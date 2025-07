Positioned as a purpose-built Layer 1 blockchain instead of a Layer 2, TAC promises Telegram’s billion-strong user base one-tap access to Ethereum-grade DeFi while keeping assets natively on TON.

Crypto has chased “the next billion users” for a decade, yet newcomers still face intimidating wallet setups, seed phrases, and confusing RPC menus. At the same time, Telegram, boasting a very tangible one billion monthly users and a lively crypto community, would benefit from Ethereum's robust DeFi ecosystem.

TAC- ը հավատում է, որ սեղմվող կապը ցանցի լայնագրություն է: EVM- ի համատեղելի կատարման մակերեսը, որը տեղադրվում է Telegram- ի տունային բլոգին, TON- ում, որը թույլ է տալիս օգտվողներին հեշտությամբ փոխել, տանել եւ ստանալ արտադրանքի միջոցով Telegram chats- ի միջոցով:

TAC է Հիմնական Օգտագործելով Cosmos SDK + Ethermint- ը, որը առաջարկում է 3 րոպե բլոգ ժամանակներ, ներգրավված հավասարության համոզվածություն եւ բարձր ծախսելիություն:

Պահպանվել է 11,5 միլիոն Hack VC եւ Symbolic Capital, TAC- ը Տեսակներ Ethereum- ի մետաղադրամները եւ մշակողները ուղղակիորեն Telegram- ում են, ինչը Web3- ը իրականում հիմնականում կատարում է:

The Friction Keeping dApps Off Telegram-ը

Mainstream օգտվողները կտրում են նույն թռիչքը ամեն անգամ, երբ նրանք փորձում են on-chain ծրագրեր: բեռախոսային լայնագրություններ, seed-phrase backups, RPC մենսեր, եւ ցանցային փոխանակներ, որոնք չեն կարող են բացահայտել chat- ի միջոցով: Մինչեւ նրանք կտրում են, Apple- ը եւ Google- ը դեռ պոռնկում են իրենց app store- ում, թռիչքներ ցանկացած բջջային թռիչքը, որը թույլ է տալիս in-app token transfers:

Երբեմն, Telegram- ի սեփական mini-apps- ը պոռնկում են, բայց նրանք կանգնած են մի երկիրում, որտեղ L2- ի մետաղականությունը կամ Ethereum- ի composability- ը մի փորձ է: Developer- ը զգում է վախենը: Նրանք պետք է վերլուծեն նոր հաշիվներ, ապա վճարել նոր վերահսկման համար:

The Solution isn't Another Layer- ը

TAC Պայմաններ TAC- ի EVM- ի մակերեսում սկսվում է օգտագործող փորձը TON- ում, բայց կատարումը կատարվում է TAC- ում, առանց միասնական տոմսերի կամ լրացուցիչ գազի տոմսերի: օգտագործող փորձը սկսվում է TON- ում, բայց կատարումը կատարվում է TAC- ի EVM- ի մակերեսում: Տոմսերի ներքեւում տոմսերի վրա տոմսերի ներքեւում է տոմսերի ներքեւում, որը լուծում է roll-up-out liquidity խնդիրները:

Օգտագործողները անմիջապես ինտեգրում են EVM- ի համատեղելի dApps- ի հետ Telegram- ի mini-apps- ում, իսկ մշակողները անմիջապես վերլուծում են Solidity հաշիվները proxy հաշիվների միջոցով, եւ հիմնական տեղադրման համար ոչ մի կոդը փոխանակման անհրաժեշտ չէ: proxy հաշիվները պահանջվում են TON ինտեգրման համար: Telegram- ի անմիջական գործառույթները թույլ են տալիս համատեղելի թիմային գործառույթներ եւ peer-to-peer գործառույթներ անմիջապես chats- ում:

Ավելացնել DApps- ը ամենօրյա օգտագործողների համար

Շատ միլիոն օգտվողները փոխանցում են սեղմիչները, փոխանցում են թիմային սեղմիչները եւ փոխանցում են tokens- ում օրվա ընթացքում Telegram- ում, եւ TAC- ը կատարում է ամբողջ EVM- ի գործառույթը այս հայտնի ռեժիմի վրա: բացեք զրուցել, սեղմեք mini-app- ը, գրանցեք ներգրավված փաթեթով, եւ այն է:

Այս բոլորը տեղադրվում են Telegram- ի բաղադրիչի բաղադրիչի համար, որոնք օգտագործում են հաղորդագրություններ, թիմային զանգվածները եւ օգտագործողը ID-ները: Developer- ը բաղադրում է անմիջապես CRM- ը, իսկ օգտագործողները սիրում են միասնական գործողությունները, այդ թվում `multi-sig approvals- ը եւ P2P swaps- ը, երբեք չի հեռանում զանգվածը:

«Next Billion»-ը այժմ գտնվում է

Telegram- ը 2017 թ.ից է cryptocurrency- ի քաղաքային գոտի, այնպես որ իր օգտվողները այժմ առեւտրում են tokens- ում եւ tip- ում. Մայիսի 2025 թ. Պլատֆիլմը հասկանում է 1 միլիոն ամսական օգտվողներին:

Քանի որ կարեւոր է, ռեժիմները արդեն տեղադրված են: Self-Custodial TON Space փաթեթը նստված է app- ում, եւ ավելի քան 100 միլիոն օգտվողներին արդեն Օգտագործվել է Բացի այդ, Telegram-ը այժմ հավելում է, որ TON Connect- ը է բոլոր mini-apps- ի ստանդարտ տեղադրումը:

Մեկ բոտային կապը, որը տվել է բացասական Channel- ի կամ Group- ի վրա, կարող է հասնել միլիոնների համար, առանց վճարված տեղադրման, App Store- ի վերահսկման կամ Google Play- ի քաղաքականության, որը ապահովում է մշակողներին մատակարարման Channel- ը, որը Web2 Startups- ը կարող է միայն վախենալ:

Ինչպես աշխատում է TAC

TON Adapter համակարգը — նոր cross-chain սարքավորումներ — հեշտությամբ կապում է TON- ը եւ TAC- ը: Այս գործընթացը զգում է, թե ինչպիսիք են ստանալ ստանդարտ chats- ի գործառույթը, այլն, թե ինչպիսիք են բեռնել pop-ups- ի կամ ցանցային փոխանցումների վրա:

Քանի որ բիզնես ռեժիմը աշխատում է TAC- ում, իսկ ամբողջ օգտագործողի ճանապարհը մշակվում է chats- ում, dApps- ները դարձնում են ճիշտ «կիբրիկներ»: Telegram- ի bots- ը կարող է նույնիսկ վերեւել Ethereum yield aggregator- ում - կարծես Pendle- ում - TAC- ի middleware- ում: TAC- ը աշխատում է TAC- ում, liquidity- ը վերեւում է TON- ում, եւ օգտագործողը տեսնում է ոչինչ այլ չէ, քան հաստատման հաղորդագրություն նույն chats- ում:

Top-tier DeFi protocols, ինչպիսիք են Curve, Bancor, Euler, Morpho, եւ այլն (հարկված TVL: $ 11B) արդեն տեղադրվել են TAC- ի mainnet- ում: TAC- ը նաեւ համատեղել է Agglayer- ի հետ, որը թույլ է տալիս Ethereum- ի, TAC- ի եւ ավելի լայն DeFi- ի էլեկտրոնային համակարգի համատեղի.

Մայիսի 2025 թ. TAC- ը եւ Turtle Club- ը Բեռնել The Summoning- ը կոչվում է Liquidity Bootstrapping- ը, որը $720 մլն է TVL-ում Արդյունքներ Ինչպես TON- ի բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջջային բջջային բջջային բջջջային բջջային բջջջային բջջջային բջջային բջջջային բջջջային բջջային բջջջային բջջային բջջջային բջջջային բջջջային բջջ

Արդյունքներ եւ ծախսեր, որոնք կօգնի մեծահասենյակային ամուսնության համար

TAC- ը Telegram-ը տեղադրում է Web3- ի օգտագործող հեշտ մուտքի համար, որը վերահսկում է tradicional app store- ի սահմանափակումները:

Վերջին, TAC- ի toolchain եւ validator- ի ekonomics- ը դեռ կանգնած են, ինչը նշանակում է, որ հզոր SDK-ները եւ analytics- ը կանգնած են.

Ընդհանուր առմամբ, TAC- ը սկսվում է օգտագործողների, լվացքի եւ հայտնի Solidity Stack- ի հետ, որը ավելի հզոր է, քան շատ blockchain- ի սկսումները, բայց այն պետք է հզորվել արագ է, որպեսզի այդ հզորությունը պահպանվի:

Օգտագործողների helyett dApps- ի փոխանցումը

Եթե TAC- ը կարող է զարգանալ Telegram- ի վերջնական Web3- ի մակերեսին, ապա այն կախված է կատարման վրա: Հաջորդ ծրագրերը կունենա composable, UX-first, եւ messaging-native- ը - ավելի հեշտ բոմսեր, քան խոշոր հաստոցներ: Այն աշխարհում, որ արժեքը ուղարկել է, ծախսում է արտադրանքը, կամ DAO- ի վերլուծումը կարող է զգալ ոչ ավելի դժվար է, քան մեմը ուղարկել: