EVM dApps nu kun et tryk væk i Telegram via TAC

Positioned as a purpose-built Layer 1 blockchain instead of a Layer 2, TAC promises Telegram’s billion-strong user base one-tap access to Ethereum-grade DeFi while keeping assets natively on TON.

Crypto has chased “the next billion users” for a decade, yet newcomers still face intimidating wallet setups, seed phrases, and confusing RPC menus. At the same time, Telegram, boasting a very tangible one billion monthly users and a lively crypto community, would benefit from Ethereum's robust DeFi ecosystem.

Friktionen holder dApps ude af Telegram

Mainstream-brugere falder ind i den samme friktionsvæg hver gang de prøver on-chain-apps: browserudvidelser, seed-frase backups, RPC-menuer og netværksswitches, der er umulige at forklare over chat.

I mellemtiden blomstrer Telegram's egne mini-apps, men de sidder på en ø, hvor det er en udfordring at udnytte L2-likviditet eller Ethereums komposibilitet.

Løsningen er ikke et andet lag 2

TAC Forslag en netværksudvidelse, hvor hver transaktion opstår og afvikles på TON's base-lag, og de udføres på TAC's EVM-lag. Brugeroplevelsen starter på TON, men udførelsen sker på TAC uden separate tegnebøger eller ekstra gas-tokens. Brugeroplevelsen starter på TON, men udførelsen sker på TAC's EVM-lag.

Brugere interagerer problemfrit med EVM-kompatible dApps som Telegram mini-apps, mens udviklere problemfrit omplacerer Solidity-kontrakter gennem proxy-kontrakter, og der kræves ingen kodeændringer til grundlæggende implementering; proxy-kontrakter kræves til TON-integration.

Bringing dApps til hverdagsbrugere

Hundredvis af millioner af brugere udveksler klistermærker, afregner gruppetabler og handler tokens på månedlig basis på Telegram, og TAC lagrer fuld EVM-funktionalitet på toppen af den velkendte strøm: åbn en chat, tryk på en mini-app, log ind med den indbyggede tegnebog, og det er det.

På udviklerens side, takket være Solidity back-end, kan teams omplacere kamptestede kontrakter. Gas målere, styringsmoduler og oracle-feeds opfører sig nøjagtigt som på mainnet, hvilket reducerer tid til markedsføring og audit overhead.

Udviklere arver en off-the-shelf CRM, mens brugerne nyder koordinerede handlinger, herunder multi-sig godkendelser og P2P swaps, uden nogensinde at forlade chatten.

Den “næste milliard” bor allerede her

Telegram har været krypto-bypladsen siden 2017, så dets brugere allerede handler med tokens og tip i chatten. annonceret i marts 2025 Det betyder, at platformen når 1 milliard månedlige brugere.

Det afgørende er, at skinnerne allerede er på plads: den selvbevarende TON Space tegnebog skibes ind i appen, med over 100 millioner brugere allerede aktiveret Også, Telegram nu mandater TON Connect som standard login for alle mini-apps.

En enkelt bot-link, der falder ind i en offentlig kanal eller gruppe, kan nå millioner uden betalte installationer, App Store-anmeldelser eller Google Play-politikker, hvilket giver udviklere en distributionskanal, som Web2-startups kun kan misunde.

Hvordan TAC virker

TON Adapter-systemet – et nyt cross-chain-rammeværk – forbinder TON og TAC. Processen føles som at underskrive en normal chat-aktion i stedet for at beskæftige sig med pop-ups eller netværksforstyrrelser.

Fordi forretningslogik udfører på TAC, mens hele brugerrejsen udfolder sig i chat, bliver dApps virkelige "hybrider". en Telegram-bot kan endda overfladen en Ethereum-afkastaggregator - tænk på en Pendle-strategi - ved at ping TAC's middleware; kontrakten kører på TAC, likviditeten sætter sig på TON, og brugeren ser intet mere end en bekræftelsesmeddelelse i samme chatvindu.

Top DeFi-protokoller, herunder Curve, Bancor, Euler, Morpho og mere (kombineret TVL: $ 11B) er allerede blevet implementeret på TACs mainnet.

I marts 2025 TAC og Turtle Club Lanceret en likviditet bootstrapping begivenhed kaldet The Summoning. Omkring $720 millioner i TVL Genopstået som TON-native aktiver, der tilbyder tidlige LP'er afkast over 50% APR. Kampagnen demonstrerede TAC's "add-only" design: likviditet strømmer ind og forbliver anvendelig i hele økosystemet.

Muligheder og risici på vejen mod masseadoption

TAC positionerer Telegram som en brugervenlig indgang til Web3, der omgår traditionelle app store begrænsninger.

Endelig er TAC's værktøjskæde- og valideringsøkonomi stadig modent, hvilket betyder, at robuste SDK'er og analyser vil dukke op.

Samlet set starter TAC med brugere, likviditet og en velkendt Solidity-stack - et stærkere fundament end mange blockchain-lanceringer - men det skal hærde hurtigt for at holde den kant.

Flyt dApps i stedet for brugere

Om TAC kan udvikle sig til Telegrams endelige Web3-lag afhænger nu af udførelse. fremtidige applikationer vil være komposterbare, UX-første og messaging-native - mere som lette bots end tunge dashboards.