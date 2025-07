EVM dApps Now Just One Tap Away i Telegram via TAC

Positioned as a purpose-built Layer 1 blockchain instead of a Layer 2, TAC promises Telegram’s billion-strong user base one-tap access to Ethereum-grade DeFi while keeping assets natively on TON.

Crypto has chased “the next billion users” for a decade, yet newcomers still face intimidating wallet setups, seed phrases, and confusing RPC menus. At the same time, Telegram, boasting a very tangible one billion monthly users and a lively crypto community, would benefit from Ethereum's robust DeFi ecosystem.

TAC hävdar att den saknade länken är en nätverksförlängning: ett EVM-kompatibelt utförande lager inbäddat i Telegrams inhemska blockchain, TON, så att användare enkelt kan byta, låna och tjäna avkastning genom Telegram-chattar.

Tac är byggt med hjälp av Cosmos SDK + Ethermint, med 3-sekunders blocktider, delegerad proof-of-stake konsensus och hög skalbarhet.

Stöds av 11,5 miljoner med finansiering från Hack VC och Symbolic Capital, TAC Målsättningar att föra Ethereums likviditet och utvecklare direkt till Telegram, vilket gör Web3 verkligen mainstream.

Friktionen håller dApps av Telegram

Mainstream-användare kraschar i samma friktionsvägg varje gång de försöker on-chain-appar: webbläsartillägg, frasbackup, RPC-menyer och nätverksomkopplingar som är omöjliga att förklara över chatt.

Samtidigt är Telegram egna mini-appar blomstrande, men de sitter på en ö, där utnyttjandet av L2-likviditet eller Ethereums komposterbarhet är en utmaning.

Lösningen är inte ett annat lager 2

TAC Förslag En nätverksförlängning där varje transaktion härstammar från och fastnar på TON:s baslager, och de utförs på TAC:s EVM-lager. Användarupplevelsen börjar på TON, men utförandet sker på TAC utan separata plånböcker eller extra gas tokens. Användarupplevelsen börjar på TON, men utförandet sker på TAC:s EVM-lager.

Användare interagerar sömlöst med EVM-kompatibla dApps som Telegram mini-appar, medan utvecklare enkelt omplacerar Solidity-kontrakt genom proxyavtal, och inga kodändringar behövs för grundläggande implementering; proxyavtal krävs för TON-integration.

Bringa dApps till vardagliga användare

Hundratals miljoner användare byter klistermärken, löser gruppflikar och handlar tokens varje månad på Telegram, och TAC lager full EVM-funktionalitet på toppen av det bekanta flödet: öppna en chatt, tryck på en mini-app, logga in med den inbyggda plånboken, och det är allt.

På utvecklarens sida, tack vare Solidity back-end, kan team omplacera slagtestade kontrakt. Gasmätare, styrningsmoduler och oracle-flöden beter sig exakt som på mainnet, vilket minskar tid till marknad och revision överhuvud.

Alla dessa sitter inuti Telegram native stack för meddelanden, gruppchattar och användar-ID: er. Utvecklare ärva en off-the-shelf CRM, medan användare njuta av samordnade åtgärder, inklusive multi-sig godkännanden och P2P swaps, utan att någonsin lämna chatten.

”Nästa miljard” bor redan här

Telegram har varit kryptotorget sedan 2017, så dess användare har redan handlat med tokens och tips i chatten. announced in March 2025 Plattformen har 1 miljard månatliga användare.

Avgörande är att spåren redan är på plats: den självskyddande TON Space-plånboken går in i appen, med över 100 miljoner användare redan aktiverat Dessutom uppmanar Telegram nu TON Connect som standardinloggning för alla mini-appar.

En enda botlänk som släpps in i en offentlig kanal eller grupp kan nå miljontals utan betalda installationer, App Store-recensioner eller Google Play-policyer, vilket ger utvecklare en distributionskanal som Web2 startups bara kan avundas.

Hur TAC fungerar

TON Adapter-systemet – en ny cross-chain-ramverk – ansluter sömlöst TON och TAC. Processen känns som att signera en normal chattåtgärd i stället för att hantera popup-fönster eller nätverksvängningar.

Eftersom affärslogiken körs på TAC medan hela användarens resa utspelar sig i chatten, blir dApps sanna "hybrider". en Telegram-bot kan till och med yta en Ethereum-avkastningsaggregator - tänk på en Pendle-strategi - genom att ping TAC: s mellanhand; kontraktet körs på TAC, likviditeten avgörs på TON, och användaren ser inget annat än ett bekräftelsemeddelande i samma chattfönster.

Top-tier DeFi-protokoll, inklusive Curve, Bancor, Euler, Morpho och mer (kombinerad TVL: $ 11B) har redan utplacerats på TAC: s huvudnät.

I mars 2025 kommer TAC och Turtle Club Lanserade en likviditet bootstrapping händelse som heter The Summoning. Om $720 miljoner i TVL Återuppstånden som TON-nativa tillgångar, som erbjuder tidiga LP-avkastningar över 50% APR. Kampanjen visade TAC: s "add-only" design: likviditet flödar in och förblir användbar över hela ekosystemet.

Möjligheter och risker på vägen till massadoption

TAC positionerar Telegram som en användarvänlig ingång till Web3, kringgå traditionella app store begränsningar.

Slutligen är TAC: s verktygskedja och valideringsekonomi fortfarande mogna, vilket innebär att robusta SDK och analyser kommer att dyka upp.

Sammantaget börjar TAC med användare, likviditet och en välbekant Solidity-stack - en starkare bas än många blockchain-lanseringar - men den måste härda snabbt för att behålla den kanten.

Flytta dApps istället för användare

Huruvida TAC kan utvecklas till Telegrams slutgiltiga Web3-lager beror nu på utförande. framtida applikationer kommer att vara komposterbara, UX-först och meddelande-nativa - mer som lätta robotar än tunga instrumentpaneler.