EVM dApps Now Just One Tap Away in Telegram

Positioned as a purpose-built Layer 1 blockchain instead of a Layer 2, TAC promises Telegram’s billion-strong user base one-tap access to Ethereum-grade DeFi while keeping assets natively on TON.

Crypto has chased “the next billion users” for a decade, yet newcomers still face intimidating wallet setups, seed phrases, and confusing RPC menus. At the same time, Telegram, boasting a very tangible one billion monthly users and a lively crypto community, would benefit from Ethereum's robust DeFi ecosystem.

TACは、欠けているリンクはネットワークの拡張であると主張する:Telegramのネイティブブ・ブロックチェーン、TONに組み込まれたEVM対応の実行層で、ユーザーがTelegramチャットを通じて簡単に交換、貸し出し、収益を得ることができます。

TACは 建設 Cosmos SDK + Ethermint を使用し、3 秒間のブロックタイム、委任された証拠コンセンサス、および高スケーラビリティを備えています。

応援 1150万ドル Hack VCとSymbolic Capital、TACから資金調達 目標 Ethereumの流動性と開発者を直接Telegramに導入し、Web3を真にメインストリームにします。

The Friction Keeping dApps Off Telegram(テレグラム)

メインストリームのユーザーは、オンチェーンアプリケーションを試すたびに同じ摩擦の壁に衝突します:ブラウザ拡張機能、セードフレーズバックアップ、RPCメニュー、およびチャットで説明できないネットワークスイッチ。

一方、Telegramの独自のミニアプリはブームしていますが、L2の流動性やEthereumのコンポーネビリティを活用することは課題です。

The Solution Is Not Another Layer(ソリューションはもう一つのレイヤーではない)

TAC 提案 すべてのトランザクションがTONのベースレイヤーに起源し、設定され、TACのEVMレイヤーで実行されます。ユーザー体験はTONで始まりますが、実行は別々の財布や追加のガストークンなしでTACで行われます。ユーザー体験はTONで始まりますが、TACのEVMレイヤーで実行されます。

ユーザはEVM 対応の dApps を Telegram mini-apps としてシームレスにインタラクションし、開発者はプロキシ契約を通じてSolidity 契約を簡単に再展開し、基本的な展開にはコード変更は必要ありません。

dAppsを日常ユーザーに

何億ものユーザーが、テレグラム上で毎月、スティッカーを交換し、グループタブをセットアップし、トークンを取引し、TACは、その既知の流れに加えて、EVM機能を完全にレイアウトします:チャットを開いて、ミニアプリをタップし、組み込まれた財布でサインインし、それだけです。

開発者側では、Solidityのバックエンドのおかげで、チームは戦闘テストされた契約を再配布することができます。ガス測定器、ガバナンスモジュール、オラクルフィードはメインネットと同じように動作し、市場への時間を短縮し、オーバーヘッドを監査します。

これらはすべて、通知、グループチャット、ユーザIDのためのTelegramのネイティブステックの内部にあります。開発者は、複数のsig承認やP2Pスワップを含む調整されたアクションを楽しむ一方で、ユーザーはチャットを離れることなく、オフ・ザ・シェルフのCRMを継承します。

「次の10億」はすでにここに住んでいます。

Telegramは2017年以来、仮想通貨の街の広場であり、ユーザーはすでにトークンとチップをチャットで取引しています。 2025年3月発表 プラットフォームの月間利用者数は10億人。

重要なことに、鉄道はすでに存在しています:自給自足のTON Space財布は、すでに1億人以上のユーザーで、アプリ内で生まれています。 アクティベート また、Telegramは現在、すべてのミニアプリの標準ログインとしてTON Connectを義務付けています。

公共のチャンネルやグループに落とされた単一のボットリンクは、有料のインストール、App Storeのレビュー、またはGoogle Playのポリシーなしで何百万ものユーザーに届くことができ、Web2のスタートアップが羨ましいだけの配信チャンネルを開発者に提供します。

TACの働き方

新しいクロスチェーンフレームワークであるTONアダプターシステムは、TONとTACをシームレスに接続します。このプロセスは、ポップアップやネットワークトグルを扱う代わりに通常のチャットアクションに署名するような感じです。

ビジネスロジックがTACで実行され、ユーザーのすべての旅がチャットで展開されるので、dAppsは真の「ハイブリッド」になる。Telegramのボットは、TACのミドルウェアをペンギングすることによって、Ethereumの収益集計を表面化する - Pendle戦略を考える - 、契約はTACで実行され、流動性はTONに固定され、ユーザーは同じチャットウィンドウで確認メッセージしか見ない。

Curve、Bancor、Euler、MorphoなどのトップレベルのDeFiプロトコル(TVL: $11B)はすでにTACのメインネット上で展開されています。

2025年3月、TACとカメクラブ 発射 「The Summoning」と呼ばれる流動性ブートストラップイベント、TVLで約7億2000万ドル 再現 TON ネイティブの資産として、初期の LP が APR の 50% を超える収益を提供しています. このキャンペーンは TAC の「add-only」デザインを示しました:流動性は生態系全体で流入し、使用可能なままです。

大規模養子縁組への道のりにおける機会とリスク

TACはTelegramをWeb3へのユーザーフレンドリーな入力として位置づけ、従来のアプリストアの制約を回避する。

最後に、TACのツールチェーンと検証経済はまだ成熟しており、強力なSDKと分析が現れることを意味します。

全体として、TACはユーザー、流動性、そして既知のSolidityスタックから始まります - 多くのブロックチェーンの発売よりも強力なベース - しかし、その利点を維持するためには速く硬化しなければなりません。

ユーザーの代わりにdAppsを動かす

TACがTelegramの最終的なWeb3層に進化できるかどうかは、現在実行に依存しています。将来のアプリケーションは、コンポーネブル、UXファースト、メッセージネイティブ - 重いダッシュボードよりも軽量なボットのようなものです。