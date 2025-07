EVM dApps сега само еден клик далеку во Telegram преку TAC

Positioned as a purpose-built Layer 1 blockchain instead of a Layer 2, TAC promises Telegram’s billion-strong user base one-tap access to Ethereum-grade DeFi while keeping assets natively on TON.

Crypto has chased “the next billion users” for a decade, yet newcomers still face intimidating wallet setups, seed phrases, and confusing RPC menus. At the same time, Telegram, boasting a very tangible one billion monthly users and a lively crypto community, would benefit from Ethereum's robust DeFi ecosystem.

TAC тврди дека пропуштената врска е мрежно проширување: слој за извршување компатибилен со EVM вграден во native blockchain на Telegram, TON, овозможувајќи им на корисниците лесно да разменуваат, да позајмуваат и да заработуваат принос преку Telegram разговори.

Tac е Изграден Користење на Cosmos SDK + Ethermint, со 3-секундни блокови, делегиран консензус за доказ на улогата и висока скалабилност.

Поддржани од 11,5 милиони долари во финансирање од Hack VC и Symbolic Capital, TAC Цели да ја донесе ликвидноста на Ethereum и програмерите директно во Telegram, правејќи Web3 навистина доминантен.

Третманот што ги држи dApps надвор од Telegram

Главните корисници паѓаат во истиот ѕид на триење секој пат кога ќе пробаат апликации на синџирот: проширенија на прелистувачот, резервни копии со семена, RPC менија и мрежни прекинувачи кои не можат да се објаснат преку разговор.

Во меѓувреме, сопствените мини-апликации на Телеграм се борат, но тие седат на остров, каде што искористувањето на ликвидноста на L2 или компонирањето на Ethereum е предизвик.

Решението не е друг слој 2

Тац Предлози Екстензија на мрежата каде што секоја трансакција потекнува и се поставува на основниот слој на TON, а тие се извршуваат на EVM слој на TAC. Корисничкото искуство започнува на TON, но извршувањето се случува на TAC без одделни паричници или дополнителни токени за гас. Корисничкото искуство започнува на TON, но извршувањето се случува на EVM слој на TAC. Ликвидноста што влегува во екосистемот останува природна на TON, решавање на проблемите со ликвидноста на излезот.

Корисниците беспрекорно комуницираат со EVM-компатибилните dApps како Telegram мини-апликации, додека програмерите лесно ги редиплоираат договорите Solidity преку прокси договори, и не се потребни промени на кодот за основно распоредување; прокси договори се потребни за TON интеграција.

Донесување на dApps за секојдневните корисници

Стотици милиони корисници разменуваат налепници, расправаат групни картички и тргуваат токени на месечна основа на Telegram, а TAC слоеви целосна EVM функционалност над тој познат тек: отворање на разговор, допирање на мини-апликација, пријавување со вградениот паричник, и тоа е тоа.

Од страна на програмерите, благодарение на Solidity back-end, тимовите можат да редиплоираат договори тестирани во битка. гасови, модули за управување и oracle feeds се однесуваат токму како и на главната мрежа, намалувајќи го времето за влез на пазарот и надгледувањето.

Сите овие се наоѓаат во внатрешноста на Telegram за известувања, групни разговори и кориснички ИД. Програмерите наследуваат CRM надвор од полицата, додека корисниците уживаат во координирани акции, вклучувајќи и мулти-sig одобрувања и P2P размени, без никогаш да го напуштат разговорот.

„Следна милијарда“ веќе живеат тука

Телеграмот е градски плоштад на крипто од 2017 година, така што неговите корисници веќе тргуваат со токени и совети во разговор. Објавено во март 2025 година Оваа платформа има 1 милијарда месечни корисници.

Од клучно значење, железниците веќе се на место: самостојниот TON Space паричник плови во апликацијата, со повеќе од 100 милиони корисници веќе Активирање Покрај тоа, Telegram сега го овластува TON Connect како стандарден пристап за сите мини-апликации.

Еден бот линк фрлен во јавен канал или група може да достигне милиони без платени инсталации, прегледи на App Store или политики на Google Play, давајќи им на програмерите канал за дистрибуција на кој Web2 стартапите можат само да завидуваат.

Како функционира TAC

Системот TON Adapter – нова рамка за крос-ланец – беспрекорно ги поврзува TON и TAC. Процесот се чувствува како потпишување на нормална акција за разговор наместо да се занимава со pop-ups или мрежни прекини.

Бидејќи деловната логика се изведува на TAC додека целото корисничко патување се одвива во разговор, dApps стануваат вистински "хибриди". Telegram бот може дури и да го поврзе агрегаторот за принос на Ethereum - размислете за стратегија Pendle - со пинг на средниот софтвер на TAC; договорот се изведува на TAC, ликвидноста се поставува на TON, а корисникот не гледа ништо друго освен порака за потврда во истиот прозорец за разговор.

Највисоко ниво на DeFi протоколи, вклучувајќи Curve, Bancor, Euler, Morpho, и повеќе (комбиниран TVL: $ 11B) веќе се распоредени на главната мрежа на TAC.

Во март 2025 година, TAC и Turtle Club лансиран на настанот за стартување на ликвидност наречен The Summoning. Околу $720 милиони во TVL re-emerged Кампањата го демонстрираше дизајнот „само за додатоци“ на TAC: ликвидноста влегува и останува употреблива низ екосистемот.

Можности и ризици на патот кон масовно посвојување

TAC го позиционира Telegram како кориснички пријатен влез во Web3, заобиколувајќи ги традиционалните ограничувања на продавницата за апликации.

Конечно, економијата на алатките и валидаторот на TAC сè уште е зрела, што значи дека ќе се појават цврсти SDK и аналитика.

Генерално, TAC започнува со корисниците, ликвидноста и познатиот Solidity стек - посилна основа од многу лансирања на блокчејн - но мора брзо да се зацврсти за да ја задржи таа предност.

Преместување на dApps наместо корисници

Дали TAC може да се развие во дефинитивниот Web3 слој на Telegram сега зависи од извршувањето. идните апликации ќе бидат компостибилни, UX-first и пораки-native - повеќе како лесни ботови отколку тешки табла.