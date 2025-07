EVM dApps Now Just One Tap Away v Telegram přes TAC

Positioned as a purpose-built Layer 1 blockchain instead of a Layer 2, TAC promises Telegram’s billion-strong user base one-tap access to Ethereum-grade DeFi while keeping assets natively on TON.

Crypto has chased “the next billion users” for a decade, yet newcomers still face intimidating wallet setups, seed phrases, and confusing RPC menus. At the same time, Telegram, boasting a very tangible one billion monthly users and a lively crypto community, would benefit from Ethereum's robust DeFi ecosystem.

TAC tvrdí, že chybějící odkaz je rozšíření sítě: EVM-kompatibilní vrstva provádění vložená do nativní blockchainu Telegram, TON, což umožňuje uživatelům bez námahy vyměňovat, půjčovat a vydělávat výnosy prostřednictvím chatu Telegram.

TAC je built používá Cosmos SDK + Ethermint, který se vyznačuje 3-sekundovými časy blokování, delegovaným konsensem pro proof-of-stake a vysokou škálovatelností.

Podpořeno od 11,5 milionu dolarů ve financování od Hack VC a Symbolic Capital, TAC Cílem přinést likviditu a vývojáře Ethereum přímo do Telegramu, čímž se Web3 stane skutečným mainstreamem.

Frikce udržuje dApps mimo Telegram

Mainstream uživatelé narazí do stejné zdi tření pokaždé, když vyzkouší on-chain aplikace: rozšíření prohlížeče, zálohování semen, RPC menu a síťové přepínače, které jsou nemožné vysvětlit přes chat.

Mezitím, Telegram vlastní mini-aplikace jsou na vzestupu, ale sedí na ostrově, kde využití likvidity L2 nebo kompozovatelnost Ethereum je výzva.

Řešení není další vrstva 2

TAC proposes rozšíření sítě, kde každá transakce vzniká a usazuje se na základní vrstvě TON a provádí se na EVM vrstvě TAC. Uživatelská zkušenost začíná na TON, ale provedení se provádí na TAC bez samostatných peněženek nebo dalších plynových tokenů. Uživatelská zkušenost začíná na TON, ale provedení se provádí na EVM vrstvě TAC. Likvidita vstupující do ekosystému zůstává nativní na TON, což řeší problémy s likviditou při roll-up výstupu.

Uživatelé bezproblémově interagují s aplikacemi kompatibilními s EVM jako s mini-aplikacemi Telegram, zatímco vývojáři bez námahy přepracují smlouvy Solidity prostřednictvím smluv proxy a pro základní nasazení nejsou nutné žádné změny kódu; proxy smlouvy jsou nutné pro integraci TON.

Přinášet dApps každodenním uživatelům

Stovky milionů uživatelů vyměňují samolepky, vyrovnávají skupinové karty a obchodují tokeny měsíčně na Telegramu a TAC vrstvy plné EVM funkce na vrcholu toho známého toku: otevřete chat, klepněte na mini-aplikace, přihlaste se s vestavěnou peněženkou a to je všechno.

Na straně vývojářů, díky Solidity back-end, mohou týmy znovu nasadit smlouvy, které byly testovány v bitvě. plynové měřiče, moduly pro správu a zdroje Oracle se chovají přesně jako na hlavní síti, což snižuje čas na uvedení na trh a auditování.

Všechny z nich se nacházejí v nativní hromadě Telegramu pro oznámení, skupinové chaty a uživatelské ID. Vývojáři zdědí CRM off-the-shelf, zatímco uživatelé si užívají koordinovaných akcí, včetně multi-sig schválení a P2P swapů, aniž by nikdy opustili chat.

„Následující miliarda“ už je tady

Telegram je od roku 2017 kryptoměnovým náměstím, takže jeho uživatelé již obchodují s tokeny a tipy v chatu. announced in March 2025 Platforma má 1 miliardu měsíčních uživatelů.

Rozhodující je, že kolejnice jsou již na místě: samoobslužná peněženka TON Space plaví nativně v aplikaci, s více než 100 miliony uživatelů již aktivováno Také Telegram nyní pověřuje TON Connect jako standardní přihlášení pro všechny mini-apky.

Jediný botový odkaz spadl do veřejného kanálu nebo skupiny může dosáhnout milionů bez placených instalací, recenzí App Store nebo politik Google Play, což dává vývojářům distribuční kanál, který začínající společnosti Web2 mohou jen závidět.

Jak funguje TAC

Systém TON Adapter – nový cross-chain rámec – bezproblémově spojuje TON a TAC. Proces se cítí jako podepsání normální chatu akce namísto vyskakovací okna nebo síťové přepážky.

Protože obchodní logika provádí na TAC, zatímco celá uživatelská cesta se odvíjí v chatu, dApps se stávají skutečnými „hybridy“. Telegram bot může dokonce přenést agregátor výnosů Ethereum - myslet na strategii Pendle - tím, že pinguje middleware TAC; smlouva běží na TAC, likvidita se usazuje na TON a uživatel nevidí nic jiného než potvrzovací zprávu ve stejném okně chatu.

Top-tier DeFi protokoly, včetně Curve, Bancor, Euler, Morpho, a další (kombinované TVL: $ 11B) již byly nasazeny na hlavní síti TAC. TAC také spojil síly s Agglayer, umožňující sdílenou likviditu přes Ethereum, TAC a širší ekosystém DeFi.

V březnu 2025 TAC a Turtle Club zahájení Akce se jmenuje The Summoning. o 720 milionů dolarů v TVL Znovu vznikl jako TON-native aktiv, nabízející rané LP výnosy nad 50% APR. Kampaň demonstrovala TAC "ad-only" design: likvidita proudí a zůstává použitelná v celém ekosystému.

Příležitosti a rizika na cestě k masové adopci

TAC umisťuje Telegram jako uživatelsky přívětivý vstup do Web3, který obchází tradiční omezení obchodu s aplikacemi.

Konečně, TAC nástrojový řetězec a validátor ekonomika jsou stále zralé, což znamená, že robustní SDK a analytiky se objeví.

Celkově TAC začíná s uživateli, likviditou a známou hromadou Solidity - silnější základem než mnoho blockchainových spuštění - ale musí se rychle zpevnit, aby se tato hranice udržela.

Stěhování dApps namísto uživatelů

Zda se TAC může vyvinout do definitivní Web3 vrstvy Telegramu nyní závisí na provedení. budoucí aplikace budou kompostovatelné, UX-first a zprávy-native - více jako lehké boty než těžké desky.