwa msaada wa $11.5 million katika fedha kutoka kwa Hack VC na Symbolic Capital, TAC Malengo ya ili kuleta utajiri wa Ethereum na watengenezaji moja kwa moja kwenye Telegram, kufanya Web3 kweli mainstream.

Unyanyasaji unaohifadhi dApps nje ya Telegram

Watumiaji wa kawaida wanaanguka katika ukuta huo wa uchungu kila mara wanajaribu maombi ya mtandao: upanuzi wa kivinjari, uhifadhi wa sauti, menus ya RPC, na mabadiliko ya mtandao ambayo haiwezekani kuelezea kupitia mazungumzo.

Wakati huo huo, programu ndogo za Telegram zinaendelea kuongezeka, lakini wanaishi kwenye kisiwa, ambapo kuchukua malipo ya L2 au kuunganishwa kwa Ethereum ni changamoto. Watengenezaji wanaona maumivu: Wanapaswa kuandika mikataba mpya, kisha kulipa kwa usimamizi mpya.

Suluhisho sio kiwango cha pili

TAC ya mapendekezo ya uendelezaji wa mtandao ambapo kila biashara hutoka na kuondoka kwenye kiwango cha msingi cha TON, na huendesha kwenye Kiwango cha EVM cha TAC. Uzoefu wa mtumiaji unaanza kwenye TON, lakini utekelezaji unafanyika kwenye TAC bila fedha za kipekee au tokens za gesi za ziada. Uzoefu wa mtumiaji unaanza kwenye TON, lakini utekelezaji unafanyika kwenye kiwango cha EVM cha TAC. Utoaji wa kuingia kwenye mazingira unaendelea kuwa wa asili kwa TON, kurekebisha matatizo ya utekelezaji wa roll-up.

Watumiaji huingiliana kwa urahisi na dApps zinazoweza kuunganishwa na EVM kama programu ndogo za Telegram, wakati watengenezaji hufanya upya mikataba ya Solidity kwa urahisi kupitia mikataba ya proxy, na hakuna mabadiliko ya msimbo yanahitajika kwa utekelezaji wa msingi; mikataba ya proxy zinahitajika kwa ushirikiano wa TON.

Kutoa dApps kwa watumiaji wa kila siku

Mamia ya mamilioni ya watumiaji kubadilishana stickers, kupanga tabs za kikundi, na biashara ya tokens kila mwezi kwenye Telegram, na TAC inaweka utendaji kamili wa EVM juu ya mtiririko huo wa kawaida: kufungua mazungumzo, bonyeza mini-app, kujiandikisha na mfuko uliowekwa, na hiyo ni.

Kwa upande wa watengenezaji, shukrani kwa back-end ya Solidity, timu zinaweza kuhamisha mikataba zilizopimwa vita. viwango vya gesi, modules za utawala, na vyanzo vya oracle vinavyofanya sawa na kwenye mtandao wa msingi, kupunguza muda wa soko na usimamizi wa juu.

Wote hawa wanaishi ndani ya mkusanyiko wa ndani wa Telegram kwa taarifa, mazungumzo ya kikundi, na ID ya mtumiaji. Watengenezaji wanamiliki CRM ya nje ya shamba, wakati watumiaji wanafurahia hatua zilizoundwa, ikiwa ni pamoja na idhini nyingi za sig na mabadiliko ya P2P, bila hata kuondoka kwenye mazungumzo.

“Milioni ya pili” tayari yameishi hapa

Telegram imekuwa jukwaa la mji wa crypto tangu 2017, hivyo watumiaji wake tayari biashara tokens na tip katika mazungumzo. Kutangazwa Machi 2025 kwamba jukwaa hufikia watumiaji bilioni 1 kwa mwezi.

Muhimu, reli tayari imewekwa: wallet ya kujitegemea ya TON Space inafanya kazi ndani ya programu, na zaidi ya watumiaji milioni 100 tayari Uwezeshaji Pia, Telegram sasa inaamuru TON Connect kama login ya kiwango kwa mini-apps zote.

Kiungo kimoja cha bot kilichopigwa kwenye kituo cha umma au kikundi kinaweza kufikia mamilioni bila kufunga kwa kulipwa, mapitio ya App Store, au sera za Google Play, na kuwapa watengenezaji kituo cha usambazaji ambacho watengenezaji wa Web2 wanaweza tu kushangaa.

Jinsi ya kufanya TAC

Mfumo wa Adapter ya TON - mfumo mpya wa mstari wa mstari - huunganisha TON na TAC kwa usahihi. Mchakato unahisi kama kuandika hatua ya mazungumzo ya kawaida badala ya kukabiliana na pop-ups au mabadiliko ya mtandao.

Kwa sababu mantiki ya biashara inafanya kazi kwenye TAC wakati safari nzima ya mtumiaji inafanyika katika mazungumzo, dApps inakuwa "hybrids" halisi. bot ya Telegram inaweza hata kutafsiri aggregator ya Ethereum - fikiria mkakati wa Pendle - kwa ping middleware ya TAC; mkataba inafanya kazi kwenye TAC, utoaji wa fedha unasimama kwenye TON, na mtumiaji anaona kitu kimoja zaidi ya ujumbe wa uthibitisho katika dirisha moja la mazungumzo.

Mipango ya DeFi ya kiwango cha juu, ikiwa ni pamoja na Curve, Bancor, Euler, Morpho, na zaidi (kuunganishwa na TVL: $ 11B) tayari imewekwa kwenye mtandao wa msingi wa TAC.

Mnamo Machi 2025, TAC na Club ya Turtle Mwisho wa tukio la uendeshaji wa malipo linalojulikana kama The Summoning. Kuhusu $ 720 milioni katika TVL Urefu wa kama mali za asili za TON, kutoa mapema ya LPs kwa mapato ya juu ya 50% APR. Kampeni ilionyesha muundo wa "ad-only" wa TAC: fedha zinakuja na zinaendelea kutumika katika mazingira.

Uwezekano na hatari kwenye njia ya utoaji wa umati

TAC inazingatia Telegram kama kuingia rahisi kwa mtumiaji kwenye Web3, kuepuka vikwazo vya kawaida vya duka la programu.

Hatimaye, uchumi wa toolchain na validator wa TAC bado unakua, maana SDK na uchambuzi wa kuaminika wataonekana.

Kwa ujumla, TAC huanza na watumiaji, usafirishaji, na solidity inayojulikana - msingi wa nguvu zaidi kuliko uvunjaji wengi wa blockchain - lakini lazima ufanye haraka ili kudumisha faida hiyo.

Kuendesha dApps badala ya watumiaji

Ikiwa TAC inaweza kuendeleza kwenye kiwango cha mwisho cha Web3 cha Telegram sasa inategemea utekelezaji. maombi ya baadaye yatakuwa ya kuunganishwa, UX-first, na ujumbe-native - zaidi kama bots nyepesi kuliko dashboards yenye uzito mkubwa. Katika ulimwengu huo, kutuma thamani, kuweka uzalishaji, au kurekebisha DAO inaweza kuwa vigumu zaidi kuliko kuhamisha meme.