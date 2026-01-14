PrimeXBT 40 නව Crypto Assets සමඟ Crypto Futures පුළුල් කරයි

Castries, Saint Lucia, ජනවාරි 14th, 2026/Chainwire/-- , ප්රධාන ගෝලීය ක්රෙප්ටෝ සහ CFD මැකේජර්, 40 නව ක්රෙප්ටෝ අනාගත වෙළඳ යුගල ලැයිස්තුගත කර ඇති අතර, AI, Layer-1 සහ Layer-2 ජාල, DeFi, Infrastructure, Meme ටෝකන්, NFT, Metaverse සහ ගෙවීම් ඇතුළු ඉහළ ඉල්ලුම් සංකේතවල එහි වටිනාකම පුළුල් කර ඇත. මුලින්ම මුලින්ම මෙම පුළුල් කිරීම සමාගමේ දිගුකාලීන ගනුදෙනුකරුවන්ට වඩාත් ගැඹුරු වෙළෙඳ ප්රවේශයක්, වඩාත් ලාභදායී වෙළෙඳ කොන්දේසි සහ ලාභදායී වෙළෙඳ කොන්දේසි ලබා දීමට කටයුතු කොටසක් වේ. අළුත් වෙළෙඳපොළ ඇතුළත් CELO, DASH, DYDX, EIGEN, SNX, ZK, ZRO වැනි ඉතා වෙළෙඳාම් කරන ලද මුදල් සහ ටොක්න් සහ නව ජනගහනය සහ meme-driven assets.This batch also introduces several trending tokens, including HYPE and PUMP, now available for futures trading. නව බොහෝ යුගලවල 100-150x ප්රමාණවත්ම ආකර්ෂණය සමඟ පැමිණෙන අතර, ETH / BTC, කර්මාන්තයේ ඉහළම ලබා ගත හැකි අතර, 400x දක්වා ඉහළම ආකර්ෂණය ලබා දෙන අතර, වැඩිම ප්රමාණවත් ආකර්ෂණය සහිත වෙළෙඳපොළවල ඉහළම උපරිම ඇණවුම් ප්රමාණයෙන් ප්රයෝජන ගත හැකිය. Crypto අනාගතය Crypto අනාගතය බොහෝ ආදායම් USDT-අධිකරණය කර ඇති අතර, වෙළෙඳපොළේ වත්කම් සහ පැහැදිලි වෙළෙඳාම්කරුවන්ගේ ඉල්ලුම මත පදනම්ව සෑම සංකේතයක්ම එකතු කර ඇත, ගැඹුරු පොත්, ශක්තිමත් ඉටු කිරීම සහ වඩාත් ඵලදායී වෙළඳ කොන්දේසි සහාය වේ. ප්රවෘත්ති ආරම්භයේ කොටසක් ලෙස, PrimeXBT, FLOW, KAIA, EGLD, RUNE, GALA, BOME සහ අනෙකුත් වැනි ජනප්රිය යුගලවල නව අවස්ථා හඳුන්වා දීම සඳහා එහි නොමිලේ ගාස්තු යෝජනාව පුළුල් කරයි. PrimeXBT ප්රකාශයට පත් කර ඇති පරිදි, පසුගිය කාලයේ වෙනස්වීම් ක්රෙප්ටෝ වෙළෙඳපොළ තුළ නව කථාවන් වර්ධනය කරන ආකාරය කෙතරම් වේගවත්දැයි පෙන්වා දී ඇති අතර, එම අවස්ථාවේදී නව අවස්ථා සඳහා කාලීන ප්රවේශය අත් යවශ් ය වේ.මේ වගේ තත්වයන් තුළ, වියදම් ඵලදායීත්වය තවදුරටත් වැදගත් වේ.එක්තොන්එන්එන්එන්එන්එන්එන්එන්එන්එන්එන්එන්එන්එන්එන්එන්එන්එන්එන්එන්එන්එන්එන්එන්එන්එන්එන්එන්එන්එන්එන්එන්එන්එන්එන්එන්එන්එන්එන්එන්එන්එන්එන්එන්එන්එන්එන්එන්එ මෙම පුළුල් කිරීම සමඟ, PrimeXBT ක් රිප්ටෙරෝ අනාගත යෝජනාව ශක්තිමත් කරයි අතර, ක් රිප්ටෙරෝ සහ CFD දෙකම හරහා වෙළෙන්දන්ට 350 කට වඩා වැඩි වෙළෙඳපොළක් සපයමින්, කර්මාන්තයේ අඩුම ගාස්තු කිහිපයකින් සහාය වේ. 100 කට වඩා වැඩි ගෝලීය, දේශීය, crypto, සහ fiat ගෙවීම් ක්රම, සහ නොමිලේ ගාස්තු තැන්පතු සහ ඉවත් කිරීම සමඟ, වෙළෙඳසැල්කරුවන්ට ලොව පුරා ප්රවේශවත් හා ලාභදායී මූල්ය සපයයි. PrimeXBT සමඟ Crypto Futures වෙළඳාම් කිරීමට, පරිශීලකයින් වෙත යන්න පුළුවන් . PrimeXBT website PrimeXBT වෙබ් අඩවිය PrimeXBT ගැන එය 150 කට වඩා වැඩි රටවල වෙළෙඳාම්කරුවන් විසින් විශ්වාස කරන ගෝලීය multi-asset broker සහ crypto asset service provider වේ.The platform bridges traditional and digital markets within one integrated environment, redefining versatility and innovation in online trading. මුලින්ම මුලින්ම පාරිභෝගිකයන්ට Forex, සංකේත, ද්රව්ය, කොටස්, crypto සහ Crypto Futures CFDs වෙත ප්රවේශය ලබා ගත හැකි අතර, cryptocurrencies මිලදී ගැනීම, ගබඩා කිරීම සහ මාරු කිරීම සඳහා සෘජුවම.This unified experience extends across both the native PXTrader platform and MetaTrader 5, supported by advanced risk-management tools and a wide range of funding options in crypto, fiat and local payment methods. 2018 සිට, PrimeXBT පුළුල් multi-asset ප්රවේශය, සාධාරණ හා විවෘත කොන්දේසි, වෘත්තීය මට්ටමේ තාක්ෂණය සහ ආකර්ෂණීය මානව සහාය හරහා වෙළෙඳාම්කරුවන් බලවත් කිරීමට අවධානය යොමු කර ඇත. අත්දැකීම්, විශ්වාසය සහ පාරිභෝගික පළමු ප්රවේශය සකස් කිරීමෙන්, PrimeXBT මූල්ය කර්මාන්තයේ විශිෂ්ටත්වය පිළිබඳ ප්රවේශයක් සකස් කරයි සහ වෙළෙන්දන්ට විශ්වාසයෙන් වෙළෙඳාම් කිරීමට, වර්ධනය කිරීමට සහ සාර්ථක වීමට අවශ්ය මෙවලම් සපයයි. ප්රතික්ෂේප කිරීම: මෙහි ඉදිරිපත් කරන ලද අන්තර්ගතය තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක් වන අතර එය පුද්ගලික ආයෝජන උපදෙස් ලෙස සැලසුම් කර නොමැත සහ කිසිදු මූල්ය ගනුදෙනු, ආයෝජන හෝ සම්බන්ධ ක්රියාකාරකම් සඳහා ඉල්ලීමක් හෝ ආරාධනය නොකරයි. අතීත ප්රතිඵල අනාගත ප්රතිඵල විශ්වාසදායක දර්ශකය නොවේ. සමාගම විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද මූල්ය නිෂ්පාදන සංකීර්ණ වන අතර වේගයෙන් මුදල් අහිමි කිරීමේ අවදානම ඉහළ ය.මේ නිෂ්පාදන සියලු ආයෝජකයින් සඳහා සුදුසු නොවිය හැකිය. සමාගම එහි වෙබ් අඩවියේ / කොන්දේසි සහ කොන්දේසි මත සඳහන් වන පරිදි සීමිත අධිකාරියේ ගනුදෙනුකරුවන් පිළිගන්නේ නැත. MT5 ඇතුළු සමහර නිෂ්පාදන සහ සේවා ඔබගේ අධිකාරියේ ලබා ගත නොහැකි විය හැකිය. සම්බන්ධතා මුලින්ම මුල් පිටුව PRIMEXBET \n \n මෙම කතාව Btcwire විසින් HackerNoon හි ව්යාපාරික බ්ලොග් වැඩසටහන යටතේ මාධ්ය ප් රකාශයක් ලෙස ප්රකාශයට පත් කර ඇත. මෙම කතාව Btcwire විසින් HackerNoon හි ව්යාපාරික බ්ලොග් වැඩසටහන යටතේ මාධ්ය ප් රකාශයක් ලෙස ප්රකාශයට පත් කර ඇත. වැඩසටහන වැඩසටහන