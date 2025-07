EVM dApps ahora solo tiene un toque en Telegram a través de TAC

Positioned as a purpose-built Layer 1 blockchain instead of a Layer 2, TAC promises Telegram’s billion-strong user base one-tap access to Ethereum-grade DeFi while keeping assets natively on TON.

Crypto has chased “the next billion users” for a decade, yet newcomers still face intimidating wallet setups, seed phrases, and confusing RPC menus. At the same time, Telegram, boasting a very tangible one billion monthly users and a lively crypto community, would benefit from Ethereum's robust DeFi ecosystem.

TAC sostiene que el enlace que falta es una extensión de la red: una capa de ejecución compatible con EVM incorporada en la blockchain nativa de Telegram, TON, permitiendo a los usuarios intercambiar, prestar y ganar rendimiento sin esfuerzo a través de los chats de Telegram.

TAC es construido utilizando Cosmos SDK + Ethermint, con tiempos de bloqueo de 3 segundos, consenso delegado de prueba de participación y alta escalabilidad.

Apoyado por 11,5 millones financiado por Hack VC y Symbolic Capital, TAC Objetivos para llevar la liquidez de Ethereum y los desarrolladores directamente a Telegram, haciendo que Web3 sea verdaderamente dominante.

La fricción mantiene las dApps fuera de Telegram

Los usuarios principales caen en el mismo muro de fricción cada vez que intentan aplicaciones en cadena: extensiones de navegador, copias de seguridad de semillas, menús de RPC y interruptores de red que son imposibles de explicar a través del chat.

Mientras tanto, las mini-aplicaciones propias de Telegram están boomando, pero se sienten en una isla, donde aprovechar la liquidez de L2 o la compostabilidad de Ethereum es un reto.

La solución no es otra capa 2

TAC Propuestas una extensión de red donde cada transacción se origina y se establece en la capa base de TON, y se ejecuta en la capa EVM de TAC. La experiencia del usuario comienza en TON, pero la ejecución ocurre en TAC sin carteras separadas o tokens de gas adicionales. La experiencia del usuario comienza en TON, pero la ejecución ocurre en la capa EVM de TAC.

Los usuarios interactúan sin problemas con las dApps compatibles con EVM como mini-aplicaciones de Telegram, mientras que los desarrolladores redistribuyen sin esfuerzo los contratos Solidity a través de contratos proxy, y no se necesitan cambios de código para la implementación básica; se requieren contratos proxy para la integración TON.

Brindando dApps a los usuarios cotidianos

Cientos de millones de usuarios intercambian etiquetas, ajustan las pestañas de grupo y intercambian tokens mensualmente en Telegram, y TAC capas la funcionalidad completa de EVM sobre ese flujo familiar: abra un chat, toque en una mini-aplicación, inicie sesión con la cartera incorporada, y eso es todo.

En el lado de los desarrolladores, gracias al back-end Solidity, los equipos pueden redistribuir contratos probados en la batalla. los medidores de gas, los módulos de gobernanza y los flujos de oráculo se comportan exactamente como en la red principal, reduciendo el tiempo de entrada al mercado y la auditoría.

Todos estos se encuentran dentro de la pila nativa de Telegram para notificaciones, chats de grupo y ID de usuario.Los desarrolladores heredan un CRM fuera de la plataforma, mientras que los usuarios disfrutan de acciones coordinadas, incluyendo aprobaciones multi-sig y intercambios P2P, sin dejar nunca el chat.

El “siguiente millón” ya está aquí

Telegram ha sido la plaza de la ciudad de la criptografía desde 2017, por lo que sus usuarios ya intercambian tokens y tips en el chat. Anunciado en marzo de 2025 La plataforma cuenta con un millón de usuarios mensuales.

Crucialmente, las raíces ya están en su lugar: la cartera auto-custodial TON Space nace nativamente en la aplicación, con más de 100 millones de usuarios ya activado Además, Telegram ahora manda TON Connect como el login estándar para todas las mini-aplicaciones.

Un solo enlace de bot caído en un canal o grupo público puede llegar a millones sin instalaciones pagadas, revisiones de la App Store o políticas de Google Play, dando a los desarrolladores un canal de distribución que las startups de Web2 solo pueden envidiar.

Cómo funciona TAC

El sistema TON Adapter – un nuevo marco de cadena transversal – conecta sin problemas TON y TAC. El proceso se siente como firmar una acción de chat normal en lugar de tratar con pop-ups o trampas de red.

Debido a que la lógica de negocios se ejecuta en TAC mientras todo el viaje del usuario se desarrolla en el chat, los dApps se convierten en verdaderos “híbridos”. un bot de Telegram puede incluso superficializar un agregador de rendimiento de Ethereum - piense en una estrategia Pendle - pingando el middleware de TAC; el contrato se ejecuta en TAC, la liquidez se establece en TON, y el usuario no ve más que un mensaje de confirmación en la misma ventana de chat.

Los protocolos DeFi de primer nivel, incluyendo Curve, Bancor, Euler, Morpho, y más (TVL combinado: $ 11B) ya se han implementado en la red principal de TAC. TAC también se ha unido a Agglayer, permitiendo la liquidez compartida en Ethereum, TAC y el ecosistema DeFi más amplio.

En marzo de 2025, TAC y Turtle Club Lanzado un evento de bootstrapping de liquidez llamado The Summoning. Alrededor de $720 millones en TVL reaparición como activos nativos de TON, ofreciendo LPs tempranos rendimientos por encima de 50% APR. La campaña demostró el diseño “sólo adicional” de TAC: la liquidez fluye y permanece usable en todo el ecosistema.

Oportunidades y riesgos en el camino a la adopción masiva

TAC posicionó Telegram como una entrada fácil de usar en Web3, ignorando las restricciones tradicionales de la tienda de aplicaciones.

Por último, la economía de la cadena de herramientas y el validador de TAC todavía está madurando, lo que significa que aparecerán SDKs y análisis robustos.

En general, el TAC comienza con los usuarios, la liquidez y una pila Solidity familiar - una base más fuerte que muchos lanzamientos de blockchain - pero debe endurecerse rápidamente para mantener esa ventaja.

Mover apps en lugar de usuarios

Si TAC puede evolucionar a la capa Web3 definitiva de Telegram ahora depende de la ejecución. aplicaciones futuras serán compostables, UX-first, y mensajería nativa - más como bots ligeros que pain boards pesados. En ese mundo, el envío de valor, la apuesta rendimiento, o girar un DAO no podría sentirse más difícil que el envío de un meme.