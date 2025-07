EVM dApps sada samo jedan dodir u Telegram preko TAC

Positioned as a purpose-built Layer 1 blockchain instead of a Layer 2, TAC promises Telegram’s billion-strong user base one-tap access to Ethereum-grade DeFi while keeping assets natively on TON.

Crypto has chased “the next billion users” for a decade, yet newcomers still face intimidating wallet setups, seed phrases, and confusing RPC menus. At the same time, Telegram, boasting a very tangible one billion monthly users and a lively crypto community, would benefit from Ethereum's robust DeFi ecosystem.

TAC tvrdi da je manjkajuća veza proširenje mreže: sloj izvršenja kompatibilan s EVM-om ugrađen u Telegramovu prirodnu blokčein, TON, omogućujući korisnicima da besprijekorno razmjenjuju, pozajmljuju i zarađuju prinos kroz Telegram razgovore.

Tac je Izgradnja koristeći Cosmos SDK + Ethermint, sa 3-sekundnim blokovnim vremenima, delegiranim konsenzusom o dokazivanju uloge i visokom skalabilnošću.

Podrška od 11,5 miliona dolara u finansiranju od strane Hack VC i Symbolic Capital, TAC ciljevi dovesti likvidnost Ethereuma i programere direktno u Telegram, čineći Web3 zaista mainstream.

Trljanje koje drži dApps van Telegram-a

Mainstream korisnici padaju u isti zid trenja svaki put kada pokušavaju na lancu aplikacija: proširenja preglednika, seed-frase rezervne kopije, RPC menija i mrežne prekidače koji su nemoguće objasniti preko chat.

U međuvremenu, Telegramove vlastite mini-aplikacije rastu, ali sjede na ostrvu, gdje je iskorištavanje likvidnosti L2 ili kompozibilnosti Ethereuma izazov.

Rešenje nije drugi sloj 2

Tac Predloge proširenje mreže u kojem svaka transakcija potječe i uspostavlja se na osnovnom sloju TON-a, a oni se izvode na EVM sloju TAC-a. Korisničko iskustvo počinje na TON-u, ali izvršenje se odvija na TAC-u bez odvojenih novčanika ili dodatnih plinskih žetona. Korisničko iskustvo počinje na TON-u, ali izvršenje se odvija na EVM sloju TAC-a. Liquidity ulazak u ekosustav ostaje nativno na TON-u, rješavajući probleme likvidnosti izlaza koji se kreću.

Korisnici glatko komuniciraju sa EVM-kompatibilnim dApp-ovima kao Telegram mini-aplikacijama, dok programeri lako preraspodjeljuju Solidity ugovore putem proxy ugovora, a za osnovnu implementaciju nisu potrebne promjene koda; za TON integraciju su potrebni proxy ugovori.

Donosimo dApps svakodnevnim korisnicima

Stotine miliona korisnika razmjenjuju naljepnice, rasporede grupne kartice i trgovine žetoni na mesečnoj osnovi na Telegramu, a TAC slojevi punu EVM funkcionalnost na vrhu tog poznatog toka: otvorite razgovor, dodirnite mini-aplikaciju, prijavite se sa ugrađenim novčanikom, i to je to.

Na strani programera, zahvaljujući Solidity back-end-u, timovi mogu ponovno raspoređivati ugovore koji su testirani u borbi. Gas metali, moduli za upravljanje i oracle feeds ponašaju se baš kao i na mainnetu, skraćujući vrijeme na tržište i reviziju preko glave.

Svi ovi se nalaze unutar Telegram-ovog native stack-a za obaveštenja, grupne razgovore i korisničke ID-ove. programeri nasleđuju off-the-shelf CRM, dok korisnici uživaju u koordiniranim akcijama, uključujući multi-sig odobrenja i P2P razmjene, bez ikada napuštanja razgovora.

“Sljedeći milijardu” već živi ovde

Telegram je gradski trg kripto od 2017. godine, tako da njegovi korisnici već trguju žetonima i tipovima u ćaskanju. Objavljeno u martu 2025. da platforma prelazi 1 milijardu mesečnih korisnika.

Ključno je da su staze već na mjestu: samostalni TON Space novčanik plovi nativno u aplikaciji, s više od 100 miliona korisnika već Aktivacija Takođe, Telegram sada naručuje TON Connect kao standardni login za sve mini-aplikacije.

Jedan bot link pao u javnom kanalu ili grupi može dostići milione bez plaćene instalacije, App Store recenzije, ili Google Play politike, dajući programeri distribucijski kanal da Web2 startupe mogu samo zavidjeti.

Kako funkcioniše TAC

TON Adapter sistem – novi cross-chain okvir – besprijekorno povezuje TON i TAC. Proces se osjeća kao potpisivanje normalne akcije razgovora umjesto rješavanja pop-up ili mrežnih toggle.

Budući da poslovna logika radi na TAC-u dok se cijelo putovanje korisnika odvija u razgovoru, dApps postaju pravi "hibridi". Telegram bot može čak i površinu agregatora prinosa Ethereum - pomislite na strategiju Pendle - pingom TAC-ovog middleware-a; ugovor radi na TAC-u, likvidnost se uspostavlja na TON-u, a korisnik ne vidi ništa više od poruke potvrde u istom prozoru za razgovor.

Top-tier DeFi protokoli, uključujući Curve, Bancor, Euler, Morpho, i više (kombinirani TVL: $ 11B) već su raspoređeni na TAC mainnet.

U martu 2025. godine, TAC i Turtle Club launched događaj za pokretanje likvidnosti pod nazivom The Summoning. Oko 720 miliona dolara u TVL-u Ponovno pojavljivanje kao TON-native imovine, nudeći rane LP-ove prinose iznad 50% APR. Kampanja je demonstrirala TAC-ov "ad-only" dizajn: likvidnost teče i ostaje korisna širom ekosustava.

Prilike i rizici na putu do masovnog usvajanja

TAC pozicionira Telegram kao korisnički prihvatljiv ulaz u Web3, zaobilazeći tradicionalne ograničenja trgovine aplikacijama.

Konačno, TAC-ova ekonomija lanaca alata i validatora i dalje sazrijevaju, što znači da će se pojaviti robusni SDK i analitika.

Općenito, TAC počinje s korisnicima, likvidnošću i poznatim Solidity stackom - snažnijim podlogom od mnogih lansiranja blokčeina - ali mora se brzo otvrdnuti kako bi se ta prednost zadržala.

Premještanje dApps umesto korisnika

Hoće li TAC evoluirati u Telegramov definitivni Web3 sloj sada ovisi o izvršenju. buduće aplikacije će biti kompozabilne, UX-first, i poruke-native - više poput laganih robota nego teških kontrolnih ploča.