EVM dApps agora apenas um toque de distância no Telegram via TAC

Positioned as a purpose-built Layer 1 blockchain instead of a Layer 2, TAC promises Telegram’s billion-strong user base one-tap access to Ethereum-grade DeFi while keeping assets natively on TON.

Crypto has chased “the next billion users” for a decade, yet newcomers still face intimidating wallet setups, seed phrases, and confusing RPC menus. At the same time, Telegram, boasting a very tangible one billion monthly users and a lively crypto community, would benefit from Ethereum's robust DeFi ecosystem.

A TAC argumenta que o link faltante é uma extensão da rede: uma camada de execução compatível com o EVM incorporada na blockchain nativa do Telegram, TON, permitindo que os usuários troquem, emprestem e ganhem rendimentos sem esforço através de chats do Telegram.

O TAC built usando o Cosmos SDK + Ethermint, com tempos de bloco de 3 segundos, consenso delegado de prova de aposta e alta escalabilidade.

Apoiado por 11,5 milhões financiado por Hack VC e Symbolic Capital, TAC Objetivos para trazer a liquidez e os desenvolvedores do Ethereum diretamente para o Telegram, tornando o Web3 verdadeiramente dominante.

A fricção mantendo dApps fora do Telegram

Usuários mainstream caem no mesmo muro de atrito sempre que tentam aplicativos on-chain: extensões de navegador, backups de sementes, menus RPC e interruptores de rede que são impossíveis de explicar através do bate-papo.

Enquanto isso, os próprios mini-apps do Telegram estão crescendo, mas eles estão sentados em uma ilha, onde aproveitar a liquidez do L2 ou a compostabilidade do Ethereum é um desafio.

A solução não é outra camada 2

TAC Propostas uma extensão de rede onde cada transação surge e se fixa na camada de base da TON, e eles executam na camada EVM da TAC. A experiência do usuário começa na TON, mas a execução ocorre na TAC sem carteiras separadas ou tokens de gás adicionais. A experiência do usuário começa na TON, mas a execução ocorre na camada EVM da TAC. A liquidez entrando no ecossistema permanece nativa para a TON, resolvendo problemas de liquidez de saída de roll-up.

Os usuários interagem sem problemas com dApps compatíveis com EVM como mini-apps do Telegram, enquanto os desenvolvedores redistribuem sem esforço os contratos Solidity através de contratos proxy, e não são necessárias alterações de código para a implantação básica; contratos proxy são necessários para a integração TON.

Dicas para os usuários do cotidiano

Centenas de milhões de usuários trocam adesivos, definem guias de grupo e trocam tokens mensalmente no Telegram, e o TAC camada a funcionalidade EVM completa em cima desse fluxo familiar: abra um bate-papo, toque em um mini-app, inscreva-se com a carteira incorporada, e isso é tudo.

Do lado dos desenvolvedores, graças ao back-end Solidity, as equipes podem redistribuir contratos testados em batalha. medidores de gás, módulos de governação e feeds de oracle se comportam exatamente como na rede principal, reduzindo o tempo de entrada no mercado e supervisão de auditoria.

Todos eles estão dentro da pilha nativa do Telegram para notificações, bate-papos de grupo e IDs de usuário. Os desenvolvedores herdam um CRM off-the-shelf, enquanto os usuários desfrutam de ações coordenadas, incluindo aprovações multi-sig e swaps P2P, sem nunca sair do bate-papo.

O “próximo bilhão” já está aqui

O Telegram tem sido a praça da cidade da criptomoeda desde 2017, então seus usuários já trocam tokens e dicas no bate-papo. Anunciado em março de 2025 A plataforma conta com 1 bilhão de usuários mensais.

Crucialmente, os trilhos já estão no lugar: a carteira autopropulsiva TON Space embarca nativamente no aplicativo, com mais de 100 milhões de usuários já activated Além disso, o Telegram agora mandou TON Connect como login padrão para todos os mini-apps.

Um único link bot lançado em um canal ou grupo público pode chegar a milhões sem instalações pagas, revisões da App Store ou políticas do Google Play, dando aos desenvolvedores um canal de distribuição que as startups da Web2 só podem invejar.

Como funciona o TAC

O sistema TON Adapter – um novo framework cross-chain – conecta TON e TAC sem problemas.O processo parece assinar uma ação de bate-papo normal em vez de lidar com pop-ups ou transtornos de rede.

Porque a lógica de negócios executa no TAC enquanto toda a jornada do usuário se desenrola no bate-papo, os dApps tornam-se verdadeiros “híbridos”. um bot do Telegram pode até surpreender um agregador de rendimentos do Ethereum – pense em uma estratégia Pendle – pingando o middleware do TAC; o contrato é executado no TAC, a liquidez se estabelece no TON, e o usuário vê nada mais do que uma mensagem de confirmação na mesma janela de bate-papo.

Protocolos DeFi de nível superior, incluindo Curve, Bancor, Euler, Morpho e mais (combinado TVL: $ 11B) já foram implantados na rede principal da TAC.

Em março de 2025, TAC e Turtle Club Lançado um evento de bootstrapping de liquidez chamado The Summoning. Cerca de US $ 720 milhões em TVL Reemergência Como ativos nativos da TON, oferecendo LPs iniciais com rendimentos acima de 50% APR. A campanha demonstrou o design “apenas adicional” da TAC: a liquidez flui e permanece usável em todo o ecossistema.

Oportunidades e riscos no caminho para a adoção em massa

O TAC coloca o Telegram como uma entrada amigável para o Web3, contornando as restrições tradicionais da loja de aplicativos.

Finalmente, a economia da cadeia de ferramentas e do validador da TAC ainda está amadurecendo, o que significa que SDKs e análises robustas aparecerão.

No geral, o TAC começa com usuários, liquidez e uma pilha familiar de Solidity - uma base mais forte do que muitos lançamentos de blockchain - mas deve endurecer rapidamente para manter essa vantagem.

Mover aplicativos em vez de usuários

Se o TAC pode evoluir para a camada Web3 definitiva do Telegram agora depende da execução. aplicações futuras serão compostáveis, UX-first e mensagens nativas - mais como bots leves do que painéis pesados.